Trento allunga a +6, Roma vola, Sant'Elia risorge

Nel Girone A, cade la Futura Giovani Busto Arsizio nel fortino Geopalace dell’ Hermaea Olbia,l’Itas Trento ne approfitta e scappa a +6 grazie al successo sul Chromavis Eco Db Offanengo. La Valsabbina Brescia aggancia le bustocche con i tre punti strappati sul campo della D&a Esperia Cremona. Salgono a -1 e -2 dalla seconda posizione la Bsc Materials Sassuolo e LPM Bam Mondovì, che regolano l’Orocash Lecco e Emilbronzo 2000 Montale. Tra l’ Tecnoteam Albese e il Club Italia sorridono le comasche: 3 punti e sesto posto ex aequo con le sarde.

Nel Girone B, il testacoda non regala sorprese: Roma espunga il campo della 3M Perugia 0-3. Nette vittorie della CDA Talmassons e Itas Ceccarelli Martignacco contro Soverato e dell’Anthea Vicenza, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio corsara nella tana della Desi Shipping Akademia Messina Messina. L’Assitec Sant’Elia lascia il penultimo posto grazie al 3-1 contro la Seap-Sigel Marsala.

GIRONE A-

Un altro sgambetto eccellente nel fortino del Geovillage. Nel turno infrasettimanale della Serie A2 Femminile la Volley Hermaea Olbia non fa sconti alla vice capolista Futura Giovani Busto Arsizio, superata in rimonta al tie-break dopo una prestazione di grande efficacia. Dopo aver vinto il primo set sul 25-20, le biancoblù hanno dovuto fare i conti con il ritorno delle bustocche, trascinate dal forte opposto Zanette alla vittoria del secondo e del terzo parziale (rispettivamente 25-21 e 25-23). In seguito è però arrivata la replica delle aquile tavolarine, capaci di riequilibrare il conto (25-23) e poi di completare il sorpasso nel quinto set (15-10). Ottime le prove di Bulaich (22 punti e MVP) e di Miilen (16), ma una menzione speciale va a Glenda Messaggi, lanciata nel sestetto titolare nel corso del primo set e capace di incidere con diverse giocate decisive.

« L’obiettivo primario di oggi era offrire una prova di compattezza – afferma il tecnico dell’Hermaea Dino Guadalupi – questo c’è stato, assieme alla qualità. La squadra ha avuto la consapevolezza necessaria per giocare alla pari contro Busto, sfruttando le possibilità che la gara ha offerto. Oggi siamo sempre stati in partita, e grazie a questo atteggiamento è arrivato anche il risultato. Messaggi? Il suo ingresso è stato positivo anche a Como, seppur in una partita diversa. Nessun giocatore fa da solo la differenza, ma può aiutare in termini di atteggiamento, e quello di Glenda è stato positivo ».

« È stata una partita brutta da parte nostra – afferma invece il coach della Futura Giovani Daris Amadio – ci sono stati troppi errori diretti e troppa confusione in campo. Faccio i miei complimenti a Olbia, che ha giocato un’ottima partita dopo un momento non facile della sua stagione. Sapevamo che si trattava di un campo complicato, ma nonostante ciò non siamo riusciti a essere sufficientemente lucidi. Noi dobbiamo lavorare tanto, soprattutto a livello di mentalità ».

L’ultimo turno infrasettimanale del Girone A del Campionato di A2 non sorride al Club Italia. Al termine della partita giocata questa sera al Centro Pavesi FIPAV di Milano le azzurrine sono uscite dal campo sconfitte per 0-3 (21-25, 11-25, 23-25) dalla Tecnoteam Albese Volley Como. Prestazione dall’andamento altalenante anche oggi per le giovani della formazione federale. Approcciato il primo set alla pari con le avversarie, una volta passate in svantaggio le azzurrine non sono più riuscite a sfruttare le occasioni per ricucire e ribaltare la situazione. Seconda frazione decisamente più difficoltosa per Giuliani e compagne che non hanno trovato il giusto assetto per contenere il gioco avversario. Al contrario il terzo set ha visto un avvio spumeggiante da parte del Club Italia che per un lunghissimo tratto ha condotto la frazione con un ampio margine di vantaggio. Albese ha sfruttato un momento di difficoltà delle azzurrine per accorciare, impattare e conquistare i tre punti in palio questa sera. Undici punti in coppia per Nardo e Conti lato Albese, per le azzurrine stesso punteggio per Esposito.

