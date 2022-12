Roma vince anche il derby, la Futura supera Mondovì

ROMA- Un Santo Stefano ricco di emozioni per la prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A2 Femminile. In attesa del big match tra Itas Trento e la capolista Valsabbina Brescia di domani, martedì 27 dicembre, nel Girone A è la Futura Giovani Busto Arsizio a fare la voce grossa, rifilando un netto 3-0 alle rivali della LPM Bam Mondovì. A festeggiare il successo nei sentitissimi derby sono invece l’Orocash Lecco, che supera la Tecnoteam Albese Volley Como, la Bsc Materials Sassuolo, che regola Emilbronzo 2000 Montale, e la Chromavis Eco Db Offanengo, che in una partita dalle mille emozioni ha la meglio su la D&a Esperia Cremona. Nella partita delle 18, bella vittoria del Club Italia ai danni dell’ Hermaea Olbia.

Nel Girone B, prosegue la corsa sfrenata di Roma, che non fa prigionieri e riparte con i tre punti contro l’Assitec Sant’Elia. Senza alcuna storia il derby veneto, 0-3 per l’ Ipag S.Lle Ramonda Montecchio sul campo dell’Anthea Vicenza, e la partita tra la 3m Pallavolo Perugia Perugia e Omag-MT San Giovanni in M.no, stravinta dalle riminesi. Lotta ma perde anche il secondo derby Itas Ceccarelli Martignacco, 1-3 contro il CDA Talmassons, mentre sul campo del Desi Shipping Akademia Messina festeggia Soverato.

GIRONE A-

Chiude il 2022 con il sorriso la Futura Giovani Busto Arsizio, che nella sfida casalinga di Santo Stefano, surclassa con un perentorio 3-0 la LPM BAM Mondovì. Una prestazione maiuscola quella dalla squadra di Amadio che, davanti agli oltre 600 spettatori, saluta l’anno nel migliore dei modi con tre punti che spingono indietro le offensive monregalesi e mettono pressione al duo di testa Trento e Brescia, che si daranno battaglia domani l’una contro l’altra. Balboni e compagne interpretano al meglio la gara contro un avversario tutt’altro che facile e pronto ad approfittare di eventuali disattenzioni per ridurre il gap in classifica. Dopo due set in cui le cocche sono brave a mettere pressione dai 9 metri e causare grosse difficoltà alle rosso blu, le biancorosse fanno altrettanto tirando fuori le unghie e soffrendo anche nel terzo, spuntandola poi ai vantaggi. A non far rimpiangere le assenze di Morandi e Zanette, ancora precauzionalmente ai box, ci pensa l’MVP Badalamenti: prestazione di sostanza e qualità, confermata dai numeri che dicono di 14 punti con 41%. Partecipano alla festa delle cocche anche Venco e Pandolfi, brave a rispondere positivamente alla chiamata dei cambi in battuta e decisive a lasciare i break. Dalla parte opposta della rete le piemontesi, con l’infortunio di Takagui in avvio, pagano soprattutto nei primi due parziali e crescono solamente nel terzo, dove provano, senza successo, ad allungare la gara.

Le parole di Viola Tonello:

« Non è stata per nulla una partita facile. Sapevamo che giocavamo contro un’ottima squadra, abbiamo lavorato tanto ed è merito nostro se è sembrata agevole, perché abbiamo dato il 100% su tutti i fondamentali. Abbiamo preso bene le misure su di loro e sono contenta che si sia visto anche da fuori. Secondo me la cosa principale è trovare una stabilità anche nel susseguirsi delle partite e non ricadere nei black-out della prima fase. Ci saranno delle partite molto importanti che giocheremo contro degli squadroni. Tutte le gare dovranno essere affrontate con la stessa grinta e determinazione ».

Così Alessia Populini:

« Siamo partite meglio rispetto alle ultime uscite, Busto ha fatto il suo in modo quasi perfetto. Nei primi due non siamo riuscite affatto a dimostrare quello che eravamo, dobbiamo trovare la chiave e farlo quanto prima perché non ci meritiamo di essere dove siamo adesso a mio parere, per quello che stiamo facendo in allenamento. Faccio fatica a identificare quale sia il problema esatto, abbiamo qualche problema, dobbiamo conviverci e trovare una soluzione ».

