Albese,Olbia e Cremona si giocano la Pool Promozione

ROMA- Dopo il recupero della quarta giornata di ritorno, il quadro della post season del Campionato di Serie A2 è sempre più in via di definizione. Due turni al termine della Regular Season, due turni che serviranno per completare il programma della Pool Promozione e, di conseguenza, determineranno le squadre in lotta per la Pool Salvezza e i relativi punteggi.

Un solo posto disponibile per tentare la scalata in Serie A1: il sesto posto del Girone A, obiettivo di Albese, al momento sesta con 27 punti, Olbia e Cremona, appaiate a quota 24. Le sarde proveranno il primo assalto ospitando in casa Montale, trasferte ostiche a Busto Arsizio per le lariane e a Mondovì per l’Esperia, due team in lotta per migliorare la propria posizione in vetta alla classifica, fondamentale per stilare il calendario della seconda fase. In casa le prime tra squadre in graduatoria: Trento sfida Lecco, Brescia il Club Italia e Sassuolo accoglie Offanengo.

Nel Girone B già divise le undici squadre tra le due pool, resta da capire il posizionamento e il punteggio finale di ognuna di esse. In vetta solo Roma, attesa a Vicenza, è certa della sua posizione. Grande bagarre per gli altri posti dopo i risultati dell’infrasettimanale: San Giovanni, seconda a 39, va a Messina mentre Talmassons, terza a 38, scende a Sant’Elia. Soverato, sesta (29), ospita Montecchio, quarta con 37 punti, mentre Martignacco (35) affronta in casa Marsala.

GIRONE A-

Penultima fatica della regular season per la Volley Hermaea Olbia, che domenica pomeriggio riceve la visita dell’Emilbronzo 2000 Montale. Una sfida delicata per le biancoblù, che hanno assoluto bisogno di vincere per tenere vive le chance di approdare alla Pool Promozione, ora distante tre lunghezze. Pur reduci da due sconfitte contro Brescia e Mondovì, Tajè e compagne sono parse comunque in crescita in termini di qualità di gioco, e ora sono decise a muovere la classifica. Montale, avversaria di giornata, occupa il penultimo posto in classifica con 18 punti. Le emiliane, tuttavia, sono una compagine di tutto rispetto, capace di imporsi in 4 set nella gara d’andata. La squadra di coach Ghibaudi arriva da cinque sconfitte consecutive, ed è ugualmente affamata di punti per arrivare nel miglior modo possibile alla seconda fase.

La presentazione del match è affidata alle parole del tecnico Dino Guadalupi:

« A due gare dal termine della regular season, la lotta per il sesto posto è ancora tutta da scrivere. In quest’ottica la gara contro Montale rappresenta per noi un passaggio fondamentale. La formula del campionato fa sì che tutte le squadre siano a caccia di punti, al di là di ciò che potrà accadere nella seconda fase. Questo dice da sé che tipo di partita ci aspettiamo di giocare. Affrontiamo una squadra dotata di centimetri e coriacea in termini di atteggiamento difensivo. Al netto di tutti i discorsi teorici è quanto mai il momento mettere al servizio della squadra, senza riserve, tutte le migliori risorse fisiche, tecniche e mentali di cui disponiamo ».

Così invece Alessandra Rossi:

« Quella di Olbia sarà sicuramente una trasferta lunga e complicata, pochissime squadre sono riuscite ad ottenere punti in casa loro. Nella gara di andata abbiamo disputato un’ottima partita e speriamo di riuscire a ripetere il risultato. Come abbiamo sempre detto, sappiamo che ogni punto per noi è importantissimo e in queste due ultime partite della prima fase faremo di tutto per accumularne il più possibile. Dopodiché inizierà un nuovo campionato e dovremo cercare di mantenere la lucidità e la grinta per poterlo affrontare al meglio ».

