Tre anticipi del sabato nella 9a di ritorno

Nel Girone B l’ultima qualificata alla Pool Promozione si deciderà in uno scontro diretto: Soverato contro Vicenza, con le calabresi al momento a +5. Poi due big match in cima alla classifica: Montecchio seconda contro la capolista Roma e San Giovanni in Marignano quarta contro Martignacco quinta. Chiudono la giornata Talmassons-Messina e Marsala-Perugia.

GIRONE A-

Il Club Italia scenderà in campo al Centro Federale Pavesi di Milano per l’anticipo della 20ª giornata del Girone A del Campionato di A2. Nel terzultimo impegno della regular season le azzurrine ospiteranno la Bsc Materials Sassuolo, formazione che occupa il terzo posto in classifica a pari punti con Busto Arsizio e Mondovì ed è reduce da una sconfitta al tie-break rimediata nell’ultimo turno disputato in casa proprio contro la formazione piemontese. Per le azzurrine sarà l’occasione per compiere un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita e dare continuità a quanto di buono dimostrato in campo in diversi frangenti delle ultime partite:

« Questa settimana abbiamo lavorato molto bene – sottolinea il libero delle azzurrine Arianna Gambini – e si vede che stiamo crescendo come squadra. Se riusciamo a mantenere alta la concentrazione durante le partite e a replicare, anche in occasione delle gare, quanto di buono facciamo quotidianamente in palestra, possiamo toglierci delle soddisfazioni. In diverse occasioni abbiamo giocato molto bene i primi set, ma poi ci è mancata la giusta continuità. Ogni volta che scendiamo in campo ci troviamo ad affrontare avversarie con molta esperienza che tatticamente hanno qualcosa di più rispetto a noi che siamo molto giovani, ma penso che, se riusciamo a migliorare la nostra comunicazione in campo e a sfruttare a pieno i nostri mezzi, probabilmente avremo la possibilità di concludere al meglio le nostre prestazioni. Sassuolo è una squadra forte, ma sono fiduciosa e se dimostriamo quello che sappiamo fare potrà essere una partita combattuta ».

Per quanto riguarda la gara lato Sassuolo, a presentare il match è come di consueto coach Venco:

« Quella di domani sarà sicuramente una gara molto insidiosa: il Club Italia è una squadra giovane, ma molto molto fisica. Giocano sempre senza avere nulla da perdere, sempre con il coltello tra i denti e con la spensieratezza che ti dà la giovane età. Sicuramente mancano di esperienza nel gioco, che invece noi – per quanto giovani – abbiamo maggiormente e quindi dovremo cercare di far valere questo aspetto. Nonostante la posizione in classifica che occupano, il Club Italia è una squadra con cui tutti fanno fatica: per cui domani dovremo essere molto attente e cercare di far valere la nostra esperienza nel gioco, perché come dicevo prima da un punto di vista fisico le nostre avversarie ne hanno davvero più di tutti ».

Il PalaRadi è pronto a riaprire le porte a distanza di una settimana dalla gara contro Lecco, che ha riportato la vittoria da tre punti alla D&A Esperia Cremona. Zampedri e compagne stanno preparando la sfida contro la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, attualmente al terzo posto in classifica al pari di Mondovì e Sassuolo. La squadra di coach Daris Amadio approderà a Cremona dopo due vittorie e due sconfitte, queste ultime rimediate contro Olbia e la capolista Trentino ed è dunque vogliosa di restare ai piani alti della graduatoria. All’andata, al PalaBorsani le cocche fecero valere il fattore campo, chiudendo l’incontro in tre set.

Presenta il match Sofia Ferrarini:

« Ci lasciamo alle spalle un’ottima prestazione, quella di sabato contro Lecco, in cui ogni compagna è stata fondamentale per portare a casa tre punti pieni. Rimangono tre partite per noi molto importanti, che ci potrebbero regalare il sogno dei playoff, ma i sestetti che affronteremo sono attrezzati in tutti i reparti e vantano anche un ottimo gioco da alta classifica: sarà molto difficile esprimere il nostro gioco. Ora in palestra stiamo preparando la partita contro Busto: sarà per noi difficile portare a casa la partita, ma sfrutteremo il fattore campo e rischieremo quel qualcosina in più, per provare fino all’ultimo a fare risultato ».

