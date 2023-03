Vincono Albese, Cremona, Lecco e Montale

ROMA- La Tecnoteam Albese si conferma in testa alla Pool Salvezza dopo la terza giornata d'andata del girone che garantisce la permanenza in Serie A. Merito del successo contro la 3m Perugia, che permette di ampliare il distacco sulle inseguitrici: l’Orocash Lecco vince ma perde un punto in casa dell’Assitec Sant'Elia e viene superata dalla D&a Esperia Cremona, che regola agilmente la Desi Shipping Akademia Messina. Oltre due ore per decretare la vincitrice di Anthea Vicenza e Emilbronzo 2000 Montale: le modenesi, sotto 2-0, la spuntano dopo una grande rimonta e un tie-break finito 16-18.

Come domenica con Sant’Elia, altro bel successo per 3-1 per la Tecnoteam Albese Volley Como che, contro la 3M Perugia, che porta a casa altri tre punti della sua Pool Salvezza. Verso la permanenza in A2, le ragazze di coach Chiappafreddo hanno gettato le basi per avere la certezza matematica appena possibile. Intanto restano al comando – in modo netto – del girone con i tre punti di questo pomeriggio. Un successo facile nei primi due set, decisamente più complesso negli altri due. Merito di Perugia che, grazie a Salinas e Giudici, ha riaperto la gara che sembrava già chiusa. La Tecnoteam Albese è partita forte, con Cassemiro sempre reattiva e Nicolini in regia. Primo set dominato: Perugia ha faticato tanto ad entrare in gara, anzi praticamente non ci è mai entrata. Stessa cosa nel secondo con le ragazze di casa a partire bene e ad allungare in modo importante a metà frazione per poi chiudere 25-18. Terzo set con Albese che partita forte (8-1), si è fatta poi raggiungere. Un piccolo black-out che ha permesso alle ospiti di avvicinarsi e rientrare in partita: parità e poi sorpasso. A quel punto Perugia ha tenuto lucidità e testa per chiudere il set. Un piccolo intoppo per le padrone di casa che poi hanno iniziato il set successivo ancora un pò imballate: fino al 4-10 quando coach Chiappafreddo ha chiesto tempo. Le sue giocatrici sono tornate in campo decise. Hanno rimontato e messo la freccia per poi chiudere il match e portare a casa tre punti importanti per la salvezza: 25-17. Badini MVP di giornata grazie ai suoi 12 punti con 5 muri: una costante presenza sotto rete. Altre tre albesine in doppia cifra: Nardo con 17, poi Conti e Cassemiro. Salinas si ferma a 15 punti, due in più di Patasce.

A fine gara il commento di coach Chiappafreddo:

« Bene i primi due set, poi è calata l’attenzione, abbiamo fatto qualche errore di troppo. LOro ci hanno messo in difficoltà e noi siamo riusciti a riprendere il muro-difesa. Questi punti hanno valore, sono importanti. Stiamo cercando di gestire le energie delle ragazze da qui alla fine del torneo”. Coach Guido Marangi (Perugia):”Partita a due volti, primo set quasi frastornati. Albese ci ha aggredito, ci ha messo in difficoltà. Poi ci siamo sciolti ed abbiamo ritrovato qualche sicurezza in attacco. Per noi un campionato non facile: lavoriamo giorno per giorno per portare a casa punti ».

Così Guido Marangi:

« È stata una partita a due facce. Il primo set siamo scesi in campo quasi frastornati e Albese ci ha aggredito. Albese è una squadra di primo livello, io dico che è nella Pool sbagliata. Poi ci siamo un po’ sciolti ed è andata meglio. Non è facile riportare punti in questo momento, anche per degli intoppi che hanno avuto alcune giocatrici ».



