L'andata chiuderà con gli ultimi verdetti per la Coppa Italia

Nel gruppo A, gli occhi saranno puntati sull’avvincente corsa all’ultimo posto disponibile, che vede in lotta cinque squadre: Cremona con 14 punti, Albese e Olbia con 13, Lecco e Montale con 12. Sfida complicata per le tigri, attese dalla seconda in classifica Trento, che con due punti sarebbe matematicamente qualificata ai Quarti della competizione senza attendere il risultato di Busto Arsizio, che affronta in casa il Club Italia. Albese, dopo gli impronosticabili successi contro Brescia e la stessa Busto, proverà un’altra impresa in casa di Sassuolo mentre Olbia e Lecco giocheranno una contro l’altra in un match da dentro o fuori. Infine, Montale proverà a regalarsi una chance contro la capolista Brescia, già ai Quarti, mentre Mondovì cercherà di salire nel ranking contro Offanengo.

Nel gruppo B, già decise le sei qualificate, ma non la loro posizione. Al di là di Roma, prima con 27 punti, le altre cinque squadre sono racchiuse in due lunghezze. A 19 punti, San Giovanni in Marignano sfiderà la Volley Soverato con 17, mentre con 18 Talmassons sarà ospite di Perugia e Martignacco accoglierà la capolista giallorossa. A 17 punti anche Montecchio, attesa dalla trasferta a Sant’Elia, mentre l’ultimo incontro, con Messina a riposo, coinvolgerà Vicenza e Marsala.

GIRONE A-

Sarà la sfida casalinga contro la D&A Esperia Cremona a chiudere il girone d’andata di Regular Season dell’Itas Trentino. Al Sanbàpolis le gialloblù di Stefano Saja ospiteranno la compagine lombarda con l’obiettivo di ritrovare il successo dopo la sconfitta al tie-break di Lecco e di incamerare preziosi punti per rafforzare la seconda posizione in classifica e i Quarti di Coppa Italia. Al momento Fondriest e compagne distano quattro lunghezze dalla capolista Brescia e vantano due punti di vantaggio sul tandem formato da Busto Arsizio e Mondovì. Cremona, invece, occupa la sesta piazza a quota 14 punti, in piena corsa per la qualificazione alla Coppa, frutto di quattro successi e sei sconfitte nelle prime dieci gare disputate.

« Domenica abbiamo l’opportunità di definire la seconda posizione in classifica al termine del girone di andata – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Certamente il campionato è ancora molto lungo, ma sarebbe uno step molto importante sia in chiave Coppa Italia, sia per il percorso tecnico che stiamo percorrendo. Servirà disputare una gara molto attenta contro una squadra che si presenterà al Sanbàpolis agguerrita per cercare di staccare le inseguitrici per il sesto posto. Dovremo essere bravi a contenere l’opposta Kudi Kallerkann che è il loro terminale offensivo principale e allo stesso tempo disinnescare il gioco al centro che diventa molto frequente quando la ricezione è positiva ».

Questo il commento di Emanuele Zanoni, vice allenatore D&A Esperia:

« Veniamo da un fine settimana inaspettato in quanto non pensavamo che la gara contro Mondovì risultasse così negativa: l’avevamo preparata come sempre ma poi qualcosa tatticamente non ha funzionato, a partire dal muro e difesa; ma come sempre, bisogna essere in grado di azzerare tutto in breve tempo e pensare alla prossima gara che sarà altrettanto dura, perché affrontiamo una squadra creata ed attrezzata per rimanere nelle zone alte della classifica. Siamo consapevoli della forza di Trento ma siamo altrettanto consapevoli delle nostre qualità e pertanto andremo in campo, come sempre per fare risultato ».

Pienamente ripresa dalle difficoltà dei primi di dicembre, la Valsabbina Millenium Brescia è reduce dalla netta vittoria in casa del Club Italia, determinate per concludere al meglio la fase di andata, prima dell’inizio del girone di ritorno (27 dicembre, a Trento) e del tour de force di gennaio, tra scontri al vertice della classifica e Coppa Italia. L’avversario di giornata sarà l’Emilbronzo 2000 Montale, in piena corsa per la qualificazione alla Coppa Italia e dunque determinata a mettere in difficoltà le padrone di casa.

