Parte la corsa per promozione e salvezza

ROMA- Inizierà questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 marzo, la fase più calda del Campionato di Serie A2. Le ventitre squadre che hanno inizialmente composto il Girone A e il Girone B sono state divise in due nuovi raggruppamenti: la Pool Promozione , che decreterà la prima promossa in Serie A1 e le quattro squadre che si giocheranno i Playoff Promozione, e la Pool Salvezza, che invece stabilirà le sei retrocesse in Serie B1.

Coinvolgendo le migliori squadre del Campionato, la Pool Promozione comincia subito con alcune sfide avvincenti, che metteranno già tanto in palio. Roma, con il suo record immacolato di venti successi, inizia il suo cammino dall’insidiosa trasferta ad Olbia, mentre Trento, seconda, ospita un’avversaria da non sottovalutare come Montecchio. Busto-Soverato sarà un rematch del quarto di Coppa Italia, dominato dalle cocche, mentre grande attenzione su Talmassons-Sassuolo, terze nei rispettivi raggruppamenti. Dopo il k.o. con Montale, Brescia è chiamata alla reazione ospitando Martignacco, mentre chiude il programma un confronto storico del campionato cadetto come Mondovì-San Giovanni in Marignano.

Nel programma della Pool Salvezza subito tre sfide fondamentali per le squadre coinvolte: Marsala, Perugia e Club Italia, ultime tre in classifica, sono chiamate a fare punti e potranno provarci giocando in casa contro Cremona (seconda), Offanengo (quinta) e Vicenza (quarta). La capolista Albese riposa, mentre Lecco (terza) ospita Messina (ottava) e, vicine in classifica, Montale (sesta) fa visita a Sant’Elia (settima).

POOL PROMOZIONE-

Scatterà dal Sanbàpolis la Pool Promozione del Campionato di Serie A2. Sarà infatti l’anticipo della prima giornata tra Itas Trentino e Ipag S.lle Ramonda Montecchio ad inaugurare la seconda fase della stagione, in cui le prime sei classificate del Girone A sfideranno esclusivamente le prime sei classificate dell’altro raggruppamento. Le squadre ripartiranno dai punti conquistati in Regular Season, con le trentine al momento secondo alle spalle di Roma, grazie ai 56 punti intascati nella prima fase della stagione. La Pool Promozione delle gialloblù di coach Saja inizierà contro la formazione guidata da coach Sinibaldi, che ha chiuso al quarto posto il Girone B (settima al momento in classifica generale) dimostrandosi una formazione molto temibile soprattutto in attacco, con il duo Angelina-Mazzon a fare faville durante la stagione regolare (entrambe tra le migliori dieci top scorer di Serie A2, 380 punti per la schiacciatrice e 349 per l’opposta).

« Si apre una nuova fase del campionato, ma noi continueremo a scendere in campo con il medesimo obiettivo – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – : ci sono diciotto punti in palio e dovremo essere bravi a guadagnarne il più possibile per mantenere il secondo posto, che ci garantirebbe il migliore piazzamento in vista del Playoff. Sabato incontriamo una squadra, Montecchio, che gioca una pallavolo veloce e che ha tanti centimetri. Nella prima fase della stagione ha sempre navigato tra le prime posizioni del girone confermando di aver allestito un roster importante per tentare il salto di categoria. Sarà una bella sfida da affrontare a viso aperto, forti del supporto che avremo anche dal nostro pubblico ».

« Affrontiamo Itas Trentino con la consapevolezza che si tratta di un’ottima squadra, con un giusto mix di giovani ed esperienza – sottolinea Mario Fangareggi, secondo coach a fianco di Marco Sinibaldi -. Noi dovremo attaccare gli avversari con la continuità del nostro livello, spingendo sempre e con la giusta determinazione per ottenere il massimo. Arriviamo motivati e soddisfatti in questa nuova fase che si apre, orgogliosi dei risultati ottenuti nella regular season, ma sapendo che adesso ci aspettano sei partite con un alto livello. Contro queste squadre ci servirà, una continuità di gioco, che abbiamo già dimostrato durante il campionato, ma che in questi match sarà fondamentale ».