Chiude bene il 2022 Orocash Lecco. Le biancorosse battono per 3 set a 0 le cugine comasche del Tecnoteam Albese Volley Como, aggiudicandosi anche il secondo derby della stagione. Una vittoria di squadra, caratterizzata da un gioco corale. Partono bene le padrone di casa, giocando in maniera precisa e senza errori, gestendo con tranqullità il primo set. Il secondo parziale è all’insegna dell’equilibrio tra le due formazioni. Albese è sicuramente più in partita e non mancano gli errori da entrambe le parti ma nel momento decisivo le ospiti commettono qualche imprecisione di troppo e le lecchesi chiudono 25-21. Terzo set facile per le ragazze di coach Milano, che ottengono così altri punti preziosi per la classifica.

Il commento di Gianfranco Milano:

Per noi il gioco di squadra è un riferimento, non serve un solo leader ma un gioco corale. Arriviamo da una settimana complicata: le festività che stravolgono la nostra regolarità e la febbre che ha messo in dubbio fino all’ultimo due ragazze. La squadra era ancora più coesa. La classifica è molto corta, pertanto ogni punto e risultato sarà fondamentale”. Il commento di Mauro Chiappafreddo: “Abbiamo fatto risultati altalenanti nelle ultime settimane, inoltre anche la formazione è decisamente rimaneggiata a causa di qualche acciacco. Purtroppo soffriamo molto la pressione e questa sera non ci siamo espressi come dovevamo fare ».

Nonostante una formazione non al meglio, la BSC Materials Sassuolo fa suo anche il derby di ritorno superando l’Emilbronzo 2000 Montale per 3-1 al “PalaPaganelli”. Dopo il successo al tie-break dell’andata, Sassuolo fa nuovamente la voce grossa contro le cugine. Montale prova a tenere testa alle padrone di casa, ma nonostante i problemi di formazione (stagione finita per Pomili), la BSC Materials di Maurizio Venco fa di necessità virtù e regala una grande gioia ai tifosi biancoazzurri. Per l’Emilbronzo 2000 Montale arriva, invece, l’ottava sconfitta in dodici partite. Primo set chiuso in maniera netta da Sassuolo, poi un secondo parziale appassionante con Montale che la spunta all’ultima curva dopo aver annullato sette set point alle avversarie. Nel terzo set, le nerofucsia polverizzano sei punti di vantaggio e si arrendono nel finale, poi altro passaggio a vuoto nel quarto set, che regala il bottino pieno alle ragazze di Venco. Top scorer per le padrone di casa Aurora Pistolesi (23 punti), davanti a Giulia Visintini (20 punti) per le ospiti.

Al termine del match, queste le parole di Federica Pelloni, che nel giorno del suo compleanno ha ricevuto anche il premio MVP:

« Sono ovviamente molto contenta della vittoria: in settimana abbiamo lavorato molto nonostante qualche acciacco, ci siamo impegnate tantissimo per arrivare qui e dare il massimo. Ce l’abbiamo fatta ed abbiamo giocato una grandissima partita, con alti e bassi, iniziando spesso i set male ma poi ci siamo riprese ed abbiamo giocato la nostra pallavolo. Sono felice perché questo è il derby ed io da modenese lo sento ancora di più. Poi oggi è anche il mio compleanno quindi è un grandissimo regalo che la mia squadra mi ha fatto e ne sono felicissima ».

Dall’altra parte della rete, questo il commento di Elisa Lancellotti, ex di turno:

« Sicuramente un po’ di rammarico c’è perché speravamo di fare bene: abbiamo giocato bene ma abbiamo inciso poco nei momenti più importanti dei set. Sassuolo ha giocato bene, sono ben organizzato ed hanno saputo sfruttare i momenti chiave della partita e portare a casa il bottino pieno. Mi dispiace perché speravamo di fare qualche punto anche per la classifica, ma adesso ci riposiamo e ripartiamo per la partita dell’8 gennaio ».