Penultima di regular season per la Futura Giovani Busto Arsizio che, dopo il turno infrasettimanale di recupero poco felice in casa di Sassuolo, domenica sarà impegnata tra le mura casalinghe nel derby lombardo contro le “vicine di casa” della Tecnoteam Albese Volley Como. Le comasche sbarcheranno a Busto da seste in classifica con 27 punti, racimolati grazie ad un bilancio fatto di 10 vittorie e 10 sconfitte, ma un trend di cinque successi consecutivi ed un solo stop, contro la corazzata Brescia, nelle ultime sei uscite. La squadra di coach Chiappafreddo è una seria candidata all’ultimo posto valido per la Pool Promozione, dopo un bel percorso con diverse soddisfazioni, come quella dell’andata contro le stesse bustocche, sconfitti al PalaFrancescucci 3-1. La Futura dal canto suo, nel momento più complicato affrontato fino ad ora, complici le tante difficoltà sul piano fisico, deve compattarsi e dimenticare in fretta le fatiche ed il risultato di Sassuolo e ripartire immediatamente a correre per mettere in saccoccia il bottino pieno in queste ultime uscite. Punti, questi, fondamentali per tenersi alle spalle Mondovì e non perdere le speranze di riagguantare il terzo posto, lontano ora tre lunghezze.

Presenta la sfida coach Amadio:

« Sono sicuro che sarà una partita difficile contro Albese, ci ricordiamo tutti che tipo di squadra sono e la sconfitta rimediata all’andata. Sono reduci da un ottimo trend di vittorie e la sola sconfitta contro Brescia, dunque stanno dimostrando di essere in fiducia e di esprimere un ottimo gioco. Aspetto questo che noi invece non stiamo riuscendo a fare. Stiamo facendo molta fatica a sopperire e fare fronte agli infortuni e acciacchi e questo ci sta condizionando molto in allenamento ed altrettanto in quello che ne è poi lo specchio ovvero la partita. Manca veramente poco ormai alla fine della prima fase e se vogliamo ancora provare a giocarci qualcosa di importante l’imperativo è fare punti ».

Coach Chiappafreddo carica le sue, in vista di una “finale”, come da lui definita, fondamentale per ottenere la matematica salvezza:

« Sappiamo bene che giocare da loro non è come davanti al nostro pubblico ma ci proveremo. Anche un punto potrebbe essere manna dal cielo per noi. Va detto che la Futura è squadra ben strutturata e con giocatrici di categoria. Proveremo a dare tutto e fare il meglio per portare a casa un risultato positivo ».

Conquistata anche la decima vittoria consecutiva in campionato nel recupero di Mondovì, l’Itas Trentino torna a riabbracciare i propri tifosi nella sfida casalinga in programma al Sanbàpolis contro l’Orocash Picco Lecco, l’ultima squadra ad aver inflitto un k.o. in Regular Season alla formazione di Saja. In queste ultime due giornate della prima fase della stagione, che terminerà il 5 marzo con la trasferta di Cremona, le gialloblù avranno come obiettivo quello di confermare il primato (manca un solo punto per chiudere matematicamente in vetta il Girone A) e di incamerare il maggior numero di punti per presentarsi nella migliore posizione alla Pool Promozione, dove si incroceranno le prime sei classificate dei due raggruppamenti.

« Domenica affrontiamo una squadra insidiosa, che già all’andata ci ha giocato un bello sgambetto rimontando da due a zero – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Di certo noi da quella partita siamo cresciuti molto, ma Lecco ha dimostrato di essere una temibile avversaria prendendosi anche degli scalpi importanti nel corso della stagione. Sinceramente sono sorpreso della posizione in classifica che occupa attualmente, credo che i valori dell’Orocash siano decisamente più alti. Sarà una gara dunque da prendere con le pinze, ma sono convinto che, finalmente di nuovo di fronte al nostro pubblico, avremo una grande spinta per andare a guadagnarci questi tre punti ».

