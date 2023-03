In Pool Promozione Mondovì al quinto posto, Brescia ko

Nella Pool Salvezza la Tecnoteam Albese Volley Como soffre ma conquista i tre punti in casa della Desi Shipping Akademia Messina con il risultato di 1-3, lo stesso dell’ D&a Esperia Cremona in casa della 3m Perugia. Vincono senza patemi l’Orocash Lecco e la Chromavis Eco Db Offanengo Offanengo contro la Seap-Sigel Marsala e l’ Anthea Vicenza.

POOL PROMOZIONE-

Successo al quinto set per il Volley Soverato che supera con merito la più quotata Valsabbina Millenium Brescia che nel turno precedente era andata a vincere a Roma contro la capolista. Una vittoria pesante per le calabresi che si tolgono un’altra grande soddisfazione battendo una delle candidate alla promozione in Serie A1. Prosegue quindi nel migliore dei modi una stagione molto positiva per la squadra del presidente Matozzo. Al Pala Scoppa, la gara inizia con il Soverato che dimostra dalle prime battute di voler affrontare le più quotate avversarie senza alcun timore reverenziale. Malinov e compagne, dopo un break sul 19-17, vengono però riacciuffate sul 20-20 dalle ospiti, che riescono a spuntarla nel finale 23-25. Secondo set che vede le due squadre giocare punto fino al 20-20, quando sono le calabresi ad avere il break vincente chiudendo 25-22. Il set vinto dà maggiore fiducia alle biancorosse che nel terzo gioco dominano in campo giocando ancora bene e riuscendo a guadagnare vantaggi importanti con un perentorio 25-12. La squadra di coach Chiappini é determinata e nel quarto parziale inizia avanti. Poi dal 10-10 risale Brescia, che prende tre punti di vantaggio e li mantiene fino alla fine (21-25). Quinto e decisivo set con le padrone di casa che partono meglio portandosi 6-2. Al cambio campo é avanti Soverato 8-5. Soverato prosegue con il suo ottimo gioco e chiude i conti sul 15-7. Migliore in campo Schwan con 23 punti, uno in meno della collega Korhonen e tre in più dell’altra attaccante Giugovaz. Per Brescia, si ferma a 17 Obossa, 14 per Consoli e 13 per Cvetnic.

Così il presidente Matozzo:

« Ero convinto della reazione della squadra dopo la sconfitta di Mondoví. Hanno lavorato bene in settimana e oggi contro una squadra forte come Brescia hanno vinto meritatamente giocando bene. Vogliamo proseguire cosi ».

Vittoria dall’importanza capitale per la LPM BAM Mondovì nello scontro diretto contro la Cda Talmassons: i tre punti conquistati con un perentorio 0-3 catapultano infatti la formazione di coach Solforati al quinto posto, ultimo valido per l’accesso ai playoff, a +1 sulle friulane. La gara inizia subito nel migliore dei modi per le ospiti, che vanno ssubito sull’1-6 e poi amministrano con efficacia il vantaggio per tutto l’arco del parziale chiudendo, nonostante la rimonta delle padrone di casa nel finale, 22-25. Nel secondo gioco a partire meglio sono Taborelli e compagne, ma il buon momento dura poco: Decortes e Pizzolato combinano per 8 punti, con le pumine al 34% di efficienza offensiva contro il solo 5% delle friulane. Il risultato è un 15-25 che porta Mondovì sullo 0-2. Il terzo set è il più equilibrato e viaggia sulla parità praticamente per tutto il suo corso. Più volte le ospiti provano a scappare, ma vengono puntualmente riprese fino alla tiratissima conclusione: Mondovì è più cinica e sul 23-23 porta a casa la partita. Top scorer dell’incontro l’ex Veronica Taborelli (19 punti), mentre le migliori per le piemontesi sono Decortes (17 punti, 2 ace) e Pizzolato (14 punti, 4 ace). Fattore dell’incontro sicuramente la maggior precisione a servizio delle ospiti, testimoniata dagli otto servizi vincenti contro i soli 2 di Talmassons.

