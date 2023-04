Trento matematicamente seconda, la Omag nei playoff

In Pool Salvezza cadono sia la capolista Tecnoteam Albese Volley Como Albese che le inseguitrici D&a Esperia Cremona e Chromavis Eco Db Offanengo: grandi prove tra le mura casalinghe di Anthea Vicenza, Assitec Sant’Elia e Desi Shipping Akademia Messina. Corsare invece l’Orocash Lecco e Emilbronzo 2000 Montale, che espugnano rispettivamente i campi della 3M Perugia e della Seap-Sigel Marsala Marsala. Classifica che quindi si accorcia: Vicenza, al momento salva, è quinta a pari punti con Montale, cinque punti di ritardo per Sant’Elia e otto per Messina.

POOL PROMOZIONE-

La Roma Volley Club è ufficialmente in Serie A1! Nella difficile trasferta in casa della LPM Bam Mondovì, le giallorosse partono in sofferenza cedendo il primo set, ma dal ritorno sul taraflex rosa sono implacabili, riuscendo a piegare la strenua resistenza monregalese. Il primo parziale vede le pumine ingranare la marcia giusta (11-10) e proseguire decise (20-17), costringendo coach Cuccarini al time out. L’ex Rivero piazza un ace che riapre il parziale (21-20), ma Decortes non ci sta e chiude (25-21). Si torna in campo e questa volta Roma sale in cattedra (7-16), con le rossoblu che possono solo inseguire (17-25). La terza frazione di gioco vede le ospiti in vantaggio (9-14) e guidare il set (11-17). Mondovì non molla e cerca di accorciare le distanze (15-18), ma Bechis e compagne viaggiano decise (18-25). Nel parziale successivo sono le romane ad avanzare (6-12), le pumine stringono i denti (9-13). Le capitoline si avvicinano al traguardo (18-22), accompagnate dai tifosi giunti a Mondovì per coronare una stagione strepitosa, ma le padrone di casa accorciano (23-24): a piazzare il punto finale è Melli, che regala la promozione alla squadra dimostratasi la più forte in stagione nel campionato cadetto. La premiazione avrà luogo nel palazzetto di Guidona Montecelio in occasione dell’ultima giornata di Pool Promozione, nella sfida tra Roma e Trento del 16 aprile.

Le parole di Giuseppe Cuccarini:

« Ora possiamo dirlo, siamo troppo felici. È una grande soddisfazione. È stata un’annata difficile. Tutti quanti sono soliti vedere solo i successi, ma noi sappiamo quello che abbiamo dato ogni giorno in palestra per ottenere le vittorie che abbiamo conquistato. Quella di Mondovì è una squadra che ha saputo accendersi nei momenti importanti. Prima della partita avevo chiesto alle ragazze ‘siate protagoniste’, e loro lo sono state ».

Gli fa eco capitan Marta Bechis:

« Roma torna in A1 ed è una festa fantastica. È stata una partita difficile ma noi l’abbiamo portata a casa con tutte le energie in corpo. In questo momento stiamo provando delle bellissime emozioni. La partita è iniziata con un po’ di tensione, ma poi una volta che ce la siamo fatta scivolare addosso siamo partite fino a ottenere il risultato tanto ambito ».

