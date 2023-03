Olbia vince a Lecco e conquista la Pool Promozione

ROMA- L’undicesima giornata di ritorno di Regular Season ha sancito l’ultima qualificata alla Pool Promozione: sarà l’ Hermaea Olbia a raggiungere le altre 11 qualificate grazie al prezioso 0-3 in casa dell’Orocash Lecco e alla contemporanea sconfitta al tie-break della Tecnoteam Albese contro il Bsc Materials Sassuolo. Confermate le altre posizioni in classifica, con le vittorie esterne dell’Itas Trento, della Futura Giovani Busto Arsizio e dell’LPM Bam Mondovì contro la D&a Esperia Cremona, il Club Italia e Chromavis Eco Db Offanengo Offanengo, mentre a Modena incredibile vittoria dell’Emilbronzo 2000 Montale ai danni della Valsabbina Brescia.

Nel Girone B si conclude nel migliore dei modi la Regular Season perfetta di Roma, imbattuta anche nell’ultima gara contro l’Itas Ceccarelli Martignacco. Vittorie anche della Omag-Mt San Giovanni In M.No, CDA Talmassons e Ipag S.Lle Ramonda Montecchio contro Soverato, 3m Perugia e Assitec Sant’Elia, mentre la Seap-Sigel Marsala supera l’Anthea Vicenza. Domani, lunedì 6 marzo, verranno ufficializzati i calendari della seconda fase, che comincerà già dal weekend dell’11-12 marzo.

GIRONE A-

La Itas Trentino non fa sconti e si impone in tre set al PalaRadi contro una D&A Esperia Cremona mai doma e vogliosa di fare bene fino all’ultimo. I primi due set dimostrano tutte le qualità delle squadre in campo, Cremona decisa e concreta in ricezione e difesa, Trentino abile a saper soffrire e ripartire dopo la difficoltà. Nel terzo set Trento dimostra maggior forza e chiude l’incontro con carattere. Asia Bonelli, autrice di 6 punti (5 ace!) manda in doppia cifra DeHoog (MVP con 13 punti a referto, 40% in attacco), Moretto e Michieletto con 11 punti. Per Cremona, in doppia cifra Rossini con 12 punti e Piovesan con 10. Bellissimo anche il duello tra liberi, con Zampedri che registra il 72% in ricezione e Parlangeli che risponde col 50%, senza errori.

Le parole di Sofia Ferrarini:

« Sono molto felice della prestazione di squadra, dall’altra parte avevamo una squadra veramente forte, con delle altezze e dei nomi importanti. Siamo state brave a entrare molto concentrate, ci abbiamo provato fino all’ultimo ed i risultati sono dalla nostra parte. È un peccato che sia finita così ma sono felice della prestazione di squadra. Spero che la squadra vada bene e dia il massimo anche nell’ultima parte di stagione ».

Così invece Francesca Parlangeli:

« È un 3-0 che nasconde i primi due set, molto combattuti, con Cremona che ci ha messo in difficoltà con il muro-difesa. Siamo state brave a rimanere concentrate, anche perché veniamo da una partita che abbiamo iniziato sotto 2-0 ed era importante anche in previsione della seconda fase. Credo che il nostro girone sia stato un bagno di sangue, quindi ora arriva la fase più bella stagione. Saranno partite di cui ancora non conosciamo il programma, però ogni partita varrà tre punti fondamentali per i playoff ».

Nel giorno del 46° compleanno di Tai Aguero, l’Emilbronzo 2000 Montale le ha regalato il dono più bello, battendo 3-0 la Valsabbina Millenium Brescia. Una prestazione straordinaria quella offerta dalle nerofucsia, capaci di sovrastare a livello di gioco una delle migliori squadre del girone, che veniva da un filotto di cinque vittorie consecutive, ma incappata oggi nella classica giornata storta. Per Montale è il modo migliore per entrare nella Pool Salvezza, per le giallonere un passo falso di cui far tesoro nel prosieguo della stagione. Le nerofucsia hanno iniziato il match con la marcia giusta, rifilando un parziale di 7-0 a Brescia, riuscendo a chiudere il parziale con un incredibile quanto inaspettato 25-11. Nel secondo set, Brescia prova a scuotersi con l’ingresso in campo della centrale Torcolacci, ma il servizio di Montale continua a fare male a Boldini e compagne, che subiscono il 2-0 con il punteggio di 25-20. Il terzo parziale inizia ancora una volta con un break importante di Montale, grazie all’ottima battuta e al muro delle nerofucsia. Brescia, però, vuole riaprire il match e, complice qualche errore di Zojzi, accorcia le distanze e riporta l’incontro in equilibrio. Lo strappo arriva con due mani out consecutivi di Pamio che valgono il sorpasso della Valsabbina, 21-22. Da qui in poi comincia lo show di Frangipane, che prima mura Obossa, poi con una magia firma il sorpasso, 23-22, e poi chiude definitivamente il match con un altro attacco impossibile da posto 4, 26-24. La schiacciatrice, che ha chiuso la sfida con 19 punti, di cui 1 ace e 3 muri, dichiara:

« E’ stata una vittoria bellissima. Questo è stato un campionato tosto, nel quale ci siamo sempre impegnate. Il risultato di oggi è frutto di questo impegno, perché nonostante i risultati non siano arrivati, abbiamo sempre dato tutte noi stesse. La partita? Brescia è una squadra di altissimo livello, e oggi hanno avuto una giornata storta. Non è facile venire a giocare in questo palazzetto, soprattutto se si è abituate a farlo in uno più grande. La Pool Salvezza? Avevamo bisogno di una vittoria per il morale. Adesso inizia un nuovo campionato, in cui dobbiamo dare risultato. Abbiamo una voglia matta di salvarci ».

Deluso coach Alessandro Beltrami:

« Oggi nella nostra metà campo non è andato quasi niente. Innanzitutto, però, ci tengo a fare i complimenti a Montale: ha fatto una partita importante sia in battuta che in attacco, ma anche tanta difesa. Noi invece ci siamo innervositi troppo. Di solito sono più vivace, ma oggi ho provato a stare tranquillo, perché ho visto le ragazze arrabbiarsi quando le cose non andavano. Dobbiamo trovare delle soluzioni più in fretta. Alla fine ci ho un po’ creduto, ma siamo stati ingenui e nervosi. Spero che sia una lezione in vista della seconda fase, perché ogni tanto si vede la nostra giovane età ».

Vendetta sportiva per la LPM BAM Mondovì, che chiude la regular season con un netto 3-0 al PalaCoim di Offanengo a scapito della Chromavis Eco DB, a sua volta vincitrice a dicembre al PalaManera. La squadra di Solforati, guidata in regia da Giroldi, ha dominato la scena, chiudendo i conti in un’ora e 14 minuti con tre nette affermazioni nei parziali. Il dominio monregalese si è concretizzato soprattutto a muro (12 block a 3) e in attacco, dove il divario si è fatto sentire. MVP dell’incontro, la centrale Chiara Riparbelli, autrice di 12 punti e di un sontuoso 90% di positività in attacco oltre a 3 muri. Top scorer, Laura Grigolo (16 punti), in doppia cifra insieme a Clara Decortes (12). Per Offanengo, 11 punti per Giulia Bartesaghi.

Commenta la sconfitta Fabio Collina, vice allenatore Chromavis:

« Sapevamo come loro avessero voglia di riscatto dall’andata; rispetto alla prima parte di campionato, hanno ritrovato Populini e oggi hanno espresso probabilmente una delle loro migliori prestazioni. Noi non siamo riusciti a reggere l’urto, in attacco siamo stati poco incisivi e ci siamo rifugiati in situazioni conservative, mentre Mondovì ha sempre tenuto lo stesso ritmo ».

Queste le parole dell’MVP Chiara Riparbelli:

« C’era voglia di riscatto rispetto all’andata, dove Offanengo aveva giocato molto bene mentre noi non eravamo quasi entrate in campo. Arriviamo da un periodo molto intenso, ma siamo state molto brave a rimanere concentrate per tutto l’incontro, era ciò che il nostro staff ci chiedeva. In altre partite avevamo avuto un calo nel terzo set che aveva pericolosamente riaperto gli scenari, anche perché se lasciate giocare le avversarie possono far male. La Chromavis Eco DB ha difeso molto, noi siamo state brave a non mollare e anche a variare i colpi d’attacco, oltre a limitare il loro potenziale offensivo ».

Una buona prova corale, sia a livello di approccio alla gara che tecnico, non basta al Club Italia per chiudere la regular season con una vittoria. Oggi pomeriggio al Centro Pavesi di Milano le azzurrine sono state superate 1-3 da Futura Giovani Busto Arsizio al termine di una gara combattuta. Ottimo avvio del match per Giuliani e compagne che sono riuscite a imporre da subito il proprio gioco e a mantenere alto il ritmo del set che il Club Italia ha conquistato agevolmente. Nelle frazioni successive le azzurrine hanno pagato un po’ l’inesperienza pur dando prova di buon gioco di squadra come dimostra la rimonta (14-20, 19-20) messa a segno nell’ultimo set giocato. Miglior realizzatrice di serata l’opposto di Busto Arsizio Elisa Zanette autrice di 22 (1 ace, 1 muro, 57% in attacco). Due le azzurrine che hanno chiuso in doppia cifra il match: l’opposto Virginia Adriano (13 punti, 3 muri) e la centrale Aurora Micheletti (10 punti, 1 ace, 2 muro, 70% in attacco).

