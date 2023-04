Dal venerdì Santo alla Pasquetta, in A2 si gioca sempre

Per l’ultima giornata d’andata di Pool Salvezza si parte già stasera, venerdì 7 aprile, con Cremona-Vicenza. Sabato ecco Montale-Messina e Club Italia-Perugia, domenica si chiude con Offanengo-Sant’Elia e Albese-Marsala.

POOL PROMOZIONE-

A due giornate dal termine della Pool Promozione l’Itas Trentino ha già tagliato due importanti traguardi: le gialloblù, infatti, hanno già conquistato il pass per i Playoff Promozione e con la vittoria ottenuta domenica scorsa a Soverato si sono garantite la possibilità di accedere alla fase decisiva della stagione forti di un preziosissimo secondo posto che permetterà al sestetto di Saja di giocare tra le mura amiche l’eventuale gara-3 della semifinale ed anche l’eventuale “bella” della finalissima che metterà in palio la promozione in Serie A1. Sabato 8 aprile, nel turno pre pasquale, le trentine ospiteranno quella che, al momento, è probabilmente la squadra più in forma della seconda fase, l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Le romagnole hanno infatti approcciato nel migliore dei modi la pool, vincendo tutte e quattro le gare disputate e lasciando per strada solamente un punto nella sfida con Mondovì. Un ruolino di marcia che ha permesso alla rosa agli ordini di coach Barbolini di ottenere la qualificazione ai playoff con due giornate d’anticipo. Una gara che quindi sarà un vero e proprio antipasto della terza fase del campionato.

« La penultima giornata della Pool Promozione ci mette di fronte una squadra che in questo momento sta attraversando un grande stato di forma – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Eccezion fatta per la partita contro Mondovì, terminata al tie-break, la Omag-Mt ha inanellato una seria di sei vittorie per 3-0 negli ultimi sette incontri disputati. San Giovanni in Marignano può decisamente essere una spina nel fianco per tutti. Sarà stimolante per noi affrontare un altro scontro di alto livello per mantenere elevata l’attenzione in queste due settimane che ci avvicinano ai Playoff”.

Questo invece il commento della palleggiatrice delle romagnole Mariaelena Aluigi:

«Con l’Itas sarà sicuramente una partita molto difficile, complicata. Il sestetto è solido ed equilibrato in ogni fondamentale. Noi dobbiamo aggredire le nostre avversarie già dalla battuta per cercare di metterle in difficoltà in ricezione. Siamo consapevoli che non sarà facile fare punto, perciò occorreranno tanta calma, ragionamento e dovremo trovare soluzioni per imporre il nostro gioco. Incontriamo una delle squadre più complete del campionato e quindi dovremo rimanere concentrate per tutto l’incontro ed evitare pause che potrebbero essere fatali per il risultato della gara. Sarà una bella partita che noi affronteremo, comunque, con molta serenità e naturalmente con tanta grinta e concentrazione ».

Sole due giornate alla chiusura di questa seconda fase di Pool Promozione e una lotta ancora apertissima per staccare il pass playoff e continuare la corsa verso la massima serie. La Futura Giovani Busto Arsizio, dopo aver ritrovato il passo e la carica morale con le due vittorie consecutive contro Montecchio prima e Martignacco poi, è attesa nell’anticipo prepasquale dal big match contro la corazzata Roma Volley Club, promossa la scorsa settimana in Serie A1 dopo il successo, sempre fuori casa, a Mondovì. Un traguardo che non spegnerà lo spirito delle giallorosse, che si presenterà al PalaBorsani con tutta la voglia di non lasciare proprio nulla al caso e non fare regali a nessuno. Dalla parte opposta della rete, Balboni e compagne sono nel bel mezzo della mischia della lotta a cinque con Brescia, Talmassons, Mondovì e Montecchio per due soli posti utili per poter proseguire il cammino verso i playoff. Pressione dunque tutta nella testa delle cocche, chiamate a calare il tris e portare a casa una vittoria da pieni punti anche contro la corazzata giallorossa per consolidare entusiasmo e morale e mettere pressione alle altre pretendenti, pensando in particolare alla sfida domenica, a cui assistere da spettatrici, tra Brescia e Talmassons.