Coach Barbieri al termine del match commenta così la prova della sua squadra:

« Dobbiamo fare i complimenti a Mondovì perché hanno giocato un ottima partita in tutti i fondamentali e per due set non ci ha fatto entrare nel match. Noi non siamo riusciti ad avere il nostro gioco e la nostra continuità. Poi nel terzo set abbiamo iniziato a giocare meglio, trovando la nostra battuta e il nostro muro, ma loro nella fase punto a punto sono state sicuramente più ciniche di noi e sono riusciti a mettere giù le palle decisive sul 23 pari. Ci prendiamo questa sconfitta ma dobbiamo tornare a lavorare perché il campionato è ancora aperto ».

Altro umore in casa Mondovì, con coach Solforati che parla così della vittoria:

« Una partita giocata molto bene con molta intensità e molta concentrazione. Sapevamo che avremmo faticato tanto in attacco perché il loro punto forte era il muro e un ottima battuta. Infatti abbiamo faticato tanto in attacco ma siamo anche riusciti a mettere i loro attaccanti in difficoltà, cosa che non era capitata spesso nelle partite che avevamo studiato. Di questo devo dare atto alle ragazze per l’ottima prestazione in difesa. Soprattutto siamo stati bravi a rimanere in partita nei momenti in cui abbiamo subito dei break che potevano determinare il set a nostro svantaggio, ma invece con determinazione e pazienza siamo riusciti a rimanere dentro il set e a portarlo a casa ».

Il derby targato Itas tra Martignacco e Trento va alla formazione di coach Saja dopo un bell’incontro, in cui le padrone di casa hanno dato serio filo da torcere alla seconda in classifica. Inizio con l’acceleratore premuto per la formazione friulana che con un parziale iniziale di 4-1 dimostra alle avversarie, reduci da quindici vittorie consecutive, che non avranno vita facile all’interno delle mura del Pala Martignacco. Le friulane si confermano in palla fino al 13-10, poi un time-out cambia l’inerzia: in poche azioni, Michieletto e compagne riescono a recuperare il gap dalle friulane e a dominare il resto del parziale per il 18-25 finale. Le ospiti tornano con la stessa verve nel secondo parziale, senza dare mai modo a Martignacco di impensierirle: 17-25 e 0-2. Ma le friulane non si danno per vinte e cominciano con ritmo la terza frazione. Eckl si conferma la solita muraglia, Modestino e Allasia danno il propio contributo: il gap parte dal 15-11 e aumenta fino al 25-18 che riapre i giochi. Il quarto set è il più equilibrato, con le squadre a rispondere colpo su colpo. Dehoog (14 punti e MVP a fina partita), la top scorer Michieletto (22, 5 muri) e una strenua difesa fanno la differenza e consentono a Trento di rinforzare la seconda posizione con l’1-3 finale.

Il Presidente Fulvio Bulfoni commenta così il match appena disputato fra le due formazioni:

« Prestazione molto positiva della nostra giovanissima formazione che seppur dotate di un inferiore comparto tecnico hanno risposto colpo su colpo alle avversarie, non arrendendosi mai. Lo straordinario pubblico ha completato il quadro di una domenica quasi perfetta, abbiamo portato a Martignacco uno spettacolo e una pallavolo di alto livello ».

« Dobbiamo essere davvero molto soddisfatti ed orgogliosi del percorso che stiamo compiendo – ha spiegato a fine gara Stefano Saja – . Prosegue nel migliore dei modi la nostra corsa di avvicinamento ai Playoff con un’altra vittoria, la quindicesima consecutiva in campionato, che è giunta al termine di una gara in cui abbiamo faticato forse un po’ di più di quello che era necessario, complice il calo accusato nel terzo set quando invece Martignacco ha migliorato il suo rendimento. La reazione, però, anche in questo caso c’è stata e ci godiamo questa ennesima vittoria che ci permette di avvicinarci all’obiettivo del secondo posto. Ora testa rivolta alla trasferta di Soverato, che sarà particolarmente importante e difficile, per la sua lunghezza e perché si tratta di un palazzetto sempre molto ostico da espugnare ».

