Giornata fondamentale per entrare nei Play Off Promozione

ROMA- Il turno infrasettimanale della Pool Salvezza ha cambiato parzialmente gli scenari della lotta per non retrocedere. I risultati infatti, al di là di confermare la vetta di Albese, prossima ospite di Messina, hanno accorciato la classifica tra il secondo e il sesto posto. Cremona, 28 punti, affronterà in trasferta Perugia, mentre Offanengo (27) sarà attesa dallo scontro diretto contro Vicenza, sesta a 25 punti. Lecco (27) accoglie Marsala mentre chiude il programma Club Italia-Sant’Elia, con Montale a riposo.

Passando alla Pool Promozione, Roma sarà chiamata alla reazione dopo la prima sconfitta in stagione contro Brescia della scorsa settimana, affrontando in casa Sassuolo. Le leonesse voleranno verso Soverato per rimanere in piena zona playoff, stesso obiettivo di San Giovanni in Marignano, di scena a Olbia. Trasferta insidiosa a Martignacco per la seconda in classifica Trento, mentre l’ultimo posto per la post season sarà l’oggetto del contendere nelle sfide tra Talmassons (51 punti, quinta) e Mondovì (49) e tra Montecchio (49) e Busto Arsizio (46).

POOL PROMOZIONE-

Il terzo atto della Pool Promozione è alle porte: fra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio, la Roma Volley Club scenderà in campo contro la BSC Materials Sassuolo. Le emiliane, guidate in panchina da coach Venco, attualmente sono ottave in graduatoria con 47 punti e devono riscattare la brutta sconfitta casalinga contro Martignacco della scorsa settimana. Sconfitta assaggiata per la prima volta anche da Roma domenica scorsa: il primo stop è arrivato contro Brescia che ha interrotto la serie di 24 affermazioni consecutive (fra campionato e coppa Italia). Le giallorosse di coach Cuccarini si preparano per questa ulteriore sfida e chiamano a raccolta tutti i tifosi per portare calore, passione e un tifo che certamente potrà aiutare a fare la differenza.

Le parole di Giuseppe Cuccarini:

« Quella con Brescia è stata la partita che ci aspettavamo, dal punto di vista tecnico che dell’agonismo. È stata una gara molto combattuta: merito a Brescia di averla vinta, però noi potevamo fare meglio avendo vinto due set in maniera dominante, per poi non essere incisive nei momenti di difficoltà. Fa parte della normalità, il nostro obiettivo è ora arrivare alla fine della Pool Promozione ottenendo quel che vogliamo. Sassuolo, oltre a perseguire l’obiettivo playoff, è una squadra giovane che ha sempre giocato bene tutto l’anno, sapendo superare grandi difficoltà riscontrati durante l’arco della stagione con alcuni infortuni importanti. L’hanno fatto egregiamente. Per questo dovremo essere molto brave nella lettura delle situazioni e nel perseguire palla su palla quello che vogliamo ».

A presentare il match in casa BSC Materials è Federica Busolini, romana, che proprio con la maglia della Capitale ha fatto il suo esordio in Serie A2:

« Quella contro Roma sarà una partita molto complicata: sono una squadra ben organizzata, che dall’inizio dell’anno ha perso solo una partita quindi sappiamo già che dovremo dare il 200%. Per questo, ci stiamo preparando al meglio per affrontare la gara nel migliore dei modi ».

Il terzo impegno della Pool Promozione riporta la Volley Hermaea Olbia tra le mura amiche del Geopalace, dove sabato pomeriggio riceverà la visita dell’Omag-Mt San Giovanni in M.no, terza forza del girone e autorevole candidata all’ingresso nei playoff. L’impegno, sulla carta, è di quelli tosti, ma le biancoblù non hanno paura. Le due gare, pur perse, contro Roma e Montecchio, hanno confermato i segnali positivi dell’ultimo periodo. Merito anche del buon rendimento dell’opposta Glenda Messaggi, capace di sopperire al meglio all’assenza di Charlotte Schirò:

« Le ultime due gare sono state sicuramente positive contro Roma sapevamo che avremmo incontrato un avversario di tutto rispetto, con atlete di categoria superiore. Anche a Montecchio abbiamo offerto una buona gara, soprattutto in termini di atteggiamento. Contro San Giovanni mi aspetto una gara combattuta, loro sono una buona squadra, lo dimostra il fatto che sono arrivate seconde nel loro girone. Inoltre la scorsa partita hanno battuto una formazione di livello come Busto Arsizio. Hanno un gioco veloce e una fisicità importante. Noi però venderemo cara la pelle, soprattutto perché giocheremo in casa, dove abbiamo sempre una spinta in più ».