Esordio nella seconda fase di campionato tra le mura di casa per la Futura Giovani Busto Arsizio, che nel secondo anticipo di sabato affronterà il Volley Soverato. Al PalaBorsani sbarcherà, infatti, la squadra calabrese che ha staccato l’ultimo pass utile per la Pool Promozione nel suo girone grazie ai 30 punti conquistati con un bilancio di dieci vittorie e dieci sconfitte, che valgono ora l’undicesima piazza nella classifica generale. Il trend delle cavallucce marine nelle ultime cinque uscite non è stato dei migliori, con una sola vittoria conquistata e quattro sconfitte, di cui le ultime due al tie-break contro Montecchio prima e con San Giovanni in Marignano poi. Le calabresi di coach Luca Chiappini, si presenteranno a Busto senza dubbio con grandissimo entusiasmo per aver centrato l’obiettivo salvezza e non solo e, pur essendo molto complicata la corsa playoff, potranno essere libere mentalmente da pressioni e aspettative e far leva sul morale per provare a vendicare la sconfitta di Coppa Italia e rovinare il cammino delle bustocche. Dalla parte opposta della rete, Balboni e compagne, reduci dalla vittoria non brillantissima contro il Club Italia, dovranno entrare sul rettangolo di casa con grinta, carattere e determinazione tale da imporre il loro gioco e mettere in tasca tre punti fondamentali per esordire al meglio nel secondo round della stagione e tenere alto il morale nella corsa verso l’obiettivo finale.

Queste le parole di Cristina Fiorio:

« Siamo contente di iniziare questa seconda fase e poter giocare in casa la prima gara. Il nostro obiettivo è quello di fare il maggior numero di punti contro tutti per provare a risalire le due posizioni che attualmente ci separano dalle posizioni playoff. Dovremo essere brave a lavorare e pensare partita dopo partita senza sottovalutare nessuno. Contro Soverato dovremmo partire subito cariche e decise con tanta voglia di imporre il nostro gioco, così come ci era ben riuscito contro di loro in Coppa Italia. Vogliamo iniziare subito con il piede giusto e siamo pronte a dare il massimo per conquistare tre punti che sicuramente farebbero bene in vista dei prossimi impegni » .

Negli occhi c’è ancora la gran vittoria di Lecco, che ha permesso di strappare il pass per la Pool Promozione. La Volley Hermaea Olbia, però, non ha tempo per cullarsi sugli allori: domenica pomeriggio arriva la capolista imbattuta Roma Volley Club, e le biancoblù vogliono dimostrare di essere all’altezza.

Il capitano Sara Tajè presenta i temi del match partendo dal successo in tre set che ha consegnato la salvezza alle aquile tavolarine:

« Forse si è trattato della nostra miglior prestazione in assoluto, l’impatto è stato molto positivo. Sappiamo che non tutto è dipeso da noi, ma ci sono anche i nostri meriti. Abbiamo sfruttato proprio l’ultima occasione, ma a volte un po’ di brivido ci vuole. Ora vorremmo continuare a giocare come nelle ultime partite, mostrando atteggiamento giusto e voglia di fare. Siamo spesso state all’altezza delle big, ma per ripeterci sugli stessi livelli non possiamo prescindere dal nostro gioco. Roma? Siamo contente di poter giocare una gara del genere in casa. Il Geopalace è stato un nostro fortino per tutta la regular season e ci darà sicuramente una spinta importante. Confidiamo sul fattore campo e sulla spensieratezza data dalla salvezza già conquistata per impensierire Roma e provare a strappare qualche punto ».

Roma arriva in Sardegna con un cammino immacolato in stagione regolare e un margine di dieci punti sulla seconda in classifica: calcolatrice alla mano, la promozione in Serie A1 potrebbe già arrivare al termine della terza giornata.