Così invece coach Amadio:

« Penso che Cremona sia un’ottima squadra, che ha trovato più stabilità e concretezza nel gioco con il cambio di palleggio. Stanno dimostrando di giocare bene vincendo non solo gli scontri diretti, ma anche sfide contro squadre più esperte ed accreditate. Noi dal canto nostro siamo in un momento di difficoltà, non solo e tanto per i risultati negativi delle ultime due uscite, ma quanto più per i guai fisici in cui siamo incappati. Nonostante ciò, queste cose non devono essere affatto alibi e tanto meno distoglierci da quelli che sono i nostri obiettivi. Dovremo essere bravi a fare leva sulla forza del gruppo anche perché ci attendono poi nel lungo termine altri due impegni difficili, dunque dobbiamo giocarci ogni gara al meglio e dobbiamo iniziare proprio da domani ».

Reduce da una bella sequenza di vittorie, la Valsabbina Millenium Brescia è pronta a disputare una intensa serie di tre partite in otto giorni al PalaGeorge. Primo appuntamento la sfida con l’ostica Tecnoteam Albese Volley Como, una formazione imprevedibile che ha saputo sorprendere diverse squadre conquistando al momento un meritato sesto posto, che le garantirebbe l’accesso alla Pool Promozione, grazie all’ultimo filotto di cinque successi consecutivi. Proprio le leonesse caddero inoltre all’andata contro le lariane, che fecero poi il bis superando di lì a poco anche Busto Arsizio. Un match quindi da non sottovalutare, nell’ottica di consolidare il secondo posto e prepararsi al meglio per l’infuocata seconda fase di campionato.

A commentare l’anticipo del sabato sera è il libero Serena Scognamillo:

« È un periodo molto denso di impegni, stiamo affrontando tante partite ed è impegnativo dal punto di vista sia fisico sia mentale. Sarà importante gestire bene le energie, soprattutto perché sono tutti incontri dove è importante fare punti in vista della prossima fase. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, sappiamo che Albese è una squadra che può mettere in gran difficoltà ogni tipo di formazione. Ci stiamo allenando bene per arrivare preparate all’incontro e per cercare di proseguire con il trend positivo delle ultime vittorie ».

Coach Chiappafreddo presenta così la sida di Montichiari:

« Ci aspetta un trittico di gare impegnative, due in trasferta con Brescia e Busto. Poi Sassuolo in casa per chiudere la stagione regolare. È un finale di stagione regolare molto impegnativo per noi, contro formazioni che stanno dominando il nostro girone. Brescia, poi, è stata costruita per fare il salto di categoria. Noi siamo stati bravi all’andata ad affrontarle con aggressività e lucidità ed è quello che proveremo a fare anche domani pomeriggio: sappiamo bene il valore di questa squadra, non è sfida facile. Ci siamo allenati per l’intera settimana con questo scopo: fare bene in casa loro. Siamo pronti alla battaglia ».

Prosegue il tour de force dell’Itas Trentino, attesa da tre gare in sette giorni particolarmente importanti ai fini della classifica finale del Girone A di Serie A2. La capolista gialloblù, infatti, in questo rush conclusivo avrà come obiettivo quello di blindare la prima piazza e al tempo stesso di lasciare per strada meno punti possibili per presentarsi in una posizione di vantaggio alla Pool Promozione. Il trittico di gare ravvicinate scatterà domenica 19 febbraio con la trasferta sul parquet dell’Emilbronzo 2000 Montale. Sul campo della compagine emiliana, penultima forza del girone, le gialloblù di coach Saja andranno a caccia della nona vittoria consecutiva in campionato, dopo il bel successo dello scordo weekend contro Busto Arsizio. Quattro sconfitte di fila invece per le modenesi, l’ultima contro Albese, che hanno pregiudicato l’accesso alla Pool Promozione ma non la possibilità di salvezza: sarà importantissimo accumulare più punti possibili in questi battute finali di regular season.

« Domenica inizia un’altra settimana caratterizzata da tre partite, ma come sempre cercheremo di focalizzare l’attenzione su una gara per volta – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Andremo ad affrontare Montale con l’obiettivo di difendere il nostro vantaggio in classifica, ma soprattutto di incrementare ulteriormente il bottino di punti da portare con noi nella Pool Promozione. Un occhio ora iniziamo a rivolgerlo anche all’altro girone ed è chiaro che serviranno tutti i punti possibili per riuscire a stare appena dietro a Roma nel ranking che si comporrà tra poche settimane. Per riuscire ad intascare l’intera posta dovremo essere bravi a fare la partita, perché anche Montale avrà stimoli importanti per migliorare la sua posizione di classifica in vista della seconda fase della stagione ».