L’Assitec Volleyball Sant'Elia conquista un punto al PalaIaquaniello contro un’ottima Orocash Picco Lecco che si aggiudica 3-2 la gara valevole per il terzo turno della Pool Salvezza. Pronti, via e l’Assitec parte subito forte volando con Dzakovic sul 5-1. L’Orocash torna in parità sul 15-15. Le ospiti sono più determinate e trascinate da Bracchi firmano il 16-20 e chiudono il set 21-25. Meglio Lecco nel secondo set dalle prime battute, Sant'Elia rienta verso la metà del set effettuando anche il sorpasso sul 15-14, ma la reazioni di Zingaro e compagne regala lo 0-2. Nel terzo set cambia la musica: le ciociare accelerano grazie alle fiammate di Dzakovic e alla presenza a muro di Cogliandro, accorciando sul 2-1 dopo un parziale ben gestito. Molto equilibrato l’inizio del quarto set, poi la squadra di casa trova un parziale di 3-0 e va avanti 8-5. Un'indiavolata Martina Bracchi pareggia i conti sul 17-17, con le squadre appaiate fino al 21-21. Lecco prova a scappare ma Costagli fissa il parziale sul 23-23. Poi il team frusinate annulla due match point e con Cogliandro e Ghezzi vince 28-26. Nel decisivo tie-break risulta determinante la partenza sprint delle ospiti, ancora trascinate da una superlativa Bracchi da 34 punti e dai 9 muri della coppia di centrali Tresoldi-Piacentini (14 e 12 punti a referto): finisce 2-3 con il risultato netto di 7-15. Buon punto per Sant'Elia, soprattutto vista la partenza sotto 0-2: migliori in campo Cogliandro (20 punti, 1 ace, 3 muri) e Costagli (17, 4 muri).

« Un punto contro una squadra che ha dei giocatori che mettono la palla a terra è sicuramente una cosa importante. Noi, - ha spiegato il coach dell’Assitec, Nino Gagliardi - come al solito, abbiamo sprecato molto ed abbiamo giocato con qualcuno che non ha dato tutto. Da domani mattina cominceremo a pensare al prossimo impegno contro il Club Italia. Da quando sono qui ho visto qualche miglioramento, ma non basta per portare a casa le partite o comunque per giocarsi alla pari alcune gare, dobbiamo ancora lavorare sodo. Non abbiamo alternative ».

« È stata per noi una partita dai due volti. - ha detto Gianfranco Milano coach di Lecco - Nei primi due set abbiamo spinto parecchio e speso molto. Nel terzo set abbiamo accusato stanchezza e l’Assitec si è aggiudicata meritatamente il parziale. Nel quarto siamo stati molto vicini poi il popolo di casa ha trascinato S.Elia alla vittoria del set. Nel quinto abbiamo iniziato molto bene e abbiamo mantenuto un ottimo rendimento fino alla fine. Sapevamo che sarebbe stata dura, come lo sarà sempre ».



Un braccio di ferro di oltre 2 ore incorona l'Emilbronzo 2000 Montale, che espugna in rimonta il PalaGoldoni grazie al 2-3 a scapito dell'Anthea Vicenza Volley, priva di Jessica Panucci (problema fisico). Le padrone di casa sono state brave a rimontare nel primo set (da 21-24 a 27-25), dominando la scena con il 25-15 del secondo set e il vantaggio di 12-7 nel terzo. Qui, però, è iniziato un altro match, con le modenesi cresciute in difesa e nelle variazioni dei colpi d'attacco. Il cambio di spirito consente prima di accorciare le distanze, ppoi di agguante il pareggio. La contesa si riversa così al tie-break, estremamente combattuto e chiuso dalla giovanissima Giulia Bozzoli (2004), protagonista della rimonta ben spalleggiata dall'MVP Alma Frangipane (20 punti) e dall'esperienza del capitano Elena Fronza (15 di cui 5 a muro). Per Vicenza, non sono bastati i 29 punti di Julia Kavalenka (ben 11 nel secondo parziale con un 9 su 9 in attacco), con un punto che ha il gusto amaro: le modenesi superano infatti le vicentine al quinto posto, ultimo valido per la permanenza in Serie A. A consolare le beriche, l'esordio con ace al tie-break della giovanissima Alessia Andreis (classe 2005).