L’Ipag S.lle Ramonda Montecchio trova un avversario ostico nella miglior versione della Futura Giovani Busto Arsizio vista in Pool Promozione e perde al Palaferroli 1-3 dopo aver tentato con forza la rimonta dallo 0-2. Le castellane non approfittano della battuta d’arresto di Talmassons, che perde in casa, e vengono sorpassate da Mondovì, scivolando al settimo posto in classifica. Avvio di gara in sostanziale equilibrio, con le squadre che procedono punto su punto. La parità si spezza dalla metà del set in poi, con le cocche più convinte e grintose per lo 0-1 iniziale. Parte male nel secondo set Montecchio, finendo sotto di quattro punti con ace di Bozetat e Tonello che infilza la difesa. Tenta una reazione la squadra di casa con botta di Angelina, ma le lombarde tengono in mano il pallino del gioco e martellano con Arciprete, gestendo i ritorni delle avversarie e andando sullo 0-2. Nella terza frazione partono aggressive Maggipinto e compagne, portandosi avanti di quattro punti con muro di Marconato e ace di Tanase. Busto risponde con le incursioni di Tonello in diagonale e tenta il sorpasso con Fiorio. Nonostante il 20-15, le padrone di casa rallentano e le bustocche pareggiano 24-24. Un mani out di Tanase e una pipe di Marconato mettono il sigillo però nel finale, riaprendo l’inconto. Nel quarto set si procede punto a punto con Bozetat da una parte che traina l’attacco e Tanase che risponde con un ace e un mani out. Il match è teso e vibrante, ma nel finale sono le ospiti che mettonoo a segno l’accelerata vincente: 22-25 e tre punti preziosissimi in cassa. MVP della partita Zanette con 22 punti e 4 muri, bene anche Fiorio con 17. Lato Montecchio, Mazzon chiude a 19, Tanase a 15 e Angelina a 13.

Per Montecchio parla la palleggiatrice Valentina Bartolucci:

« Siamo partite un po’ in difficoltà e ci è mancato qualcosa che loro hanno avuto in più. Abbiamo fatto qualche errore al servizio, perché abbiamo cercato di spingere. Nella terza frazione abbiamo avuto una bella reazione, iniziando a fare le nostre cose e portandoci a casa il set. C’è un po’ di rammarico perché si poteva portare a casa almeno qualche punto. Ora ci rimettiamo al lavoro, con tanta carica, perché domenica ci aspetta un altro squadrone come Brescia ».

Soddisfatto Daris Amadio:

« Siamo partiti bene nel primo set e siamo stati bravi a restare sempre in partita. Nel terzo siamo mancati nel muro e in difesa, complicandoci un po’ la vita. Nel quarto set abbiamo iniziato con poca tranquillità, ma poi siamo riusciti a ritrovare il filo continuo sia nel cambio palla che nella fase break. E’ stato un match punto a punto, con grande lotta in campo. Una vittoria importante, dopo due sconfitte, che ci restituisce fiducia ».

POOL SALVEZZA-

Senza storia la partita del Palazzetto Comunale “Al Bione”: le padrone di casa dell’Orocash Picco Lecco regolano con un netto 3-0 le avversarie della Seap-Sigel Marsala in poco più di un’ora, complici anche le diverse assenze della squadra di coach Buonavita, con sole otto giocatrici a disposizione. Le siciliane non vanno oltre i 19 punti messi a referto nel secondo e nel terzo set, messe in difficoltà dall’attacco delle padrone di casa, concrete e precise. In doppia cifra terminano la solita Bracchi (13 punti), e il duo di centrali Piacentini-Tresoldi (12 punti a testa). Per Marsala solo Salkute protagonista di una gara sufficiente (16 punti). I tre punti conquistati permettono a Lecco di andare a +4 su Montale (una partita in meno) e a +5 su Vicenza (due partite in meno), rimanendo stabile nella quarta posizione che garantisce la salvezza. Marsala non vede invece allontanarsi di troppo l’obiettivo nonostante il k.o., vista la contemporanea sconfitta delle vicentine e il turno di riposo delle modenesi.

