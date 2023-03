Roma ad un punto dall'A1, battaglia per i Play Off

ROMA- A tre giornate dalla fine della Pool Promozione, non sono ancora state stabilite le squadre che parteciperanno ai Playoff. Se a Roma basta guadagnare un punto in casa di Mondovì (52 punti) per salire in Serie A1, Trento è già sicura di accedere alla prossima fase e cercherà i tre punti in casa di Soverato per blindare il secondo posto. Sabato si comincia con Busto Arsizio (ottava, 49 punti) contro Martignacco (decima, 45), lunedì si chiude con Olbia contro Talmassons (sesta, 51). Domenica le altre partite: San Giovanni, terza con 58 punti, ospita Sassuolo (nona, 47 punti), mentre Brescia (quarta, 54) accoglie Montecchio (settimana, 49).

Per uno scherzo del calendario, le prime cinque squadre della classifica della Pool Salvezza, al momento sicure di un posto in A2 nella prossima stagione, giocheranno fuori casa: un’occasione unica per accorciare le distanze e ribaltare le gerarchie. Albese va a Vicenza, mentre Sant’Elia ospita Cremona e Offanengo vola verso Messina. Perugia sfida Lecco, sempre in Sicilia Marsala accoglie Montale.

POOL PROMOZIONE-

La Futura Giovani Busto Arsizio, con il morale nuovamente alto e una consapevolezza nei propri mezzi ritrovata dopo la vittoria di Montecchio, torna in campo al PalaBorsani per l’anticipo della quarta giornata di Pool Promozione. A Busto, infatti, sbarcherà la Itas Ceccarelli Martignacco, attualmente decima forza in classifica, reduce da un trittico in questa seconda fase che le ha viste uscire sconfitte per 3-1 in due occasioni, nell’ordine contro Bescia e Trento, e vittoriose una volta per 3-0 in casa dell’ostica Sassuolo. Le friulane di coach Gazzotti, dopo aver chiuso la regular season in quinta piazza nel loro girone a quota 38 punti, grazie ad un bilancio di 13 vittorie e 7 sconfitte, vogliono dire la loro recitando un ruolo nel treno di testa anche nella corsa playoff, dove l’ultimo posto disponibile dista cinque lunghezze e la battaglia a cinque, tra cui proprio la Futura, è serratissima. Dalla parte opposta della rete, Balboni e compagne, reduci dalla vittoria rifocillante di Montecchio che ha restituito fiducia e morale alle cocche ed ha permesso di mantenere vive le speranze, dovranno entrare sul rettangolo di casa con la stessa grinta, carattere e determinazione.

Parla Elisa Zanette:

« Mi aspetto una gara sicuramente complicata, da parte nostra c’è ancora tanta voglia di riscatto, nonostante la vittoria di Montecchio, perché vogliamo continuare questa corsa verso i playoff. Dovremo essere brave a sfruttare il vantaggio del fattore campo e la presenza dei nostri tifosi nelle prossime gare. Martignacco è un avversario insidioso capace di esprimere una buona pallavolo dunque dovremo essere brave a tenere sempre alto il ritmo e non abbassare mai la guardia ».

A presentare la sfida, sul fronte Itas, la schiacciatrice Elisa Bole:

« Nonostante la sconfitta subita nel turno scorso, siamo soddisfatte di quello che abbiamo fatto e di come abbiamo giocato di fronte a un’avversaria tosta come Trento. Questo di certo ci sprona a fare bene in queste ultime partite, seppur anch’esse ci vedano affrontare altre avversarie davvero molto forti. I nostri obiettivi, ad ogni modo, non cambiano: vogliamo fare bene, cioè giocare come sappiamo e farlo divertendoci. Le nostre prossime avversarie sono attrezzate, molto forti. Dovremo cercare fare il nostro gioco, come sempre. Poi il campo darà il suo verdetto ».

