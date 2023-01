La 3a di ritorno parte con tre anticipi al sabato

Sabato 14 gennaio si giocheranno tre partite nel Girone A, con le squadre di testa protagoniste: si inizia con Trento-Olbia, si prosegue con Esperia-Sassuolo e si conclude con il big match Busto Arsizio-Brescia. Domenica 15 gennaio, Albese ospita Mondovì, Offanengo va a Montale mentre Lecco accoglie Club Italia. Nel Girone B, la capolista Roma gioca in casa contro Marsala, mentre lo scontro di alta classifica vede Martignacco contro Montecchio. Trasferta a Vicenza per San Giovanni in Marignano, mentre Soverato viaggia verso Perugia e Messina verso Sant’Elia. Riposa Talmassons.

GIRONE A-

Vincere per rafforzare il primato. Conquistata la vetta della classifica grazie al successo ottenuto con Albese e la concomitante sconfitta di Brescia, l’Itas Trentino si appresta per la prima volta in stagione a dover difendere la leadership della graduatoria. Al Sanbàpolis, le gialloblù di coach Stefano Saja ospiteranno il Volley Hermaea Olbia, formazione isolana che nell’incontro d’andata inflisse un bruciante ko al tie-break all’Itas, ma che viene dalla sconfitta in Coppa Italia contro Talmassons. Da segnalare, inoltre, la presenza nel roster trentino di due ex biancoblu: Jessica Joly e Martina Stocco, punti di forza dell’Hermaea edizione 2020/2021 ma rallentate dagli infortuni in questo inizio di stagione.

« Sabato inizia un ciclo di partite molto intenso tra campionato e Coppa Italia – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Vogliamo però come sempre concentrarci su una partita per volta. Con Olbia abbiamo una sorta di conto aperto, la sconfitta della gara d’andata è arrivata in un momento della stagione in cui ancora eravamo all’inizio del nostro percorso e loro hanno fatto più di noi per meritarsi il successo. Al Sanbàpolis vogliamo rifarci davanti al nostro pubblico. Dovremo stare attenti a contenere Bulaich e Miilen, i loro terminali più prolifici in attacco e limitare le scelte in palleggio di Bridi. Noi siamo in un buon periodo in cui stiamo lavorando bene in palestra, ci faremo trovare pronti ».

La presentazione del match è affidata alle parole dello scoutman Antonio D’Ambrosio:

« Affrontiamo la nuova capolista del nostro girone e la squadra in questo momento più in forma e in fiducia di tutta la A2 insieme a Roma. Si tratta di una partita che dovrebbe essere affrontata a viso aperto e senza remore. Per provare a far risultato a Trento sarà fondamentale far leva sulle nostre peculiarità che purtroppo a volte dimentichiamo. Serviranno pulizia tecnica e ordine tattico per poter dar vita ad una partita aperta. Sarà una gara completamente diversa rispetto a quella dell’andata perché Trento ha acquisito sicurezze che non aveva in quel momento, sarà nostro compito provare a toglierne qualcuna ».

La D&A Esperia Cremona attende al PalaRadi la BSC Materials Sassuolo per la quattordicesima gara del campionato di Serie A2. Entrambe le squadre provengono da due vittorie, Cremona ha superato 3-0 il Club Italia, Sassuolo invece ha espugnato il PalaGeorge di Montichiari per 1-3. La squadra di coach Maurizio Venco, terza forza del campionato con 26 punti, è attualmente la squadra che ha realizzato più punti nel girone A (937), terza nella classifica dei muri punto (111, Giada Civitico è la top blocker con 39 blocks, seguita in graduatoria da Liis Kullerkann con 33). Per le ospiti sarà la terza gara in sette giorni, in quanto mercoledì sera hanno giocato cinque set contro Martignacco per la Coppa Italia, cedendo al tie-break in una partita molto dispendiosa, ma hanno potuto saggiare per la prima volta le qualità della nuova attaccante Martinez Vela, subito protagonista con 16 punti. Il punto della situazione in casa D&A è affidato a Marina Giacomello:

