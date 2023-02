Per la Futura un successo che avvicina alla vetta

BUSTO ARSIZIO (VARESE)-Riparte nel migliore dei modi il cammino della Futura Giovani Busto Arsizio, che nell’anticipo della 6° giornata di campionato, trionfa 3-1 (25-16 27-25 20-25 25-20) contro la Orocasch Lecco e si prende i tre punti. Una gara per nulla scontata quella delle cocche biancorosse, che devono soffrire eccome per strappare la vittoria a pieni punti ad una Lecco, che come all’andata, difende tantissimo e prova fino all’ultimo a fare lo sgambetto. Con Tonello precauzionalmente a riposo per un fastidio al ginocchio sinistro, sostituita da una Pandolfi che non sfigura affatto, la squadra di Amadio dopo un primo parziale in gestione assoluta inizia a faticare nel secondo, dove le ospiti crescono e creano le prime difficoltà. Si decide sui dettagli e ad avere la meglio sono proprio le padrone di casa che si portano al doppio vantaggio nel conto dei set. Quando tutto sembra fatto, cambia la musica nel terzo dove le lecchesi partono con il piede giusto fin dalle prime battute e si prendono poi di forza le redini del parziale senza mollare mai più. Dalla parte opposta della rete, invece, perde ritmo la squadra di casa che non riesce a fare il cambio passo e si allunga la gara. Mettono le cose in chiaro Balboni e compagne invece nel quarto parziale, dove pronti via con Arciprete dai 9 metri si parte con un pesante 11-3 che sa di condanna. La sentenza arriva poi nel proseguo dove le biancorosse reggono bene l’impatto dell’offensiva ospite e portano a casa la vittoria con l’affondo proprio della numero 15 Pandolfi. Top scorer dell’incontro Elisa Zanette che fa registrare la bellezza di 19 punti, a seguire immediatamente alle spalle le fanno da partner Arciprete (17) e Leketor (16). A distinguersi per Lecco l’ex Zingaro (11), la solita Bracchi (15) e Piacentini (11).