La Valsabbina Millenium Brescia respinge gli assalti dell’ottima Ipag S.lle Ramonda Montecchio e riesce a vincere al tie-break una partita molto complicata. Avvio di gara molto equilibrato con continui botta e risposta tra le due squadre. Il primo allungo è giallonero con Cvetnic per il 17-13. Montecchio torna a contatto con Mazzon e il muro di Marconato, poi Obossa e Pamio permettono a Millenium di tornare a +3 (22-19). La squadra di Sinibaldi, trascinata da Tanase, piazza un break di tre punti, sfaldando le certezze delle padrone di casa ai vantaggi: 24-26 e 0-1. Non cambia la musica nel secondo set, l’equilibrio la fa da padrona fino all’11 pari. Le ospiti si portano sul 15-18 ma arriva la reazione bresciana che permette di impattare sul 23-23. Si va ancora ai vantaggi con le venete ancora più lucide: 0-2. Dal terzo parziale cambia la musica: Brescia parte subito convinta con Obossa e Pamio e non si guarda più indietro. Montecchio prova una reazione nel finale ma la musica non cambia: 25-17 e match riaperto. Le leonesse confermano di essere tornate in gara anche nel quarto gioco, anche questo dominato in lungo e in largo nel 25-16 finale che porta al tie-break. Brescia parte ancora meglio, trascinata da un’Obossa da 21 punti e dall’MVP Pamio (15), che martella con convinzione. Montecchio prova a tenere aperte le speranze vittoria ma le padrone di casa sono implacabili: 15-13 e rimonta completata per due punti importantissimi in ottica playoff.

« Sono contentissima per come siamo riuscite a rimontare da sotto 2-0 – ha commentato l’MVP Alice Pamio – Ovviamente abbiamo portato a casa due punti che sono preziosissimi in questa fase. Sappiamo che tutte le partite d’ora in avanti saranno così, siamo pronte ad affrontarle, belle sfrontate. Non è sempre facile, però dal terzo set in poi siamo riuscite a ingranare meglio e ad aiutarci. Ci portiamo a casa una bella vittoria, non scontata, in un PalaGeorge gremito ».

Giulia Angelina, 28 punti e top scorer, commenta:

« Siamo partite molto bene, e sapevamo che qui sarebbe stato fondamentale giocare così, o sarebbe stato difficile. Dal terzo set in poi loro sono riuscite a giocare meglio, e quando una squadra difende così si perde lucidità e pazienza. Da lì in poi abbiamo concesso più errori, poi il tie-break è un set a parte ed è andata così. Non si può dire che non ce la siamo giocata. Sono contenta che siamo arrivate qua, anche dispiace non averla portata a casa ».

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Quattro su quattro partite centrate in Pool Promozione per l‘Omag-Mt San Giovanni in M.no, che conquista la semifinale di Playoff Promozione con due giornate di anticipo. Contro un’ottima Bsc Materials Sassuolo, farcita di giovani talenti, la compagine di coach Barbolini non ha esitato e si è aggiudicata il match senza incertezze. Alessia Bolzonetti, in gran spolvero, è l’MVP di giornata con 18 punti ed un ottimo 48% in attacco. Tanti errori nell’inizio di partita, con le padrone di casa che però trovano continuità dal 6-3 in poi, prendendo vantaggio sulle emiliane. Implacabile la formazione di casa che chiude 25-16. Nel secondo set le due squadre camminano a braccetto fino al 4-4. L’allungo delle padrone di casa non tarda ad arrivare, ma Sassuolo impatta ancora sul 16-16 e poi sorpassa San Giovanni. Il vantaggio dura poco: Turco e Caforio si impegnano in difesa, Perovic martella e si va sul 2-0 con il 25-23 finale. Nel terzo parziale il servizio di Manfredini lascia i segni sulla difesa marignanese: 3-7. La Omag-MT morde il freno e si rimette subito in carreggiata pareggiando 12-12. Il set procede con un regolare cambio palla, poi la Omag piazza un mini break sul 19-17. L’allungo è decisivo: Perovic ancora in cattedra per il 25-21 che chiude i giochi.

Le parole di coach Enrico Barbolini:

« Come dico sempre è un percorso che è partito tanto tempo fa, dove non sapevamo neanche come ci chiamavano di nome. Quindi il fatto di ottenere questi risultati, dopo un percorso così lungo ma allo stesso tempo così avvincente, dà ancora più soddisfazione perché vuol dire che lavorare stare insieme e cercare di mettere attenzione ai dettagli funziona. Siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto, ottimisti Il futuro e non vediamo già l’ora ritrovarci la prossima settimana in palestra ».