« La gara di sabato contro il Club Italia ci è stata sicuramente d’aiuto, avevamo bisogno di vincere, le azzurrine non hanno sicuramente giocato la loro miglior partita. Ciò nonostante, siamo riuscite a imporre quasi sempre con costanza il nostro ritmo di gioco che ci ha permesso di arrivare al risultato a cui puntavamo. Quella di sabato sarà una sfida completamente diversa, con un avversario d’esperienza e che sta facendo molto bene in campionato. Il fatto di giocare in casa ci sarà sicuramente d’aiuto e cercheremo di sfruttarlo al meglio. Attendiamo tutti i tifosi a sostenerci per una gara che si prospetta sicuramente di livello ».

A presentare il match in casa BSC Materials è il capitano Karola Dhimitriadhi:

« Il nostro obiettivo è quello di continuare a dare continuità al lavoro che stiamo facendo in campionato: siamo in buon momento ed è importante mantenere il ritmo. Per quanto riguarda le nostre avversarie, Cremona è una squadra che non concede nulla e questo alla lunga può innervosire l’avversario. Noi dovremo essere brave a fare il nostro gioco, fare scelte giuste al momento giusto e a non concedere a nostra volta troppo a Cremona. Proveremo come sempre ad esprimere al meglio il nostro gioco: in palestra stiamo lavorando molto per trovare nuovi equilibri e per inserire al meglio Paola (Martinez) nei nostri sistemi di gioco e le cose stanno funzionando ».

Smaltito in fretta e furia l’entusiasmo della vittoria con qualificazione di Coppa Italia, la Futura Giovani Busto Arsizio è tornata immediatamente al lavoro in vista del big match contro la Valsabbina Millenium Brescia. Il terzo atto del girone di ritorno accenderà tutti i riflettori su un sabato sera caldissimo al PalaBorsani. Uno scontro al vertice, quello tra le cocche biancorosse e le leonesse bresciane, appaiate in classifica al secondo posto a quota 28 punti, ma con il morale opposto. Boldini e compagne, infatti, dopo una prima fase di campionato praticamente perfetta, sono reduci da un trend che le ha viste uscire sconfitte ben 3 volte nelle ultime 5 uscite, di cui le ultime due consecutive rispettivamente contro Trento e Sassuolo. Morale completamente opposto in casa Futura con Balboni e compagne nel pieno di un filotto di 4 successi consecutivi in altrettante gare disputate tra campionato e coppa e con un’imbattibilità che dura da inizio stagione nel fortino di casa da conservare. All’andata non ci fu storia: 3-0 netto per Brescia, che al PalaGeorge non diede modo alle avversarie di esprimersi. Daris Amadio introduce la gara:

« Brescia è una squadra forte e lo sappiamo bene, indipendentemente dalle ultime due sconfitte rimediate comunque contro due squadre di livello. È una formazione dunque per nulla ridimensionata rispetto all’inizio dell’anno. È passato un po’ di tempo dalla gara di andata, che secondo me non abbiamo giocato bene soprattutto dal punto di vista mentale, non eravamo così sciolte. L’augurio è quello di poter esprimere al meglio il nostro gioco e poi vedere cosa dirà il campo. Loro sono forti in tutti i fondamentali a partire dalla battuta, in attacco sono a mio parere una delle prime squadre, tanto da avere come prima riserva Orlandi (75 punti in 12 presenze). Esprimono un buon gioco veloce orchestrato bene da Boldini in regia. Noi dovremo essere brave a non subire break sul loro servizio, come successo il terzo set all’andata ed essere anche un po’ più ordinate in ricezione ».

« Dopo la partita di domenica c’è stato un mix di emozioni – sono invece le parole di Matilde Munarini – tra queste domina un desiderio di riscatto e pura voglia di vincere. Tutte le ragazze sono pronte alla sfida di questo sabato, ed entreremo in campo con i coltelli tra i denti, pronte a tutto. Per riscattare il risultato di Sassuolo dobbiamo sicuramente dimostrare che siamo una squadra con molti punti di forza, unita e disposta a tutto pur di vincere. Busto è sicuramente una formazione da non sottovalutare, sono ambiziose e come noi desiderano raggiungere il vertice della classifica, ma confido nelle mie compagne e nel lavoro compiuto fino ad ora, a partire da questa estate ».