Al Geopalace arriva la squadra di coach Barbolini, vittoriosa 17 volte nei 22 incontri disputati. La compagine romagnola ha vinto i primi due incontri della seconda fase, rispettivamente contro Mondovì (al tie-break) e Busto Arsizio (3-0).

Il libero Gorgia Caforio torna a Olbia da ex, avendo trascorso tre stagioni con il team sardo:

« Per me quella di sabato sarà partita speciale, perché ritorno in un ambiente dove sono stata per tre anni. Siamo consapevoli che anche quella di Olbia è una partita importante per il proseguimento del nostro percorso, così come tutte le gare che giocheremo in questa Pool. Affronteremo questa gara, perciò, come abbiamo sfidato Mondovì e Busto, vale a dire con la consapevolezza di ciò che stiamo facendo, cercando di dare continuità alle nostre prestazioni, mantenendo la massima concentrazione ma focalizzandoci su di noi anziché sull’avversario ».

Dopo la sconfitta di Mondoví, il Volley Soverato ritorna a giocare al Pala Scoppa dove per la terza gara di Pool Promozione riceverà la visita della Valsabbina Millenium Brescia che, nel turno precedente, ha dato il primo dispiacere stagionale alla capolista Roma, andando a vincere tre a due in terra capitolina. Brescia, guidata in panchina da coach Beltrami, è una squadra costruita per salire in A1 e dopo la vittoria nel Lazio vorrà certamente proseguire la sua striscia positiva per blindare e possibilmente migliorare il quarto posto in graduatoria. Soverato, invece, vuole cancellare la sconfitta di Mondoví e cercherà davanti al proprio pubblico una prestazione positiva. Non sarà semplice ma Cecchi e compagne non partono di certo già sconfitte. L’unica ex di turno è Jennifer Boldini che ha vestito la maglia di Soverato nella stagione 2018/2019. I precedenti tra lombarde e calabresi sono sei, giocati in serie A2 tra il 2016 ed il 2018, compresi i playoff promozione nel 2017, e vede Soverato in vantaggio per cinque ad uno, ma l’ultimo incontro, giocato il 14 gennaio 2018, ha sorriso ai colori della Millenium.

Il presidente Matozzo ha dichiarato:

« Affrontiamo una squadra forte ma noi vogliamo giocarci la partita come sempre lottando su ogni pallone. In casa i nostri tifosi meritano di vedere giocare la squadra fino all’ultimo pallone e contro Brescia bisogna fare una grande partita dal punto di vista della determinazione e della grinta ».

A commentare l’appuntamento lato leonesse è la schiacciatrice croata Lea Cvetni?, MVP e trascinatrice della sfida con Roma:

« La partita contro Soverato non sarà facile, ma nella Pool Promozione nessuna sfida lo è. Loro sono una squadra che ha dimostrato di saper giocare molto bene. Noi dobbiamo entrare in partita con tanta pazienza, molta calma e da subito dobbiamo imporre con decisione il nostro ritmo di gioco ».

La CDA Talmassons si prepara ad un’altra grande sfida da vivere all’interno del Palazzetto dello Sport di Latisana, quando domenica arriverà in Friuli la LPM BAM Mondovì. La partita sarà un crocevia importante nel percorso che porterà poi all’accesso alle semifinali playoff. Quello di domenica infatti sarà un vero e proprio scontro diretto: la Cda Talmassons arriverà al match con 51 punti in classifica, occupando la quinta posizione in graduatoria mentre Mondovì, con due punti in meno, occupa la sesta posizione. Le due formazioni quindi si contenderanno tre punti di grande importanza per il proseguo della Pool Promozione. Friulane e piemontesi si scontrarono due volte in stagione regolare lo scorso anno, con due successi per le pumine, che poi raggiunsero anche la Finale Promozione mentre Talmassons si fermò in semifinale contro Macerata.

