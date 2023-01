Trento batte l'Albese e balza in testa al Girone A

CASNATE (COMO)- Il 2023 dell’Itas Trentino si apre esattamente come era terminato il 2022, ovvero con un convincente successo della truppa di Stefano Saja. L’insidiosa trasferta sul campo della Tecnoteam Albese , formazione che all’andata aveva espugnato il Sanbàpolis e che nella prima parte di stagione aveva sconfitto tutte e tre le prime della classe, porta in dote alle gialloblù altri tre preziosissimi punti (si tratta della nona vittoria nelle ultime dieci gare disputate), che permettono a Bonelli e compagne di guadagnare momentaneamente la testa della classifica, in attesa del match di domenica tra Brescia e Sassuolo. Premio di mvp del match, per la seconda volta consecutiva, assegnato a Silvia Fondriest, artefice di una prestazione di qualità al centro della rete, con 11 punti personali (4 muri). Molto bene in posto 4 Francesca Michieletto con 16 palloni stampati a terra, uno in meno rispetto a DeHoog, top scorer della sfida. Merita una menzione tra le fila trentine anche il libero Parlangeli (63% in ricezione e tante ottime difese), mentre tra le lombarde spiccano le prove della trentina Alessia Conti (15 punti) e della giovane Cantaluppi, entrambe entrate a gara in corso.

Chiappafreddo, tecnico di Albese, parte con Nicolini in regia, Stroppa opposto, Cassemiro e Pinto in posto 4, Veneriano e Gallizioli al centro e Rolando libero.Saja si affida a Bonelli in regia, DeHoog opposto, Mason e Francesca Michieletto laterali, Moretto e Fondriest al centro e Parlangeli libero.

Ottimo l’approccio alla gara dell’Itas Trentino che si aggrappa al pungente servizio di Bonelli per realizzare il primo significativo break dell’incontro: la pipe di Michieletto, due lampi di Moretto (attacco e muro su Cassemiro) e l’ace della regista comasca di Trento spediscono le gialloblù dal 6-7 fino al 6-12, costringendo Chiappafreddo a ricorrere al time out. L’Itas lavora bene a muro e in difesa, incrementando il gap con l’ispirata Mason (8-16), il lungolinea di Michieletto e il muro di Bonelli (12-19). Finale in discesa per il sestetto di Saja, agevolato nel chiudere rapidamente il parziale da alcuni errori di troppo della Tecnoteam (16-25).

L’Itas Trentino preme il piede sull’acceleratore anche in avvio di secondo set (3-6), ma un’ottima Pinto riporta in carreggiata le lombarde (8-9). Il +3 le gialloblù lo ritrovano grazie all’errore di Stroppa (8-11), ma anche in questo caso Albese rientra, costringendo Saja al time out per riordinare le idee nella metà campo ospite (12-13). Il terzo strappo le gialloblù lo confezionano al centro: muro di Moretto su Stroppa e successiva fast fuori misura di Gallizioli per il 13-17. Questa volta lo sprint trentino taglia le gambe alla Tecnoteam: DeHoog e Michieletto firmano in pallonetto il 14-20, la strada sembra in discesa ma sul 15-22 l’Itas si inceppa, incassando l’ottimo turno al servizio di Pinto. Albese giunge fino al -2 (20-22, muri di Conti e Veneriano), avvicinandosi ulteriormente con il lungolinea di Conti (22-23). L’Itas fiuta il pericolo e il muro di Bonelli è provvidenziale per guadagnarsi due set point (22-24), con Conti che spara out il successivo attacco da posto 2 che regala il set a Trento (22-25).

Tecnoteam in evidenza in avvio di terzo parziale con Chiappafreddo che rivoluziona il sestetto ottenendo ottime risposte proprio dalle neo entrate Cantaluppi e Conti (11-7). Fondriest suona la carica con due fast ravvicinate (14-11), ma è con il turno al servizio di Bonelli che l’Itas si avvicina significativamente alle avversarie (15-14). Michieletto e DeHoog ritrovano continuità su palla alta, Trento, con Meli al posto di Moretto, impatta sul 19-19 ma nel concitato finale set si arrende agli spunti in attacco di Pinto e della trentina Alessia Conti (25-23).

L’Itas torna in campo molto determinata con Parlangeli strepitosa in difesa e Fondriest letale in fast (2-6). L’ace di Michieletto e gli spunti a rete di Mason e DeHoog valgono il +5 (6-11), ma un’ordinata Tecnoteam risale fino al -2 (11-13) grazie soprattutto ad un’ottima difesa. L’Itas ha il merito di non scomporsi e con l’errore di Pinto e il gran muro di Bonelli allunga nuovamente sul 13-18. Albese si aggrappa ad una scatenata Conti per rimanere in scia a Trento (15-18), Moretto si esalta a muro (16-20) e nel finale è un’impeccabile DeHoog a stampare a terra tre palloni pesantissimi che spingono le gialloblù al successo (20-25).

I PROTAGONISTI-

Mauro Chiappafreddo (Tecnoteam Albese)-« Brave a riaprire la gara, brave le giovani che sono entrate senza paura. Ci abbiamo provato a mettere in difficoltà Trento, ma non è bastato. Peccato, ma contento della prova offerta dalla squadra davanti ai tifosi ».



Stefano Saja (Itas Trentino)- «Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. Dopo un ottimo primo set, in cui siamo stati molto aggressivi con il servizio e attenti nel muro-difesa, abbiamo un po’ calato l’intensità, consentendo ad Albese di riorganizzarsi ed esaltarsi nel suo gioco fatto di tantissime difese e contrattacchi. Siamo però stati bravi a restare in partita, abbiamo saputo soffrire ed uscire nel quarto parziale, condotto avanti nel punteggio dall’inizio alla fine, da una situazione potenzialmente molto pericolosa, aggiudicandoci il set che ci ha permesso di non lasciare per strada punti. Rimane la grande soddisfazione di avere espugnato un campo sul quale in precedenza avevano perso sia Brescia che Busto Arsizio, mentre da migliorare ci sono l’atteggiamento quando i nostri avversari mettono fuori la testa e la qualità del servizio nei momenti delicati della partita».

IL TABELLINO-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – ITAS TRENTINO 1-3 (16-25, 22-25, 25-23, 20-25)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 8, Stroppa 4, Cassemiro 3, Gallizioli 2, Nicolini 4, Pinto 10, Rolando (L); Conti 15, Cantaluppi 8, Badini 1, Radice 0. N.e.: Bernasconi, Nardo (L), Nicoli. All. Mauro Chiappafreddo.

ITAS TRENTINO: Bonelli 6, Mason 13, Moretto 8, DeHoog 17, Michieletto F. 16, Fondriest 11, Parlangeli (L); Meli 1, Bisio 0. N.e: Joly, Libardi (L), Michieletto A., Serafini. All. Stefano Saja.

ARBITRI: Angelucci, Mazzarà

NOTE-Durata Set: 23’, 29’, 28’, 30’; tot. 110’.

MVP: Silvia Fondriest (Itas Trentino)