Seconda in casa di fila per la Tecnoteam Albese Volley Como. Dopo l’Itas Trento arriva la LPM BAM Mondovì, altra formazione da prendere con attenzione e rispetto. E lo dice alla vigilia anche coach Mauro Chiappafreddo che indica nella formazione piemontese un avversario complicato:

« Sappiamo che è una squadra molto ostica. Cerchiamo di lavorare per regalarci e regalare ai nostri tifosi una soddisfazione domenica. Proveremo a portare a casa punti in tutti i modi. E questo è l’obiettivo che ci aspetta per la gara di domenica in casa e per quelle due successive – a distanza di pochi giorni – che dovremo affrontare fuori casa ».

Albese, dopo la sfida con Mondovì, affronterà infatti due trasferte contro Offanengo (mercoledì 18) e contro Cremona (sabato 21 in anticipo). Le pumine saranno invece protagoniste mercoledì del quarto di Coppa Italia contro Brescia, e sono reduci dal bel successo per 3-0 contro Lecco.

Valeria Pizzolato commenta:

«Domenica abbiamo dimostrato la nostra vera identità, abbiamo ritrovato l’aggressività che avevamo un po’ perso nel mese scorso: dobbiamo essere in grado di mantenere questo livello per poter continuare così. Il periodo che ci aspetta è molto difficile date anche le gare di Coppa Italia, quindi c’è bisogno di ancora più concentrazione e focus sull’obiettivo. La partita contro Albese non sarà semplice, loro sono una squadra capace di mettere in difficoltà e lo hanno dimostrato, essere in casa per loro è un punto a favore. Starà a noi non farci condizionare e mostrare il nostro miglior gioco ».

Missione riscatto per l’Emilbronzo 2000 Montale e la Chromavis Eco DB Offanengo, le due squadre che si affronteranno a Castelnuovo Rangone. Alla “Vezio Magagni” andrà in scena un match importante per la classifica tra due squadre a caccia di punti pesanti, distanti solo due lunghezze tra loro in fondo alla classifica. Tra le padrone di casa c’è tanta voglia di cambiare marcia dopo il netto 0-3 casalingo contro Busto Arsizio e la seconda partita tra le mura amiche arriva nel momento ideale. Giulia Visintini, ex dell’incontro, dichiara:

« Sapevamo che Busto era una bella squadra e che ci avrebbe fatto soffrire ma non ci aspettavamo una gara del genere. Scontri diretti in vista? Queste partite saranno importantissime per noi e lo sappiamo. Offanengo? Sicuramente per questa gara ci sarà voglia di riscatto, in primis dopo la partita di andata in cui abbiamo regalato molto, ma sicuramente anche dopo l’ultima partita con Busto in cui abbiamo fatto vedere al pubblico di casa una partita al di sotto delle nostre potenzialità. Offanengo è una squadra ostica che non molla, servirà lucidità e pazienza perché come abbiamo visto all’andata difendono molto e ci sarà da lottare per far cadere la palla ».

Sulla sponda neroverde, l’obiettivo è dimenticare la prestazione opaca di domenica scorsa a Olbia, dove la formazione di Giorgio Bolzoni ha ceduto 3-0 all’Hermaea, lottando il primo set per poi alzare bandiera bianca nettamente nei successivi due parziali.