Questo invece il commento di Gianfranco Milano, reduce da quattro sconfitte nelle ultime partite:

« A Trento andremo a incontrare un’altra squadra di vertice, Itas Trentino è infatti al primo posto della classifica del nostro girone. Siamo al termine della regular season e sappiamo di non esprimere al meglio le nostre potenzialità. L’ultima prestazione a Brescia è stata ottima e sono contento della reazione del team. Stiamo preparando questa gara contro Trento con molta attenzione, ci faremo trovare pronti. Siamo fiduciosi e stiamo lavorando bene, malgrado gli alti e bassi delle ultime settimane ».

Una bella prestazione non è bastata alla LPM BAM Mondovì per avere la meglio sulla capolista Trento nel recupero di mercoledì scorso. Arriva però una pronta occasione di riscatto, sempre davanti al pubblico del PalaManera, per provare a risalire la classifica, che la vede in questo momento appaiata al quarto posto con Busto a quota 39 punti a -3 da Sassuolo. Le pumine affronteranno la D&A Esperia Cremona, distante tre lunghezze dal sesto posto che vuol dire salvezza e Pool Promozione. Un obiettivo che le ragazze di coach Magri vogliono provare a inseguire fino all’ultimo, in un match in cui proveranno a mettere in difficoltà la formazione piemontese.

Che però non vuole sottovalutare l’avversario, come racconta Ana Tiemi Takagui:

« La partita contro Trento è stata una buon prova. Abbiamo giocato molto bene, purtroppo meritavamo di più del risultato ottenuto, ma dobbiamo essere orgogliose di noi e continuare a credere che possiamo giocarcela contro tutti in questa stagione. Domenica arriva Cremona. Dovremo mantenere alto il livello con cui stiamo giocando, pensando a portare a casa più punti possibili. Il sostegno del pubblico è sempre importante, e lo è ancora di più adesso, alla fine della regular season, quando possiamo risentire di un po’ di stanchezza e c’è bisogno di un pieno di energia! ».

Parla Patrizia Zampedri per Cremona:

« L’approccio alla gara contro Busto è stato molto positivo, la squadra ci ha creduto fin dai primi scambi e abbiamo cercato di esprimere il nostro miglior gioco. Peccato per il finale del secondo parziale perché nel momento in cui loro sono cresciute, noi abbiamo smesso di giocare e questo ci ha penalizzato anche nei set successivi, consegnando l’intera posta in palio a Busto. Ora ci aspettano due partite molto toste, ma non svanisce nella squadra il desiderio di lottare per cercare di agguantare il sesto posto. Domenica a Mondovì sarà durissima, lo sappiamo, perché loro sono un sestetto attrezzato con importanti individualità. Noi però continuiamo a crederci e cercheremo di dare il meglio di noi ».

Ultima fatica di un intensissimo mese di febbraio per la BSC Materials Sassuolo, che domenica scenderà di nuovo in campo tra le mura amiche del Pala Paganelli: capitan Dhimitriadhi e compagne affronteranno la Chromavis Eco DB Offanengo. Galvanizzate dalla vittoria nel turno infrasettimanale contro Busto Arsizio che vale il terzo posto in solitaria, contro la squadra di coach Bolzoni le linci biancoazzurre andranno alla ricerca di punti preziosi in vista della Pool Promozione. Dall’altra parte della rete, Offanengo, a sua volta reduce da due importanti successi contro Club Italia e Lecco, entrambe battute per 3-0: con all’attivo 21 punti – frutto di sette vittorie e 13 sconfitte – la squadra neopromossa si è dimostrata una formazione insidiosa, come dimostra la gara di andata, in cui la BSC si era riuscita ad imporre solo al tie-break, dopo essere andata sotto 2-0.