Torna al successo dopo lo stop contro Trento la BSC Materials Sassuolo, che supera a domicilio l’Orocash Picco Lecco. Una partita combattuta ed equilibrata nei primi tre set, ma conclusa a favore delle ospiti. La gara inizia subito forte con un set tirato, in cui Lecco fa di tutto per impedire alle emiliane di scappare e tenere il match in bilico. Il gioco è equilibrato, ma ai vantaggi la spuntano le ragazze di coach Venco 28-30. Partenza eccezionale per Picco nel secondo set, che impone alle avversarie un gioco efficace (6-0) e cerca il riscatto dopo l’inizio incerto. Sassuolo ritorna però al ritmo del primo parziale e riagguanta le padrone di casa (12-12). Si finisce ancora ai vantaggi 24-26, Sassuolo è avanti 2-0. Terzo set molto combattuto con le ragazze di entrambe le formazioni su tutti i palloni. Sono le biancorosse a prendere il largo sul finale di set e chiudere meritatamente il terzo parziale per 25 a 19. Quarto set subito complicato per Lecco (5-9). Le biancorosse rincorrono per tutto il parziale, ma nulla possono contro il gioco organizzato delle avversarie che chiude 25-18. MVP dell’incontro Aurora Pistolesi con 17 punti, uno in poù di Civitico. Per le padrone di casa non basta la coppia Zingaro-Bracchi, che chiude con 38 punti in combinata.

Il commento di Gianfranco Milano:

« Nei primi due set abbiamo sicuramente sciupato tanto, sicuramente non siamo stati bravi nei finali di parziale come invece di solito facciamo. Purtroppo non abbiamo avuto la lucidità che serviva e spesso abbiamo aiutato le avversarie nei momenti di difficoltà. Il terzo set è stato il parziale della rivalsa e lo abbiamo portato a casa. Il quarto set è stato complicato sin dai primi punti, non avevamo più la capacità di spingere mentre il Sassuolo è stato molto più regolare ».

Così invece Maurizio Venco:

« Sapevamo sarebbe stata una gara difficile proprio per il sistema di difesa. Abbiamo dovuto tirare fuori il meglio e solo nel quarto set è venuta fuori la nostra essenza. I primi set invece sono stati giocati alla pari ».

Prosegue il filotto vincente della LPM BAM Mondovì che vince 3-1 contro l’Emilbronzo 2000 Montale. Dopo un primo set a senso unico per le pumine, le ospiti reagiscono e pareggiano i conti. Le pumine ci credono e conquistano il terzo parziale. Combattuta la quarta frazione, che termina con la vittoria delle rossoblu. Il match inizia con il piede giusto per le padrone di casa (7-3), che macinano punti sotto l’incitamento dei tifosi del PalaManera (25-14). Al ritorno in campo le pumine partono avanti (12-7), ma Montale è determinato e mette la freccia (13-14). Le monregalesi sono costrette ad inseguire (18-20), mentre le ospiti spingono sull’acceleratore e pareggiano i conti (19-25). In perfetto equilibrio, le rossoblu affilano gli artigli (5-0), mantenendo le distanze (10-5). Le avversarie trovano il break e cercano di raggiungere le pumine (11-10). Bisconti e compagne si ricompattano e allungano (16-13). L’LPM BAM Mondovì torna a giocare con la giusta convinzione e chiude il set (25-16). Il quarto parziale inizia in parità (8-8). Montale trova l’allungo e passa a +2 (9-11). Arriva la reazione delle pumine (14 pari). Si avanza punto a punto (20-20). L’ambiente si scalda in questo finale di set (21-21). La zampata è tutta dell’LPM BAM Mondovì (25-21). MVP dell’incontro Decortes, 23 punti per lei, lato nerofucsia è Zojzi la top scorer con 16 punti.

Le parole di Alessia Populini:

« I tre punti di questa sera sono davvero fondamentali. Siamo molto felici del risultato, soprattutto in una partita come questa. Montale ha un gioco molto particolare e non era facile. Nel secondo set infatti ci siamo perse e non siamo riuscite a fare il nostro gioco ».

