Trento e Roma non si fermano, Soverato si prende la Pool Promozione

ROMA- Si è conclusa la nona giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Femminile . Il primo verdetto riguarda il Girone B, dove sono ufficiali le sei squadre che parteciperanno alla Pool Promozione: Soverato, grazie al successo nello scontro diretto contro l’Anthea Vicenza, raggiunge infatti le altre cinque squadre già sicure di un posto. Negli altri big match sono Roma Volley e Itas Ceccarelli Martignacco a trionfare ai danni dell’ Ipag S.Lle Ramonda Montecchio e dell’ Omag-Mt San Giovanni In M.No, mentre la 3m Perugia ottiene tre punti importantissimi sul campo della Seap-Sigel Marsala. La CDA Talmassons regola in tre set la Desi Shipping Akademia Messina

Nel Girone A mantiene sei punti di vantaggio sulle inseguitrici l’Itas Trento, che non ha problemi in casa dell’ Emilbronzo 2000 Montale. Nella corsa alla Pool Promozione cadono sia l’Hermaea Olbia che l’Orocash Lecco, rimanendo a distanza dal sesto posto di Albese: le sarde cedono in casa dell’LPM Bam Mondovì, le lombarde vengono superate in casa dall’ Chromavis Eco Db Offanengo.

GIRONE A-

Sconfitta pesante quella subita dall’Emilbronzo 2000 Montale. Al Palamagagni, le nerofucsia sono state battute per 3-0 dalla capolista Itas Trentino, alla sua nona vittoria consecutiva. Sono salite a cinque invece le sconfitte per Montale in questa parte finale di regular season. Fronza e compagne partono subito con un buon ritmo, giocando punto a punto con le trentine. Arriva il sorpasso di Montale verso la metà della frazione, spinta da una Visintini in gran giornata (6 i punti nel parziale per l’opposta). Il momento chiave del set, e forse della partita, arriva col turno in battuta di Carly Dehoog. L’opposta statunitense mette in difficoltà la ricezione nerofuscia col suo servizio,e si va con il risultato di 21-25 sullo 0-1. A senso unico il secondo gioco, dove le ragazze di coach Saja mettono il turbo schiacciando le avversarie 10-25. Nel terzo parziale non arriva la pronta reazione di Montale: le nerofucsia provano a lottare pallone su pallone, ma la capolista continua a macinare gioco e punti, grazie ad una battuta ficcante e un muro attento. Finisce 0-3 con Mason MVP (9 punti), Dehoog chiude a 12 punti mentre Michieletto si ferma a 8. Solo Visintini in doppia cifra (15) per le padrone di casa.

Le parole di Chiara Mason:

« È stata una partita importante per mantenere il nostro ritmo gara. Veniamo da un periodo pieno di gare, e sapevamo che avremo dovuto essere precise. Siamo partite un po’ a rilento, ma poi abbiamo trovato il nostro ritmo. La battuta? È un nostro punto di forza e ci alleniamo duramente in palestra, e penso che i risultati lo dimostrino. Nove vittorie consecutive? Per mantenere questo livello dobbiamo continuare ad allenarci ogni giorno dando il 100%. Continuiamo a lavorare sui nostri punti deboli per migliorare partita dopo partita”.

Così invece Elisa Lancellotti:

« C’eravamo dette di partire cariche fin da subito, perché dovevamo cercare di metterle in difficoltà qui in casa nostra. Conoscevamo il loro livello, ma noi dovevamo ripartire per trovare sicurezza e fiducia. Nel primo set e nel terzo set ce l’abbiamo fatta, nel secondo abbiamo avuto invece un calo psicologico. Dobbiamo lavorare in settimana per trovare soluzioni magari più semplici nel nostro campo. Dobbiamo cercare di prendere più punti possibili in vista della pool salvezza ».