A suonare la carica per le Leonesse è Sophie Andrea Blasi, ex di giornata:

« Domenica al PalaGeorge scenderemo in campo per l’ultimo match del girone di andata contro la Pallavolo Montale del Pres Barberini, una società che per due anni è stata la mia casa. Per me è quindi una partita dal sapore speciale dove ritroverò anche tante amiche. Da parte nostra abbiamo ripreso a correre veloce anche in allenamento con la squadra di nuovo al completo e scenderemo in campo concentrate sul nostro gioco e sui nostri obiettivi ».

Questo invece il commento della regista nerofucsia Lancellotti:

« Con Olbia siamo state brave a portare a casa tre punti importanti per noi. Abbiamo dimostrato di essere una squadra tenace e ci siamo rimessi in carreggiata riuscendo ad imporre il nostro gioco. Siamo cresciute sicuramente dall’inizio della stagione, siamo più consapevoli di quello che possiamo fare e vogliamo continuare così. Contro Brescia mi aspetto ovviamente una partita complicata perché il valore dell’avversario è decisamente elevato, hanno giocatrici che possono essere decisive in qualsiasi momento. Da parte nostra sappiamo che dobbiamo dare il massimo rimanendo concentrate sul nostro gioco e interpretare la partita al meglio ».

Il bel successo esterno contro Cremona ha dato la certezza alla LPM BAM Mondovì di partecipare alla prossima Coppa Italia. Ma in ottica incroci, è importante anche arrivare all’ultima giornata del girone d’andata con il miglior piazzamento possibile, un’opportunità che le ragazze di coach Solforati non vorranno farsi sfuggire. Sul cammino delle pumine, ci sarà la Chromavis Eco DB Offanengo, che non parteciperà alla coppa, ma è reduce dalla tosta gara contro Sassuolo, persa al tie-break dopo un iniziale vantaggio di 2-0.

Laura Grigolo presenta così l’incontro per Mondovì:

« La partita di domenica sarà l’ultima partita in casa prima di Natale perciò speriamo di farci e fare a tutti i nostri tifosi un bel regalo di Natale, così da poter festeggiare poi tutti insieme! Noi non guardiamo ne classifica, ne avversario, affrontiamo tutti allo stesso modo senza sottovalutare nessuno! Quello che facciamo è concentrarci sul nostro gioco, cercando di essere noi protagoniste e decidere le sorti della partita ».

Dall’altro lato c’è coach Bolzoni:

« Mondovì è una bella squadra, con alcune individualità molto esperte per la categoria che possono fare la differenza. Ha avuto qualche risultato altalenante, soffrendo un po’ all’inizio, ma ultimamente ha trovato più continuità. La Lpm Bam può contare su una palleggiatrice straniera che fa girare bene la palla e 2-3 elementi di attacco importanti; la fase offensiva è il punto di forza di Mondovì, che oltretutto è una squadra molto grintosa e che lotta molto. Per quanto ci riguarda, c’è molta consapevolezza di aver perso domenica un’occasione di portare a casa il bottino pieno contro Sassuolo. Abbiamo fatto un mea culpa tranquillo su questo aspetto e ora andiamo a Mondovì per cercare di portare a casa punti. Abbiamo dimostrato più di una volta di potercela giocare contro tutte e cercheremo di scendere in campo senza timore ».

Ultimo atto del girone di andata tra le mura amiche per la Futura Giovani Busto Arsizio, che dopo il passo falso nel derby con Albese, avrà subito l’occasione di riscatto contro il Club Italia. Balboni e compagne, smaltita la serata no, sono tornate subito al lavoro in palestra con intensità e tanta voglia di reagire, sfruttando anche l’elemento in più del fattore campo, in questa stagione decisamente favorevole alle cocche, che hanno fatto del PalaBorsani un fortino sicuro con 4 vittorie su 4 match disputati. A provare a rovinare la festa pre-natalizia, ci saranno le giovani azzurrine del team federale, anch’esse certamente in cerca di riscatto e con tanta voglia di invertire il trend negativo delle due sconfitte consecutive rimediate contro Sassuolo e Brescia.