Torna al secondo posto, seppur a pari merito con Busto Arsizio, la Valsabbina Millenium Brescia che regola in poco più di un’ora la D&A Esperia Cremona con un netto 3-0. Copione molto simile nei primi due set, con le giallonere a partire subito forte e mettere sotto le ospiti, che non riescono a carburare in attacco (efficienza del 9% e del 7% nei primi due set cremonesi). Al contrario, grande inizio di Obossa (7 punti nel primo set) e di Consoli, che nella seconda frazione piazza 4 muri impedendo alle avversarie di trovare fiducia davanti. Nel terzo gioco sono invece le ragazze di coach Magri a provare la sterzata, rimanendo in vantaggio per lunghi tratti fino al 17-21: proprio negli atti finali, la squadra di coach Beltrami mostra tutta la sua forza e trascinata da Obossa (21 punti) e dall’MVP Torcolacci (13 punti, 2 muri) si prende i tre punti.

« Non ci sono partite facili, sembra tutto scontato ma non lo è: bisogna giocare e fare meglio di loro – è il commento di coach Alessandro Beltrami – La partita è iniziata bene e sono contento perché stiamo riprendendo il ritmo. Oggi l’obiettivo era fare i tre punti comunque e in qualunque caso. Stasera battuta, muro e attacco ci hanno aiutato molto e ci hanno fatto vincere il secondo set nonostante avessimo perso il ritmo. L’abbiamo pagata nel terzo e ci abbiamo messo tantissimo a rientrare. Sono, però, molto contento della fine: ringrazio le ragazze che sono entrate con il doppio cambio, si sono affermate subito con un primo tempo e mi è dispiaciuto toglierle dopo un punto. Questo intendiamo quando diciamo che è importante il lavoro di tutti, ogni tanto caliamo ma questo perché si gioca tanto, come tutti ».

« Sapevamo che venire qui non sarebbe stato facile, loro sono una squadra molto forte con delle individualità molto importanti – a parlare è Patrizia Zampedri, libero di Cremona ed ex dell’incontro – Abbiamo lottato e ci abbiamo provato: al terzo set ci abbiamo creduto tanto, ma sono uscite le loro individualità che pesano. Brave loro e complimenti ».

La settima vittoria consecutiva, la dodicesima nelle ultime tredici partite di campionato, permette all’Itas Trentino di blindare la vetta della classifica e di incrementare il proprio margine di vantaggio sulla sua inseguitrice più immediata, Busto Arsizio, superata al tie-break da Olbia e prossima avversaria delle gialloblù di coach Saja nel big match in programma domenica 12 febbraio. Al Sanbàpolis, nel turno infrasettimanale valido per settima giornata del girone di ritorno, l’Itas Trentino non ha dato scampo alla Chromavis Eco Db Offanengo bissando il successo ottenuto all’andata e superando la resistenza delle lombarde in tre soli set. Molto bene Francesca Michieletto in posto 4 (13 punti con il 40% a rete), decisamente positive anche le prove delle centrali Fondriest (11 punti con 4 muri) e Meli (53% a rete e 2 muri) e dell’opposta DeHoog (12 punti con il 41% in attacco). Nella metà campo ospite da rimarcare i 10 punti di Martinelli, costretta però a lasciare il campo a fine secondo set per un problema fisico. A fare la differenza tra le due squadre ci ha pensato il muro dell’Itas Trentino, a segno ben 13 volte in tre soli set, con Fondriest e Bonelli (4 stampi a testa) assolute protagoniste in questo fondamentale.

« Ci prendiamo altri tre punti molto importanti per la nostra classifica, giunti tra l’altro in una serata in cui la nostra inseguitrice più immediata, Busto, ha perso terreno – ha spiegato a fine gara l’allenatore Stefano Saja – ; in questa occasione ci godiamo principalmente il risultato, il successo pieno, consapevoli che dal punto di vista del gioco non abbiamo offerto la nostra migliore prestazione. Ora dobbiamo immediatamente voltare pagina e pensare allo scontro diretto di domenica con Busto Arsizio, una partita che sono certo che le ragazze interpreteranno al meglio ».