Massima attenzione quindi in vista del match di domenica, come sottolinea Federica Pelloni, libero della BSC Materials:

« Sicuramente arriviamo alla partita contro Offanengo di domenica dalla bella vittoria di mercoledì contro Busto Arsizio, una vittoria molto importante per la classifica e anche per il morale. Offanengo è una squadra tosta: nella partita di andata ci ha dato molto filo da torcere portandoci subito sotto 2-0 in una partita che poi noi abbiamo vinto al tie break. Sicuramente verrà a Sassuolo con lo stesso obiettivo è la stessa determinazione e noi dovremo essere brave a mantenere la lucidità e a non mollare nei momenti di difficoltà ».

Questo invece il commento di coach Bolzoni:

« Sassuolo è una formazione che gioca a fondo tutte le partite, quasi mai è uscita sconfitta in modo netto anche contro le squadre più forti. Ha un gioco molto particolare, la palleggiatrice Scacchetti è il punto di forza e propone diverse situazioni di attacco un po’ inusuali. Ci aspetta una gara difficile, noi arriviamo da un buon momento e possiamo affrontare questi ultimi due match di regular season prima della pool salvezza in modo un po’ diverso, con più consapevolezza e più tranquillità ».

Il successo nel recupero contro Lecco ha dato la giusta carica prima del rush finale della prima fase del campionato, che vede la Valsabbina Millenium Brescia al secondo posto della classifica. Domenica 26 febbraio alle ore 17 la formazione di coach Alessandro Beltrami affronterà il Club Italia per la terza sfida consecutiva al PalaGeorge di Montichiari. Una serie di successi importanti hanno riportato sicurezza nel gioco della Valsabbina, che è riuscita a mettere a segno cinque vittorie consecutive difendendo il secondo posto in graduatoria e riscattando un inizio di 2023 segnato dalle difficoltà. All’orizzonte della squadra di capitan Boldini le sfide con Club Italia e Montale a chiusura della regular season, poi l’inizio del Pool Promozione cui si qualificano le prime 6 formazioni dei due gironi.

« Domenica l’obiettivo resta quello di portare a casa il bottino pieno, perché ogni punto è importante per la fase successiva – è il commento della regista delle Leonesse Elena Foresi – Il Club Italia è una squadra estremamente giovane, ma non per questo è da sottovalutare. Si tratta di ragazze di talento, capaci di dare fastidio a ogni avversaria. Noi stiamo giocando bene nelle ultime partite, soprattutto con Albese abbiamo impostato un buon ritmo di gioco e di gestione della partita. Con Lecco c’è stata qualche difficoltà in più ma abbiamo comunque raggiunto l’obiettivo del match. Dobbiamo proseguire su questa strada, e ci stiamo lavorando, cercando di migliorare l’aspetto della gestione della partita e dei diversi momenti che si presentano. Siamo pronte a provare a portare a casa la posta in palio ».

« Brescia è una squadra forte e con esperienza – esordisce la centrale delle azzurrine Aurora Micheletti – che può metterci in difficoltà. Sicuramente domenica ci sarà da combattere in campo, ma se entriamo con il giusto atteggiamento e lo manteniamo per tutta la partita potremo toglierci delle soddisfazioni. Per farlo, oltre ad avere il giusto approccio alla gara, dovremo essere aggressive in attacco e in battuta, fondamentali che dipendono più da noi rispetto agli altri e che possono essere la chiave di volta per il match ».

GIRONE B-

Un match dall’altissimo coefficiente di difficoltà, ma proprio per questo da affrontare senza particolari pressioni. Domenica alle 15 al Palazzetto dello Sport di Vicenza l’Anthea Vicenza Volley ospiterà la capolista Roma Volley Club nella penultima giornata di regular season. Per le ragazze di Ivan Iosi, l’obiettivo degli ultimi due turni è incamerare più punti possibili in vista della successiva Pool Salvezza. Le capitoline sono il rullo compressore del campionato, con 18 vittorie in altrettante partite e il bottino massimo di 54 punti.