Coach Cuccarini però è consapevole di non poter abbassare la guardia:

« Siamo molto orgogliosi di quanto fatto finora, ma anche consapevoli che per raggiungere e conquistare il nostro obiettivo la strada è ancora lunga. Il vantaggio è molto grande ma questo non significa niente: le classifiche si muovono e dobbiamo conquistare i punti che ci mancano. Per noi sarà quindi importante iniziare col passo giusto. Olbia è una squadra che in casa ha avuto sicuramente un rendimento di altissimo livello, la stessa Trento su quel campo ha perso al tie-break. Abbiamo un obiettivo davanti e vogliamo perseguirlo fino in fondo, mettendo in campo una prestazione che ci consente di ottenere anche ad Olbia quello che vogliamo ».

Non si sono mai incontrate in Serie A la Valsabbina Millenium Brescia e l’Itas Ceccarelli Martignacco, le due formazioni impegnate al PalaGeorge per la prima giornata della Pool Promozione. Separate in classifica da 6 punti, le leonesse occupano al momento il quinto posto, ultimo valido per l’accesso ai playoff, mentre le friulane si trovano in decima posizione. La dura caduta nell’ultima di regular season a Montale ha interrotto il percorso di crescita delle giallonere, che a febbraio avevano inanellato 6 vittorie consecutive dopo un gennaio complicato anche a causa degli impegni di Coppa. Ora l’imperativo in casa bresciana è quello di riscattare la brutta sconfitta e iniziare con il piede giusto una Pool Promozione che permette pochi inciampi.

« Domenica inizia la Pool Promozione e per noi comincia un percorso importante perché ci permette di puntare a raggiungere il nostro obiettivo – commenta l’opposta di Brescia Josephine Obossa – Anche in questa fase sarà importante ogni partita, per fare più punti possibili e determinare le squadre che potranno accedere ai playoff. Non sarà semplice, dovremo sfruttare ogni occasione ed entrare in campo concentrate e spingendo fin da subito. Mi aspetto una partita non semplice, loro sono una squadra giovane e di talento, con un gioco molto rapido. Noi dovremo mettere in campo tutta la nostra grinta e voglia di vincere, per riscattarci dalla sconfitta di Montale. Contiamo che il tifo del PalaGeorge possa darci una mano in più! ».

A inquadrare questa prima gara lato Martignacco c’è coach Alberto Maria Nicoli, vice del tecnico Marco Gazzotti:

« Arriviamo a questa nuova fase dopo una regular season che, a mio modo di vedere, è stata per noi davvero emozionante. Da squadra giovane, ora ci ritroviamo fra i grandi. Essendo già salvi, vivremo questa nuova fase con serenità, cercando però di giocare ugualmente le nostre carte dando battaglia a tutte le formazioni che incontreremo. Domenica affronteremo una squadra ricca di individualità importanti, una formazione che avrà come obiettivo primario quello di raggiungere al più presto i playoff. Per quanto ci riguarda, noi proveremo a portare a casa la crescita individuale di ogni nostra atleta. In questi giorni ho visto tutte le ragazze molto motivate, decise a fare bene ».

Dopo la chiusura della Regular Season per la Cda Talmassons è giunto il momento di guardare alla Pool Promozione. Il primo impegno in programma sarà quello di domenica presso il Palazzetto dello Sport di Latisana: ad attendere le ragazze di coach Barbieri ci sarà la BSC Materials Sassuolo, in una sfida tra le due terze classificate dei gironi A e B, separate da un solo punto nella classifica generale. Un vero e proprio scontro diretto per iniziare questa nuova fase della stagione, che metterà di fronte due formazioni che hanno tra le proprie file alcune giocatrici che stanno eccellendo nei fondamentali di muro e servizio: nella top10 delle blockers figurano Giada Civitico (seconda con 60 muri vincenti) e Veronica Costantini (quinta con 52), mentre tra le migliori acers ecco Linda Manfredini (seconda con 37 ace) e Veronica Taborelli (quarta con 30). A presentare il match è coach Leonardo Barbieri, che parla del percorso avuto dalle sue ragazze in regular season e di quello che sarà Sassuolo come prossimo avversario:

« Siamo molto contenti, finora la crescita è stata costante, non solo nei risultati ma soprattutto a livello statistico. Quella con Sassuolo sarà sicuramente una grande partita. Ormai ci aspettano solamente grandi sfide perché sono arrivate a questa fase le squadre migliori e più forti e ci sarà sicuramente una gran pallavolo. Sassuolo ha un gioco molto vario, rischiano molto con un gioco molto veloce di difficile lettura. Dobbiamo essere molto precisi in quello, bravi a leggere ma anche molto attenti nelle scelte che dovremo fare a muro. Di contraltare, quando si riesce a battere bene tutto diventa più semplice, quindi l’altro aspetto che dovremo fare è mantenere il nostro trend in battuta molto alto ».

Queste invece le parole di Chiara Scacchetti:

« Domenica contro Talmassons sarà una partita difficile, come lo saranno tutte le partite che dovremo affrontare da qui alla fine. Non sarà facile ma entreremo in campo decise e motivate perché abbiamo fisso il nostro obiettivo di raggiungere i playoff . Abbiamo fatto un girone di ritorno positivo e in crescita più di quello dell’andata perché siamo riuscite a fare più punti e ci hanno permesso di chiudere con un terzo posto. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità e faremo di tutto per fare del nostro meglio ».

Un match che ha regalato diverse emozioni in passato quello tra la LPM BAM Mondovì e l’Omag-MT San Giovanni in M.no, quasi una classica delle fasi più calde del Campionato di Serie A2. Degli ultimi sette incontri, cinque sono arrivati in Pool Promozione, tutti terminati dopo una battaglia di cinque set, gli altri due nelle semifinali di Coppa Italia, con una vittoria per parte: insomma, un vero e proprio big match. In generale, le piemontesi hanno festeggiato nove volte nei dodici precedenti, ma guai a prendere sottogamba l’impegno con la seconda classificata del Girone B, capace di portare due giocatrici nella top10 delle scorer di A2: Nikoleta Perovic (quarta con 373 punti) e Alessia Bolzonetti (settima con 355). Dall’altro lato, proveranno a guadagnare punti per risalire la classifica (le due squadre sono separate da 5 punti) i due ex di giornata, coach Matteo Solforati e l’opposta Decortes (seconda marcatrice del campionato con 390 punti).

Le dichiarazioni sono affidate a due dirigenti, con il d.s. di Mondovì Paolo Borello che parla così:

« Siamo soddisfatti della posizione da cui partiamo in classifica, abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno, adesso sarà complicato e l’asticella si alza. Sappiamo che dovremo giocare sei partite come fossero sei finali e sappiamo che le finali si giocano per vincere e non per giocare. Dobbiamo sperare di riuscire ad entrare nel Playoff e sarà molto difficile, visto che vi accederanno solo quattro squadre. Abbiamo le carte per giocarcela e vincere con tutti e proveremo a farlo!».

Dall’altro lato c’è il presidente Stefano Manconi:

« La gara contro Mondovì è senza dubbio complicata. Spero che si riveli un match di alto livello poiché vorrebbe dire che noi saremmo in partita, a conferma delle ultime ottime prestazioni. Conosciamo bene l’avversario. Coach Solforati ha reinserito Populini titolare fissa nel sestetto base, Giroldi sta palleggiando da titolare inamovibile da diverso tempo, davanti puntano su atlete dal colpo pesante come Grigolo e Decortes. L’Omag-Mt dovrà puntare innanzitutto sul servizio per mettere, così, in difficoltà la linea di ricezione di Mondovì. Dobbiamo cercare di giocare bene il cambio palla ed essere ordinati e compatti a muro, per depotenziare le loro attaccanti ».

POOL SALVEZZA-

Primo impegno nella Pool Salvezza per il Club Italia che nell’anticipo del sabato al Centro Pavesi Fipav di Milano ospita l’Anthea Vicenza Volley. Vicenza ha chiuso la regular season al settimo posto del Girone B e i 21 punti conquistati nella prima parte della stagione le valgono il quarto posto nella classifica di partenza della Pool Salvezza. La formazione di coach Ivan Iosi ha chiuso la prima fase della stagione con quattro sconfitte consecutive. Il Club Italia nelle ultime giornate della regular season è stato protagonista di belle prove corali, che testimoniano i progressi nel percorso di crescita individuale e di squadra che è alla base del progetto federale, a cui non sono però seguiti punti in classifica. Ancora una volta, l’obiettivo per le azzurrine sarà quello di compiere un ulteriore passo in avanti scendendo in campo con determinazione, trovando la giusta continuità.