Un incontro pronto a fare la storia di questa stagione quello tra la LPM BAM Mondovì e la Roma Volley Club. La capolista giallorossa è infatti ad un solo punto dalla matematica promozione in Serie A1, dopo un cammino sontuoso di ventidue vittorie tra campionato e Pool Promozione con la sola sconfitta contro Brescia. Ma le padrone di casa non arrivano alla sfida per fare da sparring partner: il sontuoso successo contro Talmassons ha regalato infatti alle pumine la quinta posizione, ultima valida per l’accesso ai playoff, da difendere però contro gli assalti di diverse formazioni interessate. La corsa sarà serrata, con le stesse friulane a -1, Montecchio e Busto a -3, Soverato a -5 e Martignacco a -7.

La presidente di Mondovì Alessandra Fissolo presenta il match:

« Quello di domenica sarà un match di alto livello, sarà importante avere il supporto di tutto il pubblico. È una gara tanto attesa, anche dai tifosi, una sfida molto importante per il nostro percorso. Sappiamo che Roma è una squadra forte e ben strutturata, come lo siamo anche noi. Dall’altra parte della rete ci saranno tre ex pumine (Bici, Rivero e Rebora), atlete che hanno tanti amici qui a Mondovì e che hanno lasciato il segno anche umanamente, quindi sarà un bel ritorno.Siamo in zona playoff e dobbiamo cercare di mantenere la posizione. Altrettanto importante è per loro che potrebbero conquistare la promozione sul nostro campo, ma noi cercheremo di fargliela festeggiare a Roma! ».

Come al solito c’è coach Cuccarini per Roma:

« C’è da dire che Mondovì ha disputato un ottimo campionato. È fin dall’inizio una delle pretendenti della promozione. Ha affrontato la pool molto bene ottenendo degli ottimi successi. Noi affrontiamo questa partita come tutte le altre. Siamo consapevoli sin dall’inizio che per ottenere l’obiettivo che ci siamo prefissati, per realizzare la nostra ambizione, bisogna perdere il meno possibile. Cercheremo di dare il nostro meglio, come abbiamo sempre fatto. Dovremo fare attenzione a tutte le armi che hanno ».

La capolista Roma è vicinissima alla promozione in A1, Trento è già matematicamente certa di partecipare alla terza fase, sono rimasti tre posti disponibili per i Playoff Promozione. La sfida di domenica al PalaGeorge di Montichiari sarà decisiva per il futuro della Valsabbina Millenium Brescia in questa stagione. La formazione di coach Alessandro Beltrami è obbligata a vincere con l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio per muovere la classifica della pool e difendere il quarto posto. La parola d’ordine in casa leonesse è sicuramente continuità, dopo le montagne russe delle ultime settimane: dalla gioia della vittoria in rimonta a Roma alla frustrazione di una sconfitta a Soverato che si voleva e poteva evitare. Il morale in casa Valsabbina, però, non è scalfito e le parole di Alice Pamio, ex di giornata, mostrano la voglia di riscatto e di fare bene per conquistare con decisione il pass per i playoff:

« Domenica arriva una squadra che ha voglia di dimostrare e mettere in campo il proprio valore, perché sa di poter ancora conquistare i playoff. Sicuramente Montecchio ci darà filo da torcere e proverà in ogni modo a metterci in difficoltà. È una squadra molto completa e noi dovremo cercare di adattarci velocemente ma allo stesso tempo imporre il nostro gioco, per quanto possibile. Tutte le squadre che ci aspettano sono forti e la chiave per noi sarà giocare sfrontate e senza pressioni. Tutto dipende ancora da noi, non abbiamo necessità di guardare i risultati degli altri perché abbiamo ancora il futuro nelle nostre mani, questo deve essere il motore del nostro entusiasmo da qui in avanti ».

Nella seconda fase, Montecchio ha totalizzato tre punti, vincendo contro Olbia nel mezzo dei due k.o. contro Trento e Busto Arsizio. Al momento, i playoff distano tre punti: tutto è ancora in gioco.