GIRONE B-

L’Assitec Volleyball Sant’Elia vince tra le mura amiche del PalaIaquaniello contro la Seap-Sigel Marsala per 3-1 (25-14 20-25 25-14 25-12) nella gara valida per la settima giornata di ritorno. Le ragazze di coach Nino Gagliardi portano a casa, dunque, il secondo successo stagionale da tre punti disputando una buona gara sotto tutto i punti di vista. Partenza incisiva dell’Assitec che si porta subito avanti, mettendo tanta pressione con il servizio. Botarelli continua a martellare da posto due, Dzakovic non perdona e si arriva agilmente all’1-0 con il risultato di 25-14. In avvio di secondo parziale l’Assitec inizia con una fiammata (4-1) ma il Marsala è in partita (7-7) e, approfittando di un po’ di nervosismo delle padrone di casa, sorpassa e mantiene il vantaggio fino al pareggio sul 20-25. Ma già dalla terza frazione, le padrone di casa tornano a premere sull’acceleratore e le siciliane si sciolgono: 25-14 il terzo parziale, 25-12 il decisivo quarto. Oltre allo straordinario lavoro di Dzakovic, che chiude con 26 punti (3 ace e 3 muri), buone prestazioni di Ghezzi, MVP con 17 punti (3 ace e 4 muri), e Cogliandro (15). Capitan Moneta (14) e Salkute (12) le ultime ad arrendersi per le marsalesi.

« Siamo contente di aver vinto una partita molto importante per noi. Era una “finale” – ha detto Irene Botarelli, capitano e opposto dell’Assitec Volleyball – e siamo riuscite a portare a casa l’intera posta in palio. Ora dobbiamo già pensare alla prossima sfida di domenica, un’altra gara dove dobbiamo fare il massimo, essere unite per riuscire ad aggiudicarci i 3 punti ».

« Purtroppo è stata una gara dove abbiamo sbagliato molto, – ha detto Eraldo Buonavita coach di Marsala – siamo stati insufficienti quasi in tutti i fondamentali, purtroppo abbiamo poco tempo per allenarci e preparare al meglio tutto. Dalla prossima settimana potremmo allenarci con più tranquillità, c’è tanto da lavorare »,

La prima della classe rispetta ampiamente il pronostico e si porta a casa l’intera posta in palio nel turno infrasettimanale di mercoledì 8 febbraio: Roma Volley Club ha espugnato in tre set il PalaPellini, affossando la 3M Pallavolo Perugia in 1 ora e 10 minuti di gioco. Unica vera nota positiva per le biancorosse consiste nel ritorno nello starting six di Gaia Traballi (2 punti a referto), dopo un infortunio muscolare che la tormenta ormai dalla fase di pre-campionato. Le ragazze di coach Cuccarini rimangono così a punteggio pieno in cima alla graduatoria, mentre quelle di Marangi restano in fondo alla classifica con 6 punti. Alle porte c’è uno scontro importantissimo per la 3M: domenica pomeriggio, sempre al PalaPellini, arriva una rivale diretta per la salvezza, Sant’Elia, fresca di un successo per 3-1 su Marsala.

Il commento delle padrone di casa è proprio di Traballi:

« E’ comunque una grande emozione tornare dall’inizio dopo tantissimo tempo. Ai primi palloni ero un po’ contratta, ho fatto un bagher che non si vede nemmeno in Under 14… (ride, ndr). Per quanto riguarda il match non c’è molto da dire. Roma è una squadra fortissima e lo ha dimostrato anche stasera. Noi potevamo fare sicuramente meglio, ma è domenica che dobbiamo fare punti. Ora il nostro focus deve subito tornare sugli allenamenti di questi due giorni ».

C’è invece Giulia Melli per le giallorosse:

« Abbiamo fatto tutto bene e ci siamo prese i tre punti. Non è mai scontato, nemmeno contro l’ultima in classifica. Le partite vanno tutte giocate. Un ricordo di Perugia? È una città bellissima, qui ho mantenuto tanti legami e tante amicizie. Se posso dire, il più bel ricordo che ho di Perugia è dal punto di vista culinario. Da queste parti si mangia benissimo. La 3M? Sarà una lotta salvezza serrata. Ci sono tante squadre che meriterebbero di rimanere in A2, ma qualcuno retrocederà. Ho visto il match tra Sant’Elia e Marsala e devo dire che sono due squadre che sono cresciute molto ».