Congratulazioni per il traguardo dei playoff da parte di coach Venco:

« Bella gara oggi: San Giovanni in questo momento è la squadra che gioca meglio, lascio stare più forte o meno forte perché quest’anno si è visto che non ha molto senso, però sicuramente è una delle formazioni che gioca una grande pallavolo. Tutte molto convinte, coinvolte, con un gioco rapido. Secondo me San Giovanni è una che se la giocherà per in fondo e rischia anche di fare un bel fine stagione. Se devo votare la società come organizzazione, squadra, allenatore e tutto il contesto forse siete migliori che ho visto quest’anno. Io sono comunque contento per quello fatto fin qui dalle mie ragazze ».

Sconfitta a testa alta del Volley Soverato con la vice capolista Itas Trentino. Una partita giocata molto bene dalla squadra di coach Chiappini che ha tenuto testa alla compagine ospite. Brave le biancorosse che hanno lottato su tutti i palloni uscendo tra gli applausi del Pala Scoppa. Le ospiti partono subito forte portandosi sul più quattro, 4-8, ma si riporta a ridosso Soverato che impatta sul 13-13. Ma l’Itas non si lascia sopraffare e non si guarda più indietro: 20-25. Secondo set con le ragazze di Chiappini avanti con costanza fino al 15-11, ma le ragazze di coach Saja rimontano portandosi in parità 19-19 con Soverato costretto al time out. Il finale è punto a punto e nella bagarre la spuntano proprio le padrone di casa ai vantaggi: 26-24 e 1-1. Parte meglio Trento nel terzo gioco, ma le calabresi si confermano osso durissimo per tutte le big della pool, agguantando il pareggio sull’11-11. Bonelli e compagne riprendono ad avere punti di vantaggio, ma Soverato non si scompone e si arriva ancora al finale di set in equilibrio. Anche questa volta servono i vantaggi, che vanno ad una tenace Trento con il punteggio di 28-30. Le fatiche del parziale si fanno indubbiamente sentire sulle padrone di casa, che crollano nell’ultima frazione dominata 15-25 dalla squadra di coach Saja.

Le parole del libero Benedetta Salviato per Soverato:

« Abbiamo giocato una buona gara contro un forte avversario. Trentino lotta ancora per salire in A1 ma noi abbiamo dimostrato ulteriormente che possiamo giocarcela contro tutti ».

« Sono estremamente contento per questa vittoria perché ad un certo punto Soverato difendeva davvero l’impossibile e ciò ci ha tolto un po’ di lucidità – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Su questo campo hanno perso in tanti, non era una partita semplice ed è motivo di orgoglio essere usciti anche da questo palazzetto con l’intera posta in palio. Questa vittoria vale molto, perché ci consente di chiudere il discorso relativo al secondo posto con due giornate di anticipo, un traguardo che considero meritato dopo un percorso di grande qualità e continuità ».

POOL SALVEZZA-

L’Assitec Volleyball Sant’Elia conquista tre punti importantissimi e batte per 3-0 la D&A Esperia Cremona, seconda forza della Pool Salvezza. In un PalaIaquaniello decisamente caldo, le squadre si affrontano a viso aperto con l’Assitec che prende qualche lunghezza di vantaggio (10-7 e poi 17-14), ma viene raggiunta sul 18-18 pari da Cremona. Poi le gazzelle, con un monster block di Costagli, vanno avanti 20-19 piazzando l’allungo decisivo, con la fast di Cogliandro che assegna il primo set per Sant’Elia, 25-21. Si procede punto a punto anche nel secondo gioco, Dzakovic porta le padroni di casa sul 15-13. Cremona non ci sta e pareggia subito i conti, le squadre vanno a braccetto fino al 20-20. Poi parziale di 3-0 per le gazzelle che si portano sul 23-20. Capitan Botarelli suggella la vittoria 25-23. Equilibrato anche l’inizio del terzo set, ma è sempre Sant’Elia a condurre il gioco: dopo le prime schermaglie, Cogliandro fissa il parziale sul 12-7. Cremona però non ci sta, Piovesan in diagonale accorcia sul 19-17. Un monster block ancora di Costagli fa scappare le padrone di casa che chiudono 25-22.