Sottolinea l’importanza del match il libero Amelia Bici per Montale:

« Quella di domenica sarà una sfida molto impegnativa perché dovremo tener testa a Trento, che attualmente mantiene il primo posto in classifica. Siamo reduci da una settimana molto impegnativa col turno infrasettimanale, con due lunghe trasferte. La stanchezza si è fatta sentire, ma anche il rammarico per i punti lasciati per strada. Contro Trento sarà una partita inevitabilmente difficile per noi, perché loro arrivano da un trend molto positivo. Questo non ci deve spaventare perché nel corso della stagione abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà tutte le squadre. Per poter cercare di raccogliere qualche risultato domenica sarà sicuramente necessario ricercare quella continuità nel gioco, ma soprattutto partire aggressive senza subire passivamente il gioco delle avversarie ».

Una delle partite più importanti del weekend quella tra la LPM BAM Mondovì e la Volley Hermaea Olbia. Le pumine sono al momento al terzo posto a pari merito con Busto Arsizio e Sassuolo, dopo il bel successo proprio contro la compagine emiliana, al tie-break, della scorsa settimana. In palio punti importanti in vista della Pool Promozione, che è invece l’obiettivo delle sarde, superate da Albese e scese al settimo posto (-3) dopo tre sconfitte nelle ultime cinque partite.

All’andata, al GeoPalace, servirono cinque set alla formazione di coach Guadalupi per avere la meglio sulle piemontesi. Beatrice Giroldi parla così:

« Abbiamo preso questa settimana per concentrarci su come affinare i nostri meccanismi e rimettere in sesto qualche piccolo acciacco, che a questo punto della stagione è normale. La gara di domenica contro Olbia sarà impegnativa, all’andata l’hanno spuntata loro con una rimonta. Fare bene ed essere ordinate su muro e difesa sarà una chiave importante della partita, i loro attaccanti hanno un ampio ventaglio di colpi. Dobbiamo partire subito aggressive ».

A presentare i temi della sfida è la schiacciatrice hermeina Daniela Bulaich:

« Ci aspettiamo una gara dura in casa loro, sappiamo di dover giocare ad altissimo livello per riuscire a portare a casa punti. Mondovì è una grande squadra con degli ottimi giocatori. Dovremo fare un buon lavoro con il nostro servizio per cercare di mettere a disagio l’avversario, perché altrimenti, con la palla in mano al palleggiatore, le cose potrebbero mettersi in salita per noi. La sconfitta contro Albese ci ha fatto scattare qualcosa, e si è visto contro Busto e Brescia, ma dobbiamo anche tenere conto che entrambe le ultime partite sono state in casa nostra, dove normalmente riusciamo a esprimerci su buoni livelli. Ora dobbiamo provare a sbloccarci in trasferta. La classifica? Al momento dobbiamo pensare solo a noi stessi, giocando queste tre partite come se fossero una finale per chiudere al meglio il girone. Solo alla fine valuteremo la nostra posizione ».

Ha rallentato il cammino dell’Orocash Lecco la sconfitta di scorsa settimana contro Cremona, ma la formazione di coach Milano crede ancora nella possibilità di accedere alla Pool Promozione, distante al momento 6 punti ma con una partita in più da giocare per la compagine biancorossa. Sarà fondamentale prendere i tre punti nella prossima sfida casalinga contro la Chromavis Eco Db Offanengo, che dopo sei sconfitte di fila si è rialzata superando agilmente il Club Italia.

« Sicuramente è una squadra che come noi cerca di guadagnare più punti possibili e sperare in questo sesto posto molto conteso. Secondo obiettivo è sicuramente quello di conquistare più punti possibili per affrontare la seconda parte della stagione in caso non si riuscisse a centrare il sesto posto – ha precisato Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco -. Saranno tutte partite determinanti e dovremo mettere tutto l’impegno possibile per presentarsi alla seconda fase. Offanengo è reduce da una serie di gare non positive, per cui cercherà di ristabilire un bilancio migliore. Lo stesso vale per noi, abbiamo il desiderio di fare punti e faremo di tutto perché ciò avvenga. Puntiamo a una partita incisiva e produttiva ».