« Montale – commenta l’allenatore di Offanengo – è una squadra che lotta sempre in ogni partita, soprattutto in casa, l’impronta del loro gioco è di fatto quella che avevamo visto all’andata al PalaCoim. Dal canto nostro, in settimana abbiamo continuato a lavorare, a Olbia non abbiamo espresso la nostra pallavolo: non siamo mai entrati in partita e poi abbiamo faticato a trovare punti di riferimento, a parte nel primo set dove siamo stati un po’ nel gioco. Ci può stare una giornata no, ma peccato non essere entrati nel match, ci siamo arresi troppo presto e questa è una cosa che non possiamo permetterci. Abbiamo bisogno di lottare in ogni gara: già il girone è molto difficile, poi non abbiamo una solidità che ci permette di giocare con scioltezza e tranquillità. Per questo servono sempre agonismo e molta attenzione sulle situazioni, altrimenti accadono partite come quella di Olbia ».

Due sconfitte per 3-0 la scorsa giornata per l’Orocash Lecco e il Club Italia, le formazioni che si scontreranno al Palazzetto Comunale Al Bione, uscite con zero punti dalle trasferte contro Mondovì e Cremona. Le padrone di casa credono ancora alla possibilità playoff, distanti solo quattro punti dal sesto posto di Olbia, mentre per le azzurrine l’assoluta necessità è quella di abbandonare l’ultimo posto. All’andata furono le federali a sorridere, vincendo 3-1.

« Siamo pronti per affrontare il Club Italia: il nostro obiettivo è muovere la classifica. Queste sono partite alla nostra portata e, in casa, avremo anche il supporto del pubblico – evidenzia Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Lecco-. Club Italia è una squadra giovane, cresciuta sensibilmente dalla partita di andata. Hanno migliorato la loro qualità di gioco, pertanto sarà fondamentale proporre un bel gioco per non farle entusiasmare ed entrare in partita. Abbiamo recuperato anche Piacentini, assente col Mondovì a causa di una tonsillite. Abbiamo tutte le armi per fare al meglio ».

« Domenica affronteremo un’altra partita tosta – spiega la schiacciatrice delle azzurrine Noemi Despaigne -. All’andata abbiamo vinto 3-1 contro Lecco e sicuramente avranno voglia di ribaltare questo risultato. Ci aspettiamo delle avversarie agguerrite che ci daranno del filo da torcere. La nostra giovane età può essere un punto a nostro sfavore perché ci manca l’esperienza, ma può anche diventare un punto di forza se riusciamo a sfruttare al meglio la nostra esuberanza. Prima di tutto però dovremo entrare in campo con la giusta determinazione. Lecco è una squadra che conta sulla presenza di atlete più grandi di noi, con maggiore esperienza e che possono quindi metterci in difficoltà con giocate che non ci aspettiamo. Dovremo cercare di non lasciarci scoraggiare se entriamo in difficoltà, dovremo avere pazienza e provare a fare il nostro gioco ».

GIRONE B-

Doppio appuntamento casalingo ravvicinato per l’Anthea Vicenza Volley, che nell’arco di quattro giorni calcherà il taraflex amico del Palazzetto dello Sport di via Goldoni per due sfide: contro l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano nel weekend, formazione romagnola che occupa il terzo posto in classifica a braccetto con Montecchio, e contro l’Assitec Volleyball Sant’Elia nel turno infrasettimanale. Un match alla volta, comunque, con Cheli e compagne che arrivano al primo step dopo la sconfitta di domenica scorsa a Latisana contro la Cda Talmassons, un 3-1 che da un lato non dà punti ma dall’altro ha messo in mostra belle cose nel gioco di Vicenza.

« San Giovanni in Marignano – commenta coach Ivan Iosi – è una squadra che si presenta da sola, con il campionato che sta facendo, la forza e la compattezza mostrate. Per quanto ci riguarda, dobbiamo riprendere il filo del discorso iniziato domenica scorso a Latisana contro Talmassons: in campo la squadra ha mostrato importanti segnali di crescita, anche perché negli ultimi dieci giorni siamo riusciti ad allenarci con l’organico quasi a pieno regime, recuperando da infortuni, influenze e strascichi importanti. E’ vero che perdere giocando bene non dà punti, ma è importante per il morale e ora arriviamo a questo appuntamento con la fiducia di poter giocare in un certo modo. Pur essendo una squadra giovane, abbiamo tanto da dire e da dare, bisogna trovare quella continuità di prestazione che inevitabilmente poi porterà a una continuità di risultati ».