« Quanto abbiamo fatto fino ad ora è per noi solo una parte del nostro percorso – spiega il tecnico federale Michele Fanni -. A partire da questa settimana giocheremo nella Pool Salvezza e, come dice il nome stesso, incontreremo squadre che hanno un livello inferiore rispetto alle prime del girone. Probabilmente ci troveremo ad affrontare partite più alla nostra portata. Sicuramente in questo campionato tutti hanno molto più esperienza di noi e dovremo essere bravi a mettere in mostra quelli che sono i nostri punti di forza soprattutto in attacco ».

Queste invece le parole di coach Ivan Iosi:

« Il Club Italia è una formazione in grande crescita. Nonostante la giovane età delle protagoniste sta esprimendo una buona pallavolo e si sta dimostrando solida. Le azzurrine hanno qualità in prima e in seconda linea, è un Club Italia molto bilanciato, magari con meno fisicità offensiva rispetto ad altre stagioni, ma con molta tecnica e organizzazione di gioco. Come tutte le giovani in crescita, hanno avuto un percorso altalenante, ma il 2022 ha certificato come quella italiana sia la miglior scuola di pallavolo al mondo. Ci aspetta una gara tutt’altro che semplice, siamo pronti e abbiamo cercato di lavorare dopo il k.o. di Marsala sulle difficoltà che ci hanno accompagnato in quella gara. Ora siamo attese da un match importante che dobbiamo e vogliamo giocare in un certo modo ».

Orocash Picco Lecco si prepara per la seconda fase di campionato, dieci sfide importanti per decretare il destino delle biancorosse. Si parte con una sfida casalinga domenica contro la Desi Shipping Akademia Messina. Le padrone di casa, dopo un’ottima stagione regolare, sono al momento salve, ma con solo un punto di margine sulle inseguitrici. Tra cui sicuramente si annovera la formazione siciliana, distante sette punti dall’ultimo posto che garantisce la permanenza in Serie A2. Entrambe le formazioni non vincono da sei partite, un digiuno che inevitabilmente una delle due spezzerà proprio domenica.

« E’ la settimana dell’inizio della seconda fase, la pool salvezza. Andremo a incontrare le cinque squadre dell’altro girone in andata e ritorno. Il nostro campionato finirà il 7 maggio, con una settimana di anticipo rispetto alle altre – precisa Gianfranco Milano, coach di Orocash Picco Lecco -. Ora analizzeremo le nuove squadre, che non abbiamo mai incontrato in precedenza. Messina ha inserito nel suo roster una giocatrice americana in posto 4 che è il riferimento del loro gioco e supportata da un opposto di qualità. Dobbiamo sintonizzarci con le nostre caratteristiche muro-difesa. Sarà fondamentale fare bene in casa e cercare di conquistare più punti in trasferta per assicurarci un posto in A2 anche il prossimo anno ».

La quarta vittoria stagionale, oltre ad aver contribuito ad immettere nuovo ossigeno alla classifica, dovrà servire ad accrescere l’autostima di tutti gli attori protagonisti della Seap-Sigel Marsala. Contro Vicenza la squadra non si è disunita, ha tenuto i nervi saldi facendosi trovare pronta ad annullare l’insperata rimonta delle avversarie. Sarà di nuovo l’impianto del Palasport San Carlo domenica ad ospitare una gara della Seap-Sigel Marsala, che si appresta ad affrontare la D&A Esperia Cremona dell’ex azzurra Jasmine Rossini. La formazione allenata da Valeria Magri è al secondo posto della classifica generale, con 24 punti, e finisse oggi il campionato staccherebbe di diritto il pass per la partecipazione alla prossima Serie A2. Dodici quindi i punti di distanza dalle siciliane, che devono dar seguito alla buona prestazione dello scorso weekend per riprendere a correre verso l’obiettivo salvezza.

