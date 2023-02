Mondovì strapazza il Club Italia nell'anticipo

MILANO- Prova di forza della LPM BAM Mondovì in casa del Club Italia. La squadra di Solforati ha dominato l'anticipo della 6a di ritorno in casa del Club Italia. Da un match a senso unico è scaturito un largo 0-3 (19-25, 19-25, 19-25) che ha dimostrato le potenzialità della squadra di Solforati, che in questo campionato si sono visti a sprazzi, e le attuali difficoltà della formazione federale sconsolatamente ultima con 9 punti del Girone A. Per le pumine il successo odierno vale il momentaneo quarto posto ed il sorpasso su Brescia.