A presentare la squadra giallorossa è Ivan Iosi:

« Cercheremo di utilizzare questa gara con Roma per rimettere in moto la qualità di gioco espressa fino a domenica scorsa, quando siamo inciampati a Soverato sul peso della pressione del risultato per il sesto posto. Ora all’orizzonte c’è la pool salvezza, non c’è occasione migliore di Roma per provare a far bene senza aver controindicazioni se dovesse andare male. E’ una squadra che ha perso tre set in tutto l’anno, non ha mai avuto un momento di flessione ed è una corazzata costruita per ammazzare il campionato. Ogni punto di vista lo conferma: i numeri, la classifica, l’analisi video, i pareri dei colleghi allenatori. Noi tenteremo di esprimere il miglior gioco possibile per poi affrontare da Marsala. Contro Roma cercheremo di spingere sulle cose che dipendono da noi; la speranza è di essere al massimo e che loro non lo siano ».

Il pensiero di Giuseppe Cuccarini:

« La partita con Talmassons è stata una gara molto positiva. Le avversarie hanno giocato un’ottima gara, nei primi due set hanno sbagliato molte battute e questo ci ha agevolato. Abbiamo dovuto lottare, come è normale quando giochi con la seconda in classifica. Sono stato molto contento dell’atteggiamento di tutte le giocatrici. Tutto il gruppo ha contribuito al successo a partire dalle giovani che nel secondo set hanno ribaltato il set che ci vedeva sotto di 6 punti. In queste ultime ore, prima dell’impegno a Vicenza, stiamo lavorando su tutti i dettagli riscontrati nelle ultime due trasferte, per scendere in campo al massimo delle nostre possibilità e perseguire l’obiettivo ».

Si avvicina l’ultimo impegno interno di questa regular season per l’Itas Ceccarelli Martignacco. Per l’occasione, le ragazze di coach Marco Gazzotti dovranno vedersela contro la Seap-Sigel Marsala, squadra reduce dallo stop casalingo subito nell’ultimo turno contro Perugia (1-3). Raggiunta a quota nove punti dalla stessa compagine umbra, non più sola a fondo classifica, la prossima avversaria dell’Itas è a caccia di rivalsa nonché di un risultato su cui poter costruire la propria permanenza in A2 nella prossima pool salvezza. All’andata, le friulane si imposero per 0-3.

Le parole di capitan Dalila Modestino, al rientro da un piccolo risentimento muscolare che le ha impedito di scendere in campo negli ultimi due turni, presentano la sfida:

« A livello collettivo, nello spogliatoio si respira un’aria veramente positiva, a partire dallo staff fino a noi ragazze. C’è grande voglia di fare bene: il fatto di aver centrato la salvezza non è per noi motivo di rilassamento, anzi, è una spinta a ben figurare anche negli ultimi impegni di regular season. A partire dalla sfida contro Marsala, gara in cui dovremo esser brave a mantenere alta la concentrazione, giocando la nostra pallavolo ».

Chiara Ghibaudo, capitano della Seap-Sigel, domenica si appresta alla classica partita da ex. Queste le sue parole:

« Sicuramente il nostro proposito è quello di andare a vincere in Friuli per rendere fiere noi stesse e la Società come è nostra missione per tutte le partite che giochiamo. Nelle ultime gare nei set persi giriamo con punteggi superiori ai venti punti e lo stesso è venuto fuori nello scontro di andata con le friulane. Dobbiamo mirare in questi finali equilibrati a compiere un piccolo sforzo in più per arrivare ad allungare di quei due-tre punti, utili per vincere i singoli parziali. Loro a questa gara arrivano da una striscia di risultati positivi che li ha portati a centrare matematicamente la Pool Promozione, ma se c’è una squadra che non ha nulla da perdere, in questo caso è la nostra. Discorso contrario di Martignacco che ha tutto da perdere e non soltanto perchè ha la partita davanti al suo pubblico ».