« Ci aspettiamo un’altra partita molto difficile – dice Mario Fangareggi, secondo coach di Montecchio -. Giochiamo in trasferta contro una squadra che non nasconde di essere stata costruita per la promozione. Del resto, tutte queste partite della Pool promozione ci mettono di fronte ad avversari che si stanno impegnando per cercare il passaggio alla massima serie. Perciò nessun match si prospetta facile. Più di una volta siamo riusciti a fare ottime cose con squadre molto forti. Quindi è fondamentale che riusciamo a mantenere alta la concentrazione ed essere determinati per mettere in difficoltà gli avversari. È importante fare punti, per completare questa seconda fase della stagione nel migliore dei modi ».

L’Omag-Mt San Giovanni in M.no, protagonista di un’ottima Pool Promozione, a Olbia ha completato la prima tripletta vincente della sua seconda fase ed è tornata dalla Sardegna carica, entusiasta e fiduciosa di poter centrare i Playoff Promozione. Domenica, le zie ospitano al Pala Marignano il sestetto della Bsc Materials Sassuolo, un team che anche per questa stagione sportiva ha continuato sul solco della tradizione, favorendo, ancora una volta, la linea giovani. Il sestetto emiliano, dopo aver conquistato il terzo posto nella Regular Season, nella Pool Promozione ha subito un doppio k.o. contro le friulane (Talmassons e Martignacco) ed ha ceduto alla regina del campionato Roma, e quindi vorrà riscattarsi per acciuffare la prima vittoria di questa pool e continuare a tenere viva la speranza playoff, distante cinque punti.

In vista del derby emiliano-romagnolo, queste le parole di Alessia Bolzonetti:

« La partita con Sassuolo l’affrontiamo in modo consapevole perché arriviamo da tre vittorie e credo che possiamo continuare in questa striscia positiva. Sassuolo è una squadra impegnativa, forte perché l’ha dimostrato nella Regular Season classificandosi al terzo posto. È una squadra ben strutturata, ma se noi vogliamo proseguire nel nostro cammino, non possiamo temere nessuno. Ci stiamo avvicinando a momenti importanti, dobbiamo continuare sulla nostra strada senza tensioni, facendo il nostro gioco e giocare serene per avere come obiettivo ciò che è nelle nostre potenzialità, vale a dire la vittoria ».

A fare il punto in casa BSC Materials è coach Venco che – come di consueto – pone l’accento sul percorso delle sue ragazze piuttosto che sull’avversario di giornata:

« Come ho già detto in altre occasioni, il nostro obiettivo è quello di sfruttare queste ultime gare della stagione per lavorare per il futuro: tutto considerato, il nostro anno è andato bene e l’obiettivo che ci eravamo dati di lavorare per far crescere i nostri giocatori giovani è stato raggiunto. Per cui adesso sfrutteremo le prossime partite e le settimane in palestra lavorando per il futuro, per ripartire da qui nella prossima stagione ».

Dopo la bella e meritata vittoria contro Brescia nello scorso turno, il Volley Soverato si appresta ad affrontare, ancora al Pala Scoppa, un’altra candidata al salto nella massima serie: l’Itas Trentino. La squadra guidata dall’ex coach biancorosso Stefano Saja é al secondo posto dietro la lanciatissima capolista Roma. Dunque, per Giugovaz e compagne sarà un’altra sfida da affrontare con il coltello tra i denti, lottando su ogni pallone. Contro Brescia, domenica scorsa, si é vista un’ottima Soverato, che già nel corso di questa stagione aveva fatto vedere prestazioni importanti contro avversarie più quotate con giocatrici esperte. Per Soverato la zona playoff é impossibile da raggiungere, ma le biancorosse stanno dimostrando, anche contro avversarie dell’altro girone, di potersela giocare alla grande.

Sul match, la schiacciatrice Barbaro ha così commentato:

« Sappiamo che anche domenica avremo di fronte una squadra forte ma in settimana abbiamo lavorato bene come sempre e vogliamo giocarci la nostra partita. In casa, poi, avremo l’appoggio del nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto durante tutto il campionato ».