Alexandra Botezat presenta l’incontro:

« Abbiamo tanta voglia di riscattarci dopo la sconfitta contro Albese e vogliamo chiudere al meglio questo girone di andata. Sarà importante approcciare la gara nel modo giusto ed entrare in campo con la giusta aggressività fin dal primo pallone senza concedere campo alle avversarie. Daremo il massimo per cercare di limitare al massimo i cali di troppo che stiamo avendo in queste ultime uscite, cercando di mantenere il nostro ritmo di gioco sempre alto e portando così a casa la vittoria. Per me sarà emozionante giocare contro il Club Italia, così come tutte le volte da ex, sono stati 3 anni veramente importanti e di crescita sia personale che come atleta ».

« Saremmo davvero felici di chiudere l’anno con delle vittorie – spiega la centrale delle azzurrine, Nicole Modesti -. Per noi non è mai semplice confrontarci con avversarie più grandi e con maggiore esperienza, ma più di una volta abbiamo dimostrato di essere in grado di farlo e conquistare qualche vittoria in più per noi sarebbe davvero importante. Diverse volte abbiamo ‘pagato’ la nostra inesperienza, ma se impariamo a non lasciarci scoraggiare nei momenti di difficoltà e a riportare la partita sui binari a noi più congeniali, sono sicura che possiamo toglierci delle soddisfazioni. Siamo qui per affrontare un percorso di crescita personale e, settimana dopo settimana, dimostrare di aver fatto dei progressi per noi rappresenta già u na vittoria. Questo però non vuol dire che non ci teniamo a fare bene: vincere una partita dà morale, fa piacere ed è comunque importante ».

Si chiuderà con una partita casalinga il girone di andata della BSC Materials Sassuolo, che domenica 18 dicembre riceverà al Pala Paganelli di Sassuolo la Tecnoteam Albese Volley Como. Reduce dalla vittoria in rimonta contro Offanengo nello scorso turno di campionato, la BSC andrà alla ricerca del terzo successo consecutivo. Un’impresa non semplice attende però le linci biancoazzurre, che domenica si troveranno di fronte un’Albese in forma smagliante, capace di totalizzare 6 punti contro Brescia e Busto Arsizio e a caccia di un posto in Coppa Italia.

A presentare il match in casa Sassuolo è Coach Venco:

« All’inizio di stagione, avevo parlato di Albese come della formazione maggiormente accreditata a dare fastidio alle corazzate del nostro girone, quindi non mi stupiscono gli ultimi risultati: domenica affronteremo quindi probabilmente la squadra più in forma ed in fiducia del momento considerati appunto gli ultimi risultati che hanno ottenuto. Per quanto riguarda noi, arriviamo da una ripartenza, da tre settimane di lavoro nuovo: per cui voglio vedere da una parte a che punto siamo e dall’altra come ci confrontiamo contro una squadra in grande forma ».

Queste invece le parole di coach Chiappafreddo:

« Loro sono una squadra in crescita, stanno facendo molto bene. Conosco la palleggiatrice Chiara Scacchetti, l’ho allenata due anni. Ha un gioco veloce e fa giocare bene le compagne. Hanno anche giocatrici esperte come Pistolesi e Pomili. Dobbiamo stare attenti in tutti i fondamentali e ripetere l’ottimo muro-difesa delle nostre ultime gare. Vogliamo proseguire su quello che di buono abbiamo fatto nelle ultime gare ».

Arriva il giro di boa del campionato per la Volley Hermaea Olbia, che nell’ultimo turno d’andata riceve al Geopalace l’Orocash Lecco, formazione che segue in classifica le galluresi a un solo punto di distanza (13 contro 12). Un confronto che potrà risultare determinante ai fini dell’accesso in Coppa Italia, al momento distante solo un punto. Le aquile tavolarine proveranno a riscattare l’ultima battuta d’arresto maturata in quattro set sul taraflex di Montale:

« Si è trattato di una prestazione opaca – afferma coach Dino Guadalupi – abbiamo espresso un gioco molto frammentario e poco pulito. Dal punto di vista mentale le giocatrici hanno manifestato nervosismo e scarsa coesione. Questo ha portato a prediligere iniziative individuali che non sempre vanno a buon fine. Sono saltati così i sistemi collettivi che consentono di reggere di fronte alle difficoltà. Contro Lecco mi aspetto di vedere una squadra unita, che possa uscire dal campo soddisfatta della sua prestazione. Sono una formazione capace di esprimere valori agonistici importanti, e non dovremo essere da meno. Sul piano tecnico hanno buone qualità in seconda linea, e quando rigiocano sanno innescare i loro attaccanti: alcuni più tecnici, altri invece dotati di forza fisica ».