Le parole di Michele Fanni:

« Rispetto a domenica scorsa contro Brescia, oggi siamo arrivati ancora più vicini al risultato. Dispiace perché comunque a nessuno, a noi in particolare, fa piacere perdere, però, ragionandoci, è un risultato che ci sta e ci sta anche per come è maturato. Siamo stati bravi per lunghi tratti, e per tutto il primo set, a mascherare questa differenza e a mettere in mostra tutte le nostre qualità, magari riuscendo anche a sorprendere gli avversari. Poi siamo un po’ calati, loro sono riusciti a prendere le misure, ma con qualche aggiustamento abbiamo ritrovato il bandolo della matassa. Spero sia una maturazione che è avvenuta in noi e che ci porta a crederci fino alla fine ».

Così invece Gaia Badalamenti per le ospiti:

« Sapevamo che venire a giocare qui al Pavesi non sarebbe stato facile, lo abbiamo visto anche con le squadre prima di noi e quasi tutte ci hanno lasciato almeno un set. Loro qui a casa loro tirano veramente forte al servizio, il primo set abbiamo iniziato troppo contratte e inevitabilmente abbiamo pagato. Siamo riuscite a crescere nel corso della gara e trovare fiducia in tutti i reparti e siamo cresciute anche noi in battuta. Sono contenta perché rispetto alle altre volte nei momenti di difficoltà magari ci lasciavamo un po’ andare invece oggi siamo state unite su ogni palla e alla fine abbiamo portato a casa questi tre punti fondamentali ».

Delusione e amarezza. La Tecnoteam Albese Volley Como, dopo una prestazione impeccabile davanti ad un pubblico meraviglioso, si deve arrendere alla Bsc Material Sassuolo e dice addio alla salvezza diretta e alla Pool Promozione, superata al fotofinish da Olbia. Un peccato dopo una lotta intensa, quasi due ore e mezza di battaglia. Albese ha tenuto testa alle quotate avversarie dal primo set. Ha perso il primo ai vantaggi, ha vinto bene il secondo ed ha perso sempre ai vantaggi (con identico 25-27) il terzo. A quel punto, con Olbia vittoriosa a Lecco per 0-3, il sogno delle ragazze di Albese si è infranto contro la matematica: niente da fare per restare direttamente in A2 senza passare dalla pool salvezza. Ma nonostante questo, Veneriano e compagne sono tornare in campo motivate nel quarto set: trascinate dall’esperienza di Cassemiro e dai punti di Veneriano, Nardo e Conti, le ragazze Tecnoteam hanno riaperto la partita con grande cuore, regalandosi il tie-break. Dove Sassuolo ha allungato subito, ma poi ha subito il ritorno di Albese. Testa a testa avvincente fino al 11-15 finale. Due punti alle avversarie, uno per Tecnoteam che è uscita dal terreno di gioco con un applauso lungo dei suoi tifosi, mai così numerosi. MVP dell’incontro Aurora Pistolesi, con una sontuosa prestazione da 32 punti, mentre la migliore tra le ragazze in maglia gialla è Nardo, con 28 punti.

Il commento del presidente Tecnoteam Graziano Crimella a fine gara:

« Peccato davvero, dispiace andare a fare la pool salvezza con 28 punti fatti. Dico grazie a squadra e staff: ottima partita contro una squadra forte. Meravigliosi i nostri tifosi, davvero uomo in più in campo. Ripartiamo da qui anche se resta l’amarezza per avere fatto 28 punti e non essere nell’altro girone ».

Una domenica che ricorderà a lungo la Volley Hermaea Olbia: grazie allo 0-3 a domicilio all’Orocash Picco Lecco e alla contemporanea sconfitta di Albese, le sarde si prendono il sesto posto del Girone A, che garantisce la salvezza e l’accesso alla Pool Promozione. Una domenica pomeriggio amara invece per le ragazze allenate da coach Gianfranco Milano, che già dalla prossima settimana saranno impegnate nella Pool Salvezza. La partita inizia all’insegna dell’equilibrio, le lecchesi partono bene e si giocano tutti i palloni (12-11). Le biancorosse sono spesso in vantaggio, ma Olbia segue da vicino fino a metà set, quando tenta l’allungo e se ne va. Il set termina 20-25. Il secondo set è sempre equilibrato nelle fasi iniziali, mentre a metà sono le sarde a prendere il sopravvento (13-15). Dopo un parziale negativo (16-19), Picco non rimonta e il set si chiude 22-25. Il terzo set è in linea con i precedenti con Lecco che parte bene e poi soffre le avversarie (12-17). Olbia accelera e controlla. Le sarde chiudono set e partita col punteggio di 16-25. Top scorer dell’incontro Bulaich Simian e Bracchi, entrambe a quota 14 nei due diversi lati di campo.

