Madelyn Robinson dagli Usa a Messina

La giocatrice è attesa a Messina nei primi giorni di gennaio quando, in attesa di espletare tutti gli adempimenti burocratici di sorta per i quali la dirigenza di Akademia sta accelerando già da diversi giorni, potrà essere a disposizione di Coach Breviglieri e scendere in campo quanto prima per gli impegni di campionato.

LA CARRIERA-

Classe 2000 per 178 cm di altezza, la nuova “posto 4” di Akademia Messina arriva dalla squadra senior della Utah University, dove ha giocato le ultime tre stagioni mettendosi in mostra con numeri importanti, margini di crescita costanti e grande continuità in campo, caratteristiche che le sono valse diversi riconoscimenti come la “AVCA Honorable Mention All-American” (premio assegnato dall’Associazione di Allenatori statunitense), è stata selezionata per 2 volte nella All Region First Team Pacific South e nella scorsa stagione ha ricevuto anche il terzo “All-Pac-12 Award” della sua carriera (Conference riservata alle prime squadre universitarie americane).

LE PAROLE DEL PRESIDENTE FABRIZIO COSTANTINO-

« Siamo molto contenti di poter annunciare questa new entry. Un’atleta di grande prosepttiva e dai numeri importanti. Abbiamo fiducia nelle sue grandi potenzialità e, siamo certi, che .ci darà una grossa mano per questa seconda parte di stagione e ci regalerà grandi soddisfazioni ».