Brescia ospita Sassuolo, per Roma big sul campo della Omag

ROMA- La seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A2 è partita oggi con l’anticipo tra Albese e Trento . Da domani via a tutte le altre partite, con una sola gara al sabato tra Cremona e Club Italia. Domenica 8 gennaio, il Girone A offre il big match tra Brescia e Sassuolo, la trasferta di Busto Arsizio sul campo di Montale e le sfide Mondovì-Lecco e Olbia-Offanengo. Nel Girone B, la partita del weekend è senza dubbio quella tra la capolista Roma, ancora imbattuta, e la seconda in classifica, San Giovanni in Marignano. Talmassons proverà ad approfittarne ospitando Vicenza, mentre l’altra friulana, Martignacco, viaggerà diverse ore per raggiungere Sant’Elia. Stessa sorte toccherà a Perugia, attesa a Montecchio, mentre grandi emozioni in Sicilia per il derby Marsala-Messina. Turno di riposo per Soverato.

GIRONE A-

Il 2023 della D&A Esperia Cremona comincia con una partita tra le mura amiche del PalaRadi, contro le azzurrine del Club Italia. Le ragazze di coach Valeria Magri hanno chiuso il 2022 strappando un punto nel derby contro Offanengo, il gruppo di coach Marco Mencarelli invece è tornato a sorridere grazie alla vittoria in tre set contro la Hermaea Olbia.

All’andata Cremona è riuscita ad espugnare il Centro Pavesi in quattro periodi, al termine di una delle primissime battaglie di stagione. Il punto in casa D&A con la centrale Chiara Landucci:

« Quello di Santo Stefano è stato un derby combattuto a fasi alterne da entrambi le parti fino all’ultimo punto. Con una Offanengo in forma, siamo state brave a rientrare nella gara dopo un avvio in salita. Anche se non siamo riuscite a sfruttare a pieno il tie break, abbiamo strappato un punto importantissimo che ci fa ben sperare per il continuo della stagione. Infatti, in vista della prima partita dell’anno nuovo, contro il Club Italia, stiamo lavorando in palestra per rifarci. Dovremo cercare di esprimerci al meglio in campo e dare il massimo in ogni set, giocando concentrate e tutte pronte a dare il proprio contributo ».

Presenta così l’incontro per le azzurrine Lisa Esposito:

« La vittoria nell’ultima partita ci ha sicuramente dato morale. Domani ci aspetta una gara sicuramente impegnativa, ma cercheremo di entrare in campo con la stessa determinazione con cui abbiamo affrontato Olbia. Visto quanto è successo nel match d’andata, penso che Cremona sia pronta ad aggredire la partita sin da subito, noi dovremo riuscire ad affrontare le nostre avversarie in maniera adeguata. L’Esperia ha un gioco veloce e all’andata ci ha messo in difficoltà con l’attacco. Noi dovremo essere brave a fare il nostro gioco, senza lasciare loro troppo spazio e sicuramente dovremo provare a sfruttare al meglio la nostra battuta e il muro ».

Dopo aver chiuso il 2022 con la sconfitta nel derby contro Sassuolo, l’Emilbronzo 2000 Montale torna in campo davanti al pubblico amico del PalaMagagni per la sfida alla Futura Giovani Busto Arsizio. Una partita a senso unico all’andata, con le bustocche che risolsero la pratica con un netto 3-0, stesso risultato con cui la squadra di coach Amadio ha annichilito Mondovì nella partita di Santo Stefano. Un match che servirà alle ospiti per prendere ritmo e prepararsi nel migliore dei modi agli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa contro Soverato.

La schiacciatrice nerofucsia Alma Frangipane mette in guardia le avversarie:

« Sicuramente c’era bisogno di questa sosta per rifiatare, il campionato che stiamo affrontando è lungo e complesso, sappiamo che ogni volta che scendiamo in campo dobbiamo lottare per conquistare la salvezza. Il girone di ritorno? Possiamo fare meglio, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Busto? Mi aspetto sicuramente una gara molto complicata, loro hanno un organico ben attrezzato e sono tutte ottime giocatrici. Sappiamo che andremo a giocare contro una corazzata, ma c’è tanta voglia di dimostrare quello che valiamo e quindi credo sarà una bella partita ».