Il commento di Gianfranco Milano:

« Oggi per noi iniziava la nostra seconda fase, ovvero la pool salvezza. Serviva più aggressività e convinzione. Siamo riusciti poche volte a metterli in difficoltà. Ci prepareremo al meglio per questo lungo periodo, affronteremo il Messina in casa, poi ci sarà Vicenza. Servirà molta attenzione e riconciliarci col gioco, questa sera Olbia è stata in grado di neutralizzarci in alcuni nostri fondamentali solitamente assodati ».

Felice coach Dino Guadalupi:

« Da fuori non si sa mai ciò che c’è dietro certi risultati, la Pool Promozione era il nostro obiettivo, ma è stata veramente molto dura perché c’erano tante squadre in lizza. Siamo arrivati a giocarcela all’ultima giornata, e le ragazze sono state bravissime nell’approccio. Sono felice per la società, questo traguardo è davvero molto importante. I nostri sacrifici sono stati ripagati, perché abbiamo vissuto tanti momenti difficili quest’anno, ma ci siamo sempre rialzati molto bene. Oggi ci godiamo la festa, da domani inizieremo a pensare alla Poule Promozione ».

GIRONE B-

L’Ipag S.lle Ramonda Montecchio batte al Palaferroli l’Assitec Volleyball Sant’Elia e chiude in bellezza la Regular Season, in quarta posizione a quota 42 punti, mai raggiunta in A2. La squadra di casa va sotto di un set, ma poi riprende smalto portando a casa la vittoria per 3-1. Nella prima frazione sostanziale equilibrio, ma sbagliano molto al servizio le castellane e concedono alle avversarie di portarsi in vantaggio su 11-13. Nel finale altri errori al servizio e all’attacco delle padrone di casa regalano il set a Sant’Elia. Nel secondo set la musica cambia e Montecchio sigla un break con diagonale di Mazzon e due ace firmati da Angelina e Brandi, che indirizza l’incontro sull’1-1. Nel terzo set Botarelli chiama le compagne alla riscossa, ma Mazzon e Angelina scaldano i motori e portano la squadra avanti di sei punti, firmando anche un ace a testa, per il 2-1 nell’incontro. Nel quarto set ci riprovano le laziali, ma allungano le castellane che sigillano il match 3-1.

Per Montecchio parla il coach Marco Sinibaldi:

« Nel primo set abbiamo fatto la bellezza di dodici errori, soprattutto al servizio, e ce li siamo portati dietro fino alla fine del set. Dal secondo set abbiamo espresso un buon gioco, facendo bene soprattutto nel side out. Sono contento della panchina, che questa sera ha giocato un pochino di più, merito del lavoro che abbiamo fatto da inizio stagione. Oggi hanno giocato Malvicini e Brandi, poi abbiamo dato spazio anche a Nardelli, Esposito, Cometti e Muraro. Chiudiamo questo girone con tanti punti, rispetto a quello che avevamo preventivato. Adesso ci aspetta la pool promozione, dove il livello tecnico si alzerà tantissimo, dove sarà importante avere ancora forze e alzare l’asticella del gioco di qualità »

Per Sant’Elia ecco Martina Ghezzi:

« Siamo partite bene nel primo set. Le nostre avversarie erano un po’ sottotono e noi ne abbiamo approfittato. Poi però loro hanno preso le misure e siamo andate più in difficoltà, anche grazie ad attaccanti molto forti come Angelina che è difficile contenere. Noi siamo anche un po’ rimaneggiate a causa di alcuni infortuni, ma, a parte il terzo set, la nostra è stata una buona prestazione e siamo soddisfatte. E’ stata una regular season molto complicata per noi: siamo partite con una serie di sconfitte secondo me ingiuste la squadra che eravamo. Poi abbiamo un po’ recuperato contro le squadre di bassa classifica e adesso cerchiamo di lottare per la salvezza ».

Roma dice venti. La Roma Volley Club manda in archivio l’ultimo match di regular season con una vittoria netta ai danni dell’Itas Ceccarelli Martignacco, portando la striscia vincente a 20 successi consecutivi da tre punti in campionato, 23 contando tutte le competizioni. Davanti a un Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio gremito, le giallorosse dettano ancora una volta le gerarchie in campo, dimostrando un gioco consapevole e d’altissimo tasso tecnico nonostante la reazione tenace delle ospiti: Bechis e compagne sono brave a contenere la pressione delle avversarie nel primo set e, dopo un secondo punto a punto, a imporsi anche nell’ultimo forti di un gioco aggressivo a partire dall’ottima correlazione muro-difesa. Proprio l’ultima frazione infiamma gli spettatori, che sugli spalti esplodono al punto conclusivo a favore di Roma. La squadra capitolina è stata trascinata da una superba Rebora, nominata MVP e autrice di 10 punti, supportata in attacco dalla collega Ciarrocchi (11), dalle doppie cifre di Melli e Bici (13 e 10 punti) e dall’ottima prestazione difensiva di Ferrara. Nella parte opposta, da segnalare la doppia cifra di Wiblin (12 punti).