Va in scena al PalaManera la sfida tra la LPM BAM Mondovì e la Volley Hermaea Olbia., due squadre arrivate al finale di stagione con obiettivi diversi: le pumine, già certe dell’accesso alla Pool Promozione, scendevano in campo per aumentare il bottino di punti, mentre le sarde avevano come obiettivo l’aggancio ad Albese, stabile al sesto posto. I primi due set sono stati nelle mani delle padrone di casa, mentre la terza frazione di gioco è stata più combattuta, con le ospiti ad allungare il match. Alta tensione nel parziale successivo che vede le squadre rincorrersi e chiudere con un finale da cardiopalma che termina con la vittoria delle rossoblu. Le pumine partono con la marcia giusta (9-4). Arriva la reazione delle ospiti (10-8), ma le monregalesi tengono alta l’attenzione (25-16). Secondo set analogo, vissuto senza patemi dalle ragazze di coach Solforati (25-15). Ma Olbia non cede e nel terzo parziale passa in vantaggio (3-6). Sono sempre le ospiti a dettare il gioco (12-16) e le pumine possono solamente inseguire (14-20). Il finale si infiamma con il recupero piemontese, ma Olbia chiude e allunga la gara (22-25). Il quarto set vede le formazioni in parità, fino all’11 pari. Le pumine riescono ad allungare (15-11), mantenendo le distanze (20-15). La panchina di Olbia ferma il gioco. Al ritorno in campo le ospiti viaggiano sicure e agganciano le monregalesi (20-20). L’LPM BAM Mondovì conquista il 22-24, Olbia annulla il match ball ed è equilibrio (24-24), che prosegue sul 26-26. Alla fine però sono le padrone di casa a festeggiare, grazie ad una super Decortes, MVP con 29 punti (2 muri e 2 ace), ben sostenuta dalle compagne Grigolo (15), Longobardi (14) e Pizzolato (13). Le migliori di Olbia sono invece Bulaich (15) e Miilen (13).

Così coach Solforati:

« I primi due set Olbia non ha dimostrato le qualità che poi sono venute fuori durante la partita. Abbiamo commesso troppi errori e loro sono rientrati nella gara. Loro non mollano mai e lo hanno dimostrato. Abbiamo rischiato di complicarci la vita, ma poi siamo riusciti a chiudere”. Dispiaciuto coach Guadalupi: “Rammarico per questo punto che per noi poteva essere molto importante. La cosa positiva è che ci siamo sbloccati in trasferta, contro una squadra molto forte. Abbiamo raggiunto la consapevolezza che anche fuori casa possiamo dire la nostra ».

Non riesce l’aggancio al settimo posto all’Orocash Picco Lecco, fermata in casa da un’ottima Chromavis Eco DB Offanengo. Questa sera al Bione, le ragazze cremasche hanno conquistato 3 punti vitali in ottica campionato. L’avvio della partita è equilibrato, ma è poca l’incisività delle padrone di casa. Sul finale di set l’equilibrio regna sovrano, la spunta Offanengo 22-25. Il secondo parziale è in linea con il precedente, inizio tirato (11-11) e Offanengo che se ne va nella seconda metà chiudendo 20-25, malgrado qualche errore in più per le ospiti. Terzo set vede sin dai primi punti le ospiti con un gioco più convinto (12-19). Finisce 17-25 con una netta dominanza da parte dell’Offanengo. Migliore in campo la schiacciatrice Trevisan con 12 punti (1 ace, 2 muri), mentre è Zingaro l’ultima ad arrendersi per le lecchesi.

Si aspettava un match differente coach Milano:

« In settimana abbiamo lavorato bene, ma Offanengo ha fatto un’ottima partita puntando molto sull’organizzazione dell’attacco e della ricezione. Probabilmente accusiamo un po’ di stanchezza per il campionato e siamo stati sempre in affanno. Quando potevamo giocare in equilibrio, non siamo stati efficaci. Dobbiamo riflettere su questo risultato e non dare nulla per scontato. Abbiamo affrontato un ottimo campionato finora, ma la classifica non è stata favorevole. La squadra c’è e ha dimostrato di esserci. Per cui ci auguriamo già dalla partita di martedì di ricominciare a crescere ».

Queste invece le parole dell’MVP Trevisan:

« Sono molto contenta, è la seconda partita che riusciamo a giocare bene di squadra, unite nei momenti di difficoltà. Vincere a Lecco non era facile, ora ci godiamo questi tre punti che ci permettono di continuare a lavorare con un po’ più di serenità e prepararci a giocare libere da pressione contro Sassuolo e Mondovì ».