A presentare l’importante gara è coach Leonardo Barbieri:

« Fisicamente stiamo molto bene. L’abbiamo visto anche domenica, dove è vero che non abbiamo preso punti ma abbiamo tenuto il campo per quattro set stando molto bene a livello fisico. Anche a livello mentale devo dire che non abbiamo mai mollato, questo è un aspetto molto positivo e ne siamo molto contenti. Per quanto riguarda Mondovì, ha una batteria di attaccanti molto importante e di difficile lettura, perché hanno molte variabili. Di conseguenza dobbiamo essere molto attenti nella correlazione muro-difesa e nella tecnica di questi fondamentali. Noi ci stiamo preparando e stiamo lavorando su questo perciò domenica ci faremo trovare pronti ».

Le parole di Valeria Pizzolato:

« Domenica ci sarà da lottare, perché è una gara decisiva per la Pool, per questo non sarà una gara semplice. Entrambe vogliamo vincere e ci sono il palio punti fondamentali. Nell’ultima gara vinta contro Soverato abbiamo fatto vedere chi siamo nei primi due set, nel terzo invece ci siamo perse e abbiamo sbagliato troppo e questo è un errore che non dobbiamo commettere. Tutte le squadre sono molto vicine in classifica e non possiamo permetterci di lasciare punti per strada ».

Itas contro Itas: Martignacco di fronte a Trento. Domenica sarà big match fra le mura amiche per la squadra allenata da coach Marco Gazzotti. Un derby del Triveneto che opporrà le friulane di casa alla seconda forza della Pool Promozione di Serie A2. Capitan Modestino e compagne arrivano all’appuntamento forti del brillante successo ottenuto nel turno precedente ai danni di Sassuolo (0-3). Dal canto suo, il club trentino giunge in Friuli con due vittorie all’attivo in questa nuova fase di campionato. A cadere sotto i colpi del team di coach Stefano Saja, nell’ordine, Montecchio (3-0) e Talmassons (3-1).

Nell’avvicinamento alla sfida, a parlare, per l’Itas Ceccarelli Group è l’opposto Giorgia Sironi. L’ex Brescia, smaltito l’infortunio alla caviglia sofferto a febbraio, proprio in questa Pool Promozione è tornata a calcare il taraflex e ora è pronta a dire la sua anche nel faccia a faccia con Trento. Le sue parole:

« Io parto dal presupposto che non ci siano corazzate imbattibili. Ovvio, loro, sulla carta, sono più attrezzate di noi e i loro obiettivi sono più ambiziosi dei nostri, ma non per questo dobbiamo affrontare gare come questa senza l’idea di voler spingere sull’acceleratore. Noi entreremo in campo per provare a vincere, come sempre. Penseremo a noi stesse, al nostro gioco. E a quanto sia bello misurarsi con una squadra forte come la loro. Sarebbe davvero bello vedere nuovamente una grande affluenza di pubblico. Mi piacerebbe che il palazzetto si riempisse per una partita così bella! ».

« La partita di domenica ci riporta in trasferta; dopo due partite al Sanbàpolis affronteremo a Martignacco una squadra decisamente in palla, nonostante l’infortunio che ha fermato la schiacciatrice Cortella – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja -. L’Itas Ceccarelli ha una rosa giovane, fisica e che ha disputato un ottimo percorso arrivando alla Pool Promozione in crescita. Sarà una partita in cui dovremo adattarci e trovare le contromisure adeguate durante il match perché la loro formazione ha subito diversi cambiamenti nel corso della stagione e la palleggiatrice è molto abile a “mischiare le carte” e ad innescare con uguale efficienza ogni attaccante. Sarà dunque un altro step impegnativo per la nostra corsa al migliore piazzamento possibile in vista dei Playoff, una sfida che affrontiamo però con la consapevolezza di quanto di buono abbiamo fatto finora ».

Seconda partita casalinga consecutiva nella Pool Promozione per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che domenica al Palaferroli giocherà contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Le lombarde allenate da Daris Amadio, coach delle castellane nella scorsa stagione, sono reduci da due sconfitte consecutive e a San Bonifacio arriveranno in cerca di riscatto, utile per riagganciare il trenino playoff, distante 5 punti. Obiettivo analogo per le padrone di casa, due punti sotto il quinto posto di Talmassons, che hanno invece raccolto tre punti nell’ultima sfida contro Olbia.