Derby dalle mille emozioni al PalaCoim, gremito per la sfida provinciale tra Chromavis Eco DB Offanengo e D&A Esperia Cremona. Le neroverdi di casa l’hanno spuntata al tie break “vendicando” il passo falso inaugurale dell’andata al PalaRadi. Il tutto in un andamento “pazzo”, con Offanengo che ha sprecato chance di portarsi prima sul 2-0 (avanti di un set, 17-10 e 24-20 nel secondo) e poi di “ammazzare” il match sul 2-1 e 7-2. In entrambi i casi, Cremona è stata brava a tornare in carreggiata, involandosi verso il successo al tie-break (4-8 e 6-11) prima dell’ennesimo colpo di scena, con la Chromavis Eco DB capace di raddrizzare la situazione arrivando alla lotteria dei match point, chiusa 19-17 dal muro di Bartesaghi. MVP la straordinaria opposta di casa Martina Martinelli con 33 punti, mentre top scorer cremonese è stata la pari ruolo Anna Piovesan, subentrata a partita in corso e autrice di 19 punti.

Così Giorgio Bolzoni per Offanengo:

« Nell’ennesima partita combattuta al PalaCoim, abbiamo avuto qualche alto e basso, avremmo potuto anche portare a casa il risultato pieno, Cremona è stata brava a rientrare. Volevamo assolutamente portare a casa almeno un punto, ne sono arrivati due e sarebbero potuti anche essere tre, ma è importante sempre smuovere la classifica. È stata un’altra “maratona” e questo è un po’ il nostro punto di forza. A volte facciamo fatica a chiudere nelle situazioni di vantaggio, mentre siamo più bravi a reagire quando lo stress del punto a punto è costante. Siamo stati bravi a cambiare ritmo nel finale ed è stata la prima volta che abbiamo rimontato, questo può essere di buon auspicio. Devo fare i complimenti a tutta la squadra ».

Le parole di Emanuele Zanoni, secondo allenatore di Cremona:

« È stata un partita molto difficile, siamo partiti molto male poi siamo riusciti a recuperarla. Purtroppo non riusciamo a trasformare in positivo ciò che riusciamo a correggere durante la partita, è successo anche contro Albese e Montale, contro cui abbiamo avuto dei match point senza metterli giù. Complimenti ad Offanengo perché ha giocato un’ottima partita. Sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno e sono contento che abbiamo mosso la classifica. Col nuovo anno dobbiamo ricominciare a macinare punti ».

Il Club Italia apre il girone di ritorno con una bella e convincente vittoria per 3-0 (25-13, 27-25, 25-23) contro Volley Hermaea Olbia. Al Centro Pavesi di Milano le azzurrine hanno pienamente riscattato il 3-0 subito all’andata grazie a un’ottima prova corale in tutti i fondamentali e a una prestazione di carattere. Partite subito col piede giusto, Giuliani e compagne sono riuscite a dettare il ritmo e a imporre il proprio gioco nella prima frazione. Nel secondo e nel terzo set, entrambi dall’andamento decisamente più equilibrato rispetto al precedente, le azzurrine sono riuscite a uscire con determinazione dai momenti di difficoltà e a conquistare tre punti preziosi con due importanti rimonte. Miglior realizzatrice di serata la schiacciatrice Lisa Esposito, autrice di 20 punti (6 ace!). In doppia cifra per il Club Italia anche l’opposto Virginia Adriano (16 punti, con 3 muri) e la centrale Nausica Acciarri (14 con il 64% in attacco). Trasferta decisamente no per le sarde, impotenti di fronte al servizio tagliente delle giovanissime federali.

Entusiasta coach Michele Fanni:

« Sono molto contento della partita di questa sera perché quella che si è vista oggi è la squadra che dobbiamo essere. Sono inoltre felice dell’atteggiamento spavaldo con cui siamo entrati in campo, con cui ce la siamo giocata senza avere pressioni. Fino a oggi, quando abbiamo vinto qualche parziale, eravamo sempre in vantaggio, questa sera invece è arrivato un segnale importante con la vittoria di due set in cui eravamo in svantaggio. Potremmo essere a una svolta in questo percorso: ci rendiamo maggiormente conto di chi siamo, di come possiamo competere e di come metterlo in campo contro gli avversari settimana dopo settimana ».