Queste le parole dell’MVP Rebora:

« Abbiamo sofferto un po’ a differenza delle altre partite. Abbiamo patito l’aggressione che Martignacco ci ha messo, d’altronde avevano bisogno di punti per la classifica della pool promozione e hanno messo tutto in campo pur di riuscire nel tentativo. Noi siamo state brave nonostante le difficoltà e a recuperare come sempre. Dunque è stata una bella vittoria. Venti su venti fa strano sentirlo, ma è una bella cosa e andiamo dirette in pool promozione. Siamo pronte e non vediamo l’ora ».

Così invece coach Gazzotti:

« Abbiamo una squadra di giovanissime, avevamo l’obbiettivo di raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile, per arrivarci dovevamo vincere più gare possibili. Partite come questa sono motivo per giocare sereni, non avere pressione nel non dover fare errori e rischiare in situazioni che in altri momenti l’ansia poteva portarci a fare. Contento del nostro percorso ».

La Omag-MT San Giovanni in M.no si aggiudica anche l’ultima gara di regular season, vincendo 3-0 contro la Volley Soverato e mantenendo salda la seconda piazza. Una prova corale di alto livello per la formazione di coach Barbolini, impreziosita dalle performance offensiva di Bolzonetti (18 punti, di cui 8 con il 60% nel primo set) e difensive di Caforio. Il meritato titolo di MVP della sfida è andato ad una efficace Sveva Parini da 8 punti (3 muri). Onore comunque a Soverato che ha lottato fino all’ultimo, mettendo a tratti in difficoltà le marignanesi, soprattutto con le solite Korhonen (14), Schwan (10) e Giugovaz (10). L’incontro ha visto le romagnole dominare il primo set (25-12), prima del ritorno delle calabresi, che hanno dimostrato di non aver raggiunto per caso la Pool Promozione. Il buon finale del secondo parziale, chiuso 25-22 con una rimonta finale delle ragazze di coach Chiappini, ha anticipato la battaglia del terzo set, prolungatosi fino al 29-27.

Le parole dell’MVP Sveva Parini:

« Sapevamo che sarebbe stata una gara non facile perché Soverato è venuta da noi con la voglia di riscattare il risultato che avevamo disputato da loro. Siamo riuscite a stare in partita quasi sempre, magari in alcuni momenti siamo un po’ calate e dovremmo lavorare su questo, In questa nuova fase non possiamo permettercelo visti i roster che andremo ad affrontare. Però l’importante era vincere e portare a casa questi tre punti. Quindi siamo molto contente ».

Così invece Luca Chiappini:

« Noi abbiamo giocato la nostra gara molto aggressiva in battuta e in difesa, forse ci è mancato un po’ qualche giocatore in attacco. Però il merito va probabilmente a San Giovanni che ha saputo interpretare dal punto di vista tattico un’ottima gara. Io credo che quest’anno abbiamo fatto un’ottima stagione anche perché non è stato facile all’inizio, però piano piano abbiamo trovato regolarità sia nel gioco che nella gestione dell’errore, che è stato forse uno dei nostri punti di forza. Io sono molto soddisfatto del lavoro fatto ».

Proprio all’ultima partita di Regular Season è arrivata la prima vittoria del girone di ritorno della Seap-Sigel Marsala, dopo un intero 2023 a secco di punti. Al Palazzetto dello Sport di Marsala, la squadra di coach Buonavita ha la meglio contro l’Anthea Vicenza Volley, sestetto che sopravanzava le lilibetane di dodici punti prima dello scontro salvezza. Biglietto migliore da staccare a livello emotivo non poteva esserci davvero per presentarsi alla Pool Salvezza che scatta domenica prossima. La gara odierna ha visto una Marsala superiore in tutti i fondamentali, spegnendo in quattro giochi le resistenze delle venete. Sono in tre a fine incontro le azzurre in doppia cifra: Salkute (25), Moneta (23), MVP dell’incontro, e Bulovic (11). Le giovani di Buonavita salgono con questa vittoria a dodici punti, mentre Anthea Vicenza a seguito della sconfitta a Marsala, nella Pool Salvezza si presenta con ventuno punti conquistati.

Per la Seap-Sigel Marsala si presenta in zona mista per un’analisi post-partita Eraldo Buonavita:

« Ho fatto i complimenti durante la settimana al gruppo squadra per come si sono allenate. Dai segnali che ho avuto, immaginavo che oggi ce l’avrebbero messa tutta. Sono contento per la reazione che hanno avuto le mie giovani che si sono lasciate alle spalle un brutto periodo. Abbiamo avuto una condotta di gara che si avvicina a quella ideale, mantenendo alto il livello della nostra prestazione. Nel quarto, abbiamo annullato due palle-set e scongiurato grazie al nostro break decisivo di portare al tie-break questa partita. Questa vittoria ci voleva per rialzare il morale e siamo bensì consapevoli che inizia un nuovo campionato da oggi in poi ».