« Busto è una squadra costruita per raggiungere obiettivi molto importanti – rimarca la schiacciatrice Giulia Angelina -. Nonostante nell’ultimo periodo abbiano avuto qualche difficoltà penso che posseggano, nelle loro forti individualità, l’esperienza e le qualità per poter ribaltare tutto. Noi, come ci stiamo dicendo da alcune settimane, vogliamo affrontare queste partite come delle grandi opportunità per poterci confrontare con squadre molto forti, con la consapevolezza che se siamo riuscite anche noi a ritagliarci un posticino in questa corsa ai playoff è perché qualcosa di buono l’abbiamo seminato. Ora sta a noi provare a raccogliere i frutti di tutto il lavoro che abbiamo svolto ».

Così Daris Amadio:

« Domenica ci aspetta sicuramente una gara complicata, Montecchio è un’ottima squadra, mi piace il loro modo di giocare. Noi stiamo attraversando un periodo di precarietà soprattutto dal punto di vista fisico con una serie di acciacchi che hanno condizionato il lavoro durante queste settimane. Credo che in particolare dovremo essere più calme con meno apprensione di quelle delle ultime due gare in cui abbiamo messo tanta carica emotiva e poca lucidità. A maggior ragione contro una squadra così attrezzata in attacco, dovremo essere lucide nel costruire il gioco come sappiamo fare anziché inseguire i punti ».

POOL SALVEZZA-

Archiviata la lunga trasferta in Sicilia, per l’anticipo della 4ª giornata della Pool Salvezza, il Club Italia tornerà in campo al Centro Federale Pavesi di Milano sfidando l’Assitec Volleyball Sant’Elia. Una nuova occasione per le giovani della formazione federale di tornare a fare punti, mettendo a frutto le recenti esperienze per perfezionare gli aspetti che non hanno permesso di conquistare punti con Messina e Marsala. Stesso obiettivo per Sant’Elia reduce da due sconfitte nelle ultime giornate. La formazione frusiante è stata superata 3-1 in trasferta da Albese e, mercoledì, è stata battuta in casa al tie-break da Lecco.

A fare il punto della situazione in casa Club Italia è l’opposto Virginia Adriano:

« Sembra scontato, ma per noi ogni partita, ogni evento, positivo o negativo che sia, è qualcosa che ci fa crescere e che va ad arricchire il nostro bagaglio. Contro Sant’Elia sarà una partita per alcuni aspetti un po’ più facile se consideriamo il fatto che giochiamo in casa. Mi aspetto una bella partita giocata con carica e grinta. L’obiettivo per domani è quello di tornare a esultare come abbiamo fatto contro Vicenza. Sicuramente ce la giocheremo e cercheremo di sopperire all’esperienza delle avversarie con la tecnica e, da alcuni punti di vista, la tattica che abbiamo ».

« Sabato saremo ospiti del Club Italia, – ha detto Noemi Moschettini, palleggiatrice dell’Assitec Volleyball – Una squadra giovane e di qualità. L’affronteremo con la giusta determinazione e concentrazione. É una partita fondamentale per la salvezza. La squadra sta lavorando bene ed ha come obiettivo portare a casa i 3 punti. Il gruppo è compatto e coeso. Non abbiamo nessuna intenzione di mollare e vogliamo raggiungere a tutti i costi il nostro obiettivo ».

La Seap-Sigel Marsala a fronte di un nuovo exploit nella post-season tiene decisamente vivi i giochi salvezza. La compagine di Buonavita così, dopo avere archiviato la pratica Club Italia in una partita animata della durata di quattro frazioni, appronta la seconda trasferta della seconda fase recandosi nuovamente in Lombardia, attesa dall’Orocash Picco Lecco, posizionata al quarto posto con 27 punti. Lecco che nello scorso turno, giocato in infrasettimanale, ha avuto ragione al tie-break in casa di Sant’Elia. Queste le parole di Gianfranco Milano:

« Dopo la sfida di mercoledì, stiamo già preparando la prossima partita. La vittoria infrasettimanale ci da tanto entusiasmo per affrontare le prossime sfide. E’ una squadra che lotta per non retrocedere, ma questa pool salvezza ha dimostrato che i giochi non sono fatti. Per tutte le squadre c’è la possibilità di accedere ai primi cinque posti della classifica per partecipare al campionato A2 anche il prossimo anno. Sarà battaglia e così sarà almeno fino alle prime giornate del girone di ritorno quando alcuni verdetti saranno definiti ».