Dopo il fantastico successo contro Trento, le lecchesi vogliono continuare a stupire e regalarsi una chance per gli ottavi di Coppa.

« Contro Trento è stata molto dura, ma domenica saremo pronte per affrontare l’ultima sfida del girone di andata – precisa Gianfranco Milano -. In casa Olbia è una compagine davvero pericolosa, capace di mettere in difficoltà le squadre più strutturate del girone, come dimostrano i successi contro Trento e Mondovì. È una sfida da affrontare nel migliore dei modi, consci che vivremo un’atmosfera agonistica molto calda e combattiva. Ci prepareremo al meglio per cercare di offrire una prestazione di livello ».

GIRONE B-

Solo due set persi su ventisette disputati, unica squadra imbattuta in tutta la Serie A, nove successi di fila: per completare il girone d’andata perfetto serve un ultimo successo alla Roma Volley Club. Di fronte alle giallorosse però, ci sarà l’Itas Ceccarelli Martignacco, l’ultima big del gruppo big che può tentare l’impresa di mettere in difficoltà la capolista, anche per ottenere un incrocio migliore negli ottavi di Coppa Italia. Forti del successo ottenuto nell’ultimo turno a Marsala, le friulane vogliono proseguire nella propria crescita. In quest’ottica vanno dunque lette le parole della schiacciatrice biancoblu Elisa Bole:

« Affronteremo il prossimo incontro come tutte le altre partite. Siamo consapevoli del fatto che Roma sia la squadra più forte del campionato, certo, ma non per questo dobbiamo demoralizzarci. Anzi, siamo cariche e desiderose di fare bene. Vogliamo affrontarle con lo spirito giusto. Una squadra con giocatrici di altissimo livello complete in tutti i fondamenti. Una formazione per cui mi risulta difficile trovare dei punti deboli. Starà a noi pertanto essere brave a non farci intimorire nel corso della partita restando lucide e consapevoli del nostro valore, della squadra che siamo e di quello che anche noi siamo capaci di fare. Poi cercheremo di sfruttare le poche occasioni che ci daranno. E punteremo a sfruttare il fattore campo, la vicinanza del nostro pubblico ».

Il commento di coach Cuccarini:

« La partita di domenica sarà l’ultima del girone di andata. Come tutti gli avversari che abbiamo incontrato finora sono sicuro che anche Martignacco cercherà di esprimersi al massimo contro di noi. La storia di questo campionato lo insegna: se l’è giocata contro le squadre di alta classifica arrivando spesso al tie-break e ha sempre vinto tre a zero con le formazioni della parte ‘bassa’ della classifica. È una squadra solida e sicuramente ci sarà da battagliare. Siamo pronti e vogliamo ribadire anche domenica tutte le nostre qualità. Sappiamo quello che dobbiamo fare e saremo pronti per questa ulteriore ennesima sfida ».

Crocevia importante per l’Anthea Vicenza Volley, giunta in prossimità del giro di boa. Domenica alle 15, le ragazze allenate da Ivan Iosi affronteranno la Seap-Sigel Marsala nell’ultima giornata d’andata, mentre il ritorno inizierà nel giorno di Santo Stefano con il derby casalingo contro Montecchio. Vicenza arriva da tre passi falsi consecutivi, patiti sui campi di Martignacco e della capolista Roma (domenica scorsa), mentre in mezzo c’è stato il ko interno contro Soverato (1-3) che ha fatto cadere l’imbattibilità casalinga.

« Marsala – commenta coach Iosi – è una squadra che sta trovando alcune bilanciature, sicuramente ha a disposizione elementi per fare bene ma probabilmente ora non riesce ancora a sviluppare appieno l’idea di gioco che ha in testa e ha cambiato alcune dinamiche. Le individualità non mancano, in questo momento, la mancanza di continuità fa rendere la squadra un po’ meno del potenziale che potrebbe esprimere. Questa è una delle situazioni su cui noi dobbiamo far leva insieme ai loro difetti tecnici. Sicuramente ci aspettiamo una Seap Sigel determinata a far punti, ma abbiamo la possibilità e la capacità di esprimere un gioco che potrebbe dar fastidio a Marsala, contando anche il fatto di essere in casa. Vogliamo riprendere in mano il percorso che stiamo portando avanti da inizio stagione, dobbiamo prendere spunto dagli inciampi sottoforma di sconfitte e spingere sul nostro cammino di consapevolezza e qualità ».