Il commento di Gianfranco Milano:

« E’ stata una partita facile e siamo riusciti a tenerli a distanza. Con delle buone battute le abbiamo allontanate e siamo riusciti a inibire i loro attaccanti principali. In questo periodo dell’anno è importante il risultato finale, piuttosto che alla tecnica. Dobbiamo essere pragmatici. Muovere la classifica è fondamentale e ne siamo gratificati. Tutta settimana ci alleniamo per migliorare la qualità della squadra complessiva, sono orgoglioso dell’impegno di ognuna di loro”. Così coach Eraldo Buonavita: “Siamo partiti in pochi, solo in 8, e così la partita non è mai iniziata. Facciamo fatica anche per questioni numeriche, ma così è complesso giocare bene e creare il clima giusto ».

Ci prova fino alla fine e regala una grandissima prova di carattere la Desi Shipping Akademia Messina, che però cede in casa alla prima della classifica Tecnoteam Albese Volley Como. Il finale di 3-1 non rende giustizia alle ragazze di casa che hanno il merito di non mollare anche quando vanno sotto di due set, giocando una partita di grande carattere e facendo sudare le proverbiali sette camicie alla squadra allenata da coach Chiappafreddo. Prima parte di gara giocata con grande intensità da entrambe le compagini in campo. Prova subito a scappare Como ma Messina tiene botta, fino a quando le ospiti riescono a piazzare un break importante a metà set e prendono il largo in maniera importante per lo 0-1. Tanti strappi nel secondo set: Como trova subito l’allungo ma registra la reazione veemente di Messina che in più occasioni trova delle rimonte preziose. Il finale della frazione è incandescente: Akademia firma l’ennesima rimonta e si porta anche sul +2, salvo poi subire il ritorno delle ospiti che piazzano il 21-25. Nel terzo parziale succede di tutto. Como parte forte e più volte riesce a trovare allunghi importanti. Messina però dà prova di grande carattere e, nella seconda parte di set, pareggia e sorpassa le avversarie. Sul finale arrivano anche tre punti in successione per le padrone di casa e l’ace griffato Robinson che regala la frazione ad Akademia (25-21). Intensissima anche la quarta ed ultima frazione. Le ragazze di casa hanno il merito di crederci fino alla fine, recuperando anche un gap di 6 lunghezze che rimette in piedi la frazione e comporta un finale di gara incandescente. Alla fine ha la meglio Como con un contestatissimo punto finale (22-25).

« Sono soddisfatto perchè abbiamo fatto veramente una gran bella partita per le nostre possibilità – cosi a fine partita coach Bonafede – Como ci distanziava di tanto in classifica ma la differenza di punti in campo non si è vista. Abbiamo incontrato una squadra molto forte ed organizzata e questa ci fa rammaricare ulteriormente. Peccato perchè oggi le due squadre hanno giocato una bella pallavolo e per quelle che sono le nostre possibilità attuali ci portiamo dietro degli errori stupidi ma dovuti anche ad una partita che è stata rovinata ».

« Sono molto contento di aver portato a casa 3 punti contro un avversario coriaceo che non ha mai mollato – questo il commento port partita di coach Chiappafreddo – Loro non hanno mai mollato ed hanno giocatrici di alto livello, quindi sono contento per la mia squadra perchè abbiamo espresso un bel gioco. Ci aspettavamo di trovare un Akademia cosi combattiva perchè, comunque, hanno un allenatore di ottimo livello e soprattutto hanno atlete che combattono, in un ambiente molto caldo, quindi avevo preparato le ragazze in tal senso ».

La D&A Esperia Cremona si conferma al secondo posto in classifica grazie alla vittoria in quattro periodi contro una determinata 3M Pallavolo Perugia. Le ospiti spesso allungano nei vari periodi ma Perugia non molla l’osso riuscendo a strappare il secondo set per 25-20, annullando il precedente 22-25 gialloblù. Cremona poi si prende di forza il terzo set per 17-25 per poi chiudere a proprio favore anche il quarto periodo per 20-25. Altra prova sontuosa di Anna Piovesan e Jasmine Rossini, che chiudono con 18 punti a testa, grazie ad una ricezione di squadra pari al 60% con soli due errori. Per Perugia, in luce Salinas con 18 punti, Giudici con 14 e Patasce con 11. Ottima anche la prova a muro di Cremona, che vince il duello di squadra per 10-5.