Amareggiato coach Ivan Iosi:

« Bravi nel primo set a rimontare nel finale, poi ancor di più ad allungare fino al 2-0 e al 12-7. Poi cos'è successo? Ci siamo un attimo rilassati, pensando senza volere che loro magari non avessero più energie da spendere. Montale, invece, ci ha creduto e ha giocato sulle nostre imprecisioni, mentre noi abbiamo iniziato a commettere qualche errore di troppo che ha aiutato loro a rientrare. Il quarto set avevamo tutto da perdere moralmente e siamo stati contratti, poi nel quinto poteva vincere chiunque, mi spiace non aver avuto la meglio. Ci sono mancate un po' di concretezza e continuità, oltre a qualche cambio disponibile. Questo punto lascia molto amaro in bocca ».

La giovanissima Giulia Bozzoli commenta:

« Sotto 2-0 e 12-7 siamo state brave a unirci ancora di più e a trovare soluzioni di collettivo. Abbiamo avuto la capacità di difendere di più e di variare maggiormente i colpi in attacco e questo ha messo in difficoltà Vicenza. Sicuramente, questa vittoria al tie break ci fa vedere il bicchiere mezzo pieno. Sono molto contenta anche della mia prova, resa possibile dall'aiuto della squadra facendomi sentire fiducia ».



La D&A Esperia Cremona torna alla vittoria da tre punti nel turno infrasettimanale contro la Desi Shipping Akademia Messina. Primi due set senza storia, con una D&A determinata a non lasciar spazio alle avversarie: i punteggi finali recitano 25-15 e 25-13. Nel terzo set Messina resta a contatto con le avversarie ma lo strappo definitivo è gialloblù, sul 25-23. Ottime le prove di Marina Giacomello, promossa titolare, e della garanzia Jasmine Rossini, autrici di 14 punti a testa. Molto lucide anche Piovesan e Liis Kullerkann con 11 punti ciascuna. Capitan Zampedri trasmette sicurezza e grinta alle compagne, con ottime difese ed una ricezione che si attesta sul 58%, personale e di squadra. Per Messina, le note liete vengono dalle bande, con Martilotti e Robinson autrici di 11 punti per ognuna, e dal libero: Giorgia Faraone tiene botta in difesa ed in ricezione chiude con un 61% di positiva personale.

Il commento di Anna Piovesan:

« Una bella partita, siamo state brave noi a rimanere costanti. Abbiamo fatto un po’ più fatica nel terzo set, ma siamo state comunque incisive, abbiamo tenuto bene in ricezione, cercando di sbagliare il meno possibile. Questa vittoria ci serviva, siamo contente, stiamo lavorando bene. Domenica giocheremo a Perugia: sarà una trasferta pesante, dobbiamo tenere di testa, come sempre, ma stiamo lavorando bene quindi sono fiduciosa ».

Così invece Melissa Martinelli:

« È stata una partita che ci lascia l’amaro in bocca, per alcuni tratti siamo state disordinate e questo non ci ha permesso di costruire il nostro gioco. Sicuramente anche al servizio, avremmo potuto fare molto meglio, abbiamo commesso tanti errori. Non siamo state la squadra che si è vista contro il Club Italia, sappiamo che dobbiamo fare meglio perché lasciarsi scappare questi tre punti non fa bene ed ora non sarà semplice ».



I RISULTATI-

Seap-Sigel Marsala - Club Italia 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-21) Giocata ieri

Tecnoteam Albese Volley Como-3m Pallavolo Perugia 3-1 (25-10, 25-18, 22-25, 25-17)

Assitec Volleyball Sant'Elia-Orocash Lecco 2-3 (21-25, 20-25, 25-19, 28-26, 7-15)



Anthea Vicenza Volley-Emilbronzo 2000 Montale 2-3 (27-25, 25-15, 22-25, 20-25, 16-18)

D&a Esperia Cremona-Desi Shipping Akademia Messina 3-0 (25-15, 25-13, 25-23)