GIRONE B-

La CDA Talmassons vince e convince tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Latisana contro la Desi Shipping Akademia Messina, riscattando la sconfitta della scorsa settimana contro Montecchio. Dopo un inizio di set equilibrato, primo break per Talmassons con due muri di Milana e Eze (7-4). Prendono vantaggio le ragazze di coach Barbieri e non si guardano più indietro: 25-17 e 1-0. Impressionante prova di forza nella seconda frazione, dominata in lungo e in largo con un nettissimo 25-8 finale. Una batosta da cui la compagine siciliana non riesce a rialzarsi nel terzo parziale, ancora nelle saldi mani delle friulane che conquistano partita e tre punti con il 25-14 finale. MVP dell’incontro Caneva, con 11 punti, in doppia cifra anche Milana (12), Rossetto (11) e Taborelli (10). Nessuna giocatrice oltre i 7 punti di Robinson per Messina.

Il commento di coach Breviglieri al termine del match:

« Credo ci sia poco da dire, è stata una gara a senso unico. Siamo stati in partita solo la prima metà del primo set, poi quando loro hanno cominciato a giocare sul serio noi non siamo riusciti a contrastarle praticamente in niente. Quelle volte che abbiamo difeso bene poi non siamo riusciti a mettere la palla a terra. E’ vero che per noi non era una partita da vincere però avevamo il diritto di provarci, perché avevamo bisogno di punti in maniera disperata in vista della seconda fase”. Decisamente diverso l’umore di coach Leonardo Barbieri, che commenta così la prova delle sue ragazze: “Devo dire che oggi abbiamo fatto un ottima partita. Abbiamo fatto 13 muri in tre set che sono davvero tanti ma soprattutto ha funzionato la catena battuta-muro. Abbiamo battuto forte ma con precisione, questo ha fatto si che il nostro muro fosse comunque intatto. Bene anche la panchina, avevamo delle giovani che hanno bisogno di lavorare e crescere e stanno lavorando tantissimo in questi mesi e penso si sia visto che da ora in poi abbiamo altre soluzioni che potremo utilizzare».

Un’altra sconfitta al Palasport San Carlo per la Seap-Sigel Marsala, che cede in quattro set alla 3M Pallavolo Perugia. L’insicurezza e alcuni passaggi a vuoto sono risultati determinanti per l’esito finale delle giovani di Buonavita, che non hanno brillato al cospetto di una formazione come quella umbra arrivata in Sicilia con grinta e carattere. Eppure era partita la squadra lilibetana che si era aggiudicata il primo parziale. Missione non replicata nei set intermedi, soprattutto nel secondo, vinto con facilità dalle ragazze di coach Marangi. Significativo il crollo nel quarto parziale, in cui le padrone di casa erano avanti 20-16 e 23-20 prima della rimonta guidata da una super Solinas, con 15 punti a referto. MVP dell’intero incontro Lucjia Giudici con 18 punti, buono anche il contributo della rientrante Traballi (12), uscita però sul finale. Oltre Salkute (19) e Deste (13 con 5 punti) pochi spunti degni di nota per le marsalesi.

Per Marsala parola a fine incontro a Eraldo Buonavita:

« Come nostro solito siamo stati discontinui in diversi fasi dell’incontro con il grado di difficoltà che oggi era meno elavato rispetto ad altre occasioni. E in più si ripresentano gli stessi errori e una tenuta mentale che non è salda. Salvo il primo e il quarto set, che per intensità e condotta di gara si avvicinano a quelli che possono portarci fuori dai problemi. C’è molto da lavorare su diversi aspetti dell’allenamento, soprattutto la fase break e l’attacco ».

Soddisfatto coach Marangi:

« La partita era complicata oggettivamente. Devo fare i complimenti anche a Marsala che è stata in gara fino alla fine. Nel primo set siamo partite contratte, poi il secondo e terzo set siamo uscite alla grande e abbiamo meritato di vincere i parziali. Abbiamo messo cattiveria e quel pizzico di grinta in più che ci ha permesso di essere avanti nei finali. Nel quarto su una situazione complessa di 20-16 non ci siamo disunite e la squadra ha creduto di potercela fare, chiudendo i conti senza ricorrere al tie-break ».

