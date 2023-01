In A2 turno infrasettimanale con in palio la salvezza

GIRONE A-

Mercoledì ad alta emozione al PalaCoim: alle 20,30 la Chromavis Eco DB Offanengo sfiderà la Tecnoteam Albese Volley Como in un match che metterà in palio punti pesanti per la seconda parte della classifica. Le neroverdi di Giorgio Bolzoni arrivano all’appuntamento con la voglia di riscatto dopo l’amaro tie-break di domenica a Castelnuovo Rangone, dove Porzio e compagne hanno ceduto ai vantaggi a Montale dopo aver condotto due parziali a uno in un altro scontro diretto. Il calendario non permette spazio e tempo per rimuginare e bisogna guardare subito avanti a testa alta.

« Albese – il commento di coach Giorgio Bolzoni alla vigilia del match – sta avendo un po’ di difficoltà legate alle defezioni fisiche e per questo fatica a trovare continuità. Nello scorso match aveva fuori causa l’opposta Stroppa e anche la banda Nardo non è in perfette condizioni. E’ una gara difficile, perché entrambe le squadre devono cercare assolutamente punti. Dovremo essere bravi a non pensare alla gara d’andata (vinta 3-0, ndc). Lo abbiamo visto anche domenica perdendo sul campo di Montale che avevamo battuto all’andata al PalaCoim. L’importante è non dare nulla per scontato e stare dentro la partita in modo lucido, aspetto che in alcuni momenti non siamo riusciti a fare. Per quanto riguarda la Tecnoteam Albese Volley Como, se Nicolini – una delle palleggiatrici più esperte del campionato – avesse palla in testa, il nostro gioco diventerebbe più complesso ».

Le comasche arrivano all’appuntamento con la voglia di riscatto dopo quattro ko consecutivi, l’ultimo dei quali domenica in casa contro Mondovì (0-3), dove erano fuori causa Stroppa e Nardo.

Il momento, dunque, non è dei più semplici, ma coach Mauro Chiappafreddo guarda avanti.

« Cerchiamo – le parole del tecnico – di essere concentrati su queste prossime partite che ci aspettano a partire da quella di domani infrasettimanale di Offanengo. Al PalaCoim dall’altra parte della rete troveremo una Chromavis Eco DB ostica, esperta e che difende molto. Come noi, sarà alla ricerca di punti importanti e ci aspetta una partita difficile ».

Doppio impegno settimanale per il Club Italia che scenderà in campo domani sera alle 20.30 contro l’Emilbronzo 2000 Montale al Centro Federale Pavesi, prima della trasferta di domenica contro l’Itas Trentino. Per le giovani della formazione federale, attualmente al 12° e ultimo posto della classifica, si preannunciano due test importanti per ritrovare continuità e qualità nel gioco e per tornare a fare punti. Nell’ultimo turno il Club Italia è stato superato in trasferta 3-0 da Lecco.

« Arriviamo da due settimane particolarmente complicate – spiega la palleggiatrice Ilaria Batte – e anche se contro Lecco abbiamo dato una risposta positiva per quanto riguarda l’atteggiamento in campo, non è bastato, quindi dobbiamo provvedere e fare meglio. Dovremo sicuramente concentrarci molto in battuta, perché quando facciamo bene in questo fondamentale funziona meglio anche tutto il resto. Dovremo anche provare a correre qualche rischio in più senza aver paura di sbagliare. Domani dobbiamo presentarci con l’idea di portare a casa dei punti: una vittoria potrebbe aiutarci soprattutto dal punto di vista mentale. Vincere con Montale e disputare una buona partita potrebbe darci delle certezze da sfruttare poi per fare una buona prestazione anche contro Trento, il cui livello è indubbiamente alto ».

Con ancora negli occhi il prezioso e faticoso successo di domenica scorsa contro Offanengo, le nerofucsia guidate da coach Ghibaudi si apprestano ad affrontare la prima trasferta del 2023.

Le parole di Elisa Lancellotti alla vigilia del match contro le azzurrine:

« La vittoria su Offanengo era l’unico risultato possibile per rimanere agganciati al treno salvezza. Chiaramente puntavamo al bottino pieno e quindi c’è un pizzico di rammarico, ma per come si era messa la partita siamo state brave a conquistare due punti nonostante tutto. Settimana intensa? Giocare già domani non consente di preparare come di consueto la partita, siamo fuori casa contro una formazione giovane e tecnicamente preparata. Dobbiamo interpretare al meglio la partita per cercare di imporre il nostro gioco e tentare di fare più punti possibili ».