Dopo aver affrontato la capolista Roma, la Cda Talmassons si prepara a chiudere l’ultima settimana da tre gare in sette giorni. Domenica le ragazze di coach Leonardo Barbieri saranno impegnate sul campo dell’Assitec Volleyball Sant’Elia. La formazione di Talmassons dovrà essere brava nel recuperare le energie dopo l’intensa gara disputata contro Roma, per affrontare una partita che può portare punti importanti in vista della Pool Promozione. Dall’altra parte della rete le ragazze in fucsia troveranno una formazione ben riposata, non avendo avuto nessun infrasettimanale da giocare e avendo sfruttato il turno di riposo domenica scorsa. Lo scontro tra le due formazioni all’andata si chiuse in favore delle friulane, che si imposero per 3-0, ma quella di domenica sarà tutta un’altra partita, contro una formazione decisamente cresciuta di livello nel girone di ritorno e che arriva da due vittorie consecutive.

Coach Nino Gagliardi presenta la sfida:

« Veniamo da un turno di riposo preceduto da due vittorie consecutive che ci sono servite moltissimo sia per smuovere la classifica, ferma da troppo tempo, che per il morale di squadra, aspetto altrettanto fondamentale. Domenica sarà indubbiamente una gara difficile. Talmassons è una delle Big del nostro girone, posizionata al secondo posto della classifica. Quindi ci si prospetta una partita molto impegnativa. Questo non vuol dire che partiremo rassegnate, stiamo lavorando sodo e vogliamo far valere le nostre qualità ».

Coach Barbieri, invece dichiara:

« Sappiamo che tutti i punti di questa fase saranno portati in quella successiva, perciò anche domenica sarà un’altra finale da giocare come ci siamo prefissati. Sant’Elia è una delle squadre potenzialmente di vertice: hanno avuto qualche infortunio che li ha condizionati un po’ durante l’anno ma hanno una gran fame di punti. Lo spirito e l’attenzione dev’essere la stessa che abbiamo avuto finora, sia che si giochi contro Roma che contro qualsiasi altra squadra. Questo le ragazze lo hanno sempre dimostrato ed è un aspetto molto importante che stiamo tenendo e che dovremo portare verso il futuro. Anche questo punto su cui lavoriamo sotto l’aspetto mentale sta dando buoni risultati ».

La nuova Desi Shipping Akademia Messina di Fabio Bonafede affronta l’ultima gara casalinga della sua regular season ospitando l’Omag-MT San Giovanni in M.no. Messina si attesta in terzultima posizione a quota 14, un punto sotto Sant’Elia e cinque lunghezze avanti rispetto a Marsala e Perugia, appaiate in fondo alla classifica con 9 punti. Il club messinese arriva da cinque stop consecutivi (in mezzo anche il 3-2 casalingo per mano di Vicenza), con l’ultima vittoria di fronte ai propri tifosi con Perugia che risale al 18 gennaio. Sulle ali dell’entusiasmo invece le romagnole, dopo il bel 3-1 contro Montecchio che ha permesso l’ascesa al secondo posto del girone, a +1 su Talmassons e a +2 proprio sulle venete.

« La scelta di cambiare allenatore è stata fatta di comune accordo con Marco Breviglieri – cosi Peppe Venuto, Direttore Sportivo di Akademia Sant’Anna – per provare a dare qualche stimolo in più all’ambiente. Ci siamo affidati ad una figura di grande esperienza e spessore per la categoria. Ci auguriamo che ci sarà già a breve questo cambio di passo per giocare una pool salvezza di grande livello. Domenica sappiamo già che sarà complicato, anche perchè diverse atlete hanno lamentato qualche acciacco e si sono allenate a mezzo servizio ma daremo comunque il massimo, soprattutto davanti al nostro pubblico che continua a sostenerci con grande affetto ed al quale vogliamo regalare una bella prestazione ».