« Abbiamo subito fin da subito la fisicità del Club Italia – commenta nel post gara coach Dino Guadalupi – le avversarie sono partite benissimo in battuta, mentre noi, quando fatichiamo in ricezione, diventiamo poco lucidi. Le conseguenze si sono fatte sentire nel muro difesa, dove abbiamo commesso degli errori che hanno permesso al Club Italia di prendere il largo. Pian piano la squadra ha cercato di rientrare, ma quando ci riavvicinavamo la nostra esperienza non veniva fuori. Abbiamo spesso chiuso gli occhi schiantandoci contro il loro muro, che sapevamo essere molto forte. La squadra ha mostrato poca lucidità nella gestione ».

GIRONE B-

Una partita attesissima quella del derby friulano fra Itas Ceccarelli Martignacco e la Cda Talmassons, non solo per la vicinanza territoriale tra le due società, ma anche per la posizione in classifica. Nel superclassico di Santo Stefano, le due squadre hanno giocato nella splendida cornice del Palasport Carnera di Udine, per l’occasione aperto al volley regionale e riempito da una bella cornice di pubblico. Ad imporsi è la formazione di coach Barbieri, che mette le mani sull’incontro fin dall’inizio portandosi avanti 2-0. L’Itas recupera nella terza frazione, dando l’impressione di poter portare l’incontro al tie-break, ma nell’ultimo parziale è la Cda che riesce ad imporsi 23-25 portando a casa il secondo derby stagionale dopo quello dell’andata. Un successo che consente di staccare le cugine e agganciare il terzo posto. MVP dell’incontro il libero De Nardi, determinante in ricezione e difesa e fondamentale per mettere in moto l’attacco delle ospiti, guidato dai ventelli di Milana e Taborelli. Quota venti è stato anche il limite delle padrone di casa, raggiunto da Sironi, mentre si è fermata a 10 Wiblin.

Due derby su due per coach Leonardo Barbieri che commenta così la partita contro l’Itas Martignacco:

« È stata una partita dai due volti. Per i primi due set abbiamo giocato una partita di altissimo livello dove tutto funzionava a meraviglia. Dal terzo siamo andati un po’ in confusione calando anche fisicamente e questo ha fatto si che loro potessero rientrare e prendere il loro ritmo. Poi è stata la partita del cuore, tante azioni e scambi infiniti che riesce a portarsi a casa chi ha coraggio e determinazione ».

Panettone indigesto per la 3M Pallavolo Perugia che, nel pomeriggio di Santo Stefano, rimedia un brutto k.o. per 0-3 contro la seconda forza del campionato, l’Omag-MT San Giovanni in M.no. I parziali parlano da soli: 12-25, 11-25, 16-25, in appena un’ora di gioco al PalaPellini. Le romagnole hanno dominato il match dall’inizio alla fine mostrandosi superiori in tutti i fondamentali. Non c’è stato bisogno della solita prestazione di Perovic, che ha chiuso con 9 punti, poiché a fare la voce grossa ci hanno pensato il premio MVP Rachkovska, 12 punti, e la top scorer Bolzonetti, 14. Nient’altro da aggiungere sulla grande prestazione delle ragazze di coach Barbolini che hanno ampiamente rispettato il pronostico.

Le parole della giovane Elisa Bosi per le umbre:

« Sono molto contenta dell’opportunità che oggi mi è stata data, purtroppo il risultato è pesante e giusto. Speriamo di migliorare nel nuovo anno quando arriveranno anche partite più alla nostra portata, ma sicuramente va cambiato qualcosa a livello di approccio e atteggiamento”. Contento coach Barbolini: “Abbiamo rispettato il pronostico mettendo in campo una buona prestazione. Il nostro percorso di crescita sta proseguendo bene. Questo è quello che vogliamo fare con atlete molto giovani e promettenti. Ora arriverà lo scontro diretto con la capolista Roma. Sarà una partita tosta, ma contiamo sull’apporto del nostro pubblico ».