Daris Amadio presenta il delicato incontro:

« Sono sicuro che sarà una partita molto difficile, credo proprio che Roma non verrà qui a Busto solamente per una passerella perdendo la gara senza metterci del suo per provare a vincerla. Dal canto nostro avremo più motivazioni, ma non dobbiamo fare raffronti su questo piano perché dobbiamo fare leva solamente sulle nostre intenzioni e su quello che vogliamo raggiungere indipendentemente da chi abbiamo davanti. Non servono molte presentazioni su di loro su una squadra che ha vinto tutte le partite da tre punti, esclusa la sfida di Brescia, oltra alla Coppa Italia. Noi finché ci sarà una fiammella viva di poter andare avanti continueremo a provare ad alimentarla per tenerla viva e vedremo come andrà a finire ».

Queste invece le parole di Giuseppe Cuccarini:

« Siamo consapevoli di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati all’ dell’anno, però vogliamo chiudere nel migliore dei modi. Abbiamo ancora due partite, quella di domani, poi quella del 16 aprile in casa contro Trento. Anche in queste due sfide, vogliamo far vedere la nostra pallavolo migliore, insomma come abbiamo fatto da ottobre fino ad oggi. Anche Busto è un’altra squadra partita con l’ambizione di salire in A1, stanno lottando per giocarsi l’ultimo posto disponibile fra le squadre che disputeranno i playoff. Mi aspetto una partita combattuta in cui faranno di tutto per intascare delle lunghezze importanti. Noi quello che vogliamo è finire bene, per cui daremo il nostro meglio ».

L’Ipag S.lle Ramonda Montecchio giocherà in casa al Palaferroli la penultima giornata della Pool Promozione, con uno scontro diretto per i playoff. L’avversario in arrivo è la Lpm Bam Mondovì, sesta in classifica a 52 punti, con due di vantaggio sulla squadra di coach Sinibaldi. Con Roma già promossa in A1, e Trentino e San Giovanni in Marignano già qualificate per i playoff, sono due ancora i posti disponibili per la fase che metterà in palio il secondo biglietto per la massima serie. La più avvantaggiata è Brescia, con 56 punti, seguita da Talmassons con 53, Busto Arsizio e Mondovì con 52 e Montecchio con 50. Le due squadre si sono già affrontate in stagione, sempre al Palaferroli, dando grande spettacolo il 30 dicembre nell’anticipo degli ottavi di Coppa Italia: a trionfare al tie-break dopo due ore fu la squadra di coach Solforati, grazie ai 23 punti di Decortes e nonostante una straripante Mazzon che chiuse con 29.

« La partita di sabato è molto importante perché, è inutile nascondercelo, è un match da dentro o fuori – dice la schiacciatrice Alice Tanase, che ha vestito per due stagioni la maglia del club piemontese -. Bisogna fare più punti possibili per essere ancora in gioco, altrimenti matematicamente sarà difficile rientrare nei playoff. Abbiamo lavorato molto durante la settimana per migliorare tutto ciò che in questo periodo ci viene più difficile. Sono però convinta che, più che una partita tecnica, sarà di carattere: perciò bisogna scendere in campo con determinazione e dare il cento per cento. È l’ultima in casa, ce la metteremo tutta per dare spettacolo e far divertire il pubblico, che aspettiamo numeroso a tifare per noi ».

È invece la palleggiatrice Takagui a presentare l’incontro per le pumine:

« La settimana scorsa, contro Roma, abbiamo disputato un buon primo set, poi è emersa la loro qualità e abbiamo ceduto la posta in palia. Sabato dovremo disputare la partita contro Montecchio con la consapevolezza che è quella più importante dell’anno e dobbiamo approcciarla fin dalle prime battute nel migliore dei modi. Sarà difficile, ma ce la metteremo tutta ».

Archiviate due trasferta consecutive, per la BSC Materials Sassuolo è di nuovo tempo di tornare tra le mura amiche del Pala Paganelli: sabato 8 aprile le linci biancoazzurre sono infatti attese dal turno pasquale valido per la quinta giornata di Pool Promozione. Capitan Dhimitriadhi e compagne andranno alla ricerca della prima gioia di questa seconda fase: di fronte, il Volley Soverato, undicesimo in classifica generale con 37 punti. Una squadra senza dubbio tra le più pericolose della pool, avendo levato punti a due squadre in corsa playoff come Busto e Brescia e avendo sfiorato analoga impresa contro altre due big come Mondovì e Trento.