Parola ad Alessia Bolzonetti per l’Omag:

«Andiamo a Messina portando l’entusiasmo della vittoria contro Montecchio. Ci tenevamo tanto a conquistare questi tre punti e prenderci la rivincita sulla partita dell’andata. In Sicilia andiamo per vincere, per arrivare con il maggior numero di punti in classifica alla fine della Regular Season. Il sestetto siciliano è una bella squadra che ultimamente si è rafforzato con la centrale Martinelli e la schiacciatrice americana Madelyn Robinson. Difendono molto, tirano forte e hanno grande attenzione a muro. Dobbiamo, pertanto, essere concentrate e lottare per conquistare i nostri tre punti ».

Seconda trasferta di fila per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che domenica volerà in Calabria per battersi contro la Volley. La squadra guidata da Marco Sinibaldi è decisa a resettare subito la sconfitta di San Giovanni in Marignano, che l’ha fatta scivolare al quarto posto in classifica, concludendo in bellezza la regular season. Le calabresi hanno invece già raggiunto il primo obiettivo stagionale con la qualificazione alla Pool Promozione e ora cercheranno di accumulare più punti possibili per provare a centrare l’accesso ai playoff. All’andata, al Palaferroli, vinsero le castellane con il punteggio netto di 3-0.

Sulla gara contro le venete questa l’opinione della centrale Ilenia Cecchi:

« Domenica vogliamo continuare a fare bene cercando di ottenere un risultato positivo. Sappiamo che ci sarà un grande pubblico con i tifosi che durante la stagione ci hanno sempre sostenuto. Montecchio é una squadra forte, da affrontare con attenzione e determinazione. Siamo cariche e pronte a giocarci questa sfida ».

« Domenica andremo ad affrontare una squadra giovane, che sbaglia poco, in un campo ostico – dice la centrale di Montecchio Karin Barbazeni -. L’auspicio è quello di replicare la partita dell’andata, in cui siamo state impeccabili. Perciò dobbiamo ripartire con le sicurezze e la determinazione che in questi ultimi mesi ci ha contraddistinto. Voltiamo pagina e andiamo a Soverato con l’obiettivo di portare a casa punti. Vogliamo assolutamente mettere fine a questa piccola parentesi negativa. In questo match sarà importante rimanere concentrate dall’inizio alla fine, limitando al minimo gli errori, anche per prepararci a quella che sarà la seconda fase, cioè al pool promozione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10a DI GIORNATA DI RITORNO-



GIRONE A-



Domenica 26 febbraio ore 15.00

Volley Hermaea Olbia – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Nava-Lentini



Domenica 26 febbraio ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Ciaccio-Russo

Itas Trentino – Orocash Lecco Arbitri: Testa-Jacobacci

Lpm Bam Mondovi’ – D&a Esperia Cremona Arbitri: Marigliano-Kronaj

Bsc Materials Sassuolo – Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Cruccolini-Proietti

Valsabbina Millenium Brescia – Club Italia Arbitri: Mesiano-Di Lorenzo

GIRONE B

Domenica 26 febbraio ore 15.00

Anthea Vicenza Volley – Roma Volley Club Arbitri: Selmi-Marconi

Itas Ceccarelli Martignacco – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Manzoni-Pernpruner



Domenica 26 febbraio ore 17.00

Assitec Volleyball Sant’Elia – Cda Talmassons Arbitri: Candeloro-Somansino

Desi Shipping Akademia Messina – Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Colucci-De Sensi

Volley Soverato – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Chiriatti-Di Bari

Riposa: 3M Pallavolo Perugia

LE CLASSIFICHE-



GIRONE A-

Itas Trentino 51 (16 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 45 (15 – 5); Bsc Materials Sassuolo 42 (14 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 39 (13 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 39 (13 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 10); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 11); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 13); Orocash Lecco 21 (7 – 13); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 13); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 14); Club Italia 9 (3 – 17);

GIRONE B-

Roma Volley Club 54 (18 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 39 (13 – 5); Cda Talmassons 38 (13 – 5); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 37 (13 – 5); Itas Ceccarelli Martignacco 35 (12 – 6); Volley Soverato 29 (10 – 8); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 10); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (3 – 15); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 15); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 15); 3m Pallavolo Perugia 9 (3 – 16).