Così invece Daris Amadio:

« Sarà la prima partita dell’anno dunque bisognerà riprendere un po’ il filo. Il fatto che loro in casa abbiano dimostrato di giocare più tranquille, è un aspetto su cui stare attenti comunque dovremo anche noi partire sicuri delle nostre capacità e di quello che possiamo fare. Montale è una squadra di fronte alla quale se non dai il massimo e ti impegni ad imporre il tuo gioco è molto rognosa per tutti. A loro servirà fare più punti possibili contro qualsiasi team per raggiungere la salvezza quindi saranno sicuramente cariche e pronte a dare il tutto per tutto. Dal canto nostro siamo tornate a lavorare al completo e tutte potranno dare una mano per raggiungere il risultato ».

Il 2022 non si è chiuso nel migliore dei modi per la Valsabbina Millenium Brescia. Dopo le 9 vittorie e 2 sconfitte del girone di andata, il primo match del ritorno in casa dell’Itas Trentino si è chiuso con un secco tre a zero per la formazione avversaria, che ha avvicinato peraltro le trentine alla vetta. Dopo la breve pausa di fine anno, Boldini e compagne cercano il riscatto con la BSC Materials Sassuolo, formazione che si era affermata al tie-break nel match di andata.

« Siamo molto cariche per la partita con Sassuolo – commenta la regista della Valsabbina, Elena Foresi – vogliamo riscattare il match di andata. Loro sono una squadra che sa dare fastidio, lavorano molto bene nel muro/difesa e nel contrattacco. Dobbiamo essere pazienti, non avere fretta di fare subito punto ma restare lì, concentrate, difendere, coprire ed esprimere il nostro gioco!. La sconfitta di Trento è stata difficile da digerire ma abbiamo imparato molto, dobbiamo fidarci del nostro sistema, di quanto abbiamo costruito finora. Abbiamo iniziato molto bene questo nuovo anno, i giorni di riposo ci sono serviti per ricaricare al massimo le batterie. Sappiamo chi siamo e siamo pronte a prenderci questo gennaio intenso in cui affronteremo scontri diretti fuori casa e i quarti di Coppa Italia: le Leonesse ci sono, vogliamo solo entrare in campo! ».

Per le biancoazzurre, servirà replicare la prova dell’andata, forti anche della chiusura del 26 dicembre con i tre punti guadagnati nel derby contro Montale. Partire con il piede giusto sarà fondamentale per preparare l’ottavo di Coppa Italia Frecciarossa contro Martignacco nel migliore dei modi.

A presentare il match in casa BSC Material è come di consueto coach Maurizio Venco:

« Abbiamo approfittato di questi dieci giorni senza partite per lavorare molto dal punto di vista fisico, per arrivare pronti ai prossimi intensi mesi. Domenica affrontiamo Brescia e posso dire che di fatto inizierà un nuovo campionato. Da parte nostra, abbiamo finito il 2022 nel modo migliore dal punto di vista dei risultati con quattro vittorie su quattro partite nel mese di dicembre. Abbiamo più volte dovuto cambiare assetto, stiamo ancora cercando il nostro nuovo equilibrio per cui la partita contro Brescia sarà utile per capire la nostra reazione ».

Un 2022 che poteva chiudersi nel peggiore dei modi per la LPM BAM Mondovì, dopo i due k.o. per 3-0 in campionato contro Offanengo e Busto, ha di colpo preso una piega felice per la squadra allenata da coach Solforati, che ha potuto gioire per l’accesso ai Quarti di Coppa Italia Frecciarossa superando dopo una battaglia di oltre due ore la rivale Montecchio.