Questo invece il pensiero di coach Iosi:

« Le vittorie non nascono per caso, sono figlie di meriti che l’avversario si è preso. Marsala è stata superiore in tutti i fondamentali dall’attacco, alla ricezione, alla battuta e nel contrattacco. I numeri e l’analisi fredda hanno decretato e mi portano a dire questo. Qualche imprecisione è stata pagata cara. Nel quarto e ultimo parziale. Alla gara di oggi che, era importante per noi, è stato dato un peso e magari queste aspettative non hanno fatto che ritorcercele contro. Ci restituisce poco la serata di oggi ».

Bella cornice di pubblico a Latisana per l’ultima gara della Regular Season della CDA Talmassons contro la 3M Pallavolo Perugia. Un match che ha confermato la differenza di valori in campo, con le friulane padrone del gioco e in grado di chiudere in tre set in poco più di un’ora. Qualche errore di troppo in avvio per la CDA che va sotto anche sotto nella prima frazione, prima di effettuare il sorpasso dopo la metà del set e passare sull’1-0 con il risultato di 25-22. Secondo gioco con le ragazze di Barbieri che, dopo un inizio equilibrato, segnano un break con Eze e due muri di Taborelli e Caneva: le friulane prendono il largo e passano 25 a 17. Nella terza frazione rimane in campo la giovane Trampus, subentrata e Milana nel parziale precedente: è proprio lei a segnare il primo break che indirizza l’incontro verso il 3-0 finale. La classe ’04 risulterà a fine partita anche l’MVP (7 punti), solita prestazione solida di Taborelli (14 punti, top scorer) e Caneva (11 punti con 4 muri). Giudici e Salinas combinano per 24 punti lato Perugia.

Soddisfatto coach Barbieri che parla così della vittoria ottenuta all’ultima gara di Regular Season:

« Logico che la classifica parli chiaro, ma non era assolutamente una gara facile contro una squadra che veniva da due buoni risultati. Devo dire che loro non hanno giocato assolutamente male, hanno battuto bene e in attacco in alcuni momenti ci hanno messo in difficoltà. Sicuramente siamo stati lucidi e cinici e questo grazie anche alla panchina che ci ha permesso di far respirare un po’ le titolari in vista della pool promozione di domenica ».

Coach Marangi commenta così la prova effettuata dalle sue ragazze:

« E’ stata una bella partita, anche tirata soprattutto il primo set giocato a viso aperto da entrambe le squadre. E’ stato divertente anche per il pubblico. Poi nel secondo set Talmassons ha accellerato mettendo e mostrando in campo I valori del campionato.Nel terzo siamo state un po’ piu’ propositive anche con il lavoro di muro difesa ed è uscito un set tirato anche per alcuni cambi fatti da coach Barbieri ».

I TABELLINI-

GIRONE A-

D&A ESPERIA CREMONA – ITAS TRENTINO 0-3 (24-26 23-25 14-25)

D&A ESPERIA CREMONA: Mennecozzi 2, Piovesan 10, Landucci 6, Kullerkann 6, Rossini 12, Ferrarini 3, Zampedri (L), Giacomello 2, Coppi. Non entrate: Buffo, Balconati, Kullerkann. All. Magri.

ITAS TRENTINO: Mason 8, Moretto 11, Dehoog 13, Michieletto 11, Fondriest 9, Bonelli 6, Parlangeli (L). Non entrate: Joly, Meli, Libardi (L), Michieletto, Serafini, Bisio. All. Saja.

ARBITRI: Fontini, Giulietti.

NOTE – Durata set: 28′, 27′, 23′; Tot: 78′.

MVP: Carly Dehoog (Itas Trentino)

EMILBRONZO 2000 MONTALE – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-11 25-20 26-24)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 7, Lancellotti 3, Frangipane 19, Fronza 10, Visintini 13, Zojzi 10, Bici (L). Non entrate: Bonato, Bonato (L), Bozzoli, Aguero, Mammini, Montagnani. All. Ghibaudi.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 8, Consoli 5, Boldini 2, Cvetnic 9, Munarini, Obossa 18, Scognamillo (L), Torcolacci 1, Orlandi 1, Foresi 1. Non entrate: Ratti, Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami.

ARBITRI: Laghi, Papapietro.

NOTE – Durata set: 17′, 26′, 27′; Tot: 70′.