Il commento del libero Zampedri:

« Sapevamo che in trasferta nulla è mai scontato, eravamo consapevoli di dover venire qui e fare il nostro gioco. Il primo set è andato bene, nel secondo ci hanno messo in difficoltà. Per fortuna nel terzo e nel quarto set siamo entrati con la testa giusta e pallone dopo pallone, siamo riusciti a portare a casa i tre punti, fondamentali per la classifica”. Così invece Marta Pero: “È stata una partita sicuramente tosta, come tutte le altre del resto. Alterniamo ancora momenti di alto e di basso che non ci aiutano a concretizzare il set, però è stata una partita molto lottata da entrambe le squadre. Le sensazioni in campo erano di un ambiente caldo. È stata comunque una bella lotta ».

Prosegue la marcia spedita della Chromavis Eco DB Offanengo nella Pool Salvezza, con la terza vittoria per 3-0 in altrettante partite giocate. Questa volta, a cedere al PalaCoim è stata l’Anthea Vicenza Volley, arrivata in terra cremasca con il desiderio di vendicare la beffa di mercoledì in casa contro Montale. Due set, i primi due, molto equilibrati, dove la squadra di Bolzoni, trascinata dalla vicentina Francesca Trevisan (17 punti, 4 muri), è stata più efficace nei momenti che contavano, salvo poi accelerare nel finale di terzo set verso un più netto successo. Tra le fila di Vicenza, le migliori sono Kavalenka (15) e Cheli (9, 2 ace e 3 muri). Con i tre punti conquistati, le padrone di casa confermano il terzo posto, a pari merito con Lecco ma con una gara in meno, mentre gli zero di Vicenza non permettono il sorpasso su Montale al quinto posto, ultimo valido per la permenza in Serie A2.

Così Fabio Collina, vice allenatore Chromavis:

« Nove punti in tre partite di questa pool salvezza sono già un bel traguardo, le viviamo sempre una alla volta. Vicenza è stata aggrappata sempre alla partita senza mai mollare, noi siamo stati bravi noi a difendere, toccare tanto a muro e a essere più incisivi in contrattacco ».

Le parole di Ivan Iosi:

« E’ stata una partita decisa nei dettagli, abbiamo giocato un’ottima gara, ma Offanengo ha fatto ancora meglio e quindi si merita la vittoria. Nei primi due set piccole cose hanno fatto la differenza al cospetto di una formazione che ha sbagliato pochissimo. Peccato non aver concretizzato quanto di buono stavamo facendo, soprattutto nel muro-difesa, poi è arrivata forse un po’ di stanchezza che ci ha offuscato. Abbiamo retto fino a tre quarti del terzo set, onore a loro. Il nostro cammino è più in salita ora? Sì, aspettiamo il rientro di Panucci senza contare che tante ragazze stanno stringendo i denti ».

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

VOLLEY SOVERATO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2 (23-25 25-23 25-13 21-25 15-8) –

VOLLEY SOVERATO: Schwan 23, Giambanco 4, Korhonen 24, Giugovaz 20, Cecchi 13, Malinov 2, Ferrario, Zuliani, Salviato. Non entrate: Tolotti, Cherepova, Barbaro. All. Chiappini.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 13, Torcolacci 12, Obossa 17, Pamio 10, Consoli 14, Boldini 3, Scognamillo, Ratti, Foresi, Munarini. Non entrate: Blasi, Zorzetto, Orlandi. All. Beltrami.

ARBITRI: Morgillo, Stellato.

NOTE – Durata set: 26′, 29′, 22′, 25′, 14′; Tot: 116′.

MVP: Courtney Schwan (Volley Soverato)

CDA TALMASSONS – LPM BAM MONDOVI’ 0-3 (22-25 15-25 23-25)

CDA TALMASSONS: Costantini 4, Eze Blessing 2, Milana 8, Caneva 5, Taborelli 19, Rossetto 7, De Nardi (L), Campagnolo 4, Trampus 1, Monaco, Crisafulli, Michelini. Non entrate: Moconutti (L), Tognini. All. Barbieri.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 8, Riparbelli 6, Decortes 17, Populini 6, Pizzolato 14, Giroldi 3, Bisconti (L), Takagui, Giubilato. Non entrate: Longobardi, Zech, Colzi. All. Solforati.