Un successo che fa ben sperare per il prosieguo della stagione, come testimonia la regista Beatrice Giroldi, MVP della sfida di coppa:

«Sapevamo che con la partita di Coppa Italia avremmo dovuto dare un forte segnale trasmettendo di essere una squadra viva e che ha voglia di lottare. Siamo entrate in campo consapevoli che avremmo dovuto dimostrare il nostro valore e così abbiamo fatto. La cosa fondamentale è stato l’atteggiamento, abbiamo lottato su ogni pallone e siamo rimaste coese e concentrate sull’obiettivo anche nei momenti più critici. Per quanto riguarda la prossima sfida contro Lecco, sicuramente la cosa fondamentale sarà quella di mantenere lo stesso atteggiamento propositivo dell’ultima partita. Abbiamo voglia di iniziare bene l’anno e di regalare ai nostri tifosi una bella prestazione! Soprattutto in questo girone non esistono le squadre materasso. La formazione di Lecco, durante la partita di andata, ci ha messo in difficoltà, è una squadra ben ordinata e che difende tanto. Dobbiamo stare sul pezzo e non regalare niente. In settimana stiamo lavorando tanto sulla difesa e sulla continuità del nostro gioco ».

Avversaria di giornata l’Orocash Lecco, che ha chiuso l’anno con la vittoria di Santo Stefano nel derby con Albese.

« Abbiamo ripreso l’attività di preparazione atletica in vista della partita di domenica a Mondovì. Una squadra che è reduce da un’ottima vittoria in Coppa Italia che gli consentirà di accedere alle fasi finali. La conosciamo molto bene e sappiamo di dover puntare su più coesione nella prossima sfida – precisa Gianfranco Milano -. E’ una compagine che punta a inserirsi nelle prime sei. L’obiettivo è muovere la classifica e iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno. A livello fisico stiamo tutti bene, abbiamo recuperato quelli che erano i piccoli acciacchi tipici di metà campionato. Mancano dieci partite e faremo di tutto per portare a casa il nostro obiettivo ».

Mandata in archivio la sconfitta nel boxing day contro il Club Italia e la breve pausa di fine anno, la Volley Hermaea Olbia si prepara al ritorno in campo: domenica al Geopalace le aquile tavolarine affronteranno la Chromavis Eco Db Offanengo. Seste in classifica con 16 punti (bilancio di 6 successi e altrettante battute d’arresto), le biancoblù vanno alla ricerca di una vittoria preziosa per rilanciare le proprie quotazioni nelle zone medio alte della graduatoria. Offanengo, matricola temibile, arriverà in Sardegna con un bottino di 14 punti (5 vittorie e 7 sconfitte) e reduce da due importanti successi: il primo sul taraflex di Mondovì (3-0), il secondo al tie-break contro l’Esperia Cremona. Nel match d’andata, disputato al PalaCoim lo scorso 30 ottobre, l’Hermaea ebbe la meglio in 4 set, portando a casa il primo successo esterno della stagione.

Coach Dino Guadalupi – ex tecnico di Offanengo in B1 nelle stagioni 2019/20 e 2020/21 – analizza così i temi della partita:

« La pausa ci ha permesso di ricaricare le batterie principalmente dal punto di vista mentale. Ci aspetta un periodo molto impegnativo con tante sfide ravvicinate, compreso il turno di qualificazione per la Coppa Italia, ed è particolarmente importante affrontarlo con idee chiare e basi solide su cui poggiare le prestazioni. Tutto questo a partire domenica, quando affronteremo un avversario in salute grazie agli ultimi risultati positivi, e che sicuramente verrà a Olbia per giocare a viso aperto. Offanengo è una squadra organizzata, che è cresciuta molto nel gioco, ma che rimane tuttavia molto diversa da noi per caratteristiche tecniche e fisiche. Sarà fondamentale far prevalere nostri punti di forza, soprattutto nella costruzione del gioco d’attacco ».

A fare il punto della situazione in casa Chromavis Eco DB è la giovane palleggiatrice Martina Casarotti:

« La piccola sosta è servita. Ora dobbiamo ritornare con la testa pronta per prepararci al meglio in vista delle nuove sfide. Con Olbia abbiamo voglai di far bene, veniamo da due vittorie importanti per il morale e che possono darci ancora più determinazione e grinta. E’ una squadra quadrata, ma alla portata, arriva da un passo falso e in casa loro sarà tosta, ma noi abbiamo fatto vedere che tipo di squadra siamo ».