L’Ipag S.lle Ramonda Montecchio non riesce a fermare la corsa della capolista Roma Volley Club, che inanella la diciassettesima vittoria in campionato. Le padrone di casa soffrono il gioco aggressivo delle avversarie e cedono in tre set, lasciando la seconda piazza in classifica a Talmassons, vincente con Messina. Al Palaferroli, le capitoline mantengono l’imbattibilità grazie a tre set giocati al massimo dall’inizio alla fine: nelle prime due frazioni, Roma imprime tutto il suo carattere da prima della classe, togliendo alle avversarie la possibilità di trovare le contromisure per invertire l’inerzia della gara. Le due squadre battagliano per buona parte della terza frazione fino a quando, dopo poco più di un’ora di gioco, è una Roma inarrestabile a sovrastare le avversarie in ogni fondamentale. È Marta Bechis l’MVP dell’incontro accompagnata dalle doppie cifre di Bici e Melli, autrici rispettivamente di 16 e 12 punti, e dall’ottima prestazione difensiva di Ferrara. Fra le avversarie, le migliori realizzatrici sono Mazzon e Tanase, entrambe con 8 punti.

Per Montecchio spiega l’andamento del match Alice Tanase:

« La partita si preannunciava difficile e lo è stata, perché Roma è forte in tutti i fondamentali. Ci sono state tante azioni lunghe e poche si sono concluse a nostro vantaggio: forse il punteggio non rende giustizia. Nei primi due set ci siamo un po’ irrigidite, perché non è facile attaccare contro una squadra che non fa passare una palla e anche sotto rete non molla mai. Forse potevamo fare un pochino meglio, ma abbiamo sbagliato tanto al servizio e comunque loro hanno un’esperienza e una consapevolezza dei loro mezzi che le rende superiori ».

Queste invece le parole di Giuseppe Cuccarini:

« Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo la squadra. Non ci accontentiamo e cerchiamo sempre di migliorare e perciò durante la settimana lavoriamo sempre per limare i dettagli che poi fanno la differenza. Ho la fortuna di avere giocatrici che sono molto consapevoli di questo. Credo che, al di là della vittoria, ci sia stata un’ottima prestazione a livello qualitativo. Fin dall’inizio la nostra ambizione dichiarata è stata quella di tornare in A1, e lo stiamo perseguendo giornata per giornata ».

Rimandata ancora una volta per la Omag-Mt San Giovanni in M.no, la prima vittoria del 2023 tra le mura amiche: a vincere nello scontro diretto tra due delle squadre che accederanno alla Pool Promozione è infatti l’Itas Ceccarelli Martignacco, al termine di cinque set di altissimo livello. Ad un primo set dominato dalle padrone di casa (25-13), è succeduto un secondo parziale totalmente sbilanciato in favore delle friulane, che hanno riportato l’incontro in equilibrio (25-14). Poi la squadra di coach Barbolini pareva essere ritornata padrona del campo, con un ottimo terzo parziale che sembrava aver cambiato nuovamente l’inerzia della sfida. Così non è stato: nella bellissima quarta frazione, San Giovanni sembrava in controllo fino al 22-22, prima che un paio di errori grossolani rinviassero l’esito della partita al tie-break. Qui è venuta fuori la qualità delle ragazze di coach Gazzotti, rinvigorite dal successo del quarto set: 10-15 e due punti importantissimi. MVP dell’incontro Guzin, 14 punti con 4 muri, benissimo la top scorer Wiblin (29).

Alle padrone di casa non bastano una Bolzonetti da 28 punti e una Perovic da 17. Queste le parole di Chiara Salvatori:

« Ci sono stati un po’ di alti e bassi ma sicuramente dobbiamo imparare ad essere un po’ più costanti e magari evitare qualche errore in più. Comunque nei momenti in cui abbiamo giocato abbiamo fatto il nostro il nostro gioco. Domani torniamo in palestra pronte per la partita di mercoledì”. Così invece Elisa Bole: “E’ stata una bellissima partita, una bella rimonta. Abbiamo iniziato con difficoltà, come si è visto nel primo set ma fortunatamente dopo ci siamo unite di più come squadra, abbiamo trovato una certa alchimia e siamo andati avanti ».