Così invece Giorgia Caforio:

« Arriviamo da una sconfitta, quella contro la prima in classifica. Abbiamo tentato di imporre il nostro gioco riuscendoci solo in alcuni frangenti della gara. Da questo insuccesso dobbiamo subito reagire e rialzarci lavorando ancora di più negli allenamenti settimanali. Andiamo a Vicenza con un grande desiderio di riscatto, consapevoli, soprattutto, che il grande lavoro svolto fino ad oggi non può essere messo in dubbio da una sconfitta, peraltro con la prima della classe. Ora dobbiamo concentrarci sulla seconda parte del campionato, affrontare con grande attenzione le prossime gare e quello di Vicenza può essere un momento per esprimere di nuovo al meglio il nostro gioco ».

Due vittorie consecutive: una di queste ottenuta pochi giorni fa in Coppa Italia. Continua così il cammino dell’Itas Ceccarelli Martignacco in Coppa Italia, i quarti di finale del torneo in programma mercoledì 18 gennaio a Roma. Prima, però, le friulane saranno chiamate a rispondere presente all’appuntamento di campionato che le vedrà impegnate in casa, contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. La gara metterà a confronto quinta e terza forza del Girone B: da un lato la formazione di coach Gazzotti, desiderosa di accumulare altri punti dopo il bel successo ottenuto nel turno precedente a Sant’Elia (0-3); dall’altro la compagine veneta, reduce dall’imposizione su Perugia (3-0) e intenzionata a mantenere il proprio posto sul podio. Quattro lunghezze dividono le due squadre: l’Itas viaggia a quota 21, Montecchio Maggiore ha sin qui accumulato 25 punti. All’andata, la sfida fu scoppiettante e vide Martignacco prevalere al tie-break. Si preannuncia quindi altrettanto incerto l’incontro di ritorno.

Ad assicurarlo anche la centrale biancoblu Katja Eckl:

« Quella contro Montecchio sarà senz’altro per noi una partita importante e assolutamente da non sottovalutare. Finalmente torneremo a giocare in casa, quindi contiamo di certo sull’apporto del nostro pubblico, che spero accorra numeroso. Grazie alle due vittorie ottenute fra campionato e coppa il morale nel gruppo è alto: questi risultati ci hanno aiutate a ritrovare la carica e la grinta per affrontare al meglio la prossima gara e, in generale, il girone di ritorno. Tornando a domenica, non dovremo dare nulla per scontato ma dovremo scendere in campo tenendo conto che loro sono una delle formazioni più forti del nostro raggruppamento ».

« Sappiamo tutte che la partita di domenica è molto importante – sottolinea la centrale Karin Barbazeni -, sia per quanto riguarda la classifica, ma anche perché andremo ad affrontare una squadra molto insidiosa, soprattutto ora che viene da due vittorie consecutive. Martignacco è una squadra che sbaglia poco e difende tanto, quindi sarà importante mantenere la lucidità in ogni momento della partita. Perciò dovremo essere più ciniche ed ordinate possibile. In palestra stiamo lavorando sodo e siamo cariche e concentrate per affrontare questa sfida anche per rifarci della sconfitta all’andata ».

La 3M Pallavolo Perugia torna a giocare tra le mura di casa del PalaPellini. Dopo il k.o. nella tana della Ipag Montecchio, le biancorosse ospitano la formazione calabrese del Volley Soverato. Nella partita di andata dello scorso 6 novembre, Korhonen e compagne si imposero in tre set senza lasciare scampo alle umbre. Un fattore che potrebbe però incidere sul match sta nel fatto che le ragazze di coach Chiappini, seste in classifica, sono scese in campo anche mercoledì per l’ottavo di finale di Coppa Italia di A2 contro Busto Arsizio (sconfitta per 3-0 sul taraflex delle lombarde). Da valutare quindi se avranno smaltito velocemente le fatiche di questa gara. Inutile ribadire che la 3M ha bisogno di punti come l’aria, vista la deficitaria situazione in classifica che le vede fanalino di coda della graduatoria del girone B con soli 3 punti nel carniere.