Coach Eraldo Buonavita si esprime in questi termini nel pregara:

« Paradossalmente, a causa di difficoltà oggettive, in questo periodo è tanto meglio quando non ci alleniamo. Ormai è da settimane che è cosa impossibile poter contare su ritmi alti in allenamento e abbozzare le diagonali per provare il sestetto. Parte del lavoro non è possibile farlo a causa delle numerose indisponibilità per infortunio. Stiamo vivendo di rendita del positivissimo lavoro fatto da un mese e mezzo a questa parte. Abbiamo resistito, ma la situazione attuale non so per quanto tempo ce la possiamo trascinare dietro. Di contro, il nostro cammino esterno è stato impietoso e non ci ha visto più a punti dopo l’ultima vittoria con Perugia. Detto questo, con sempre meno partite verso la fine del Pool si scende in campo a Lecco assolutamente con l’idea di voler vincere”.

A sette giorni di distanza dall’ultima sfida di fronte al proprio pubblico, la Desi Shipping Akademia Messina torna al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria per la quarta sfida della Pool Salvezza. Ospite del club messinese sarà la Tecnoteam Albese Volley Como, squadra che guida la classifica con 34 punti e che si presenta al match di domenica senza aver subito nemmeno una sconfitta in questo cammino salvezza: riposo alla prima giornata, vittoria per 3-1 in casa contro Sant’Elia e bis esterno nel turno infrasettimanale appena superato ai danni di Perugia (3-1). Due invece i k.o. delle padrone di casa, contro Lecco e Cremona, inframezzate dal successo dello scorso weekend contro Club Italia. Con 17 punti e un -9 dal quinto posto che certifica la permanenza in Serie A, non si sono molte alternative per le siciliane: bisogna fare punti. Come certifica coach Bonafede, rinnovato dal club del Presidente Costantino per le prossime due stagioni: “Akademia Sant’Anna è il posto giusto per un programma di crescita ambizioso. Con il Presidente e la società l’empatia e la condivisione dei programmi è stata immediata, quindi questo rinnovo è naturale. Adesso inizia il nostro percorso, con lo sguardo al presente ma soprattutto al futuro, che vogliamo ambizioso. La concentrazione è sulla prossima, importante, partita, con un avversario molto impegnativo ma in cui non si può più guardare in faccia nessuno vista la necessità di fare punti”. Coach Chiappafreddo dichiara: “Una squadra coriacea, in casa loro ci affronteranno in maniera aggressiva. Dobbiamo essere concentrati come nei primi due set contro Perugia, dovremmo imporre il nostro ritmo fin da subito. Loro tenteranno il tutto per tutto per recuperare i punti che le separano dalla salvezza: dovremmo essere attenti ed efficaci fin da subito”.

La 3M Pallavolo Perugia torna in campo a distanza di quattro giorni dalla sconfitta infrasettimanale in casa di Albese. Domenica 26 marzo, tra le mura amiche del PalaPellini, le biancorosse affronteranno la D&A Esperia Cremona, reduce dalla pesante vittoria casalinga su Messina per 3-0. Le lombarde hanno ottenuto quattro punti nei primi tre turni di questa fase, mentre la 3M soltanto uno. Ultima in classifica, la squadra di coach Marangi ha una delle ultime occasioni utili per fare punti, per provare quantomeno a mettere in discussione il suo destino. Le ospiti sono salite invece al secondo posto in classifica dopo i risultati dell’infrasettimanale: la missione è ora mantenere il tren positivo, cercando se possibile di ampliare il distacco con le inseguitrici. Così Emanuele Zanoni, vice allenatore delle gialloblu:

« La partita contro Messina è andata piuttosto bene, abbiamo realizzato ciò che abbiamo preparato in allenamento, soprattutto nei primi due set. Nel terzo ci siamo un po’ complicati la vita, soprattutto nel finale con un po’ di impazienza nel voler mettere giù la palla al primo tocco. Sono tre punti vitali che dovevamo portare a casa e così è stato. Ora la testa deve andare subito alla partita contro Perugia. I risultati di questa pool salvezza dicono che non ci sono partite facili. Quelle che sulla carta potevano sembrare squadre meno attrezzate, in realtà si stanno rivelando molto ostiche. Dovremo quindi andare a Perugia con lo spirito dimostrato contro Messina, è ciò che mi auguro ».