Inciampa contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio la Desi Shipping Akademia Messina che, alla Cittadella Sportiva Universitaria, perde per 1-3 dopo essere passata in testa nel conteggio. Le ragazze allenate da coach Breviglieri vincono la prima frazione di gioco ma poi si fanno raggiungere e superare nei restanti tre set da una squadra che ha mostrato tutta la sua forza e di meritare la posizione in classifica. Mette subito la testa avanti Montecchio che, in diverse occasioni, tenta di scappare via incontrando, però, la ferma resistenza delle padrone di casa. A metà set gli sforzi delle messinesi sono ripagati con il sorpasso ed un nuovo avvincente testa a testa tra le due forze in campo. Si va per le lunghe e, alla fine, la spunta Akademia con un tiratissimo 29-27 finale. Anche nel secondo set Montecchio prova subito a scappare via ma, anche questa volta, la Desi Shipping non si scompone e riacciuffa il pari. Tenta il nuovo allungo la Ipag e, questa volta, lo fa con decisione, portandosi fino ad un rotondo +8 che indirizza il set verso la vittoria ospite (14-25). Montecchio comincia il terzo set come lo aveva concluso e, pronti via, allunga subito fino al +7 fino ad un rotondo 12-25. Anche l’inizio del terzo set è di marca ospite, con le castellane che si portano subito avanti di 5 ma che, poco dopo, devono confrontarsi con la veemente reazione delle padrone di casa, abili a ricucire lo strappo. Il finale è appassionante, a sorridere alla fine è Montecchio con il risultato di 23-25. MVP la sempre presente Angelina con 20 punti, coadiuvata dalla compagna Mazzon, top scorer con 24 (4 ace e 3 muri). Robinson (17) ed Ebatombo (16) non bastano alle siciliane.

« Primo parziale combattutissimo, Messina ha lottato. – cosi coach Sinibaldi – Nel secondo e terzo abbiamo preso le misure e siamo state più precise col servizio. Il quarto set è stato a due facce, non è giusto dire che siamo stati poco lucidi, siamo rimasti sotto e son contento della panchina e del doppio cambio usato per variare il gioco. La vera qualità di Montecchio, staff e società, è trovare il massimo e quindi lavorare il giusto per ogni settore ».

« Non portiamo a casa punti e noi di questo abbiamo bisogno perché dobbiamo salvarci – cosi Marco Breviglieri – Di fronte non avevamo una squadra scarsa e quindi il rammarico è alto. Tolti il secondo e terzo set avevamo recuperato la partita. Ancora una volta in vantaggio non siamo riusciti a chiuderla. Non ci sono, ovviamente, solo demeriti nostri ma anche meriti loro. Con l’amaro in bocca continuo a dire di vedere cose migliorate, nonostante i risultati non arrivino. Il nostro campionato comincerà nella seconda parte, ma se non ci arriviamo con qualche punto in più diventa tutto più complicato ».

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dell’Anthea Vicenza Volley, battuta 0-3 in casa dall’Itas Ceccarelli Martignacco, già indigesta all’andata. Se in Friuli la squadra di Gazzotti aveva dominato la scena, nel secondo atto c’è stato più equilibrio di alto livello. Ne è uscito un match spettacolare, dove le due squadre hanno difeso tanto e dove le ospiti hanno trovato qualche guizzo in più nei momenti decisivi in contrattacco, oltre ad avere un buon contributo dal muro (9 a 2). MVP, l’opposta Giorgia Sironi, 17 punti, ben spalleggiata dalla banda Roxanne Wiblin (18), mentre l’Anthea ha fatto rima soprattutto con una maiuscola Julia Kavalenka, top scorer di serata con 26 punti.

Le parole di coach Iosi:

« Complimenti a Martignacco, abbiamo pochissimo da imputarci. Noi ci abbiamo provato e penso si sia visto, abbiamo cercato in ogni modo di esprimere la nostra pallavolo e di arginare la loro forza. Un po’ ci siamo riusciti, all’inizio abbiamo avuto un po’ di difficoltà poi abbiamo duellato sempre ad armi pari. Noi avremmo potuto e dovuto spingere ulteriormente perché lo avevamo nelle corde, poi Martignacco ha saputo mettere pressione ».

Queste invece le parole dell’MVP Sironi:

« E’ stata una bella partita, le due squadre hanno difeso tanto, noi siamo state un po’ più incisive a livello collettivo nei momenti decisivi della partita. Stiamo lavorando tanto sulla difesa e anche per essere più efficaci ed è andata bene. La ciliegina sulla torta è il terzo set, dove non abbiamo mai mollato. Sono davvero orgogliosa, si vede che ci teniamo tanto e crediamo nel lavoro che stiamo facendo. E’ stata proprio una bella serata ».