A presentare il match con Soverato è un’atleta che sta evidenziando un buon percorso di crescita nelle ultime giornate, ovvero la centrale classe 2002 Emanuela Agbortabi:

« Purtroppo Gaia Traballi non è ancora riuscita a recuperare dall’infortunio, ma nonostante questo abbiamo dimostrato di essere migliorate molto rispetto al girone di andata. Sono dell’idea che se continuiamo a mantenere il ritmo e la grinta viste contro Montecchio, ci sarà la concreta possibilità di recuperare qualche punto. Ed è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, siccome ne abbiamo pochi. La squadra che affronteremo domenica ha affrontato la Coppa Italia e ciò fa capire che è una formazione di buon livello. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che servirà tenere un certo ritmo oltre ad essere lucide in tutto quello che faremo. Speriamo di poterci prendere qualche punto ».

Torna di nuovo in trasferta la Desi Shipping Akademia Messina che, dopo la vittoria a Marsala di domenica scorsa, per la terza giornata del girone di ritorno fa visita all’Assitec Volleyball Sant’Elia. Seconda partita casalinga consecutiva per la squadra laziale, che arriva da due sconfitte per 3-0 (l’ultima in casa per mano della Itas Ceccarelli e prima, nel match di Santo Stefano, a Roma contro la capolista). Messina, dal canto suo, arriva dall’entusiasmante vittoria per 3-1 in casa di Marsala nell’ultimo turno: una vittoria importantissima tanto per la classifica che per il morale di Muzi e compagne. In palio ci sono punti pesantissimi per entrambe le formazioni: le messinesi tenteranno certamente di ottenere una vittoria più pulita possibile, a dispetto di quel 3-2 dell’andata che regalò la prima storica vittoria in Serie A2, anche se le ragazze allenate da Coach Breviglieri furono costrette ad inseguire per tutta la partita nel conteggio dei set per poi riuscire a chiuderla solo al tie break. Medesimo discorso per Sant’Elia: fare punti significherebbe dare una bella scossa alla parte bassa della classifica e magari ottenere la prima vittoria in campionato.

« Vogliamo dimenticare subito la prestazione della scorsa settimana, – ha dichiarato l’Assistant Coach di Sant’Elia, Gino Russo – dobbiamo e possiamo sfruttare il fattore campo. In settimana abbiamo lavorato tanto e molto attentamente su ogni particolare della nostra prossima avversaria! Sappiamo tutti che è una partita fondamentale per il nostro futuro, ma nello stesso tempo una partita molto difficile, contro una squadra caratterialmente molto ostica e tecnicamente con giocatrici molto esperte abbinate a ragazze più giovani promettenti per questa categoria! Sarà una battaglia e io sono convinto che ce la giocheremo punto su punto ».

« L’importanza della vittoria di domenica scorsa sono proprio i tre punti – così Coach Breviglieri – sembra banale ma in realtà non lo è. Vincere aiuta ad acquisire sicurezza nei propri mezzi, oltre ad aiutare a scalare la classifica. Il match con Sant’Elia rappresenta per entrambe le squadre un altro scontro diretto. Ognuno vorrà dire la sua per fare punti fondamentali in chiave salvezza. Sant’Elia è una squadra solida con individualità importanti ed il fatto che al momento non abbiano ottenuto vittorie è irrilevante visto il numero di tie-break disputati sino a qui. Noi arriviamo a questo scontro con il morale sicuramente più alto e consapevoli che stiamo, non senza fatica, pian piano trovando una nostra identità di gioco ».