Trento, già sicura dei playoff, con un successo avrebbe anche la certezza di essere la testa di serie nel prossimo round, blindando di fatto il secondo posto.

« La trasferta a Soverato ci mette di fronte una squadra che ha conquistato l’accesso a questa Pool Promozione raggiungendo il suo obiettivo stagionale – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Ora gioca con la mente libera, tanto che ha già preso due scalpi importanti a Busto Arsizio e domenica scorsa contro Brescia. Le due straniere, Korhonen e Schwan, sono giocatrici temibili in questa categoria e la palleggiatrice Malinov le innesca appena può. Per noi sarà importante limitarle ed adattarci al loro gioco che è un po’ diverso dal nostro. Come domenica scorsa sarà importante tenere alta la guardia ed imporre il nostro ritmo per condurre la partita in porto così da proseguire la corsa al secondo posto nel migliore dei modi ».

Chiude la quarta giornata di Pool Promozione la sfida del lunedì tra la Volley Hermaea Olbia e la Cda Talmassons. Due formazioni che hanno ceduto entrambe in casa, per 0-3, nello scorso turno, contro San Giovanni e Mondovì. Sconfitta che, se non ha cambiato il futuro delle sarde, di certo condizionerà il resto del cammino delle friulane, uscite dalla zona playoff proprio in favore delle pumine, ora a +1. Nulla è precluso, ma bisognerà ricominciare a fare punti già da questo weekend. Attenzione però a non farsi ingannare dalla classifica: nonostante i molti punti di differenza, il ruolino di marcia casalingo di Olbia è di tutto rispetto, avendo ottenuto la maggior parte dei punti proprio tra le mura amiche del Geopalace. Ecco perché per le ragazze di Talmassons l’attenzione dovrà essere massimale. Tra le due squadre due precedenti nelle ultime due stagioni, entrambi avvenuti negli ottavi di finale di Coppa Italia A2, dove a vincere fu Talmassons.

Queste le parole del d.g. delle sarde, Michelangelo Anile:

« Si tratta di una partita ovviamente molto difficile. Abbiamo già affrontato Talmassons sia in amichevole che in Coppa Italia. Hanno disputato un’ottima regular season, mentre nella Pool Promozione sono a due sconfitte su tre partite. Ma è normale, perché nessuno regala nulla a questo punto, e tutte le squadre sono attrezzate. Le nostre avversarie sono in piena lotta per un posto nei playoff, e cercheranno in tutti i modi di fare bottino pieno in casa nostra. Per noi sarà difficile, ma cercheremo di far bene, come molto spesso ci è capitato al Geopalace. Mi aspetto che la squadra getti il cuore oltre l’ostacolo, anche perché sarà l’ultima partita in casa e vorrà senz’altro salutare il pubblico nel migliore dei modi ».

A fare il punto della situazione ai nostri microfoni è coach Leonardo Barbieri:

« La classifica è cortissima, sono diverse le squadre che possono ancora entrare nella zona playoff e noi ci siamo, essendo ad un solo punto dal quinto posto. Siamo contenti di essere qua ma siamo anche dispiaciuti per non aver preso punti domenica. Lunedì avremo la gara contro Olbia, una squadra con una percentuale di vittorie altissima in casa. Noi non abbiamo una classifica cosi marcata in questo senso. Abbiamo sempre giocato allo stesso modo sia in casa che in trasferta perciò siamo fiduciosi ma consapevoli che affrontare Olbia sarà veramente complicato. Sono davvero un osso duro, giocano molto bene a pallavolo in tutti i reparti, dove hanno giocatrici complete. Noi però siamo convinti di poter giocare una grande partita ».

