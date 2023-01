A Sassuolo l'opposta spagnola Martinez Vela

Classe 1998 di 182 cm, Paola arriva a Sassuolo dopo aver disputato la prima parte della stagione a Cipro, con la maglia della Olimpiada Neapolis VB. La nuova giocatrice arriverà a Sassuolo domani, venerdì 6 gennaio.

LA CARRIERA-

Per Paola, quella in Italia sarà la seconda esperienza fuori dalla Spagna, dopo appunto quella a Cipro: in precedenza, il nuovo opposto biancoazzurro aveva vestito le maglie di numerose squadre iberiche, tra cui CV Tenerife La Laguna, con cui nella scorsa stagione ha vinto il Campionato spagnolo e la Super Liga spagnola ed è arrivata seconda nella Challenge Cup vinta da Scandicci.