GIRONE B-

La sfida di giornata si gioca in provincia di Rimini: la seconda in classifica del Girone B, l’Omag-MT San Giovanni in M.no, affronta la capolista imbattuta Roma Volley Club. La domanda ormai ricorrente è una sola: riuscirà qualcuno a fermare l’avanzata della compagine giallorossa? Dopo la sconfitta dell’andata, toccherà ancora alle ragazze di coach Barbolini tentare l’impresa, contro una formazione fin qui apparsa inarrestabile.

Quel che è certo è che saranno fondamentali i contributi delle migliori attaccanti romagnole per impensierire la difesa delle ospiti: la top scorer della Serie A2 Perovic (237 punti) insieme alla compagna Bolzonetti (sesta con 197 punti) sanno di poter mettere in difficoltà Roma. Come dichiara la stessa schiacciatrice classe ’02:

« Finalmente è arrivato questo atteso e importante match contro Roma. Sarà senz’altro una bellissima partita. Giochiamo davanti ai nostri tifosi e quindi per noi il pubblico rappresenterà la settima giocatrice in campo. In questa prima parte del campionato abbiamo lavorato tanto, siamo cresciute molto dall’ultima volta che abbiamo incontrato le nostre avversarie. Roma è una bellissima squadra, ma anche noi adesso siamo preparate, determinate, forti e possiamo dire la nostra. Vinca la migliore e chi giocherà meglio ».

Queste invece la parole di coach Cuccarini:

« San Giovanni in Marignano è una squadra ben costruita e allenata, con il chiaro obiettivo di essere competitiva per la promozione in A1. Siamo consapevoli che i nostri avversari proveranno a metterci in difficoltà, mettendo in campo tutta la loro qualità. D’altro canto, noi vogliamo aprire il 2023 alla stessa maniera in cui abbiamo chiuso il 2022, ribandendo da subito le qualità tecnico-tattiche e la grande voglia di vincere che hanno contraddistinto ogni partita che abbiamo giocato e vinto finora. Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo e sappiamo come raggiungerlo ».

Nuovo anno, stesse ambizioni per l’Itas Ceccarelli Martignacco, che riprende il suo campionato dalla sfida in casa dell’Assitec Volleyball Sant’Elia. Smaltite le scorie della sconfitta subita nel derby di Santo Stefano con Talmassons (1-3), le ragazze di coach Marco Gazzotti cercheranno di riprendere il proprio cammino in classifica centrando il primo risultato utile di questo suo 2023. Sul fronte opposto, le biancoblu troveranno una compagine a caccia di punti utili a lasciare i bassifondi del tabellone (le ciociare sono penultime con 6 punti davanti alla sola Perugia) e al contempo desiderosa di vendicare il 3-2 maturato nel match d’andata.

Presenta la sfida coach Gagliardi:

« Giochiamo contro una squadra equilibrata e ben messa in campo che ha dimostrato di essere cliente scomodo per chiunque. Naturalmente vogliamo iniziare bene il 2023 e ci proveremo con tutti i mezzi a nostra disposizione. La squadra ha lavorato senza sosta e con tanta voglia di fare. Anche perché da adesso inizia la fase calda del girone di ritorno e dobbiamo in tutti i modi farci trovare pronti senza lasciare nulla al caso ».

Rientrata a pieno regime in gruppo dopo la scavigliata subita a fine novembre, la schiacciatrice Linda Cabassa è intervenuta in vista del prossimo impegno di Martignacco:

« Sto bene, sia fisicamente che mentalmente. Sono pronta, ho tanta voglia di riscatto. E la stessa voglia di riscatto ce l’ha tutta la squadra dopo la sconfitta nel derby del 26 dicembre. Nuovo anno, ma stessa voglia di giocare, stesso desiderio di imporre il nostro gioco. Siamo cariche, vogliamo tornare alla vittoria. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare Sant’Elia, anche perché in casa, nel girone d’andata, ci hanno messo in difficoltà. In quell’occasione noi poi siamo state brave a uscire da una situazione complicata: penso dunque che ci siano tutti i presupposti per dar vita a una bella partita, combattuta ».