« Non era una partita semplice – ha detto Federica Vittorio, libero dell’Assitec Volleyball – e riuscire a farla nostra in questo modo è una bellissima soddisfazione. Siamo state brave per l’abbiamo approcciata da subito con la giusta testa, siamo state costanti. Questa è la strada giusta, dovevamo vincere ed abbiamo conquistato punti importantissimi ».

« Oggi non abbiamo mai mollato, – ha detto Valeria Magri, coach della D&A Esperia Cremona – siamo sempre arrivate li, punto a punto, ma non siamo riuscite, alla fine, a concludere. Questo è stato il problema. È stata una trasferta difficile, Sant’Elia ha meritato di fare questo risultato anche se fino alla fine di ogni parziale ce la siamo giocata ».

Ruggito dell’Anthea Vicenza Volley, che dopo due sconfitte consecutive reagisce con veemenza grazie al 3-0 casalingo ai danni della capolista Tecnoteam Albese Volley Como. Le biancorosse di Ivan Iosi hanno beneficiato del rientro di Jessica Panucci, MVP dell’incontro e in doppia cifra con 10 punti spalleggiando Julia Kavalenka (15). Tanta sostanza anche a muro (9 block, di cui 3 di capitan Cheli, altra protagonista) in una partita dove la verve veneta ha fatto la differenza. Dal canto suo, Albese ha pagato troppi errori (25 in tre set) e una prova in generale sottotono: 21 il massimo di punti raggiunti nel secondo set, senza arrivare ai venti negli altri due. Un successo che pesa tantissimo per le padrone di casa, in una giornata con diversi colpi di scena.

Le parole di coach Ivan Iosi:

« Abbiamo giocato davvero a pallavolo e quando riusciamo a farlo è dura per tutti. Sicuramente è una delle nostre migliori prestazioni dell’anno. Difficile trovare le parole per commentare una vittoria del genere. Abbiamo cercato di condensare la settimana in una parola: “insieme”. Le ragazze sono state unite, hanno stretto i denti, inoltre il rientro di Panucci ci ha dato tanto non solo a livello individuale. E’ stata davvero la partita del collettivo, tutte hanno dato il loro contributo. Sicuramente senza una prova di spessore così grande non batti 3-0 una squadra come Albese ».

Così invece coach Mauro Chiappafreddo:

« Eravamo venuti a Vicenza per fare meglio, siamo partiti lenti e contratti, faticato molto nel muro-difesa, battuto troppo semplice e non siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa, subendo il gioco aggressivo dell’Anthea. Dobbiamo ripartire già da domenica, essendo costruttivi e non dando per scontato nulla ».

Orocash Picco Lecco prosegue la sua marca verso la salvezza regolando in tre set la 3M Pallavolo Perugia. Uno 0-3 che lascia un po’ di rammarico in casa umbra perché nel primo set Pero e compagne hanno messo alle corde le avversarie lombarde, ma sul 15-15 la partita è cambiata e nel finale Lecco ha avuto la meglio (22-25). Nel secondo set la 3M non è pervenuta: troppo errori e poca concentrazione per pensare di riequilibrare il punteggio. Lecco trascinata da una Bracchi in grande spolvero, non a caso MVP del match, ne ha approfittato senza grossi problemi (15-25). La musica è sembrata la stessa anche in avvio di terzo parziale ma sul 14-21 la 3M ha avuto un sussulto col turno in battuta di Giudici, arrivando a contatto delle avversarie (21-22). Sforzo poi vanificato da alcuni errori in ricezione che hanno spianato la strada al successo pieno da parte di Lecco. La 3M Perugia resta a mani vuote e desolatamente ultima con dieci punti.