Ad inizio settimana ci sono state le parole determinate di coach Eraldo Buonavita:

« La condotta di gara assunta nell’ultimo impegno di stagione regolare dovrà servirci da viatico per le dodici finali che ci andremo a giocare. A partire da domenica affrontando Cremona inizia un nuovo campionato: non dobbiamo guardare alla classifica. Alle ragazze proveremo a dire che tutte le squadre in Pool Salvezza assieme a noi partiranno da zero e vediamo cosa combineremo in questo mini campionato. In seguito, riusciremo a capire se i dodici punti che ci stiamo portando dietro saranno sufficienti per la permanenza nella categoria ».

Queste invece le parole di Ludovica Mennecozzi:

« Anche se abbiamo perso 3-0, sono soddisfatta della gara contro Trento, perché almeno nei primi due set abbiamo giocato alla pari. Riguardo alla pool salvezza, credo che il girone A fosse un po’ più equilibrato rispetto al girone B, quindi sono fiduciosa, anche se poi è sempre il campo il giudice più equo. Di Marsala conosco alcune giocatrici valide e sicuramente, giocando in casa la loro prima venderanno molto cara la pelle. Noi dovremo essere molto concentrate per cercare di portare via più punti possibile. Mando un abbraccio ai tifosi che ci seguono e ci supportano sempre ».

Non poteva chiudere meglio la stagione l’Emilbronzo 2000 Montale, capace di regolare con un netto 3-0 una formazione quotata come Brescia nell’ultima gara casalinga del Girone A. Un risultato che deve fare da viatico alla seconda parte di stagione delle modenesi, che cominceranno la Pool Salvezza in casa dell’Assitec Volleyball Sant’Elia. Le due formazioni sono separate in classifica da sei punti: Montale occupa il sesto posto ma con gli stessi punti di Vicenza e Offanengo, al momento salve per un record migliore; Sant’Elia il settimo.

Coach Nino Gagliardi presenta la sfida:

« È la prima volta che approcciamo alle squadre dell’altro girone e quindi dobbiamo effettivamente capire qual è il livello. Montale arriva da una vittoria importante contro Brescia e questo ovviamente li avrà esaltati. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare il fatto che vengono a giocare da noi e soprattutto dovremo necessariamente avere una grande fame per poter ribaltare la situazione e portare a casa la vittoria. Giochiamo contro un avversario che comunque nel corso della regular season ha alternato partite buone a partite meno buone. La differenza la dovremo fare dal punto di vista delle motivazioni perché se vogliamo affermarci in questo finale di stagione dobbiamo sfruttare al massimo tutte le possibilità che abbiamo ».

Così invece Elisa Lancellotti:

« La vittoria con Brescia ci ha dato una grande carica. Aver battuto una delle big ha aumentato il nostro morale, e ci ha aiutato a lavorare con maggiore serenità durante la settimana. Domenica inizia la fase cruciale del campionato, nel quale ci aspettano solo delle finali. Andremo a giocare in trasferta, e sarà una partita molto tosta. Dovremo cercare di essere aggressive fin dal primo punto, così come abbiamo fatto con Brescia, e poi sviluppare il nostro gioco, pensando a fare nella nostra parte del campo. Ci sarà da lottare, perché tutte le nostre avversarie saranno molto agguerrite. Dovremo inoltre essere lucide nei momenti chiave dei set, per portare a casa più punti possibili ».

È la trasferta umbra di domenica a Perugia a dare il la al viaggio della Chromavis Eco DB Offanengo nella Pool Salvezza di Serie A2. Domenica al PalaPellini le neroverdi di Giorgio Bolzoni affronteranno la 3M Pallavolo Perugia allenata dall’ex Guido Marangi nella prima giornata della seconda fase. Offanengo si presenta alla pool salvezza con 21 punti, appaiata a Vicenza (che però avrà due partite in più) e Montale tra il quarto e il sesto posto. Le umbre, invece, chiudono la classifica a quota 9 a braccetto con il Club Italia.