Un’ottima prestazione per la Cda Talmassons che si aggiudica la decima vittoria consecutiva in campionato contro il Volley Soverato. Ragazze in fucsia che mettono le mani sul match fin dai primi palloni portandosi meritatamente in vantaggio per due set a zero. Terzo parziale che vede la risposta di Soverato che conduce il set fino al 21 a 18. Da lì è cambio di marcia della Cda che recupera nel punteggio e chiude il match ottenendo altri tre punti importanti che consolidano il secondo posto in classifica. MVP di giornata Milana con 17 punti, per le calabresi Schwan e Korhonen combinano per 35 punti ma non riescono a strappare punti alle friulane.

Le parole di Leonardo Barbieri sulla bella vittoria della sua Cda Talmassons:

« Sapevamo che Soverato è una squadra molto ostica, veramente forte in seconda linea e che sbagli pochissimo in attacco e di fatto così è stato. Sapevamo che non sarebbe stato semplice e devo fare i complimenti alle ragazze, nel terzo set siamo incappati in qualche disattenzione ma siamo riusciti a recuperare la lucidità portando a casa tre punti per noi molo importanti ».

Così invece il coach ospite Luca Chiappini:

« Partita giocata a sprazzi dove non abbiamo dato la nostra solita continuità complici forse qualche problemino di salute del nostro sestetto titolare. a prescindere da questo direi che abbiamo battuto male, fondamentale da cui solitamente traiamo vantaggio e solidità. di contro abbiamo subito il servizio di Talmassons che è stato continuo e preciso ».

I TABELLINI-

VOLLEY HERMAEA OLBIA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-2 (25-20 21-25 23-25 25-23 15-10)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 16, Taje’ 12, Bridi 6, Bulaich Simian 22, Gannar 8, Schiro’ 2, Barbagallo (L), Messaggi 12, Fontemaggi. Non entrate: Bresciani, Diagne. All. Guadalupi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 1, Botezat 11, Zanette 28, Arciprete 14, Tonello 16, Balboni 5, Mistretta (L), Fiorio 5, Badalamenti, Venco. Non entrate: Pandolfi, Milani, Morandi (L). All. Amadio.

ARBITRI: Adamo, Giulietti.

NOTE – Durata set: 23′, 23′, 26′, 26′, 12′; Tot: 110′.

MVP: Glenda Messaggi (Hermaea Olbia)

CLUB ITALIA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 0-3 (21-25 11-25 23-25)

CLUB ITALIA: Giuliani 6, Micheletti 7, Adriano 5, Esposito 11, Acciarri 7, Passaro 1, Ribechi (L), Gambini, Modesti, Despaigne, Viscioni, Amoruso. Non entrate: Monaco, Peroni (L). All. Mencarelli.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 7, Veneriano 9, Nicolini 3, Nardo 11, Badini 4, Conti 11, Rolando (L), Pinto 3, Cantaluppi. Non entrate: Stroppa, Bernasconi, Gallizioli, Radice (L), Nicoli. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Fontini, Armandola.

NOTE – Durata set: 25′, 19′, 30′; Tot: 74′.

OROCASH LECCO – BSC MATERIALS SASSUOLO 1-3 (28-30 24-26 25-19 18-25)

OROCASH LECCO: Lancini 10, Piacentini 8, Bracchi 19, Zingaro 19, Albano 3, Rimoldi, Bonvicini (L), Tresoldi 10, Bassi 4, Belloni, Rocca. Non entrate: Monti (L), Citterio, Marmen. All. Milano.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Martinez Vela 9, Manfredini 14, Scacchetti 2, Pistolesi 17, Civitico 16, Busolini 7, Pelloni (L), Dhimitriadhi, Masciullo. Non entrate: Vittorini, Rosculet, Bondavalli. All. Venco.

ARBITRI: Marigliano, Pasin.

NOTE – Durata set: 31′, 28′, 27′, 25′; Tot: 111′.

MVP: Aurora Pistolesi ( Bsc Materials Sassuolo)

LPM BAM MONDOVI’ – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-1 (25-14 19-25 25-16 25-21)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 15, Riparbelli 4, Decortes 23, Populini 12, Pizzolato 14, Giroldi 1, Bisconti (L), Colzi 3, Giubilato, Takagui. Non entrate: Longobardi, Zech. All. Solforati.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 4, Frangipane 9, Fronza 8, Visintini 10, Mescoli 1, Rossi 2, Bici (L), Zojzi 16, Bozzoli 1. Non entrate: Bonato, Montagnani (L), Mammini. All. Ghibaudi.