POOL SALVEZZA-

È di nuovo tempo di mettersi in viaggio per la D&A Esperia Cremona, che si prepara per la gara in terra frusinate contro la Assitec Volleyball Sant’Elia. Dopo aver ottenuto sette punti in tre partite, il gruppo di coach Valeria Magri si mantiene al secondo posto in classifica, a sei punti da Albese e con un punto di margine nei confronti di Offanengo e Lecco. Sulla propria strada, Cremona incontrerà domenica Sant’Elia, allenata da coach Gaetano Gagliardi. Le gialloblù frusinati ricoprono attualmente la settima posizione in classifica con 20 punti e vengono da due tie-break: uno perso in casa contro Lecco ed uno vinto, contro il Club Italia al Centro Pavesi. La squadra dunque è abituata a lottare e sta sgomitando per tenere viva la speranza della permanenza in serie A2 per la prossima stagione.

« Siamo arrivati alla quinta partita del pool salvezza, – ha detto l’assistant coach dell’Assitec Volleyball, Gino Russo – dove ospiteremo Cremona. Una squadra che nel corso di questo nuovo girone ha perso punti solo contro Marsala. A parer mio siamo nella fase calda del girone, dove anche una singola azione che porta un punto, può fare la differenza. In queste partite, dove le qualità si equivalgono, occorre tanta pazienza. Sappiamo che nessuna gara è semplice, ma sono consapevole che possiamo fare sempre meglio. Mi piacerebbe vedere il palazzetto pieno, perché ci darebbe una spinta in più per raggiungere un risultato positivo ».

Così invece la centrale estone di Cremona, Liis Kullerkann:

« Dopo la sconfitta contro Marsala, sapevamo di dover vincere contro Messina e soprattutto contro Perugia, dato che quest’ultima si trova in fondo alla classifica. Siamo super felici di aver ottenuto tre punti pieni contro entrambe. I tre punti saranno il nostro obiettivo anche per la sfida contro Sant’Elia. Abbiamo la sensazione che la squadra frusinate sia più forte, guardando al roster a disposizione. Dal canto nostro, ci stiamo preparando proprio come abbiamo fatto per le ultimissime partite, per fare del nostro meglio ed ottenere altri punti che possano consolidare la nostra posizione nella pool salvezza ».

Dopo due sconfitte consecutive, l’Anthea Vicenza Volley prova a ripartire nella Pool Salvezza affrontando domenica la Tecnoteam Albese Volley Como. Le biancorosse di Ivan Iosi sono reduci dal k.o. di domenica scorsa a Offanengo (3-0), che aveva fatto seguito alla beffa infrasettimanale casalinga contro Montale (da 2-0 a 2-3). Le beriche hanno la necessità di tornare a smuovere la classifica per mettere nel mirino il quinto posto (occupato da Montale a un punto di distanza) che è il riferimento per la salvezza. Farlo, però, non sarà semplice, visto che Albese è la capolista della pool salvezza con 37 punti, in acque molto tranquille.

« Chiunque incontriamo su questo percorso – commenta coach Iosi – dobbiamo avere la forza di affrontarlo con vigore, determinazione e un atteggiamento aggressivo, soprattutto di consapevolezza e fiducia nelle nostre capacità per farci uscire da questo momento di difficoltà di risultati più che tecnica. In settimana abbiamo posto molta attenzione su battuta e ricezione e su alcuni dettagli di gioco che ci sono costati punti a Offanengo, soprattutto a livello di imprecisioni; su cose semplici serve un margine di errore vicino allo zero. Le ragazze hanno dato prova di aver compreso a fondo questo ulteriore step, mi sembrano focalizzate e determinate: per noi è il momento di raccogliere quanto seminato. Albese è senza dubbio una squadra forte, ma è anche vero che ogni volta che abbiamo giocato contro formazioni di spessore abbiamo offerto una prova migliore ».

La Tecnoteam Albese è stata in lizza fino all’ultimo nella regular season per accedere ai playoff, obiettivo sfumato in extremis.

Così, le lombarde si sono trovate nella Pool Salvezza, partendo però dalla posizione privilegiata con un bottino di punti importante che lascia relativamente tranquilla la squadra di Mauro Chiappafreddo, che commenta:

« Vicenza è una formazione che è alla ricerca di punti salvezza e dovremo andare in Veneto consapevoli che troveremo una squadra “affamata”, per questo dovremo essere concentrati e attenti al massimo cercando di portare a casa il risultato. L’Anthea può contare su giocatrici esperte come Kavalenka, Legros e Cheli, atlete importanti per la categoria ».