È ancora festa per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio nel derby contro l’Anthea Vicenza Volley, con la squadra di Marco Sinibaldi che ha bissato il 3-0 dell’andata. Due set a senso unico, chiusi a 13 e 12, più combattuto il terzo, ugualmente vinto dalle ospiti, trascinate dall’opposta Giorgia Mazzon (20 punti e MVP) – supportata dalla “solita” banda Giulia Angelina (19) – e scavando il solco tra battuta (6 ace a 0) e attacco (57% di positività contro il 32 della squadra di Iosi). Insufficiente la prova delle padrone di casa, che si sono arrese in 65′ di gioco in una serata decisamente no, complici anche alcune situazioni di salute, commentate così da coach Iosi: “Abbiamo dovuto fare i conti con una serie di giocatrici influenzate che ci hanno costretto a trovare soluzioni diverse per questo importante derby. Chiaro che quando ti confronti con realtà come quella del Montecchio e da una parte non sei performante al cento per cento, dall’altro non riesci ad uscire da un gioco veloce che mette in difficoltà, il risultato è quello che si è visto. Non resta che rimboccarci le maniche e trovare gli aspetti positivi. Per esempio ho detto alle ragazze che ogni volta che c’è stata un’azione un po’ più lunga, l’abbiamo vinta. Questo è un dato significativo”.

Felice del secondo derby vinto coach Sinibaldi:

« Sono contento perché abbiamo ritrovato un po’ più di continuità sul side out e siamo stati bravi al servizio, contando il fatto che a loro è mancata una giocatrice di grande equilibrio come Jessica Panucci, la cui assenza di fatto (ha giocato solo il terzo set in sestetto, ndc) si è un pochino fatta sentire. Abbiamo preso le misure più o meno come all’andata. La squadra ha continuato a lavorare bene nel sistema di break point, soprattutto sul muro difesa, portando a casa dei buoni muri punto e dei buoni tocchi. E’ stata una bella gara: ora la testa al Mondovì, che è un test molto importante contro una squadra di alta fascia. Cercheremo di sfruttare l’arma in più che è la partita in casa al Palaferroli di San Bonifacio ».

La Roma Volley Club apre nel migliore dei modi il girone di ritorno imponendosi nettamente sull’Assitec Volleyball Sant’Elia per 3-0 (25-19; 25-15; 25-20) fra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio. Nel primo set, le due squadre hanno battagliato fino a metà della frazione quando è stata una Roma lucida e determinata a tirare per prima la testa fuori dalla parità. Nei restanti due set, Bechis e compagne sono state protagoniste assolute dettando ritmi e lasciando Sant’Elia senza alcun punto. La squadra della capitale prosegue a ritmo spedito il suo ottimo percorso e aggiunge l’undicesimo successo consecutivo, consapevole di dover fare altrettanto nei prossimi incontri del programma. Altro successo di squadra sostenuto dal pubblico di casa in cui Bici è stata la miglior realizzatrice della gara con 17 punti messi a tabellino e una super Martina Ferrara, MVP dell’incontro. Fra le avversarie, top scorer la centrale Polesello (9 punti).

Proprio il libero Ferrara dichiara:

« Undici vittorie grazie a un grande lavoro in palestra e di squadra. Auguriamo un pronto recupero a Era Bici nella speranza che non sia nulla di grave. Guardando al match, all’inizio siamo partite contratte, Sant’Elia ha difeso tutto mettendoci sotto pressione. Azione dopo azione abbiamo ritrovato il nostro gioco riuscendo ad ottenere il risultato sperato ».

Così invece coach Gagliardi:

« Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e se vuoi giocartela devi provare a spingere, come abbiamo fatto nel primo set. Però, poi, se perdi lucidità, con una squadra che ha cominciato a battere molto meglio rispetto al primo parziale, è chiaro che le cose cambiano. Per giocartela ancora di più alla pari devi forzare in qualche altra situazione e noi non siamo stati in grado di farlo. Ora, però, dobbiamo ritrovare i punti dei giocatori importanti che, purtroppo, continuano a non fare. E se questo non viene fuori, è chiaro che diventa difficile cominciare il girone di ritorno in maniera diversa ».