Tris nel mirino per la Chromavis Eco DB Offanengo che, nella Pool Salvezza, insegue la terza vittoria in altrettanti incontri. Domenica al PalaCoim, le neroverdi di Giorgio Bolzoni affronteranno l’Anthea Vicenza Volley. Le cremasche arrivano all’appuntamento dopo il doppio 3-0 rifilato a Perugia e a Marsala, mentre mercoledì Porzio e compagne hanno osservato il turno di riposo nell’impegno infrasettimanale di campionato.

« Vicenza – osserva coach Bolzoni – ha l’organico più forte dal punto di vista dell’attacco, dove spiccano le straniere Kavalenka e Legros oltre a Cheli che conosce bene Offaneng. Bisogna cercare di mettere in difficoltà l’Anthea in ricezione, poi il nostro muro-difesa deve fare il solito lavoro che nelle ultime partite ha svolto bene e dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo vissuto una settimana sicuramente tranquilla, le ultime due vittorie ci permettono di lavorare con serenità, ma anche coscienti del fatto che nulla è stato fatto. Tranquillità, ma anche molta attenzione; la squadra ha voglia di spingere ancora di più ».

L’Anthea è reduce dalla beffa di mercoledì, quando in casa è stata rimontata da Montale (da 2-0 e 12-7 nel terzo set al 2-3 ai vantaggi del tie break).

« Offanengo – osserva coach Ivan Iosi – ha un roster profondo con più soluzioni e ha cambiato molto nel corso della stagione. Ha iniziato molto bene la Pool Salvezza ed esprime una discreta pallavolo. Noi abbiamo le nostre frecce, dobbiamo ripartire dalle cose belle fatte vedere mercoledì contro Montale, scaricare le tossine e andarcela a giocare. Il nostro obiettivo è cercare di tenere un po’ la palla lontana dalla testa della palleggiatrice per limitare il gioco al centro, dove soprattutto Anello sta facendo molto bene. Rendere meno fluida la loro pallavolo dipenderà anche dalla nostra capacità di battere in un certo modo; il focus sarà sulla fase di break point provando a mantenere il nostro side out che in questo momento è buono ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIRONATA DELLA POOL PROMOZIONE-



Sabato 25 marzo ore 17.30

Roma Volley Club – Bsc Materials Sassuolo Arbitri: Polenta-Cruccolini



Sabato 25 marzo ore 18.00

Volley Hermaea Olbia – Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Pescatore-Grassia



Domenica 26 marzo ore 17.00

Volley Soverato – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Morgillo-Stellato

Cda Talmassons – Lpm Bam Mondovi’ Arbitri: Selmi-Mazzarà

Itas Ceccarelli Martignacco – Itas Trentino Arbitri: Galteri-Manzoni

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Dell’Orso-Candeloro

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIRONATA DELLA POOL SALVEZZA

Sabato 25 marzo ore 16.00

Club Italia – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Licchelli-Papapietro



Domenica 26 marzo ore 15.00

Orocash Lecco – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Pristerà-Scotti



Domenica 26 marzo ore 16.00

Desi Shipping Akademia Messina – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Adamo-Stancati



Domenica 26 marzo ore 17.00

3m Pallavolo Perugia – D&a Esperia Cremona Arbitri: Mesiano-Laghi

Chromavis Eco Db Offanengo – Anthea Vicenza Volley Arbitri: Ciaccio-Kronaj

Riposa: Emilbronzo 2000 Montale

LE CLASSIFICHE

POOL PROMOZIONE-

Roma Volley Club 70 (21 – 1); Itas Trentino 62 (20 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 55 (17 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 53 (18 – 6); Cda Talmassons 51 (16 – 6); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 49 (16 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 49 (16 – 8); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 46 (15 – 9); Itas Ceccarelli Martignacco 45 (14 – 8); Volley Soverato 35 (11 – 11); Volley Hermaea Olbia 30 (11 – 13).

POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 34 (12 – 12); D&a Esperia Cremona 28 (8 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 27 (9 – 15); Orocash Lecco 27 (9 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 26 (9 – 16); Anthea Vicenza Volley 25 (9 – 14); Assitec Volleyball Sant’Elia 18 (4 – 19); Seap-Sigel Marsala 17 (6 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 17 (5 – 18); Club Italia 12 (4 – 21); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 20).