Al pari di Vicenza, nell’ultimo turno Marsala ha ceduto in tre set, lasciando via libera alle friulane di Martignacco.

« Domenica – osserva Bracci, tre volte iridato e quattro volte campione europeo con l’Italia da giocatore – sarà l’ultima partita del girone d’andata e per noi anche l’ultimo impegno dell’anno solare (Marsala osserva il turno di riposo alla prima giornata di ritorno, ndr). Sappiamo bene di dover andare grintosi per vincere a Vicenza perché la partita richiede da parte nostra l’attenzione che merita. Da parte nostra, c’è la volontà di chiudere il 2022 al meglio e di regalare soddisfazioni a tutti, sia a noi che andiamo in campo sia alla dirigenza che ha fiducia nelle capacità e nelle potenzialità della squadra ».

L’ultima occasione per l’Assitec Volleyball Sant’Elia di non chiudere il girone d’andata senza successi è rappresentata dalla sfida casalinga contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Sicuramente due mesi difficoltosi per le ciociare, colpite più volte dalla sfortuna sia in tema di infortuni che di risultati, con ben cinque partite perse al tie-break. L’avversario di giornata non sarà sicuramente il più agevole, visto che le venete sono reduci dal bel successo contro Soverato e puntano a chiudere questa prima fase il più in alto possibile.

Capitan Botarelli presenta l’incontro:

« Domenica ci aspetta una partita con una squadra ben allestita, competitiva ed equilibrata. Hanno una giusta dose di giocatrici d’esperienza e giovani promettenti, quindi sarà una gara da giocare sì con la tecnica e la tattica, ma soprattutto con il giusto entusiasmo, la giusta attenzione e voglia di fare bene. Sono sicura che le mura e il tifo del PalaIaquaniello sapranno darci la carica giusta per puntare ad una buona prestazione e perché no ad un risultato che possa finalmente sbloccarci ».

La squadra laziale, nonostante la posizione di bassa classifica, ha dato filo da torcere a Talmassons e Roma e non è da sottovalutare, come spiega per Montecchio la banda Rachele Nardelli, banda classe 2001 di Trento:

« Arriviamo da una partita contro Soverato dove siamo state brave a sbagliare poco e a mettere pressione a una squadra forte. Ora però dobbiamo restare concentrate perché le ragazze di Sant’Elia Fiumerapido hanno dimostrato contro team di alto livello di giocare bene e di essere una formazione non facile da affrontare. Vogliamo andare al Palaquaniello per vincere, con la stessa fame che ci ha caratterizzato in tutto questo girone d’andata ».

Chiusura del girone di andata al Pala Scoppa per il Volley Soverato, che domenica riceverà la visita della Omag-MT San Giovanni in M.no in un match importante per i punti in palio. Sicuramente uno degli incontri più attesi, visto che le due squadre sono alla ricerca del miglior piazzamento in ottica Coppa Italia: al momento le riminesi hanno due punti di vantaggio sulle padrone di casa, dopo che nella scorsa giornata le ragazze di coach Chiappini hanno subito uno stop contro Montecchio mentre la squadra di coach Barbolini ha regolato in tre set Messina.

Il presidente Matozzo si dice fiducioso:

« La sfida di domenica chiude un girone di andata molto positivo per noi e di questo ringrazio le ragazze e lo staff tecnico per quanto fatto. Siamo una squadra giovane che ha dimostrato il proprio valore anche contro avversari più quotati e su campi ostici. Domenica vogliamo chiudere bene questo girone di andata, sapendo che non sarà semplice contro un’ottima squadra come Marignano. Contiamo sul sostegno, come sempre, del Pala Scoppa ».

« Se vogliamo mantenere la seconda posizione in classifica – afferma di rimando il presidente Stefano Manconi – siamo obbligati a vincere, anche perché le nostre avversarie, sulla carta, hanno compiti più agevoli del nostro, ad eccezione di Martignacco che dovrà vedersela con la capolista. Soverato rappresenta un po’ la sorpresa di questa prima parte del campionato e per portare a casa il risultato sarà importante giocare al meglio e imporre fin da subito il nostro gioco ».