Si ferma ancora la Desi Shipping Akademia Messina che, di fronte ad una bellissima cornice di pubblico che ha gremito gli spalti del Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, non riesce a trovare i tre punti e subisce, con il risultato di 3-1, la sconfitta per mano del Volley Soverato. Partita dai mille volti: la squadra di casa parte male ma poi riesce a rimettersi in carreggiata nel secondo set portando l’incontro sull’1-1. Arriva così la risposta delle calabresi, che d’autorità si impongono nel terzo parziale prima del grande spettacolo offerto dalla quarta frazione: le due squadre si battono colpo su colpo, rispondendo l’una agli allunghi dell’altra, fino ad un incredibile 29-31 che consente a coach Chiappini di festeggiare i tre punti. Non bastano alle padrone di casa le belle prestazioni di Ebatombo (24) e Martillotti (14): in una serata sottotono di Korhonen (6 punti con il 6% di efficienza), ci pensano Schwan (22), Giugovaz (13) e Pomili (13) a mettere a terra i pallonti necessari, con le ultime due giocatrici protagoniste anche a muro (4 a testa).

« Ci troviamo, purtroppo, a discutere sempre dello stesso problema – cosi un amareggiato Coach Breviglieri – Giochiamo bene ma alla fine non raccogliamo punti e questo, alla lunga, diventa difficile da comprendere. Dobbiamo essere in grado di gestire i finali di set: abbiamo avuto nell’ultimo set tante occasioni per portarlo dalla nostra ma non siamo riusciti a finalizzare. Su queste cose ci abbiamo lavorato ma ancora non riusciamo a gestire al meglio queste situazioni ».

« Sono tre punti importantissimi per il prosieguo del nostro campionato – cosi coach Chiappini a fine incontro – Abbiamo cominciato bene dal punto di vista dei punti, meno del gioco. È stata una partita molto nervosa: avevamo molta energia ma non siamo riusciti ad incanalarla nel verso giusto. Ci aspettavamo una gara molto impegnativa, sia dal punto di vista emotivo che da quello fisico, e cosi è stato: Messina ha prodotto una grandissima resistenza, battendo e difendendo bene. È stata una partita complicata e sono contentissimo di questi 3 punti » .

I TABELLINI-

Girone A

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – LPM BAM MONDOVI’ 3-0 (25-22 25-14 28-26)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 16, Botezat 11, Badalamenti 14, Arciprete 11, Tonello 7, Balboni 2, Mistretta (L), Venco, Pandolfi. Non entrate: Fiorio, Milani, Zanette. All. Amadio.

LPM BAM MONDOVI’: Decortes 7, Populini 11, Pizzolato 6, Takagui 1, Grigolo 2, Riparbelli 4, Bisconti (L), Longobardi 5, Colzi 4, Giroldi 2, Giubilato. Non entrate: Zech. All. Solforati.

ARBITRI: Selmi, Manzoni. NOTE – Durata set: 27′, 22′, 29′; Tot: 78′.

MVP: Gaia Badalamenti (Futura Giovani Busto Arsizio)

OROCASH LECCO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0 (25-18 25-21 25-17)

OROCASH LECCO: Rimoldi 1, Lancini 9, Piacentini 8, Bracchi 15, Zingaro 14, Albano 10, Bonvicini (L), Bassi 1. Non entrate: Tresoldi, Belloni, Casari, Citterio. All. Milano.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nardo 6, Veneriano 5, Stroppa 13, Pinto 6, Gallizioli 7, Nicolini 1, Rolando (L), Cantaluppi 4, Conti, Badini, Cassemiro, Nicoli. Non entrate: Bernasconi, Radice (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Marigliano, Jacobacci.

NOTE – Durata set: 23′, 25′, 24′; Tot: 72′.

MVP: Chiara Albano (Orocash Lecco)

CLUB ITALIA – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-13 27-25 25-23)

CLUB ITALIA: Giuliani 8, Modesti 9, Adriano 16, Esposito 20, Acciarri 14, Passaro, Ribechi (L), Amoruso 2. Non entrate: Despaigne, Viscioni, Monaco, Micheletti, Gambini (L), Batte. All. Mencarelli. V

OLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 5, Taje’ 7, Bridi 3, Bulaich Simian 11, Gannar 4, Schiro’ 9, Barbagallo (L), Fontemaggi 1, Messaggi, Bresciani. Non entrate: Diagne. All. Guadalupi.

ARBITRI: Russo, Viterbo.

NOTE – Durata set: 22′, 30′, 29′; Tot: 81′.