Questo invece il commento di Giorgio Bolzoni per Offanengo:

« Conosciamo bene le caratteristiche di Lecco, una squadra che ha un gioco rodato diretto da una buona palleggiatrice come Rebecca Rimoldi. Rispetto all’andata, l’Orocash ha stabilizzato l’assetto con Bracchi opposta, anche se è un elemento che era presente già nella scorsa stagione. Per quanto ci riguarda, andiamo avanti per la nostra strada, continuiamo a lavorare sulla nostra pallavolo con gli aspetti da curare e migliorare; la vittoria di domenica scorsa contro il Club Italia ci serviva e ci permette di arrivare più sereni a questa sfida contro Lecco. Alle ragazze ho chiesto di gestire ogni gara che ci resta di regular season un po’ come se fosse una finale playoff. In queste tre ultime partite la cosa più importante è incamerare punti per la poule salvezza ».

GIRONE B-

Mancano quattro partite (compreso il recupero della gara contro Roma) al termine della regular season per la Cda Talmassons. Una prima fase che ha visto la squadra lottare per le posizioni alte della classifica, mettendo a referto una serie di dieci vittorie consecutive in campionato, striscia interrotta soltanto domenica scorsa da Montecchio. Le certezze all’interno del gruppo restano quindi tante e la squadra vuole subito ripartire forte: domenica, Talmassons ospiterà la Desi Shipping Akademia Messina. Nello scontro d’andata tra le due formazioni arrivò una rotonda vittoria per le ragazze in fucsia che si imposero per 3-0 in terra siciliana. L’intento è quello di ripetere la prestazione, andando alla ricerca di punti importanti in vista dell’accesso alla seconda fase. Obiettivo simile per le siciliane, al penultimo appuntamento con la regular season visto il riposo nell’ultima giornata.

A presentare il match come di consueto è Leonardo Barbieri, che si è espresso sulla gara in arrivo domenica:

« Per quanto riguarda la partita di domenica dobbiamo dire che arriviamo da una sconfitta ma dopo dieci vittorie consecutive penso che sia normale che comunque le motivazioni e le certezze non sono state scalfite. Siamo consapevoli della nostra forza e del fatto che stiamo lavorando veramente tanto e così facendo il gioco arriva sempre. Troveremo Messina, una squadra molto equilibrata e che ha cambiato molto. Hanno inserito due nuovi elementi nel sestetto che non è cosa da poco ed è una squadra che sta crescendo. Il nostro gioco dovrà essere attento e preciso ».

Un vero e proprio scontro diretto che, nonostante non possa garantire la salvezza, potrebbe rivelarsi cruciale nel cammino delle due formazioni nella seconda fase del campionato di Serie A2. La Seap-Sigel Marsala, penultima in classifica con 9 punti, affronta nel nuovo Pala San Carlo il fanalino di coda 3M Pallavolo Perugia, distante tre lunghezze. La squadra di coach Eraldo Buonavita, che ha sostituito in corsa Marco Bracci, non vince in campionato dal 4 dicembre, proprio dalla partita del PalaPellini contro le umbre: da allora solo sconfitte, in un girone di ritorno non all’altezza delle aspettative. Discorso analogo per la squadra di coach Marangi, che non trova punti dal 27 novembre, ma che nell’ultima sfida contro Sant’Elia ha rivisto in campo una delle sue leader, Gaia Traballi, dopo il lungo infortunio che l’ha tenuta lontana dal taraflex.

Coach Buonavita, ex della partita, presenta l’incontro:

« Per l’intera settimana ci siamo volutamente dedicati più a noi piuttosto che concentrarci sull’avversario di giornata. Per la mia squadra quella contro Perugia non è gara diversa da tante altre. Non deve esserci pressione alcuna, all’appuntamento vorrei che le ragazze vi arrivino in uno stato psicofisico eccellente. Vediamo di riproporre i primi due set disputati con il San Giovanni. Per quanto riguarda Perugia, lo scorso anno in B1 con me alla guida è riuscita a fare un cammino egregio, avendo vinto il girone che lo ha visto avere un indiscusso primato fin dalla prima giornata”. Così invece coach Marangi: “Siamo due squadre che hanno fortemente bisogno di punti in vista della seconda fase. Sarà una partita molto delicata in cui dovremo dare il massimo. Partiamo con due giorni di anticipo e avremo tutto il tempo di smaltire il viaggio, cosa che per esempio non era stata possibile contro Messina ».

Con un ruolino di marcia di otto vittorie consecutive in campionato, l‘Ipag S.lle Ramonda Montecchio si prepara ad accogliere in casa la capolista Roma Volley Club, squadra che ad oggi ha collezionato solo vittorie e che all’andata sconfisse le castellane 3-0. Il big match del PalaFerroli metterà di fronte la capolista, reduce dal successo in Coppa Italia e nell’ultima di campionato contro Messina, e la seconda in classifica, che lo scorso weekend ha vinto un altro big match contro Talmassons.