Continua a lavorare ad alti ritmi la 3M Pallavolo Perugia in vista dell’impegno casalingo di domenica 18 dicembre contro le friulane della Cda Talmassons. L’ultimo weekend, in cui le biancorosse hanno osservato il turno di riposo, è stato utile per recuperare energie fisiche e nervose e per ripartire in vista dei prossimi impegni, il primo dei quali contro la terza forza del girone.

A presentare l’incontro è l’argentina Candela Sol Solinas, che vivrà sicuramente una domenica particolare:

« La nostra gara e la finale dei Mondiali saranno praticamente quasi in contemporanea, sono arrabbiatissima per questa cosa! (ride ndr.) Sono però una professionista e sarò concentrata al 100 % sulla sfida con Talmassons, anche se dalla panchina voglio qualcuno che tra un set e un altro mi dia notizie. Noi argentini teniamo molto a vincere questa coppa e sento anche l’appoggio di tanti italiani. Anche perché siamo popoli molto simili e quasi fratelli per varie ragioni… Riguardo l’ultimo posto non guardiamo la classifica e non ci facciamo condizionare, anche se sappiamo bene qual è la nostra situazione. Vista la formula degli spareggi per la salvezza, per noi è importante portare a casa più punti possibili in ogni gara. Sono sicura che nel girone di ritorno raccoglieremo molto di più ».

Il pensiero di coach Barbieri:

« Sappiamo che Perugia è una squadra molto temibile, sono molto forti soprattutto in battuta perché riescono ad essere molto precise ed efficaci. Noi stiamo bene ed è logico che quando si vince anche con vittorie nette, questo dà morale e consapevolezza dei propri mezzi. Il bilancio momentaneamente è positivo. Abbiamo raggiunto un obiettivo che è quello della qualificazione alla Coppa Italia, che sicuramente è una cosa molto bella ed importante per la società. Per quanto riguarda la classifica ad ora è cortissima, perciò vediamo che con una vittoria o una sconfitta si possono scalare o perdere due o tre posizioni, però noi rimaniamo tranquilli perché il campionato è ancora molto lungo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 11a GIORNATA-

GIRONE A

Domenica 18 dicembre ore 17.00

Itas Trentino – D&a Esperia Cremona Arbitri: Sessolo-Cecconato

Valsabbina Millenium Brescia – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Marconi-Traversa

Lpm Bam Mondovi’ – Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Pernpruner-Bassan

Futura Giovani Busto Arsizio – Club Italia Arbitri: Pristerà-Marigliano

Bsc Materials Sassuolo – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Cavicchi-Mesiano

Volley Hermaea Olbia – Orocash Lecco Arbitri: Grossi-Mannarino

GIRONE B-

Domenica 18 dicembre ore 15.00

Itas Ceccarelli Martignacco – Roma Volley Club Arbitri: Testa-Sabia

Anthea Vicenza Volley – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Laghi-Fontini



Domenica 18 dicembre ore 17.00

Assitec Volleyball Sant’Elia – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Morgillo-Bonomo

Volley Soverato – Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Pasciari-Scarfò

3m Pallavolo Perugia – Cda Talmassons Arbitri: Somansino-Candeloro

Riposa: Desi Shipping Akademia Messina

LE CLASSIFICHE-

GIRONE A-

Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 2); Itas Trentino 21 (6 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 19 (7 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 4); Bsc Materials Sassuolo 17 (6 – 4); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 5); Volley Hermaea Olbia 13 (5 – 5); Orocash Lecco 12 (4 – 6); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 9 (3 – 7); Club Italia 6 (2 – 8);

GIRONE B-

Roma Volley Club 27 (9 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 19 (7 – 2); Cda Talmassons 18 (6 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 18 (6 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 17 (6 – 3); Volley Soverato 17 (6 – 3); Anthea Vicenza Volley 10 (4 – 5); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 6); Desi Shipping Akademia Messina 7 (2 – 8); Assitec Volleyball Sant’Elia 5 (0 – 9); 3m Pallavolo Perugia 3 (1 – 8).