MVP: Alma Frangipane (Emilbronzo 2000 Montale)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – LPM BAM MONDOVI’ 0-3 (13-25 16-25 18-25)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Nelson 7, Cattaneo 2, Bartesaghi 11, Trevisan 5, Anello 5, Galletti, Porzio (L), Casarotti 2, Tommasini, Pomili. Non entrate: Marchesi, Martinelli, Anello (L), Menegaldo. All. Bolzoni.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 16, Riparbelli 12, Decortes 12, Populini 7, Pizzolato 7, Giroldi 2, Bisconti (L). Non entrate: Longobardi, Takagui, Zech, Colzi, Giubilato (L). All. Solforati.

ARBITRI: Pasciari, Lentini. NOTE – Durata set: 20′, 22′, 24′; Tot: 66′.

MVP: Chiara Riparbelli (LPM Bam Mondovì)

CLUB ITALIA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-20 21-25 16-25 24-26)

CLUB ITALIA: Giuliani 9, Micheletti 10, Adriano 13, Esposito 9, Monaco 7, Batte, Ribechi (L), Viscioni 5, Amoruso 4, Gambini 1, Passaro. Non entrate: Peroni, Modesti, Acciarri (L). All. Mencarelli.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Badalamenti 16, Botezat 11, Zanette 22, Arciprete 11, Tonello 11, Balboni 2, Mistretta (L), Fiorio. Non entrate: Morandi (L), Member-meneh, Pandolfi, Milani, Donato Biasi, Venco. All. Amadio.

ARBITRI: Galteri, Lorenzin.

NOTE – Durata set: 22′, 24′, 20′, 25′; Tot: 91′.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – BSC MATERIALS SASSUOLO 2-3 (25-27 25-21 25-27 25-19 11-15)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 10, Veneriano 14, Nicolini 9, Nardo 28, Badini, Conti 17, Rolando (L), Bernasconi 6, Radice (L). Non entrate: Gallizioli, Cantaluppi, Pinto, Nicoli, Stroppa. All. Chiappafreddo.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 32, Civitico 16, Busolini 15, Vittorini 6, Manfredini 13, Scacchetti 3, Pelloni (L), Bondavalli 2, Martinez Vela, Masciullo. Non entrate: Dhimitriadhi, Rosculet. All. Venco.

ARBITRI: Mannarino, Giorgianni.

NOTE – Durata set: 30′, 28′, 33′, 25′, 16′; Tot: 132′.

MVP: Aurora Pistolesi (BSC Materials Sassuolo)

OROCASH LECCO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 0-3 (20-25 22-25 16-25)

OROCASH LECCO: Tresoldi 5, Rimoldi, Marmen 2, Piacentini 9, Bracchi 14, Zingaro 5, Bonvicini (L), Albano 3, Lancini 2. Non entrate: Bassi, Rocca, Belloni, Casari (L), Citterio. All. Milano.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 9, Taje’ 10, Bridi 7, Bulaich Simian 14, Gannar 8, Schiro’ 6, Barbagallo (L), Messaggi. Non entrate: Bresciani, Diagne, Fontemaggi. All. Guadalupi.

ARBITRI: Di Bari, Chiriatti.

NOTE – Durata set: 26′, 25′, 23′; Tot: 74′.

MVP: Daniela Bulaich Simian (Hermaea Olbia)

GIRONE B-

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-1 (22-25 25-17 25-13 25-18)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Angelina 19, Barbazeni 1, Mazzon 16, Tanase 10, Marconato 14, Malvicini 4, Maggipinto (L), Brandi 5, Esposito 2, Nardelli 1, Cometti, Muraro. Non entrate: Bartolucci, Scarabelli (L). All. Sinibaldi.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Botarelli 9, Ghezzi 8, Cogliandro 8, Spinello, Costagli 11, Hollas 5, Vittorio (L), Di Mario, Moschettini, Polesello. Non entrate: Giorgetta. All. Gagliardi.

ARBITRI: Russo, Giglio.

NOTE – Durata set: 26′, 23′, 21′, 25′; Tot: 95′.

MVP: Alice Tanase (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

ROMA VOLLEY CLUB – ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 3-0 (25-20 25-23 25-17)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis, Rivero 7, Ciarrocchi 11, Bici 10, Melli 13, Rebora 10, Ferrara (L), Bianchini 1. Non entrate: Valoppi, Valerio, Rucli, De Luca Bossa. All. Cuccarini.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Modestino 2, Allasia 1, Wiblin 12, Eckl 8, Bole, Cortella 7, Tellone (L), Cabassa 9, Granieri 3, Lazzarin, Guzin. All. Gazzotti. ARBITRI: Autuori, Morgillo. NOTE – Durata set: 24′, 28′, 23′; Tot: 75′.

MVP: Sofia Rebora (Roma Volley)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – VOLLEY SOVERATO 3-0 (25-12 25-22 29-27)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 7, Babatunde 10, Turco 1, Bolzonetti 18, Parini 8, Perovic 12, Caforio (L), Saguatti 2, Salvatori. Non entrate: Covino, Muscara’ (L), Cangini, Aluigi, Biagini. All. Barbolini.