Le parole di Michela Negri:

« Peccato per come è andato il primo set. Con un nostro vantaggio la partita avrebbe sicuramente preso una piega diversa. È un momento difficile ma ci sono degli aspetti positivi su cui aggrapparsi per le prossime partite”. Il commento di Gianfranco Milano: “Sapevamo di incontrare una squadra con voglia di dimostrare ancora qualcosa. Primo set giocato punto a punto dopo un inizio timido, mentre nel finale abbiamo avuto l’allungo decisivo. Secondo set è stato giocato con molta più convinzione e terzo avviato benissimo con un piccolo calo nel finale. Il risultato è stato raggiunto, conquistando un punteggio pieno. Siamo sicuramente contenti. Abbiamo chiuso il girone di andata e quindi ci prepariamo in queste due settimane per i ritorni. Ci sarà da battagliare su tutti i campi, non dobbiamo mollare e puntare alla salvezza ».

È una Desi Shipping Akademia Messina formato super quella che, di fronte ad uno splendido pubblico alla Cittadella Sportiva Universitaria, conquista una vittoria importantissima contro la Chromavis Eco Db Offanengo. Akademia, sotto di un set, ha il merito di giocare con grande grinta e carattere, portando a casa tre punti preziosissimi per la propria classifica contro un avversario di alto livello che si trova nelle parti altre della graduatoria. Partenza sottotono nel primo set per la squadra di casa. Ha buon gioco Offanengo che prende subito il largo, approfittando anche di qualche disattenzione di troppo e di diversi errori al servizio della Desi Shipping. Parte forte anche nella seconda frazione la Chromavis ma, questa volta, l’atteggiamento delle siciliane è diverso: prima Muzi e compagne agguantano il pari, poi trovano il prezioso allungo che scalda il pubblico di casa. Le lombarde provano ad avvicinarsi ma la Desi Shipping non rallenta e va avanti fino al 25-16. Tanti strappi nella terza frazione: Akademia prova ad allungare ma viene sempre ripresa dalla squadra ospite, fino a quando le padrone di casa riescono a piazzare l’allungo decisivo che indirizza il set sui binari giusti. Inutile il tentativo di rimonta delle ospiti: alla fine è 25-22 per le padrone di casa. Quarto set di assoluto equilibro: entrambe le squadre lottano punto su punto e riescono a rimanere affiancate nel punteggio. Akademia a metà set riesce, però, a trovare punti preziosissimi per un allungo che, alla fine, nonostante la Chromavis ci provi con tutte le forse, determina la vittoria della squadra di casa (25-23).

« Davanti ad un pubblico cosi vien voglia di fare pallavolo – questo il commento di coach Bonafede – Abbiamo un problema rispetto all’approccio iniziale: non è la prima volta che succede ma non conta come inizi ma come finisci. La squadra sta crescendo tanto in continuità e stiamo diventando un corpo unico. In questi 20 giorni abbiamo fatto un salto di qualità. Adattarsi ai metodi non è semplice, specie quando arrivi da tante sconfitte ma, adesso si che è la nostra pallavolo. Non guarderò la classifica ma penso già alla prossima contro Montale ».

« Mi aspettavo che Messina entrasse bene in questa partita – cosi coach Bolzoni a fine gara – aveva bisogno di punti nella rincorsa salvezza e, quindi, merito loro che sono stati bravi nella partita a spingere, ad aggredire ed a fare bene. Loro hanno cercato le persone e le situazioni giuste mentre noi, invece, non siamo stati in grado di tornare dentro il match dopo la loro reazione ».

