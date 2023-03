Riscatto Roma contro Sassuolo

GUIDONIA (ROMA)- La Roma Volley Club riprende la sua corsa spedita e al Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio gremito torna alla vittoria contro la Bsc Materials Sassuolo, siglando la contesa con un netto 3-0 (25-13; 25-21; 25-11). Non fa sconti la squadra di coach Cuccarini che, nell’anticipo valido per la terza giornata di pool promozione, è stata brava a mantenere alta l’attenzione, dall’inizio alla fine, chiudendo la pratica in 74 minuti di gioco: partite nella prima frazione con un bel margine di vantaggio, forti di un’ottima prestazione al servizio e nella correlazione muro-difesa, le capitoline hanno dovuto battagliare nella seconda, tenendo a debita distanza Manfredini e compagne, tornate a farsi sotto. È nel terzo set, però, che Roma tira fuori la lucidità necessaria per mettere il sigillo a parziali e partita e conquistare così l’intera posta in palio. Vittoria numero 22 in campionato e 73 i punti con cui svetta nella classifica della pool, in attesa dei risultati di domani. Ottima prestazione corale del sestetto giallorosso con ben tre atlete in doppia cifra, Bici, Rivero e Melli, autrici rispettivamente di 16, 10, 14 punti, supportate dalla brillante prestazione in cabina di regia del capitano Bechis, MVP dell’incontro. Sul fronte emiliano da evidenziare la prestazione di Manfredini, autrice di 14 punti.

Coach Cuccarini si affida al sestetto con Bechis in cabina di regia opposta a Bici, Rivero e Melli in banda, Rebora-Ciarrocchi la coppia di centrali, Ferrara è libero. Coach Venco schiera Masciullo in palleggio, opposto, al centro Busolini e Civitico, in posto quattro Manfredini e Pistolesi. Il libero è Pelloni.

Le due formazioni iniziano appaiate con Sassuolo molto reattiva nella fase difensiva (3-3). Aumenta d’intensità ed efficacia il gioco di Roma: dai nove metri Bici trascina le sue fino all’ace del +5 (8-3) che costringe coach Venco a fermare il gioco. Al rientro in campo, la musica non cambia: il servizio dell’opposta romana è ancora un problema per le ricettrici emiliane (12-3). Manfredini ci prova da posto quattro, ma il tentativo si rivela vano: per Roma l’accelerazione decisiva arriva dalla coppia di centrali Rebora-Ciarrocchi che a suon di muri e primi tempi fanno correre veloce il punteggio fino al 25-13.

Alla ripresa del gioco in campo le stesse interpreti e un ritmo più serrato che porta i due sestetti a battagliare ad armi pari fino al 7-7: da una parte l’ottimo muro emiliano con Busolini e Civitico, dall’altra il braccio pesante dei reparti laterali giallorossi. A mettere per prima la testa fuori dalla parità è anche questa volta Roma che però viene subito riagganciata e sorpassata dal muro di Civitico e dall’ottimo servizio di Pistolesi (14-15). Il testa a testa continua: Roma riparte dall’ace di Rivero, e Sassuolo ingrana con la diagonale insidiosa di Manfredini. Le azioni si fanno più intense ed è la squadra capitana da Bechis a dimostrarsi più cinica nei momenti salienti: l’ottima serie al servizio di Rebora e le difese di Ferrara accendono la reazione delle capitoline che dal 19-18 corrono veloci fino al 25-21 firmato da Ciarrocchi, che porta la serie sul 2-0.

Nel terzo parziale confermate le formazioni del primo set da entrambe le panchine. Parte subito forte la squadra di coach Cuccarini che si porta sul 7-2. Busolini trova un varco nel muro giallorosso e tenta una reazione che però incontra la solida risposta delle Wolves. La diagonale a tutto braccio di Rivero vale l’allungo (12-4) e il time-out richiesto da coach Venco. Una volta in campo, Masciullo rimodula la distribuzione senza però riuscire nel tentativo. I due ‘rigori’ di Bici e l’ace di Rivero aggiungono lunghezze importanti nella metà campo di Roma che sale a 20-7. Sassuolo dà l’ultima fiammata con Martinez prima che la Roma Volley Club si prenda il set (25-11) e il match valido per la terza giornata di pool promozione per 3-0.

I PROTAGONISTI-

Marta Bechis (Roma Volley Club)- « Una vittoria fondamentale e molto bella davanti a un super pubblico caloroso davvero questa sera. Volevamo questa vittoria e la volevamo siglare anche in maniera piuttosto netta. Siamo arrivate concentrate su quello che volevamo, c’era tensione all’inizio ma ci siamo sciolte subito per conquistare l’obiettivo dei tre punti. Questa vittoria ci dà fiato e respiro, ma mancano ancora tre partite fondamentali. Abbiamo ancora un cammino da terminare e lo riprenderemo con energia per arrivare fino all’obiettivo finale ».

Maurizio Venco ( Allenatore Bsc Materials Sassuolo)- « Il gioco brillante che abbiamo espresso all’inizio del campionato è un po’ scemato per via della stanchezza delle ragazze. Ed è per questo che di questo periodo qui e di questo incontro prendo solo le cose positive, soddisfatto della crescita dimostrata in queste ultime gare anche a seguito di importanti cambi ruoli. Contro una squadra con Roma ci è mancato l’esperienza e l’atteggiamento, ma ripeto, ora torniamo al lavoro per rifinire gli aspetti tecnici consapevoli di quello che possiamo ancora fare ».

IL TABELLINO-

ROMA VOLLEY CLUB – BSC MATERIALS SASSUOLO 3-0 (25-13 25-21 25-11)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 3, Rivero 10, Ciarrocchi 9, Bici 16, Melli 14, Rebora 8, Ferrara (L), Valoppi, Valerio. Non entrate: Rucli, Bianchini, De Luca Bossa. All. Cuccarini.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Masciullo 1, Pistolesi 2, Civitico 5, Martinez Vela 6, Manfredini 14, Busolini 3, Pelloni (L), Vittorini. Non entrate: Bondavalli, Dhimitriadhi. All. Venco.

ARBITRI: Polenta, Cruccolini.

NOTE – Durata set: 23′, 30′, 21′; Tot: 74′.

MVP: Marta Bechis (Roma Volley)