Dopo la sfida di Coppa Italia a Talmassons e quella di sabato, in campionato, a Trento, mercoledì sera Volley Hermaea Olbia tornerà in campo per affrontare al Geopalace la D&A Esperia Cremona. Nel suo fortino, il sestetto biancoblù proverà dunque a difendere la sesta piazza in classifica, l’ultima utile per l’accesso alla Pool Promozione, dall’assalto della neopromossa lombarda, che al momento insegue con un punto di ritardo. Le aquile tavolarine proveranno inoltre a riscattare la sconfitta maturata al PalaRadi nel match d’andata, quando Kadi Kullerkann e Jasmine Rossini (ex hermeina ai tempi della Serie B) guidarono l’Esperia verso il successo in tre set.

Coach Dino Guadalupi presenta così i temi della sfida:

« Veniamo da due partite contro avversari di prima fascia, una in Coppa e una in campionato. Da una parte vanno archiviate per il poco tempo tra un impegno e l’altro, dall’altra ci danno degli spunti per aumentare la nostra consapevolezza per restare in fiducia durante le gare, sfruttando il nostro reale potenziale tecnico e agonistico. Sappiamo che sarà fondamentale toccare le corde giuste già a partire dalla sfida di mercoledì, che si presenta come uno scontro diretto vista la classifica. L’Esperia ha inserito una nuova palleggiatrice da poche settimane, ma sembra che abbia già trovato i suoi meccanismi. Può contare su delle situazioni di muro molto fisico oltre che su delle ottime qualità difensive. Sarà importante coniugare l’aggressività giusta alla capacità di restare lucidi e pazienti quando l’avversario non ci concederà punti facili ».

Il vice coach gialloblù Emanuele Zanoni fa il punto della situazione:

« Ci aspettavamo una partita molto complicata ed effettivamente quella con Sassuolo si è rivelata tale. Siamo riusciti a stare in partita, giocando alla pari con le forti ospiti, ma poi alcuni errori hanno consentito a Sassuolo di prendere il largo. Ora ci aspetta un trittico di gare importanti nelle quali daremo tutto per fare più punti possibili, a partire dalla trasferta di Olbia di mercoledì. Il tempo per preparare la gara è poco, ma la voglia di tornare in campo e riscattarci è tanta, quindi forse, il fatto che ci sia una partita già pochi giorni dopo quella di ieri, potrebbe rivelarsi un vantaggio. Incrociamo le dita ».

GIRONE B-

Il Volley Soverato guidato da coach Luca Chiappini é atteso dal turno casalingo contro la Seap-Sigel Marsala. Le calabresi arrivano a questa gara dopo la prova negativa di Perugia, che le ha viste soccombere per tre set a zero al Palapellini contro Manig e compagne. In classifica, Soverato è fermo a venti punti in sesta posizione mentre la compagine siciliana, guidata in panchina da coach Marco Bracci, é in lotta nelle ultime posizioni con nove punti ed é reduce dalla sconfitta sul campo della capolista Roma. Dunque, al Pala Scoppa, si affronteranno due squadre alla ricerca del riscatto con i punti in palio che diventano importanti per entrambe. All’andata non ci fu partita, con un netto 0-3 in Sicilia di Soverato. Sulla gara contro le marsalesi é il presidente Matozzo a suonare la carica:

« C’è ancora amarezza per la sconfitta di Perugia ma bisogna a guardare avanti sempre con fiducia. Dobbiamo rialzarci e domani contro Marsala ci aspetta un match importante. Bisogna muovere la classifica e giocare come sappiamo e abbiamo dimostrato di saper fare ».

Queste invece le parole di coach Bracci:

« Nell’ultima partita giocata mi ha fatto piacere vedere sempre lottare la squadra. Mercoledì avremo una partita importante e il pensiero corre soltanto a questo impegno in infrasettimanale. All’andata non ci fu storia, siamo rimasti praticamente negli spogliatoi e vinse agevolmente Soverato, in terra di Calabria non possiamo permetterci di essere così arrendevoli ».

Secondo match casalingo consecutivo ravvicinato per l’Anthea Vicenza Volley, che alle 18,30 di domani, mercoledì 18 gennaio, sfida l’Assitec Volleyball Sant’Elia nel turno infrasettimanale. Domenica scorsa le ragazze di Ivan Iosi hanno dato filo da torcere alle forti romagnole di San Giovanni in Marignano, cedendo 1-3 alla distanza dopo aver vinto il primo set e duellato strenuamente fino a metà quarto parziale prima di alzare bandiera bianca.