BSC MATERIALS SASSUOLO – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-1 (25-18 30-32 25-22 25-19)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Vittorini 9, Manfredini 17, Scacchetti, Pistolesi 23, Civitico 11, Busolini 17, Pelloni (L), Dapic, Bondavalli, Dhimitriadhi. Non entrate: Giglioli (L), Masciullo, Fornari, Ferrari. All. Venco.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Angelini 1, Lancellotti 4, Frangipane 11, Fronza 13, Visintini 19, Zojzi 19, Bici (L), Rossi 1, Mescoli. Non entrate: Montagnani, Aguero (L), Bonato, Mammini. All. Ghibaudi.

ARBITRI: Proietti, Bolici.

NOTE –Durata set: 26′, 38′, 30′, 30′; Tot: 124′.

MVP: Federica Pelloni (BCS Materials Sassuolo)

Spettatori: 1000

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – D&A ESPERIA CREMONA 3-2 (25-19 24-26 25-20 21-25 19-17)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 6, Anello 17, Martinelli 33, Trevisan 17, Cattaneo 10, Galletti 3, Porzio (L), Menegaldo 1, Anello 1, Pinali, Casarotti. Non entrate: Tommasini, Marchesi, Grassi (L). All. Bolzoni.

D&A ESPERIA CREMONA: Rossini 13, Ferrarini 14, Mennecozzi 1, Buffo 5, Kullerkann 8, Kullerkann 3, Zampedri (L), Piovesan 19, Coppi 10, Balconati 1, Landucci. Non entrate: Giacomello. All. Magri.

ARBITRI: Di Lorenzo, Angelucci.

NOTE – Durata set: 26′, 36′, 30′, 29′, 27′; Tot: 148′.

MVP: Martina Martinelli (Chromavis Eco Db.Offanengo)

GIRONE B-

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – CDA TALMASSONS 1-3 (21-25 19-25 25-18 23-25)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 1, Wiblin 10, Modestino 8, Sironi 20, Cortella 3, Eckl 9, Tellone (L), Granieri 2, Lazzarin, Guzin. Non entrate: Cabassa, Bole. All. Gazzotti.

CDA TALMASSONS: Rossetto 11, Costantini 6, Eze Blessing 2, Milana 20, Caneva 7, Taborelli 20, De Nardi (L), Trampus 1, Crisafulli, Monaco, Campagnolo. Non entrate: Tognini, Michelini, Torcello (L). All. Barbieri.

ARBITRI: Mesiano, Traversa.

NOTE – Durata set: 26′, 26′, 27′, 27′; Tot: 106′.

MVP: Giulia De Nardi (CDA Talmassons)

Spettatori: 1141

3M PALLAVOLO PERUGIA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 0-3 (12-25 11-25 16-25)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Negri 1, Manig 2, Salinas 6, Agbortabi 4, Giudici 7, Patasce 2, Rota (L), Bosi 1, Pero 1, Traballi. All. Marangi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Babatunde 3, Turco 5, Bolzonetti 14, Parini 7, Perovic 9, Rachkovska 12, Caforio (L), Covino 2, Salvatori 2, Biagini, Cangini. All. Barbolini.

ARBITRI: Mannarino, Merli.

NOTE – Durata set: 19′, 19′, 22′; Tot: 60′.

MVP: Vangeliya Rachkovska (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

ANTHEA VICENZA VOLLEY – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 0-3 (13-25 12-25 18-25)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Legros 3, Farina 6, Kavalenka 8, Ottino 5, Cheli 6, Galazzo, Formaggio (L), Panucci, Digonzelli, Martinez Volskis. Non entrate: Del Federico, Munaron, Groff, Ghirini (L). All. Iosi.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Angelina 19, Barbazeni 6, Mazzon 20, Tanase 8, Marconato 4, Bartolucci 2, Maggipinto (L), Brandi, Muraro. Non entrate: Esposito, Meggiolaro (L), Malvicini, Cometti, Nardelli. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Kronaj, Santoro.

NOTE – Durata set: 19′, 22′, 24′; Tot: 65′.