« Roma è una squadra molto forte, che ha dimostrato di meritare il primo posto in classifica – dice la schiacciatrice Alice Tanase -. Siamo consapevoli della loro forza. Noi, a differenza dell’andata, arriviamo con più consapevolezza e fiducia grazie sia alla vittoria di domenica scorsa con Talmassons, sia a un percorso di crescita che comunque sta dando i suoi frutti e sta portando i risultati in cui speravamo. Veniamo da otto vittorie di fila, quindi questo per noi è un momento di crescita. Siamo in un ottimo stato mentale e stiamo bene fisicamente. È vero che dall’altra parte c’è una squadra molto esperta, con giocatrici molto forti, solida in tutti i fondamentali, ma noi dovremo affrontarla con la spensieratezza con cui avremmo dovuto porci anche all’andata. È sempre bello provare a vincere con la prima della classe: noi ce la metteremo tutta e il risultato sarà quello che sarà. L’importante è uscire dal campo, a differenza dell’andata, consapevoli di avere dato tutto, di divertirci e giocare una bella partita ».

Queste invece le parole di coach Cuccarini:

« Siamo molto focalizzati sulla sfida di domenica contro Montecchio, che viene da un buon momento. Dopo la sosta di inizio anno, hanno perso solo un incontro, riuscendo ad imporsi sempre anche in partite importanti come quella di domenica scorsa contro Talmassons. Mi aspetto di trovare una squadra in salute, buona, che gioca bene. Come dico sempre, noi siamo consapevoli della nostra forza e dell’obiettivo che abbiamo davanti. Per raggiungerlo, ogni avversario che ci si pone davanti va superato. Montecchio ha il nostro stesso obiettivo. Ad ogni modo, noi prendiamo in considerazione l’avversario per studiarlo, per adattare alcune strategie a quello che fanno loro, ma restiamo molto focalizzate nel dare il meglio che possiamo in ogni momento del gioco ».

L’Omag-Mt San Giovanni in M.no si appresta ad affrontare, nell’arco di pochi giorni, due sfide importanti. Domenica al PalaMarignano arriverà la formazione friulana dell’Itas Ceccarelli Martignacco mentre, nell’infrasettimanale valido per il recupero della quarta gioranta, le romagnole ospiteranno Montecchio. Due big match che determineranno con ogni probabilità il piazzamento finale della formazione di coach Barbolini, in piena lotta per le posizioni alte della classifica. Una squadra in fiducia dopo il bel successo nella lunga trasferta contro Marsala, che inaugurava peraltro il nuovo palazzetto. Ma servirà massima attenzione contro le friulane, che si sono assicurate l’accesso alla Pool Promozione vincendo lo scontro diretto contro Soverato lo scorso weekend e mostrando di essere una formazione assolutamente da non sottovalutare, con la giovanissima Bole che proprio contro le calabresi ha preso il posto dell’infortunata Sironi risultando decisiva. Un match che all’andata ha regalato tante emozioni, con la squadra di coach Gazzotti avanti per 2-0 prima dell’incredibile rimonta romagnola, guidata da una scatenata Perovic da 35 punti a referto.

Le ragazze di coach Barbolini si sono preparate per affrontare al meglio il prossimo impegno:

« Sono due partite importanti quelle che ci aspettano domenica e mercoledì prossimo. Noi, però, al momento, ci concentriamo solo sul prossimo, vale a dire Martignacco. Rispettiamo la cronologia degli appuntamenti, mettere troppa carne al fuoco sarebbe sbagliato. L’incontro con Martignacco è importante, duro ma, comunque, è una gara come tutte le altre. Noi dobbiamo mettere in campo ciò che sappiamo fare sempre con maggiore continuità. Arriviamo da una bella vittoria che rappresenta benzina in più da mettere nel “motore”. Giochiamo sempre con grande entusiasmo e così sarà anche in quest’occasione ».