Nel posticipo di giornata, la Seap-Sigel Marsala cede al suo terzo incontro casalingo. Il merito di espugnare il Pala San Carlo è dell’Emilbronzo 2000 Montale che la spunta al tie-break. MVP del match Aneta Zojzi, frutto dei diciannove palloni messi a terra e di una prestazione a tutto tondo a partire dal suo ingresso all’inizio del secondo set. Montale inizia il match un po’ contratta, rimane attaccata fino a metà set ma ad avere la meglio sono le padrone di casa con il risultato di 25-21. Tutta un’altra musica nel secondo set dove, nonostante Salkute, Fronza e e Zojzi prendono per mano la squadra e permettono il pareggio sul 17-25. Speculare il punteggio nel terzo gioco, dove invece è Marsala a fare la voce grossa, gestendo senza problemi la frazione. Il quarto parziale inizia con Montale subito pimpante, ma l’equilibrio regna fino al 7-7. Marsala prende vantaggio e va sul +4 (16-12) ma qualche errore di troppo permette alle ospiti di rientrare: Frangipane sale in cattedra e, insieme a Zojzi, porta il confronto al tie-break. Il quinto e ultimo set vede le squadre spendere le loro ultime energie a disposizione. Montale va al cambio di campo avanti nel punteggio e conferma di essere più lucida nel finale: 10-15 e due punti in cassaforte.

Le parole di coach Eraldo Buonavita:

« Mi dispiace perdere così. Non si possono concedere errori che si sono rivelati sanguinosi da uno scontro diretto di questa importanza. Cinque punti di fila regalati all’avversaria perchè individualmente qualcuna si è voluta mettere in proprio e risolvere da sola la partita. Stasera una sconfitta che non ci stava e compromette moltissimo la corsa salvezza ».

Le dichiarazioni di coach Ghibaudi:

« Aneta (Zojzi ndr.) che è subentrata sicuramente ha fatto una buona gara, ma i complimenti sono da girare a tutta la squadra. La difficoltà del viaggio iniziato con una sveglia presto, con le non perfette condizioni del libero Amelia Bici arrivata a Marsala con qualche linea di febbre non hanno aiutato. Abbiamo trovato stasera il bandolo della matassa a metà del quarto set in una partita praticamente persa. Quello che abbiamo potuto dare in attacco l’abbiamo dato ».

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-2 (24-26 25-27 25-17 25-16 15-13)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 16, Torcolacci 12, Obossa 21, Pamio 15, Consoli 8, Boldini 3, Scognamillo (L), Ratti, Foresi, Munarini. Non entrate: Orlandi, Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Tanase 15, Marconato 6, Bartolucci 3, Angelina 28, Barbazeni 5, Mazzon 16, Maggipinto (L), Cometti 1, Nardelli 1, Malvicini 1, Muraro, Esposito, Brandi. Non entrate: Biolo (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Palumbo, Fontini.

NOTE – Durata set: 30′, 35′, 27′, 23′, 20′; Tot: 135′.

MVP: Alice Pamio (Valsabbina Brescia)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – BSC MATERIALS SASSUOLO 3-0 (25-16 25-23 25-21) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 5, Babatunde 6, Turco 1, Bolzonetti 19, Parini 7, Perovic 15, Caforio (L), Salvatori. Non entrate: Aluigi, Biagini (L), Saguatti, Covino, Cangini. All. Barbolini.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 15, Civitico 9, Busolini 4, Vittorini 4, Manfredini 13, Scacchetti, Pelloni (L), Masciullo 1, Bondavalli, Dhimitriadhi. Non entrate: Martinez Vela. All. Venco.

ARBITRI: Giulietti, Somansino.

NOTE – Durata set: 24′, 28′, 28′; Tot: 80′.

MVP: Alessia Bolzonetti (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

VOLLEY SOVERATO – ITAS TRENTINO 1-3 (20-25 26-24 28-30 15-25)

VOLLEY SOVERATO: Schwan 17, Giambanco 3, Korhonen 23, Giugovaz 10, Cecchi 9, Malinov 1, Ferrario (L), Tolotti 2, Barbaro 1, Zuliani, Cherepova. Non entrate: Salviato (L). All. Chiappini.