L’anno nuovo è iniziato e le ragazze della Cda Talmassons hanno subito riacceso i motori in vista della ripresa del campionato. Dopo alcuni giorni di pausa dagli allenamenti post vittoria nel derby, è ripresa la preparazione che porterà al primo incontro del 2023 contro l’Anthea Vicenza Volley. La partita si può rivelare molto ostica per le ragazze di coach Barbieri che nella gara di andata sono incappate nel primo passo falso di questo campionato, subendo la sconfitta per 3-1 contro la formazione vicentina. Un periodo completamente diverso rispetto a quello che sta vivendo ora la Cda, che arriva da sei vittorie consecutive. La squadra vicentina invece giungerà a Latisana con voglia di rivalsa dopo aver subito una sconfitta per 3-0 nell’ultima gara contro Montecchio.

Le parole di coach Leonardo Barbieri:

« A livello psicologico stiamo molto bene, perché abbiamo trovato una buona quadratura sul gioco e anche grande continuità in battuta. Il gruppo si è consolidato ed è innegabile dire che le vittorie aiutano sempre perciò stiamo vivendo un buon momento. Pensiamo di avere le gambe per arrivare alla fine del girone di ritorno in buone condizioni. Sappiamo che Vicenza è una squadra molto ostica ed esperta, che a livello psicologico non molla mai e lo abbiamo visto anche all’andata dove abbiamo faticato parecchio. Però siamo consapevoli che il nostro gioco è cresciuto molto, dunque siamo fiduciosi per domenica di fare una buona partita e di mantenere alto il nostro livello di gioco ».

Ad analizzare la sfida lato vicentino è il secondo allenatore biancorosso Mattia Borini:

« E’ una squadra composta da giocatrici di prima fascia e non a caso sta lottando in testa alla classifica con le migliori del nostro girone. Domenica scenderemo in campo con lo stile che abbiamo sempre cercato di esprimere: spingere al massimo con aggressività e lucidità. Talmassons sarà molto motivata visto il risultato dell’andata, questo ci sprona ad aumentare ancor di più la concentrazione per dimostrare di potercela giocare anche con una formazione così solida e concreta ».

La Seap-Sigel Marsala torna in campo al PalaBellina per il derby siciliano contro la Desi Shipping Akademia Messina. Le due squadre sono al momento separate da due lunghezze, con le biancoazzurre ottave con nove punti e le messinesi subito dietro a -2. Una classifica che non accontenta certamente nessuna delle due squadre. All’andata, al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria il risultato finale ha dato ragione alle ragazze di coach Bracci. La squadra di casa, che viene dalla giornata di riposo di Santo Stefano quando invece Messina è stata sconfitta da Soverato, ha lavorato per perfezionare gli ingranaggi di squadra con la presenza negli allenamenti del neoarrivo Kinga Szucs, schiacciatrice della nazionale ungherese integrata nel sestetto. Due innesti invece per la squadra di coach Marco Breviglieri: l’esperta Melissa Martinelli, centrale da Vallefoglia, e Madelyn Robinson, schiacciatrice statunitense proveniente dai campionati NCAA.

« Questi giorni di riposo ci sono serviti molto per ricaricare le batterie – cosi Margherita Muzi, capitano di Akademia – sicuramente siamo più cariche ed entusiaste, stiamo lavorando tanto per cercare di migliorare. Contro Marsala sarà un match impegnativo. Loro hanno dimostrato di essere una squadra compatta e con un buon gioco e, tra l’altro, proprio contro di noi esordirà la loro nuova giocatrice. Noi sicuramente ce la metteremo tutta ».

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, al termine di un match combattuto punto a punto contro Mondovì, l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio comincia il 2023 con la massima concentrazione sul campionato, dove occupa la quarta posizione con 22 punti. Domenica alle 17, al Palaferroli di San Bonifacio, incontrerà nella seconda giornata di ritorno 3M Pallavolo Perugia.