Alla vigilia dell’incontro, a parlare per Martignacco, è stata la schiacciatrice Usa Roxie Wiblin:

« Siamo salve, ma non è finita la nostra missione finché non avremo vinto il maggior numero di gare possibile. Vorrei provare ancora a battere quelle squadre che, nel girone d’andata, sono riuscite ad avere la meglio su di noi. Domenica ce la vedremo contro una squadra forte, è vero. In questo momento, però, noi stiamo giocando davvero bene insieme: sono elettrizzata dalla prospettiva di avere un’altra occasione per batterle. Non sarà facile senza Giorgia (Sironi, ndr) in campo è davvero una leader. Fortunatamente Ellie (Elisa Bole, ndr) si è fatta trovare pronta e ha dato un apporto importante nella vittoria su Soverato. Sono sicura che saprà dare lo stesso contributo anche contro San Giovanni ».

Ritorna al Pala Scoppa il Volley Soverato dopo due trasferte consecutive che hanno visto la squadra di coach Chiappini a secco di punti contro Talmassons e Martignacco. Domenica ci sarà la sfida importante contro la Anthea Vicenza Volley, che mette in palio l’ultimo posto che garantisce la matematica permanenza in Serie A2 e la possibilità di giocarsi le proprie chances per la promozione. Ad oggi, é Soverato ad occupare la sesta posizione in classifica con 26 punti, contro i 21 della compagine guidata da coach Iosi. La squadra calabrese vuole reagire dopo la prova opaca di Martignacco e, davanti al proprio pubblico, le biancorosse tenteranno di ottenere un risultato positivo.

Settimana intensa di lavoro questa che porterà al match di domenica e, a tal proposito, queste le dichiarazioni della regista Emma Malinov:

« Siamo determinate a riscattare la prova non positiva di Matignacco dove sicuramente potevamo e dovevamo fare meglio. La sfida con Vicenza é importante per la nostra classifica e ci teniamo a fare bene con l’aiuto del nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto. Dobbiamo entrare in campi concentrate e decise a fare nostra la gara”. Così invece coach Iosi, dopo il turno di riposo della sua Vicenza lo scorso weekend: “Soverato è una squadra dotata di una coralità di attaccanti, soprattutto le due straniere Schwan e Korhonen sono giocatrici di primissima fascia dell’intero campionato e lo dicono i numeri. La formazione calabrese è molto abile in difesa, un po’ tutte le ragazze riescono a dare un contributo nel recuperare palloni. Inoltre, giocheremo su un campo storicamente difficile per tutti. Per quanto ci riguarda, ci siamo preparati al meglio, studiando alcune situazioni di gioco per arginare le loro uscite offensive; cercheremo di riproporre la prova buona fatta contro Martignacco in casa nonostante la sconfitta. Dovremo tenere bassa la soglia di errore, mettere pressione all’avversario e difendere almeno quanto Soverato ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA DI RITORNO-



GIRONE A-



Sabato 18 febbraio ore 16.00

Club Italia – Bsc Materials Sassuolo Arbitri: Papapietro-Manzoni



Sabato 18 febbraio ore 17.30

D&a Esperia Cremona – Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Scotti-Pernpruner



Sabato 18 febbraio ore 19.00

Valsabbina Millenium Brescia – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Sabia-Testa



Domenica 19 febbraio ore 17.00

Emilbronzo 2000 Montale – Itas Trentino Arbitri: Proietti-Traversa

Lpm Bam Mondovi’ – Volley Hermaea Olbia Arbitri: Russo-Fontini

Orocash Lecco – Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Morgillo-Lanza

GIRONE B-



Domenica 19 febbraio ore 17.00

Cda Talmassons – Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Cecconato-De Nard

Seap-Sigel Marsala – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Pescatore-Adamo

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Roma Volley Club Arbitri: Pasin-Marigliano

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Itas Ceccarelli Martignacco Arbitri: Giulietti-Polenta

Volley Soverato – Anthea Vicenza Volley Arbitri: Stellato-Pasciari

Riposa: Assitec Volleyball Sant’Elia

LE CLASSIFICHE-



GIRONE A-

Itas Trentino 45 (14 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 39 (13 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 36 (12 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 36 (12 – 6); Bsc Materials Sassuolo 36 (12 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 9); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 10); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 12); Orocash Lecco 21 (7 – 11); Chromavis Eco Db Offanengo 18 (6 – 13); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 13); Club Italia 9 (3 – 16);

GIRONE B-

Roma Volley Club 48 (16 – 0); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 37 (13 – 3); Cda Talmassons 35 (12 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 35 (12 – 4); Itas Ceccarelli Martignacco 33 (11 – 6); Volley Soverato 26 (9 – 8); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 9); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (3 – 15); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 14); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 14); 3m Pallavolo Perugia 6 (2 – 16).