ITAS TRENTINO: Bonelli 2, Mason 12, Moretto 11, Dehoog 20, Michieletto 18, Fondriest 17, Parlangeli (L), Meli 1. Non entrate: Libardi (L), Serafini, Michieletto, Bisio, Joly. All. Saja.

ARBITRI: Scarfo’, Guarneri.

NOTE – Durata set: 25′, 31′, 40′, 23′; Tot: 119′.

MVP: Carli Dehoog (Itas Trentino)

POOL SALVEZZA-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – D&A ESPERIA CREMONA 3-0 (25-21 25-23 25-22)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Ghezzi 8, Cogliandro 6, Spinello, Dzakovic 17, Hollas 6, Botarelli 16, Vittorio (L), Costagli 6, Polesello. Non entrate: Di Mario (L), Moschettini, Giorgetta. All. Gagliardi.

D&A ESPERIA CREMONA: Kullerkann 10, Mennecozzi 2, Piovesan 13, Landucci 2, Kullerkann 5, Rossini 4, Giacomello 7, Ferrarini 3, Buffo 2, Zampedri (L), Balconati. Non entrate: Coppi. All. Magri.

ARBITRI: Morgillo, Pasciari.

NOTE – Durata set: 27′, 29′, 31′; Tot: 87′.

MVP: Irene Botarelli (Assitec Sant'Elia)

ANTHEA VICENZA VOLLEY – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0 (25-18 25-21 25-17) –

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 3, Legros 7, Farina 9, Kavalenka 15, Panucci 10, Cheli 6, Formaggio (L), Ottino, Munaron, Ferraro, Groff. Non entrate: Digonzelli, Ghirini (L), Martinez Volskis. All. Iosi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nardo 11, Badini 3, Conti 5, Cassemiro 7, Veneriano 5, Nicolini 2, Rolando (L), Stroppa 3, Cantaluppi 1, Pinto 1, Bernasconi 1, Radice (L), Nicoli. Non entrate: Gallizioli. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Cruccolini, Oranelli.

NOTE – Durata set: 24′, 24′, 25′; Tot: 73′.

MVP: Jessica Panucci (Anthea Vicenza)

3M PALLAVOLO PERUGIA – OROCASH LECCO 0-3 (22-25 15-25 21-25)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 6, Pero 2, Giudici 17, Patasce 5, Agbortabi 6, Manig 2, Rota (L), Negri 3. Non entrate: Dalla Rosa, Stentella, Traballi. All. Marangi.

OROCASH LECCO: Lancini 9, Piacentini 9, Bracchi 16, Zingaro 5, Tresoldi 6, Rimoldi 3, Bonvicini (L), Bassi 3, Marmen 3, Belloni. Non entrate: Rocca, Albano, Casari (L), Citterio. All. Milano.

ARBITRI: Pescatore, Adamo.

NOTE – Durata set: 24′, 21′, 24′; Tot: 69′.

MVP: Bracchi (Orocash Lecco)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 3-1 (20-25 25-16 25-22 25-23)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Muzi 5, Robinson 23, Mearini 11, Ebatombo 17, Martilotti 8, Martinelli 11, Faraone (L), Catania 1, Ciancio. Non entrate: Pisano (L), Silotto, Varaldo, Brandi. All. Bonafede.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 3, Anello 7, Martinelli 24, Trevisan 7, Cattaneo 7, Galletti 3, Porzio (L), Nelson 7, Pomili 4, Casarotti, Menegaldo. Non entrate: Marchesi, Anello (L), Tommasini. All. Bolzoni.

ARBITRI: Grossi, Mannarino.

NOTE – Durata set: 23′, 23′, 25′, 30′; Tot: 101′.