Vittoria e permanenza in Serie A2. È questo il verdetto che scaturisce dal Pala Scoppa dopo il match tra il Volley Soverato e l’Anthea Vicenza Volley. Tre a zero secco per la squadra di Luca Chiappini che, dunque, costringe la sua ex compagine alla disputa della Pool Salvezza. Sarà Pool Promozione, invece, per il Soverato del presidente Matozzo che con i tre punti di oggi aumenta ad otto il vantaggio su Vicenza a due giornate dalla fine della regular season. La vittoria contro le venete è stata voluta e meritata, con Malinov e compagne che volevano riscattare il passo falso di Martignacco. Gara che inizia con la squadra di casa che cerca subito di prendere un buon vantaggio. Il ritmo è sostenuto e le calabresi si portano sull’1-0 con il punteggio di 25-15. Il secondo set è quello più equilibrato, punto a punto dall’inizio alla fine: sul 22-23 le padrone di casa riescono a ribaltare l’inerzia e ad andare sul 2-0. Reazione della squadra di coach Iosi nel terzo set con Vicenza che parte meglio. Ma Soverato capisce di poter raggiunge l’ambìto traguardo e conclude i giochi sul 25-20. Migliore in campo Schwan con 19 punti, tre in più della compagna Korhonen.

Capitan Cheli si ferma a 8 punti per Vicenza. Le parole di Sofia Giambianco:

« Abbiamo vinto una partita giocando bene. Ci tenevamo a riscattarci dopo la brutta prova di Martignacco e oggi siamo state brave e determinate a respingere i tentativi di rimonta avversari. Abbiamo conquistato la salvezza ma continueremo anche nella pool promozione a giocare come sappiamo e toglierci altre soddisfazioni ».

Così invece coach Iosi:

« È stata una gara complicata, soprattutto nel primo set dove il peso specifico del match ha avuto un’incidenza forte sulle giocate. Qualche difficoltà di troppo e alcune imprecisioni hanno finito per penalizzarci fortemente. Nel secondo tempo la squadra si è compattata dimostrando una bella reazione, ma quel 25-23 ci ha un po’ demoralizzato. Onore a Soverato che ha giocato riducendo la soglia dell’errore e un plauso a Legros, Ottino e Panucci che hanno giocato sul dolore di acciacchi e infortuni. Brave anche Farina e Cheli, una capitana mai doma. Abbiamo dato tutto, ma non è stato sufficiente. Adesso dobbiamo guardare oltre e unirci, nonostante l’amaro in bocca ».

I TABELLINI-

GIRONE A-

EMILBRONZO 2000 MONTALE – ITAS TRENTINO 0-3 (21-25 10-25 20-25)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 3, Lancellotti, Frangipane 6, Fronza 5, Visintini 15, Zojzi 5, Bici (L), Bozzoli 1, Bonato, Mammini, Montagnani. Non entrate: Barbieri (L), Aguero. All. Ghibaudi.

ITAS TRENTINO: Bonelli, Mason 9, Moretto 8, Dehoog 12, Michieletto 10, Fondriest 8, Parlangeli (L), Joly 2, Meli 2, Bisio 2. Non entrate: Libardi (L), Michieletto, Serafini. All. Saja.

ARBITRI: Proietti, Traversa.

NOTE – Durata set: 24′, 20′, 25′; Tot: 69′.

MVP: Chiara Mason (Itas Trentino)

LPM BAM MONDOVI’ – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-1 (25-16 25-15 22-25 28-26)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 15, Riparbelli 5, Decortes 29, Longobardi 14, Pizzolato 13, Giroldi 1, Bisconti (L), Colzi 1, Zech 1, Takagui, Giubilato. Non entrate: Populini. All. Solforati.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 13, Taje’ 8, Bridi 3, Bulaich Simian 15, Gannar 1, Schiro’ 10, Barbagallo (L), Fontemaggi 3, Diagne 2, Messaggi 2, Bresciani 1. All. Guadalupi.

ARBITRI: Russo, Fontini.

NOTE –Durata set: 21′, 22′, 26′, 32′; Tot: 101′.