ARBITRI: Pristera’, Cavicchi.

NOTE – Durata set: 20′, 25′, 24′, 26′; Tot: 95′.

MVP: Clara Decortes (LPM Bam Mondovì)

Spettatori: 250

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – D&A ESPERIA CREMONA 3-0 (25-19 25-21 26-24)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Orlandi 5, Torcolacci 13, Obossa 21, Cvetnic 14, Consoli 5, Boldini 2, Scognamillo (L), Ratti, Foresi. Non entrate: Zorzetto, Munarini, Pamio, Blasi (L). All. Beltrami.

D&A ESPERIA CREMONA: Piovesan 11, Landucci 2, Kullerkann 6, Rossini 9, Ferrarini 2, Mennecozzi 1, Zampedri (L), Coppi 3, Buffo 1, Kullerkann, Balconati. Non entrate: Giacomello. All. Magri.

ARBITRI: Mazzara’, Marconi.

NOTE – Durata set: 23′, 24′, 30′; Tot: 77′.

MVP: Alice Torcolacci (Valsabbina Brescia)

ITAS TRENTINO – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 3-0 (25-18 28-26 25-18)

ITAS TRENTINO: Bonelli 4, Mason 7, Meli 9, Dehoog 12, Michieletto 13, Fondriest 11, Parlangeli (L), Joly. Non entrate: Bisio, Serafini, Moretto, Stocco, Michieletto, Libardi (L). All. Saja.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Nelson 9, Pomili 6, Martinelli 10, Trevisan 6, Anello 6, Galletti 5, Porzio (L), Cattaneo 3, Casarotti, Bartesaghi, Anello. Non entrate: Menegaldo, Marchesi, Tommasini (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Lorenzin, Sessolo.

NOTE – Spettatori: 341, Durata set: 22′, 30′, 25′; Tot: 77′.

MVP: Francesca Michieletto (Itas Trento)

GIRONE B-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – SEAP-SIGEL MARSALA 3-1 (25-14 20-25 25-14 25-12)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Dzakovic 26, Hollas 2, Botarelli 6, Ghezzi 17, Cogliandro 15, Spinello 1, Vittorio (L), Polesello 2, Di Mario, Giorgetta. Non entrate: Costagli, Moschettini. All. Gagliardi.

SEAP-SIGEL MARSALA: Orlandi, Bulovic 1, Frigerio 5, Salkute 12, Moneta 14, Deste 8, Norgini (L), Szucs 8, Garofalo 1, Guarena, Spano, Baasdam, Ghibaudo. All. Buonavita.

ARBITRI: Mannarino, Grossi.

NOTE – Durata set: 22′, 26′, 22′, 20′; Tot: 90′.

MVP: Martina Ghezzi (Assitec Sant’Elia)

3M PALLAVOLO PERUGIA – ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (12-25 14-25 17-25)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Traballi 2, Agbortabi 4, Manig 1, Salinas 10, Negri, Giudici 6, Rota (L), Patasce 5, Bosi, Pero. All. Marangi.

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis, Bianchini 14, Rucli 9, Bici 16, Melli 9, Rebora 8, Ferrara (L), Valoppi, Valerio. Non entrate: Ciarrocchi, Rivero, De Luca Bossa. All. Cuccarini.

ARBITRI: Licchelli, Angelucci.

NOTE – Durata set: 20′, 21′, 22′; Tot: 63′.

MVP: Erblira Bici (Roma Volley)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 1-3 (29-27 14-25 12-25 23-25)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martilotti 7, Mearini 4, Ebatombo 16, Robinson 17, Martinelli 9, Muzi 3, Ciancio (L), Catania 4, Silotto 1, Faraone (L), Varaldo. Non entrate: Brandi, Pisano. All. Breviglieri.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Marconato 7, Bartolucci 5, Angelina 20, Barbazeni 6, Mazzon 24, Tanase 10, Maggipinto (L), Brandi 1, Esposito 1, Cometti 1, Malvicini, Nardelli. Non entrate: Muraro (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Lentini, Pecoraro.

NOTE – Durata set: 31′, 19′, 19′, 27′; Tot: 96′.

