Eraldo Buonavita è il nuovo allenatore di Marsala

MARSALA (TRAPANI)- La Società Marsala Volley ha nominato in qualità di nuovo allenatore Eraldo Buonavita che va a sostituire il ruolo di head-coach ricoperto da Marco Bracci . Tempo qualche giorno e la dirigenza della Seap-Sigel Marsala Volley ha così terminato le ricerche per la scelta del nuovo tecnico. La Lega Volley di serie A ritrova un allenatore che per tanti anni è stato protagonista con le sue squadre femminili che maschili. Eraldo Buonavita, originario della provincia di Novara, arriverà in Sicilia nella giornata di domani, sabato 28 gennaio 2023.

Tra le esperienze professionali su cui può contare ci sono le militanze con la “leggendaria” Brums Preca Busto Arsizio, squadra in cui ha vinto il premio di migliore allenatore di serie A1 intitolato a “Sergio Guerra” nella stagione agonistica 1998/1999 e in massima serie nel 2002 ha guidato la Danone Palermo, oltre che essere stato guida tecnica nella passata stagione della 3M Pallavolo Perugia (B1). Vanta esperienze estere in Tunisia (staff tecnico della Nazionale di volley) e Turchia.

LA CARRIERA-

Buonavita ha iniziato la sua lunga carriera nel settore femminile dove, tra i suoi successi più prestigiosi, si ricorda la promozione di Busto dalla A2 alla A1 ed il premio della Lega Serie A femminile come miglior allenatore. Da segnalare, negli anni a Busto, gli esordi di giocatrici importanti come Lo Bianco, Togut e Costagrande.

Dopo una breve parentesi nel beach volley e alla guida del Palermo (A1), è passato al settore maschile, dove ha guidato le B1 di Biella, Olbia, La Spezia e Lamezia Terme. In A2 maschile è stato legato alla Vero Volley Monza nel 2012. Ultimamente è stato allenatore fino a maggio 2022 della 3M Pallavolo Perugia (B1 femminile).