MVP: Clara Decortes (LPM Bam Mondovì) Spettatori: 450

OROCASH LECCO – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 0-3 (22-25 20-25 17-25)

OROCASH LECCO: Tresoldi 5, Rimoldi, Lancini 3, Piacentini 6, Bassi 7, Zingaro 9, Bonvicini (L), Marmen 3, Citterio 3, Rocca, Albano. Non entrate: Casari (L), Belloni, Bracchi. All. Milano.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Nelson 12, Pomili 4, Bartesaghi 10, Trevisan 12, Anello 10, Galletti 2, Porzio (L), Cattaneo 7, Marchesi. Non entrate: Martinelli (L), Casarotti, Anello, Menegaldo, Tommasini. All. Bolzoni.

ARBITRI: Morgillo, Lanza.

NOTE – Durata set: 28′, 28′, 27′; Tot: 83′.

MVP: Francesca Trevisan (Chromavis Eco Db Offanengo)

GIRONE B-

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (13-25 13-25 18-25)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Bartolucci, Angelina 7, Barbazeni 5, Mazzon 8, Tanase 8, Marconato 4, Maggipinto (L), Esposito 2, Brandi 1, Nardelli, Malvicini, Muraro. Non entrate: Cometti, Longo (L). All. Sinibaldi.

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 1, Rivero 6, Ciarrocchi 7, Bici 16, Melli 12, Rebora 8, Ferrara (L), Bianchini 2. Non entrate: Valoppi, Valerio, Rucli, De Luca Bossa. All. Cuccarini.

ARBITRI: Pasin, Marigliano.

NOTE – Durata set: 22′, 21′, 25′; Tot: 68′.

MVP: Marta Bechis (Roma Volley)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 2-3 (25-13 14-25 25-21 22-25 10-15)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 7, Salvatori 9, Turco 3, Bolzonetti 28, Parini 9, Perovic 17, Caforio (L), Aluigi, Saguatti, Covino. Non entrate: Babatunde, Merli (L), Cangini, Biagini. All. Barbolini.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 1, Wiblin 29, Guzin 14, Bole 14, Cortella 8, Eckl 10, Tellone (L), Cabassa 2, Lazzarin, Modestino. Non entrate: Granieri. All. Gazzotti. ARBITRI: Giulietti, Polenta.

NOTE – Durata set: 22′, 23′, 29′, 29′, 17′; Tot: 120′.

MVP: Bibiana Guzin (Itas Ceccarelli Martignacco)

VOLLEY SOVERATO – ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0 (25-15 25-23 25-20)

VOLLEY SOVERATO: Schwan 19, Giambanco 2, Korhonen 16, Giugovaz 7, Cecchi 7, Malinov 2, Ferrario, Salviato, Barbaro, Zuliani. Non entrate: Tolotti, Cherepova. All. Chiappini.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo, Legros 5, Farina 5, Kavalenka 7, Panucci 3, Cheli 8, Ottino 3, Formaggio, Ferraro, Digonzelli, Martinez Volskis. Non entrate: Groff, Munaron. All. Iosi.

ARBITRI: Stellato, Pasciari.

NOTE – Durata set: 23′, 29′, 30′; Tot: 82′.

MVP: Courtney Rose Schwan (Soverato)

CDA TALMASSONS – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 3-0 (25-17 25-8 25-14)

CDA TALMASSONS: Milana 12, Caneva 11, Taborelli 10, Rossetto 11, Costantini 6, Eze Blessing 3, De Nardi (L), Trampus 3, Tognini 2, Campagnolo, Michelini, Grassi, Crisafulli. Non entrate: Monaco (L). All. Barbieri.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martilotti 2, Mearini, Ebatombo, Robinson 7, Martinelli 4, Muzi 1, Faraone (L), Varaldo 6, Silotto 4, Catania. Non entrate: Ciancio, Pisano (L), Brandi. All. Breviglieri.

ARBITRI: Cecconato, De Nard.

NOTE – Durata set: 23′, 20′, 22′; Tot: 65′.

