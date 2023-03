Soverato va a vincere sul campo della Futura

CASTELLANZA (VARESE)- Inizia decisamente in salita il cammino della Futura Giovani Busto Arsizio nella Pool Promozione. Nella gara d’esordio infatti, le biancorosse escono con una pesante sconfitta per 2-3 contro il Volley Soverato. Un k.o. che pesa per le cocche che, tra le mura amiche, approcciano male la gara e non riescono mai ad invertire la rotta nonostante la rimonta dal 2-0 iniziale fino al quinto set. Dalla parte opposta della rete, Soverato, con la testa sgombra da pensieri e pressioni, fa la partita e si tiene le redini per oltre due set mandando completamente in tilt le padrone di casa. Una Futura irriconoscibile nei primi due parziali subisce i colpi delle avversarie, che picchiano forte in battuta e mandano in confusione le bustocche. Subiscono il doppio schiaffo le biancorosse che anche nel terzo sembrano non cambiare passo e fanno correre più di qualche brivido ai tifosi rimediando la vittoria in un finale di fuoco deciso ai vantaggi. Il cambio di passo arriva nel quarto con Soverato che, tuttavia, non molla e tiene sempre il passo delle cocche, brave in quest’occasione a tirare fuori le unghie. Si spegne di nuovo la lampadina nel tie-break dove pesa troppo il doppiaggio al giro di boa e la vittoria finale è delle calabresi. Non bastano i 21 punti di Arciprete e la buona incidenza al centro della coppia Tonello-Botezat (32 punti in due) per spuntarla nel computo finale. Brilla invece tra le calabresi una Korhonen in serata di grazia con 31 punti MVP dell’incontro, accompagnata come al solito da Schwan, chirurgica con i suoi 22 punti.