Continuano gli impegni ufficiali della Roma Volley Club che si prepara con determinazione alla prossima tappa stagionale: l’appuntamento è fissato per domenica 15 gennaio presso il Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio dove le wolves scenderanno in campo contro la Seap-Sigel Marsala. Attualmente none in classifica con 9 punti all’attivo, e reduci da tre sconfitte consecutive, le avversarie affidate alla guida di coach Bracci arriveranno nella capitale con la voglia di riscattarsi e con l’ambizione di strappare alla capolista qualche punto prezioso per allontanarsi dalla zona salvezza. Dopo la vittoria di carattere e di squadra firmata al PalaMarignano, per Bechis e compagne, oggi in vetta alla classifica provvisoria a quota 36 punti, sarà fondamentale mantenere il ritmo e l’alto tasso tecnico dal primo all’ultimo impegno previsto da calendario e affrontare con grande attenzione ogni singola sfida.

Presenta l’impegno di domenica Giuseppe Cuccarini:

« Nella settimana passata, diverse ragazze hanno avuto problemi di salute. Per questo direi che sono state molto brave a ‘nasconderlo’ in gara, perché sono state capaci di sfoderare una prestazione di altissimo livello, sia nel gioco che nel risultato. Questa settimana sono tornate tutte disponibili e ci siamo allenati a ritmo pieno. Come ogni avversario che affrontiamo, l’obiettivo è quello di offrire una migliore performance sotto tutti i punti di vista: da quello tecnico, all’approccio, passando per l’attitudine durante la gara. Il fatto di dover giocare i turni infrasettimanali ci sta, rientra in quello che è il programma della stagione. Siamo pronti, sappiamo quello che dobbiamo fare e come. A partire dalla partita contro Marsala ».

In casa azzurra ha parlato del match contro la capolista Roma Volley Club Katarina Bulovic:

«Ci siamo dette tra compagne che le prossime partite andranno giocate senza pressione. Continuando ad allenarci bene per come abbiamo eseguito gli allenamenti questa settimana e non arrivare alle partite demoralizzate, magari pensando di essere in una classifica scomoda e di disputare per certo la Pool Salvezza. Abbiamo l’esigenza di avere un ambiente sereno pur essendo in una situazione difficile che sicuramente pesa in ognuna di noi in questo momento. Fare più punti possibili da qui alla fine della regular-season per affrontare l’ipotetico subentrante secondo girone in maniera preparata ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a DI RITORNO-



GIRONE A-

Sabato 14 gennaio ore 17.00

Itas Trentino – Volley Hermaea Olbia Arbitri: Pasin-Jacobacci

Sabato 14 gennaio ore 17.30

D&a Esperia Cremona – Bsc Materials Sassuolo Arbitri: Giulietti-Manzoni

Sabato 14 gennaio ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Marconi-Stancati

Domenica 15 gennaio ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovi’ Arbitri: Scotti-Giorgianni

Emilbronzo 2000 Montale – Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Kronaj-Pernpruner

Orocash Lecco – Club Italia Arbitri: Papapietro-Mesiano

GIRONE B-



Domenica 15 gennaio ore 17.00

Anthea Vicenza Volley – Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Lentini-Cavicchi

Itas Ceccarelli Martignacco – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Clemente-Nava

3m Pallavolo Perugia – Volley Soverato Arbitri: Testa-Lorenzin

Assitec Volleyball Sant’Elia – Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Polenta-Adamo

Roma Volley Club – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Morgillo-Stellato

Riposa: Cda Talmassons

LE CLASSIFICHE-



GIRONE A

Itas Trentino 30 (9 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 28 (10 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 4); Bsc Materials Sassuolo 26 (9 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 22 (7 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 6); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 8); Orocash Lecco 15 (5 – 8); Chromavis Eco Db Offanengo 14 (5 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 8); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 9); Club Italia 9 (3 – 10);

GIRONE B-

Roma Volley Club 36 (12 – 0); Cda Talmassons 27 (9 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 25 (9 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 25 (9 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 21 (7 – 5); Volley Soverato 20 (7 – 4); Anthea Vicenza Volley 13 (5 – 7); Desi Shipping Akademia Messina 10 (3 – 9); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 8); Assitec Volleyball Sant’Elia 6 (0 – 12); 3m Pallavolo Perugia 3 (1 – 11).