MVP: Anna Caneva (CDA Talmassons)

SEAP-SIGEL MARSALA – 3M PALLAVOLO PERUGIA 1-3 (25-16 16-25 23-25 23-25)

SEAP-SIGEL MARSALA: Ghibaudo 4, Bulovic 9, Frigerio 11, Salkute 19, Moneta 5, Deste 13, Norgini (L), Szucs 8, Garofalo. Non entrate: Guarena. All. Buonavita.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 15, Pero 8, Giudici 18, Traballi 12, Agbortabi 7, Manig 1, Rota (L), Bosi 1, Negri, Patasce. All. Marangi. ARBITRI: Pescatore, Adamo.

NOTE – Durata set: 24′, 23′, 25′, 29′; Tot: 101′.

MVP: Lucjia Giudici (3M Perugia)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Emilbronzo 2000 Montale-Itas Trentino 0-3 (21-25, 10-25, 20-25)

D&a Esperia Cremona-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (25-22, 21-25, 13-25, 13-25) Giocata ieri

Valsabbina Millenium Brescia-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-17, 25-17, 25-15) Giocata ieri

Club Italia-Bsc Materials Sassuolo 1-3 (25-22, 19-25, 23-25, 17-25) Giocata ieri

Lpm Bam Mondovi’-Volley Hermaea Olbia 3-1 (25-16, 25-15, 22-25, 28-26)

Orocash Lecco-Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (22-25, 20-25, 17-25)

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 48 (15 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 42 (14 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 39 (13 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 39 (13 – 6); Bsc Materials Sassuolo 39 (13 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 10); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 11); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 13); Orocash Lecco 21 (7 – 12); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 13); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 14); Club Italia 9 (3 – 17);

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Valsabbina Millenium Brescia – Orocash Lecco, 21-02-2023 20:30, 4a Giornata

Lpm Bam Mondovi’ – Itas Trentino, 22-02-2023 19:30, 4a Giornata

Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio, 22-02-2023 19:30, 4a Giornata

Volley Hermaea Olbia – Emilbronzo 2000 Montale, 26-02-2023 15:00, 10a Giornata

Valsabbina Millenium Brescia – Club Italia, 26-02-2023 17:00, 10a Giornata

Bsc Materials Sassuolo – Chromavis Eco Db Offanengo, 26-02-2023 17:00, 10a Giornata

Lpm Bam Mondovi’ – D&a Esperia Cremona, 26-02-2023 17:00, 10a Giornata

Itas Trentino – Orocash Lecco, 26-02-2023 17:00, 10a Giornata

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como, 26-02-2023 17:00, 10a Giornata

GIRONE B-

I RISULTATI-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Roma Volley Club 0-3 (13-25, 13-25, 18-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Itas Ceccarelli Martignacco 2-3 (25-13, 14-25, 25-21, 22-25, 10-15)

Volley Soverato-Anthea Vicenza Volley 3-0 (25-15, 25-23, 25-20)

Cda Talmassons-Desi Shipping Akademia Messina 3-0 (25-17, 25-8, 25-14)

Seap-Sigel Marsala-3m Pallavolo Perugia 1-3 (25-16, 16-25, 23-25, 23-25)

Ha riposato Assitec Volleyball Sant’Eila

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 51 (17 – 0); Cda Talmassons 38 (13 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 37 (13 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 36 (12 – 5); Itas Ceccarelli Martignacco 35 (12 – 6); Volley Soverato 29 (10 – 8); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 10); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (3 – 15); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 15); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 15); 3m Pallavolo Perugia 9 (3 – 16).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, 22-02-2023 20:00, 4a Giornata

Cda Talmassons – Roma Volley Club, 22-02-2023 20:30, 4a Giornata

Itas Ceccarelli Martignacco – Seap-Sigel Marsala, 26-02-2023 17:00, 10a Giornata

Volley Soverato – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, 26-02-2023 17:00, 10a Giornata

Assitec Volleyball Sant’Elia – Cda Talmassons, 26-02-2023 17:00, 10a Giornata

Anthea Vicenza Volley – Roma Volley Club, 26-02-2023 17:00, 10a Giornata

Desi Shipping Akademia Messina – Omag-Mt San Giovanni In M.No, 26-02-2023 17:00, 10a Giornata

Riposa: 3m Pallavolo Perugia