La 3M Pallavolo Perugia prova a rimettersi in carreggiata nella Pool Salvezza dove fin ora ha raccolto quattro sconfitte in altrettante gare e un solo punto. Le biancorosse torneranno di nuovo davanti al pubblico di casa del PalaPellini nel pomeriggio di domenica 2 aprile. L’avversario è l’Orocash Picco Lecco. Le lombarde sono forti di 28 punti complessivi e sono pienamente in corsa per ottenere la salvezza, specialmente dopo i 7 punti conquistati in quattro partite nella pool, con l’unica macchia del k.o. a Vicenza. La 3M, ultima anche in questa Pool, vuole trovare il successo per rialzarsi sia da un punto di vista di classifica che di morale.

« Lecco si è resa protagonista di un buon percorso di crescita – afferma il tecnico di Perugia Guido Marangi – Sono una squadra che gioca una pallavolo veloce e tecnica. Si sono portate dietro molti punti dalla regular season e questo testimonia il loro valore ».

« Ultima giornata del girone di andata contro Perugia. Puntiamo a una conclusione positiva e di non farci ingannare dalla classifica – ha commentato Gianfranco Milano, primo allenatore Lecco – La forbice tra permanenza e retrocessione è davvero stretta. Per tutti è importante giocare, vincere e portare a casa il risultato. La squadra che incontriamo è in grado di sviluppare un gioco utile, ci stiamo preparando al meglio. Nel week end di Pasqua faremo pausa, mentre le altre giocheranno ancora una partita ».

Terza domenica consecutiva di fronte al proprio pubblico per la Desi Shipping Akademia Messina, che, per la quinta giornata della Pool Salvezza, ospita al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria la Chromavis Eco DB Offanengo. La formazione lombarda affronta il match di Messina forte dei propri 30 punti in classifica (13 lunghezze in più rispetto ad Akademia), affiancata a Lecco e un punto dietro rispetto a Cremona. Percorso netto realizzato dalle ragazze allenate dall’esperto coach Bolzoni in questo cammino salvezza, collezionando 9 punti nelle 3 partita giocate sino ad ora. La Desi Shipping arriva al match di domenica con la certezza di scontrarsi con un team importante ma anche con la consapevolezza di non poter sbagliare. Sarà importante scendere in campo con lo stesso spirito del match di domenica scorsa contro Albese quando, nonostante la sconfitta con la capolista, si è vista una squadra combattiva che ha entusiasmato il tantissimo pubblico presente come sempre sugli spalti dell’impianto sportivo universitario.

« Si tratta dell’ennesima tappa del percorso che stiamo facendo – cosi coach Bonafede alla vigilia – Adesso non possiamo più sbagliare, perchè ormai le partite che mancano alla fine sono sempre meno e lotteremo per fare il massimo: i nostri tifosi devono sapere che nel nostro DNA c’è la voglia di lottare ed onorare la partita qualunque sia il risultato e, quindi, faremo di tutto per non deludere le persone che speriamo anche domenica verranno numerose a tifare per noi ».

Per Offanengo c’è Francesca Trevisan, protagonista delle ultime uscite della squadra lombarda:

« Siamo state un po’ sfortunate, abbiamo trovato questo ritmo un po’ tardi. Contro Vicenza è stata una partita difficile, a parte un po’ il finale di terzo set. I dettagli sono stati l’aspetto fondamentale: siamo state brave a gestire i momenti di difficoltà, uscendone facendo bene anche le cose più semplici. Tutte le squadre ci daranno noia, in questa pool siamo un po’ il team da battere dopo questo avvio, ci aspettiamo una Messina agguerrita dall’altra parte della rete, ma lo siamo anche noi ».