MVP: Giulia Angelina (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

ANTHEA VICENZA VOLLEY – ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 0-3 (19-25 20-25 23-25)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Panucci 2, Cheli 6, Galazzo, Legros 8, Farina 6, Kavalenka 26, Formaggio (L), Ottino, Munaron, Groff, Del Federico (L), Martinez Volskis, Ferraro. Non entrate: Digonzelli. All. Iosi.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Cortella 4, Eckl 4, Allasia 4, Wiblin 18, Guzin 6, Sironi 17, Tellone (L), Bole 4, Lazzarin. Non entrate: Granieri, Zanussi, Cabassa. All. Gazzotti.

ARBITRI: Testa, Sabia.

NOTE – Durata set: 25′, 27′, 29′; Tot: 81′.

MVP: Giorgia Sironi (Itas Ceccarelli Martignacco)

CDA TALMASSONS – VOLLEY SOVERATO 3-0 (25-22 25-19 25-22)

CDA TALMASSONS: Rossetto 4, Costantini 9, Eze Blessing 3, Milana 17, Caneva 8, Taborelli 8, De Nardi (L), Trampus 1, Campagnolo, Crisafulli. Non entrate: Tognini, Michelini, Monaco, Strizzolo. All. Barbieri.

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 20, Giambanco 2, Korhonen 15, Giugovaz 8, Cecchi 1, Salviato (L), Ferrario, Cherepova, Barbaro, Zuliani. Non entrate: Tolotti. All. Chiappini.

ARBITRI: Manzoni, Papapietro.

NOTE – Durata set: 24′, 23′, 27′; Tot: 74′.

MVP: Giovanna Milana (Cda Tampassons)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Volley Hermaea Olbia-Futura Giovani Busto Arsizio 3-2 (25-20, 21-25, 23-25, 25-23, 15-10)

Club Italia-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (21-25, 11-25, 23-25)

Orocash Lecco-Bsc Materials Sassuolo 1-3 (28-30, 24-26, 25-19, 18-25)

Lpm Bam Mondovi’-Emilbronzo 2000 Montale 3-1 (25-14, 19-25, 25-16, 25-21)

Valsabbina Millenium Brescia-D&a Esperia Cremona 3-0 (25-19, 25-21, 26-24)

Itas Trentino-Chromavis Eco Db Offanengo 3-0 (25-18, 28-26, 25-18)

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 42 (13 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 36 (12 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 36 (12 – 5); Bsc Materials Sassuolo 35 (12 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 34 (11 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 24 (9 – 9); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 9); Orocash Lecco 21 (7 – 10); D&a Esperia Cremona 21 (6 – 12); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 12); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 13); Club Italia 9 (3 – 15);

IL PROSSIMO TURNO-

D&a Esperia Cremona – Orocash Lecco

Volley Hermaea Olbia – Valsabbina Millenium Brescia



Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Trentino

Bsc Materials Sassuolo – Lpm Bam Mondovi’

Tecnoteam Albese Volley Como – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – Club Italia

GIRONE B-



Assitec Volleyball Sant’Elia-Seap-Sigel Marsala 3-1 (25-14, 20-25, 25-14, 25-12)

3m Pallavolo Perugia-Roma Volley Club 0-3 (12-25, 14-25, 17-25)

Desi Shipping Akademia Messina-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 1-3 (29-27, 14-25, 12-25, 23-25)

Anthea Vicenza Volley-Itas Ceccarelli Martignacco 0-3 (19-25, 20-25, 23-25)

Cda Talmassons-Volley Soverato 3-0 (25-22, 25-19, 25-22)

Ha riposato: Omag-MT San Giovanni in M.no

LA CLASSICA-

Roma Volley Club 45 (15 – 0); Cda Talmassons 35 (12 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 34 (12 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 32 (11 – 4); Itas Ceccarelli Martignacco 30 (10 – 6); Volley Soverato 26 (9 – 7); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 9); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 13); Assitec Volleyball Sant’Elia 12 (2 – 15); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 13); 3m Pallavolo Perugia 6 (2 – 15).

IL PROSSIMO TURNO-



Domenica 12 febbraio ore 15.00

Roma Volley Club – Desi Shipping Akademia Messina



Domenica 12 febbraio ore 17.00

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Cda Talmassons

Seap-Sigel Marsala – Omag-Mt San Giovanni In M.No

3m Pallavolo Perugia – Assitec Volleyball Sant’Elia

Itas Ceccarelli Martignacco – Volley Soverato

Riposa: Anthea Vicenza Volley