VOLLEY SOVERATO: Giugovaz 10, Cecchi 8, Malinov, Schwan 10, Giambanco 4, Korhonen 14, Ferrario (L), Salviato, Barbaro, Cherepova, Zuliani. Non entrate: Tolotti. All. Chiappini.

ARBITRI: Adamo, Grossi. NOTE – Durata set: 22′, 24′, 36′; Tot: 82′.

MVP: Sveva Parini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

SEAP-SIGEL MARSALA – ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-1 (21-25 25-21 25-17 27-25)

SEAP-SIGEL MARSALA: Ghibaudo 4, Bulovic 11, Frigerio 6, Salkute 25, Moneta 23, Deste 6, Norgini (L), Garofalo 2. Non entrate: Szucs, Guarena. All. Buonavita.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 1, Legros 10, Farina 14, Kavalenka 21, Panucci 5, Cheli 4, Formaggio (L), Ottino 3, Ferraro, Munaron, Groff. Non entrate: Martinez Volskis, Digonzelli, Ghirini (L). All. Iosi.

ARBITRI: Mazzara’, Guarneri.

NOTE – Durata set: 27′, 27′, 27′, 34′; Tot: 115′.

MVP: Serena Moneta (Seap-Sigel Marsala)

CDA TALMASSONS – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-0 (25-22 25-17 25-20)

CDA TALMASSONS: Milana 3, Caneva 11, Taborelli 14, Rossetto 10, Costantini 7, Eze Blessing 2, De Nardi (L), Trampus 7, Campagnolo 2, Tognini 2, Michelini, Crisafulli. Non entrate: Monaco (L), Grassi. All. Barbieri. 3M

PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 10, Pero 2, Giudici 14, Patasce 4, Agbortabi 8, Manig 1, Rota (L), Negri 3, Bosi. Non entrate: Traballi, Dalla Rosa. All. Marangi. ARBITRI: Sabia, Sessolo.

NOTE – Durata set: 24′, 22′, 25′; Tot: 71′.

MVP: Alice Trampus (CDA Talmassons)

GIRONE A-

I RISULTATI-

D&a Esperia Cremona-Itas Trentino 0-3 (24-26, 23-25, 14-25)

Emilbronzo 2000 Montale-Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-11, 25-20, 26-24)

Chromavis Eco Db Offanengo-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (13-25, 16-25, 18-25)

Club Italia-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (25-20, 21-25, 16-25, 24-26)

Tecnoteam Albese Volley Como-Bsc Materials Sassuolo 2-3 (25-27, 25-21, 25-27, 25-19, 11-15)

Orocash Lecco-Volley Hermaea Olbia 0-3 (20-25, 22-25, 16-25)

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 56 (18 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 48 (16 – 6); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 45 (15 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 45 (15 – 7); Volley Hermaea Olbia 30 (11 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 28 (10 – 12); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 15); Orocash Lecco 22 (7 – 15); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 15); Emilbronzo 2000 Montale 21 (7 – 15); Club Italia 9 (3 – 19);

GIRONE B-

I RISULTATI-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-1 (22-25, 25-17, 25-13, 25-18)

Roma Volley Club-Itas Ceccarelli Martignacco 3-0 (25-20, 25-23, 25-17)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Volley Soverato 3-0 (25-12, 25-22, 29-27)

Seap-Sigel Marsala-Anthea Vicenza Volley 3-1 (21-25, 25-21, 25-17, 27-25)

Cda Talmassons-3m Pallavolo Perugia 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)

Ha riposato: Desi Shipping Akademia Messina

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 60 (20 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 45 (15 – 5); Cda Talmassons 44 (15 – 5); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 42 (15 – 5); Itas Ceccarelli Martignacco 38 (13 – 7); Volley Soverato 30 (10 – 10); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 12); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (3 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 16); Seap-Sigel Marsala 12 (4 – 16); 3m Pallavolo Perugia 9 (3 – 17).

QUALIFICATE ALLA POOL PROMOZIONE-



Girone A: Itas Trentino, Valsabbina Millenium Brescia, Bsc Materials Sassuolo, Futura Giovani Busto Arsizio, Lpm Bam Mondovi’, Volley Hermaea Olbia.



Girone B: Roma Volley Club, Omag-Mt San Giovanni In M.No, Cda Talmassons, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, Itas Ceccarelli Martignacco, Volley Soverato.

PARTECIPANTI ALLA POOL SALVEZZA-



Girone A: Tecnoteam Albese Volley Como, D&a Esperia Cremona, Orocash Lecco, Chromavis Eco Db Offanengo, Emilbronzo 2000 Montale, Club Italia.

Girone B: Anthea Vicenza Volley, Assitec Volleyball Sant’Elia, Desi Shipping Akademia Messina, Seap-Sigel Marsala, 3m Pallavolo Perugia.