« Ci aspetta – commenta il tecnico Marangi – una partita difficile, per noi è sempre complicata, veniamo da una stagione costellata da infortuni e non saremo di certo al 100%. In questa pool tutti i match sono importanti, avendo in palio punti pesanti per la salvezza e per questo mi aspetto un approccio diverso da parte di tutte le squadre ».

« La seconda fase – commenta coach Bolzoni – è delicata perché è legata alla salvezza e perché bisogna capire i valori delle altre formazioni che andremo a incontrare. Al di là della graduatoria che dà un verdetto iniziale e che ci vede in una posizione abbastanza favorevole per il prosieguo, è chiaro come ci siano trasferte lunghe da affrontare, situazioni di parte finale di stagione da gestire legate alle condizioni fisiche; ci portiamo dietro un girone pesante, non sappiamo bene i valori dell’altro raggruppamento e inizialmente è difficile ragionare in materia. Credo che meno calcoli si facciano e più si pensi alla singola partita, meglio è, con l’intento di conquistare più risultati positivi possibili. Perugia è una squadra abbastanza omogenea, l’opposta Salinas è la giocatrice più importante insieme alla banda Traballi. In attacco è una buona formazione, mentre soffre un po’ in ricezione: sarà sicuramente importante attaccarla in battuta ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA DELLA POOL PROMOZIONE-



Sabato 11 marzo ore 17.00

Itas Trentino-Ipag S.lle Ramonda Montecchio Arbitri: Sessolo-Stellato

Sabato 11 marzo ore 20.00

Futura Giovani Busto Arsizio-Volley Soverato Arbitri: Sabia-Testa

Domenica 12 marzo ore 15.00

Volley Hermaea Olbia-Roma Volley Club Arbitri: Kronaj-Manzoni

Domenica 12 marzo ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia-Itas Ceccarelli Martignacco Arbitri: Pasin-Pristerà

Cda Talmassons-BSC Materials Sassuolo Arbitri: Jacobacci-Licchelli

LPM BAM Mondovì-Omag-MT San Giovanni in M.no Arbitri: Giorgianni-Di Lorenzo

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA DI ANDATA DELLA POOL SALVEZZA-



Sabato 11 marzo ore 16.00

Club Italia-Anthea Vicenza Volley Arbitri: Angelucci-Polenta



Domenica 12 marzo ore 15.00

Orocash Picco Lecco-Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Marigliano-Galteri



Domenica 12 marzo ore 16.00

Seap-Sigel Marsala-D&A Esperia Cremona Arbitri: Stancati-Pecoraro



Domenica 12 marzo ore 17.00

Assitec Volleyball Sant’Elia-Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Lanza-Pescatore

3M Pallavolo Perugia-Chromavis Eco DB Offanengo Arbitri: Fontini-Somansino

Riposa: Tecnoteam Albese Volley Como

LE CLASSIFICHE-

POOL PROMOZIONE-

Roma Volley Club 66 (20-0), Itas Trentino 56 (18-4), Omag-MT San Giovanni in M.no 50 (15-5), CDA Talmassons 48 (15-5), Valsabbina Millenium Brescia 48 (16-6), BSC Materials Sassuolo 47 (16-6), Ipag S.lle Ramonda Montecchio 46 (15-5), Futura Giovani Busto Arsizio 45 (15-7), LPM BAM Mondovì 45 (15-7), Itas Ceccarelli Martignacco 42 (13-7), Volley Soverato 33 (10-10), Volley Hermaea Olbia 30 (11-11).

POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 28 (10-12), D&a Esperia Cremona 24 (7-15), Orocash Picco Lecco 22 (7-15), Anthea Vicenza Volley 21 (8-12), Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7-15), Emilbronzo 2000 Montale 21 (7-15), Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (3-17), Desi Shipping Akademia Messina 14 (4-16), Seap-Sigel Marsala 12 (4-16), 3m Pallavolo Perugia 9 (3-17), Club Italia 9 (3-19).