Il match di andata, giocato in Umbria, si concluse con un secco 3-0 a favore delle castellane, con l’opposto Giorgia Mazzon in grande giornata e le padrone di casa condizionate dall’infortunio della schiacciatrice Francesca Dalla Rosa.

« Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, ma mantenere la nostra concentrazione e fare il nostro gioco – avverte la centrale Giulia Marconato -. Il match con Perugia sarà una partita molto importante per portare a casa punti. Noi di sicuro arriviamo con molta grinta e fame, determinate a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissate a inizio anno. La partita di Coppa Italia è stata un bel match, dove in alcuni momenti siamo scivolate in alcuni errori, ma, nonostante ciò, abbiamo cercato di lottare fino all’ultimo. Sicuramente all’inizio c’era un po’ di amarezza, ma adesso c’è tanta grinta e voglia di far bene nel proseguimento del campionato ».

A fare un’analisi del momento in casa Perugia è la lungodegente Gaia Traballi che, prima di tutto, parla delle sue condizioni fisiche:

« Ho avuto una visita a fine dicembre con esito positivo. La lesione è rientrata. Tuttavia, siccome ho già avuto delle ricadute in questi mesi, il mio rientro sarà graduale. La situazione è innegabilmente difficile. Essendo sotto organico facciamo molta fatica a preparare le gare. Nonostante questo, studiamo le avversarie ai minimi dettagli, ma poi in campo non riusciamo a mettere in pratica certe indicazioni. Ma soprattutto, ciò che più mi dispiace, è che non tutte si rendono conto della grande opportunità di giocare in A2. A livello personale c’è comunque la possibilità di farsi notare e questo può essere importante per la carriera futura. Contro Montecchio sarà una gara difficile. Le venete si appoggiano molto su due terminali d’attacco come Mazzon e Angelina che viaggiano su percentuali davvero alte. Noi dobbiamo dare il massimo, guai ad arrendersi » .

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DI RITORNO-



GIRONE A-



Venerdì 6 gennaio ore 17.00-

Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino Arbitri: Angelucci-Mazzarà

Sabato 7 gennaio ore 17.30-

D&a Esperia Cremona – Club Italia Arbitri: Candeloro-Polenta

Domenica 8 gennaio ore 17.00-

Emilbronzo 2000 Montale – Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Galteri-Giulietti

Valsabbina Millenium Brescia – Bsc Materials Sassuolo Arbitri: Licchelli-Pernpruner

Lpm Bam Mondovi’ – Orocash Lecco Arbitri: Cavicchi-Pasin

Volley Hermaea Olbia – Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Salvati-Faia

GIRONE B-



Domenica 8 gennaio ore 17.00-

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Roma Volley Club Arbitri: Fontini-Papapietro

Assitec Volleyball Sant’Elia – Itas Ceccarelli Martignacco Arbitri: Lanza-Stellato

Cda Talmassons – Anthea Vicenza Volley Arbitri: Di Lorenzo-Testa

Seap-Sigel Marsala – Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Scarfò-Spinnicchia

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Sessolo-Lentini

Riposa: Volley Soverato



LE CLASSIFICHE-



GIRONE A-

Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 3); Itas Trentino 27 (8 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 25 (9 – 3); Bsc Materials Sassuolo 23 (8 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 6); Volley Hermaea Olbia 16 (6 – 6); Orocash Lecco 15 (5 – 7); D&a Esperia Cremona 15 (4 – 8); Chromavis Eco Db Offanengo 14 (5 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 7); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 8); Club Italia 9 (3 – 9);

GIRONE B-

Roma Volley Club 33 (11 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 25 (9 – 2); Cda Talmassons 24 (8 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 22 (8 – 3); Volley Soverato 20 (7 – 4); Itas Ceccarelli Martignacco 18 (6 – 5); Anthea Vicenza Volley 13 (5 – 6); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 7); Desi Shipping Akademia Messina 7 (2 – 9); Assitec Volleyball Sant’Elia 6 (0 – 11); 3m Pallavolo Perugia 3 (1 – 10).