ARBITRI: Selmi, Mazzara’.

NOTE – Durata set: 26′, 23′, 28′; Tot: 77′.

MVP: Valeria Pizzolato (LPM Bam Mondovì)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – ITAS TRENTINO 1-3 (18-25 17-25 25-18 21-25)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Modestino 10, Allasia 5, Wiblin 13, Eckl 14, Sironi 1, Cabassa 6, Tellone (L), Bole 9, Lazzarin 1, Granieri, Guzin. Non entrate: Merlino, Bassi. All. Gazzotti.

ITAS TRENTINO: Dehoog 14, Michieletto 22, Fondriest 9, Bonelli 3, Mason 11, Moretto 8, Parlangeli (L), Joly, Meli, Serafini. Non entrate: Stocco, Michieletto, Libardi (L), Bisio. All. Saja.

ARBITRI: Galteri, Manzoni.

NOTE –Durata set: 25′, 23′, 24′, 24′; Tot: 96′.

MVP: Carly Dehoog (Itas Trentino)

Spettatori: 208

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (20-25 18-25 26-24 22-25) –

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Angelina 13, Barbazeni 6, Mazzon 19, Tanase 15, Marconato 9, Bartolucci 2, Maggipinto (L), Esposito 1, Nardelli, Brandi, Muraro, Malvicini. Non entrate: Cometti, Simic (L). All. Sinibaldi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Arciprete 12, Botezat 12, Zanette 22, Fiorio 17, Tonello 9, Balboni 2, Mistretta (L), Venco, Badalamenti. Non entrate: Milani, Member-meneh, Pandolfi. All. Amadio.

ARBITRI: Dell’Orso, Candeloro.

NOTE – Durata set: 26′, 23′, 33′, 32′; Tot: 114′.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)

POOL SALVEZZA-

3M PALLAVOLO PERUGIA – D&A ESPERIA CREMONA 1-3 (22-25 25-20 17-25 20-25)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 18, Pero 7, Giudici 14, Patasce 11, Agbortabi 7, Manig 4, Rota, Traballi, Negri, Bosi. Non entrate: Dalla Rosa. All. Marangi.

D&A ESPERIA CREMONA: Rossini 18, Ferrarini 7, Mennecozzi 3, Piovesan 18, Kullerkann 6, Giacomello 6, Kullerkann 6, Buffo 4, Balconati 1, Zampedri, Landucci. Non entrate: Coppi. All. Magri.

ARBITRI: Mesiano, Laghi.

NOTE – Durata set: 26′, 27′, 28′, 30′;

Tot: 111′. MVP: Jasmine Rossini (D&A Esperia Cremona)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 1-3 (18-25 21-25 25-21 22-25)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martinelli 8, Muzi 4, Robinson 25, Mearini 9, Ebatombo 18, Martilotti, Faraone (L), Silotto 2, Ciancio, Catania, Brandi. Non entrate: Pisano (L), Varaldo. All. Bonafede.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 9, Veneriano 7, Nicolini 5, Nardo 19, Badini 4, Conti 19, Rolando (L), Cantaluppi 4, Nicoli, Stroppa, Bernasconi. Non entrate: Radice (L), Pinto, Gallizioli. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Adamo, Stancati.

NOTE – Durata set: 24′, 26′, 28′, 31′; Tot: 109′.

MVP: Alice Nardo (Tecnoteam Albese Volley Como)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0 (25-22 25-23 25-18) –

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 9, Anello 7, Martinelli 7, Trevisan 17, Cattaneo 7, Galletti 2, Porzio (L), Nelson 2, Casarotti 2, Marchesi. Non entrate: Pomili, Anello (L), Menegaldo, Tommasini. All. Bolzoni.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Legros 6, Farina 7, Kavalenka 15, Ottino 7, Cheli 9, Ferraro 2, Formaggio (L), Galazzo 1, Andreis, Munaron, Groff. Non entrate: Panucci (L), Digonzelli, Martinez Volskis. All. Iosi.