È reduce dal secondo tracollo su quattro incontri disputati dall’avvio della seconda fase la Seap-Sigel Marsala. Ultimo dei quali contro Lecco. Prossima avversaria da affrontare al Pala San Carlo sarà invece l’Emilbronzo 2000 Montale, quinta in classifica e all’ultimo posto che garantisce la permanenza in Serie A2. Nove i punti che, al momento, separano le due squadre, con le modenesi che hanno osservato il turno di riposo la scorsa giornata dopo il 2-3 in casa di Vicenza. Obbligo di vincere per le siciliane, per evitare di perdere troppo terreno e giocarsi tutto nelle gare di ritorno.

L’ esperta attaccante Serena Moneta, ha parlato così dell’incontro:

« Principalmente lavoriamo su noi: se mettiamo in pratica quello che sappiamo fare nulla ci è impossibile e nessuna squadra ci fa paura. Le avversarie devono avere la consapevolezza che venire a giocare qui non è una passeggiata. La partita contro Montale la ritengo difficile e combattuta, anche se l’esperienza della partita casalinga vinta contro Cremona ci porta a dire che non bisogna tenere fede della classifica tra due squadre molto distanziate tra loro perchè il risultato finale può tranquillamente sconfessare ciò che si credeva fino al giorno prima ».

Le parole di Alessandra Rossi, centrale di Montale:

« La trasferta di domenica a Marsala sarà sicuramente lunga e difficile. In questa pool siamo tutte alla ricerca di punti, quindi loro saranno sicuramente agguerrite e daranno il loro massimo. Il nostro distacco dalla zona rossa è davvero sottile, per cui dovremo essere brave a partire bene sin da subito e riuscire a mantenere la lucidità e la grinta fino all’ultimo pallone, com’è stato nelle ultime due partite. Da qui alla fine del campionato dobbiamo cercare di accumulare più punti possibili ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA DELLA POOL PROMOZIONE-



Sabato 1 aprile ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Ceccarelli Martignacco Arbitri: Stellato-Lanza

Domenica 2 aprile ore 17.00

Lpm Bam Mondovi’ – Roma Volley Club Arbitri: Cavicchi-Russo

Valsabbina Millenium Brescia – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Palumbo-Fontini

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Bsc Materials Sassuolo Arbitri: Giulietti-Somansino

Volley Soverato – Itas Trentino Arbitri: Scarfò-Guarneri

Lunedì 3 aprile ore 18.00

Volley Hermaea Olbia – Cda Talmassons Arbitri: Scotti-Marconi

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA DELLA POOL SALVEZZA-

Domenica 2 aprile ore 16.00

Assitec Volleyball Sant’Elia – D&a Esperia Cremona Arbitri: Morgillo-Pasciari



Domenica 2 aprile ore 17.00

Anthea Vicenza Volley – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Cruccolini-Oranelli

3m Pallavolo Perugia – Orocash Lecco Arbitri: Pescatore-Adamo

Desi Shipping Akademia Messina – Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Grossi-Mannarino



Domenica 2 aprile ore 18.30

Seap-Sigel Marsala – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Nava-Galteri

Riposa: Club Italia

LE CLASSIFICHE-

POOL PROMOZIONE-

Roma Volley Club 73 (22 – 1); Itas Trentino 65 (21 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 58 (18 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 54 (18 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 52 (17 – 8); Cda Talmassons 51 (16 – 7); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 49 (16 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 49 (16 – 9); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 9); Itas Ceccarelli Martignacco 45 (14 – 9); Volley Soverato 37 (12 – 11); Volley Hermaea Olbia 30 (11 – 14).

POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 37 (13 – 12); D&a Esperia Cremona 31 (9 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 30 (10 – 15); Orocash Lecco 30 (10 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 26 (9 – 16); Anthea Vicenza Volley 25 (9 – 15); Assitec Volleyball Sant’Elia 20 (5 – 19); Seap-Sigel Marsala 17 (6 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 17 (5 – 19); Club Italia 13 (4 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 21).