Riposa: Chromavis Eco Db Offanengo



I TABELLINI-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-1 (25-10 25-18 22-25 25-17) –

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 11, Veneriano 7, Nicolini 4, Nardo 17, Badini 12, Conti 10, Rolando (L), Stroppa 6, Cantaluppi 4, Gallizioli 3, Bernasconi, Nicoli. Non entrate: Radice (L), Pinto. All. Chiappafreddo.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Patasce 13, Agbortabi 8, Manig 2, Salinas 15, Negri 1, Giudici 6, Rota (L), Pero 3, Bosi, Traballi. Non entrate: Dalla Rosa. All. Marangi.

ARBITRI: Di Lorenzo, Manzoni.

NOTE - Durata set: 19', 22', 28', 23'; Tot: 92'.

MVP: Beatrice Badini (Tecnoteam Albese Volley Como)



ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA - OROCASH LECCO 2-3 (21-25 20-25 25-19 28-26 7-15)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA: Ghezzi 10, Cogliandro 20, Spinello 1, Dzakovic 11, Hollas 11, Costagli 17, Vittorio (L), Di Mario, Giorgetta. Non entrate: Polesello, Botarelli, Moschettini. All. Gagliardi.

OROCASH LECCO: Tresoldi 14, Rimoldi 1, Lancini 14, Piacentini 12, Bracchi 34, Zingaro 6, Bonvicini (L), Bassi 4, Belloni 1, Rocca. Non entrate: Casari (L), Citterio, Marmen, Albano. All. Milano.

ARBITRI: Grossi, Giulietti.

NOTE - Durata set: 22', 23', 23', 29', 14'; Tot: 111'.

MVP: Martina Bracchi (Orocash Lecco)



ANTHEA VICENZA VOLLEY - EMILBRONZO 2000 MONTALE 2-3 (27-25 25-15 22-25 20-25 16-18)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Ottino 10, Cheli 13, Galazzo 1, Legros 13, Farina 12, Kavalenka 29, Formaggio (L), Ferraro 2, Andreis 1, Groff, Panucci. Non entrate: Martinez Volskis, Del Federico (L), Digonzelli. All. Iosi.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 7, Lancellotti 3, Frangipane 20, Fronza 15, Visintini 10, Zojzi 4, Bici (L), Bozzoli 11, Bonato, Mammini. Non entrate: Mescoli, Bonato (L), Montagnani. All. Ghibaudi.

ARBITRI: Santoro, Sabia.

NOTE - Durata set: 29', 22', 28', 26', 23'; Tot: 128'.

MVP: Alma Frangipane (Emilbronzo 2000 Montale)



D&A ESPERIA CREMONA - DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 3-0 (25-15 25-13 25-23)

D&A ESPERIA CREMONA: Rossini 14, Ferrarini 2, Mennecozzi 1, Piovesan 11, Kullerkann 11, Giacomello 14, Zampedri (L), Balconati, Kullerkann. Non entrate: Coppi, Buffo, Landucci. All. Magri.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Muzi, Robinson 11, Mearini 3, Ebatombo 8, Martilotti 11, Martinelli 2, Faraone (L), Catania 2, Silotto 1, Ciancio, Varaldo, Brandi. All. Bonafede.

ARBITRI: Licchelli, Pasin.

NOTE - Durata set: 21', 23', 27'; Tot: 71'.

MVP: Marina Giacomello ( D&a Esperia Cremona)



LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 34 (12 - 12); D&a Esperia Cremona 28 (8 - 16); Chromavis Eco Db Offanengo 27 (9 - 15); Orocash Lecco 27 (9 - 16); Emilbronzo 2000 Montale 26 (9 - 16); Anthea Vicenza Volley 25 (9 - 14); Assitec Volleyball Sant'Elia 18 (4 - 19); Seap-Sigel Marsala 17 (6 - 17); Desi Shipping Akademia Messina 17 (5 - 18); Club Italia 12 (4 - 21); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 - 20).