ARBITRI: Ciaccio, Kronaj.

NOTE – Durata set: 26′, 28′, 26′; Tot: 80′.

MVP: Marina Cattaneo (Chromavis Eco Db Offanengo)

OROCASH LECCO – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0 (25-17 25-19 25-19) –

OROCASH LECCO: Lancini 6, Piacentini 12, Bracchi 13, Zingaro 9, Tresoldi 12, Rimoldi 1, Bonvicini (L), Rocca, Citterio. Non entrate: Bassi, Marmen, Albano, Belloni, Casari (L). All. Milano.

SEAP-SIGEL MARSALA: Moneta 8, Guarena 3, Ghibaudo 4, Bulovic 7, Frigerio 2, Salkute 16, Norgini (L), Garofalo. All. Buonavita.

ARBITRI: Pristera’, Scotti.

NOTE – Durata set: 21′, 24′, 24′; Tot: 69′.

MVP: Martina Bracchi (Orocash Lecco)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Roma Volley Club-Bsc Materials Sassuolo 3-0 (25-13, 25-21, 25-11) Giocata ieri

Volley Soverato-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (23-25, 25-22, 25-12, 21-25, 15-8)

Cda Talmassons-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (22-25, 15-25, 23-25)

Volley Hermaea Olbia-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-3 (22-25, 20-25, 22-25) Giocata ieri

Itas Ceccarelli Martignacco-Itas Trentino 1-3 (18-25, 17-25, 25-18, 21-25)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (20-25, 18-25, 26-24, 22-25)

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 73 (22 – 1); Itas Trentino 65 (21 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 58 (18 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 54 (18 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 52 (17 – 8); Cda Talmassons 51 (16 – 7); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 49 (16 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 49 (16 – 9); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 9); Itas Ceccarelli Martignacco 45 (14 – 9); Volley Soverato 37 (12 – 11); Volley Hermaea Olbia 30 (11 – 14).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Ceccarelli Martignacco, 01/04/2023 20.30, 4a Giornata

Lpm Bam Mondovi’ – Roma Volley Club, 02/04/2023 17.00, 4a Giornata

Valsabbina Millenium Brescia – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, 02/04/2023 17.00, 4a Giornata Omag-Mt San Giovanni

In M.No – Bsc Materials Sassuolo, 02/04/2023 17.00, 4a Giornata

Volley Soverato – Itas Trentino, 02/04/2023 17.00, 4a Giornata

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Club Italia-Assitec Volleyball Sant’Elia 2-3 (25-20, 23-25, 19-25, 25-23, 9-15) Giocata ieri

3m Pallavolo Perugia-D&a Esperia Cremona 1-3 (22-25, 25-20, 17-25, 20-25)

Desi Shipping Akademia Messina-Tecnoteam Albese Volley Como 1-3 (18-25, 21-25, 25-21, 22-25)

Chromavis Eco Db Offanengo-Anthea Vicenza Volley 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

Orocash Lecco-Seap-Sigel Marsala 3-0 (25-17, 25-19, 25-19)

Ha riposato: Emilbronzo 2000 Montale

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 37 (13 – 12); D&a Esperia Cremona 31 (9 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 30 (10 – 15); Orocash Lecco 30 (10 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 26 (9 – 16); Anthea Vicenza Volley 25 (9 – 15); Assitec Volleyball Sant’Elia 20 (5 – 19); Seap-Sigel Marsala 17 (6 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 17 (5 – 19); Club Italia 13 (4 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 21).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Anthea Vicenza Volley – Tecnoteam Albese Volley Como, 02/04/2023 17.00, 5a Giornata

Assitec Volleyball Sant’Elia – D&a Esperia Cremona, 02/04/2023 17.00, 5a Giornata

3m Pallavolo Perugia – Orocash Lecco, 02/04/2023 17.00, 5a Giornata

Desi Shipping Akademia Messina – Chromavis Eco Db Offanengo 02/04/2023 17.0017:00, 5a Giornata

Seap-Sigel Marsala – Emilbronzo 2000 Montale, 02/04/2023 18.30, 5a Giornata

Riposa: Club Italia