« Il calendario – commenta coach Ivan Iosi – ci ha fatto incontrare in sequenza le prime della classifica. Nelle ultime due uscite contro Talmassons e San Giovanni in Marignano abbiamo giocato alla pari, pur non riuscendo a raccogliere punti in classifica. Arriviamo da una crescita costante, che per me è un segnale forte e dà la dimensione di poter essere sulla strada giusta per raccogliere il sogno playoff. Contro Sant’Elia può essere un match della svolta per entrambe le formazioni e sarà una gara impegnativa anche sotto il profilo emotivo: penso che la lucidità e la concretezza possano avere la prevalenza sui veri valori tecnici delle due squadre. Sant’Elia non starà a guardare e non sarà un avversario morbido, è una squadra che ha fisicità offensive notevoli. Forse ha trovato qualche inciampo nel corso della stagione, ha rinnovato in corsa la struttura tecnica, con Nino Gagliardi che è un allenatore che conosco e stimo molto. L’Assitec arriva dalla bellissima vittoria contro Messina e sta già raccogliendo i frutti del lavoro del coach ».

In classifica, le frusinati sono terz’ultime a braccetto con Marsala a quota 9 punti, ma domenica hanno centrato una vittoria di spessore con il 3-1 casalingo a scapito di Messina. A trascinare l’Assitec, i 41 punti complessivi in posto quattro di Danjiela Dzakvovic (24) e di Martina Ghezzi (17).

« La vittoria di domenica è stata un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. Abbiamo giocato di squadra – commenta coach Nino Gagliardi – e questo è un bel segnale dopo la prestazione precedente contro Martignacco. Sarebbe importante dar seguito ora in un altro scontro diretto. Siamo consapevoli tuttavia delle difficoltà dell’incontro di Vicenza contro una formazione ottimamente messa in campo ».

Sfida importante in chiave salvezza tra la Desi Shipping Akademia Messina e la 3M Pallavolo Perugia. Le messinesi arrivano dalla sconfitta contro Sant’Elia, che trovando il primo successo in campionato ha accorciato in classifica piazzandosi a -1 dalla squadra di coach Breviglieri. Prima vittoria casalinga invece per le umbre, che hanno sorpreso un’impreparata Soverato con un netto 3-0. Un match quindi importante per entrambe le formazioni, in cerca di continuità e punti preziosi. All’andata al PalaPellini il match fu molto emozionante, con le siciliane in grado di ribalatare l’iniziale 2-1 delle padrone di casa portandosi a casa vittoria e due punti.

Coach Guido Marangi presenta così la sfida:

« Sarà una partita molto difficile, anche perché dovremo affrontare una trasferta molto probante dal punto di vista fisico. Troviamo una squadra molto rinnovata rispetto all’andata. Messina ha ingaggiato due giocatrici importanti come la centrale Martinelli e la schiacciatrice statunitense Robinson. Fanno del collettivo e del gioco corale la loro forza, senza affidarsi strettamente ad uno o due terminali d’attacco. Noi dobbiamo continuare a scendere in campo con lo spirito evidenziato nei primi due impegni del nuovo anno ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA DI RITORNO-

GIRONE A-



Mercoledì 18 gennaio ore 20.30-

Chromavis Eco Db Offanengo – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Pasin-Russo

Club Italia – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Stancati-Scotti

Volley Hermaea Olbia – D&a Esperia Cremona Arbitri: Galteri-Oranelli

LPM BAM Mondovì – Itas Trentino Rinviata a data da destinarsi

BSC Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio Rinviata a data da destinarsi

Valsabbina Millenium Brescia – Orocash Lecco Rinviata a data da destinarsi

Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio Rinviata a data da destinarsi

GIRONE B-



Mercoledì 18 gennaio ore 17.30-

Volley Soverato – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Lentini-Palumbo

Mercoledì 18 gennaio ore 18.30-

Anthea Vicenza Volley – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Pernpruner-Cecconato

Mercoledì 18 gennaio ore 20.30-

Desi Shipping Akademia Messina – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Gaetano-De Sensi

Cda Talmassons – Roma Volley Club Rinviata a data da destinarsi

Omag-MT San Giovanni in M.no – Ipag S.lle Ramonda Montecchio Rinviata a data da destinarsi

Riposa: Itas Ceccarelli Martignacco-

LE CLASSIFICHE-

GIRONE A-

Itas Trentino 33 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 4); Bsc Materials Sassuolo 29 (10 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 25 (8 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 7); Orocash Lecco 18 (6 – 8); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 9); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 14 (5 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 9); Club Italia 9 (3 – 11);

GIRONE B-

Roma Volley Club 39 (13 – 0); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 28 (10 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 28 (10 – 3); Cda Talmassons 27 (9 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 21 (7 – 6); Volley Soverato 20 (7 – 5); Anthea Vicenza Volley 13 (5 – 8); Desi Shipping Akademia Messina 10 (3 – 10); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 9); Assitec Volleyball Sant’Elia 9 (1 – 12); 3m Pallavolo Perugia 6 (2 – 11).