MVP: Giorgia Mazzon (Ipag Montecchio)

ROMA VOLLEY CLUB – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-0 (25-19 25-15 25-20)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 3, Rivero 13, Ciarrocchi 8, Bici 17, Bianchini 8, Rebora 3, Ferrara (L), Melli 5, Valoppi. Non entrate: De Luca Bossa, Valerio, Rucli, Taglione. All. Cuccarini.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Cogliandro 8, Spinello, Dzakovic 3, Polesello 9, Botarelli 7, Ghezzi 6, Vittorio (L), Costagli 3, Giorgetta 2, Di Mario 1, Moschettini. Non entrate: Hollas. All. Gagliardi.

ARBITRI: Giulietti, Galteri.

NOTE –Durata set: 28′, 24′, 26′; Tot: 78′.

MVP: Martina Ferrara (Roma Volley)

Spettatori: 620

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – VOLLEY SOVERATO 1-3 (19-25 25-20 19-25 29-31)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Catania 9, Ebatombo 24, Silotto 6, Martinelli 8, Muzi 5, Martilotti 14, Faraone (L), Varaldo, Ciancio. Non entrate: Composto, Brandi, Mearini. All. Breviglieri.

VOLLEY SOVERATO: Schwan 22, Cecchi 11, Korhonen 6, Giugovaz 13, Pomili 13, Malinov 2, Ferrario (L), Zuliani 3, Barbaro 2, Cherepova. Non entrate: Salviato (L), Tolotti, Giambanco. All. Chiappini.

ARBITRI: Pecoraro, Ciaccio.

NOTE – Durata set: 22′, 24′, 26′, 34′; Tot: 106′.

MVP: Aurelia Ebatombo (Desi Shipping Akademia Messina)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Futura Giovani Busto Arsizio-Lpm Bam Mondovi’ 3-0 (25-22, 25-14, 28-26)

Orocash Lecco-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Bsc Materials Sassuolo-Emilbronzo 2000 Montale 3-1 (25-18, 30-32, 25-22, 25-19)

Chromavis Eco Db Offanengo-D&a Esperia Cremona 3-2 (25-19, 24-26, 25-20, 21-25, 19-17)



Club Italia-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-13, 27-25, 25-23)



Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia Si gioca il 27 /12 Ore 17.00

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 25 (9 – 3); Itas Trentino 24 (7 – 4); Bsc Materials Sassuolo 23 (8 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 6); Volley Hermaea Olbia 16 (6 – 6); Orocash Lecco 15 (5 – 7); D&a Esperia Cremona 15 (4 – 8); Chromavis Eco Db Offanengo 14 (5 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 7); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 8); Club Italia 9 (3 – 9)

IL PROSSIMO TURNO-

Venerdì 6 gennaio ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino



Sabato 7 gennaio ore 17.30-

D&a Esperia Cremona – Club Italia Si gioca il 07/01/2023 Ore 17.30



Domenica 8 gennaio ore 17.00-

Emilbronzo 2000 Montale – Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia – Bsc Materials Sassuolo

Lpm Bam Mondovi’ – Orocash Lecco

Volley Hermaea Olbia – Chromavis Eco Db Offanengo

GIRONE B-

I RISULTATI-

Itas Ceccarelli Martignacco-Cda Talmassons 1-3 (21-25, 19-25, 25-18, 23-25)

3m Pallavolo Perugia-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-3 (12-25, 11-25, 16-25)

Anthea Vicenza Volley-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 0-3 (13-25, 12-25, 18-25)

Roma Volley Club-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-0 (25-19, 25-15, 25-20)

Desi Shipping Akademia Messina-Volley Soverato 1-3 (19-25, 25-20, 19-25, 29-31)

Ha riposato: Seap-Sigel Marsala

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 33 (11 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 25 (9 – 2); Cda Talmassons 24 (8 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 22 (8 – 3); Volley Soverato 20 (7 – 4); Itas Ceccarelli Martignacco 18 (6 – 5); Anthea Vicenza Volley 13 (5 – 6); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 7); Desi Shipping Akademia Messina 7 (2 – 9); Assitec Volleyball Sant’Elia 6 (0 – 11); 3m Pallavolo Perugia 3 (1 – 10).

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 8 gennaio ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Roma Volley Club

Assitec Volleyball Sant’Elia – Itas Ceccarelli Martignacco

Cda Talmassons – Anthea Vicenza Volley

Seap-Sigel Marsala – Desi Shipping Akademia Messina

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – 3m Pallavolo Perugia

Riposa: Volley Soverato