MVP: Valentini Mearini (Desi Shipping Akademia Messina )

SEAP-SIGEL MARSALA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 2-3 (25-21 17-25 25-17 21-25 9-15) –

SEAP-SIGEL MARSALA: Moneta 14, Guarena 13, Ghibaudo 8, Bulovic 15, Frigerio 9, Salkute 13, Norgini (L), Garofalo 1, Teso. All. Buonavita.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Mammini 4, Frangipane 5, Fronza 2, Visintini 19, Bozzoli 8, Rossi 3, Bici (L), Zojzi 19. Non entrate: Montagnani (L), Mescoli, Bonato. All. Ghibaudi. ARBITRI: Nava, Galteri.

NOTE – Durata set: 27′, 24′, 23′, 28′, 16′; Tot: 118′.

MVP: Aneta Zojzi (Emilbronzo 2000 Montale)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Futura Giovani Busto Arsizio-Itas Ceccarelli Martignacco 3-0 (25-20, 25-11, 25-18) Giocata ieri



Lpm Bam Mondovi’-Roma Volley Club 1-3 (25-21, 17-25, 18-25, 23-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-2 (24-26, 25-27, 25-17, 25-16, 15-13)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Bsc Materials Sassuolo 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

Volley Soverato-Itas Trentino 1-3 (20-25, 26-24, 28-30, 15-25)



Volley Hermaea Olbia – Cda Talmassons Si gioca domani

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 76 (23 – 1); Itas Trentino 68 (22 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 (19 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 56 (19 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 52 (17 – 9); Lpm Bam Mondovi’ 52 (17 – 9); Cda Talmassons 51 (16 – 7); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 50 (16 – 8); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 10); Itas Ceccarelli Martignacco 45 (14 – 10); Volley Soverato 37 (12 – 12); Volley Hermaea Olbia 30 (11 – 14).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 8 aprile ore 17.00

Itas Trentino – Omag-Mt San Giovanni In M.No



Sabato 8 aprile ore 17.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Roma Volley Club



Sabato 8 aprile ore 18.00

Bsc Materials Sassuolo – Volley Soverato

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Lpm Bam Mondovi’



Sabato 8 aprile ore 18.30

Itas Ceccarelli Martignacco – Volley Hermaea Olbia



Lunedì 9 aprile ore 19.00

Valsabbina Millenium Brescia – Cda Talmassons

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Assitec Volleyball Sant’Elia-D&a Esperia Cremona 3-0 (25-21, 25-23, 25-22)



Anthea Vicenza Volley-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

3m Pallavolo Perugia-Orocash Lecco 0-3 (22-25, 15-25, 21-25)

Desi Shipping Akademia Messina-Chromavis Eco Db Offanengo 3-1 (20-25, 25-16, 25-22, 25-23)



Seap-Sigel Marsala-Emilbronzo 2000 Montale 2-3 (25-21, 17-25, 25-17, 21-25, 9-15)

Ha ripotato: Club Italia

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 37 (13 – 13); Orocash Lecco 33 (11 – 16); D&a Esperia Cremona 31 (9 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 30 (10 – 16); Anthea Vicenza Volley 28 (10 – 15); Emilbronzo 2000 Montale 28 (10 – 16); Assitec Volleyball Sant’Elia 23 (6 – 19); Desi Shipping Akademia Messina 20 (6 – 19); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 19); Club Italia 13 (4 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 22).

IL PROSSIMO TURNO-

Venerdì 7 aprile ore 20.30

D&a Esperia Cremona – Anthea Vicenza Volley



Sabato 8 aprile ore 15.00

Emilbronzo 2000 Montale – Desi Shipping Akademia Messina



Sabato 8 aprile ore 16.00

Club Italia – 3m Pallavolo Perugia



Domenica 9 aprile ore 15.00

Chromavis Eco Db Offanengo – Assitec Volleyball Sant’Elia



Domenica 9 aprile ore 15.30

Tecnoteam Albese Volley Como – Seap-Sigel Marsala



Riposa: Orocash Lecco