A presentare il match in casa BSC Materials è la centrale Giada Civitico:

« Il nostro obiettivo è quello di concludere la stagione nel migliore dei modi, quindi ci auguro di giocare senza pensieri, divertirci e goderci le ultime partite davanti al nostro pubblico per ritrovare quel calore che abbiamo perso nell’ultimo periodo. Per quanto riguarda Soverato, so che sono una squadra fastidiosa e anche loro, proprio come noi, cercheranno di chiudere la loro stagione al meglio. Quindi penso che quella di domani possa essere una partita divertente e bella da vedere ».

Queste invece le parole di Schwan, una delle grandi protagoniste di questa seconda fase:

« Siamo pronte per quest’altra sfida di pool promozione. Sassuolo, come noi, sta disputando una stagione positiva e davanti al proprio pubblico cercherà successo. Noi vogliamo rifarci della sconfitta con Trentino e giocheremo per vincere ».

Si chiuderà in casa questa Pool Promozione per l’Itas Ceccarelli Martignacco. Nelle ultime due giornate di questa fase, infatti, la squadra di coach Marco Gazzotti calcherà il proprio terreno per affrontare prima la Volley Hermaea Olbia, poi Mondovì. Capitan Modestino e compagne punteranno a far valere il fattore campo in modo da ritrovare la via della vittoria dopo il k.o. subito in trasferta con Busto Arsizio. A opporsi, una compagine che, nel turno precedente, si è vista sfumare il successo al tie-break nella sfida interna con Talmassons. Non son bastati a superare il team friulano, in quell’occasione, i punti messi a terra dalla schiacciatrice estone Kristiine Miilen (22) e dalla collega di reparto Daniela Bulaich Simian (20), due fra le primarie bocche da fuoco a disposizione di coach Dino Guadalupi, tanto contro la Cda, quanto lungo il corso dell’intera stagione delle isolane (270 i punti in totale per Miilen, 409 quelli di Simian).

Due le ex dell’incontro: il libero Alice Barbagallo, a Martignacco lo scorso anno, e Veronica Allasia, nell’ultima annata palleggiatrice per Olbia. Proprio a quest’ultima, dunque, è stata affidata l’analisi pre-partita fronte Itas:

« Dopo la sconfitta subita nel turno scorso contro Busto Arsizio la voglia di tornare in campo è davvero tanta. Ma, soprattutto, è tanta la voglia di tornare a fare bene e vincere. Quella che affronteremo sabato è una squadra che quest’anno ha saputo mettere in difficoltà diverse formazioni importanti. Vengono da una partita combattuta conclusasi soltanto al tie-break: anche in quell’occasione, hanno dimostrato di saper giocare bene. Insomma, ci aspetta una bella battaglia da vivere davanti al nostro pubblico ».

La presentazione del match per le sarde è affidata alle parole della centrale Islam Gannar:

« Ci aspettiamo di affrontare una formazione agguerrita e a caccia di punti per provare a scalare la classifica. Noi dovremo essere concentrate sul nostro gioco e sul nostro approccio con l’obiettivo di fare meno errori possibili. Nei momenti di difficoltà, poi, sarà necessario non disunirci. Martignacco è una squadra che sbaglia poco, difende tanto e soprattutto insidiosa a muro, quindi sarà importante stare lucide in ogni momento della partita. Dovremo anche essere più ordinate possibile ».

Serve una vittoria da due punti, ma potrebbe bastare anche meno in base ai risultati delle altre partite, con un occhio su Busto Arsizio-Roma e Montecchio-Mondovì. Questo l’obiettivo prefissato da parte della Valsabbina Millenium Brescia nel posticipo di Pasquetta contro la Cda Talmassons per avere la certezza di prendere parte alla terza fase della stagione, che definirà la seconda formazione che salirà in A1, con Roma. Le leonesse arrivano da diversi alti e bassi nei 15 set delle ultime tre partite: tanta fatica per le giallonere, uscite con due punti contro Roma e Montecchio, con in mezzo la sconfitta a Soverato.

A commentare il prossimo match è Sophie Blasi:

« Anche lunedì con Talmassons ci aspetta una partita molto importante per proseguire nel nostro obiettivo, accedere ai playoff e continuare la corsa verso la massima serie. La vittoria con Montecchio ci ha restituito morale e consapevolezza che possiamo giocarcela contro qualsiasi avversario. L’intensità di tutte le partite di questa seconda fase è altissima e lo dimostra una lotta ai playoff aperta ancora a cinque squadre con soli due posti disponibili. Lunedì dobbiamo abbandonare qualsiasi pressione e scendere in campo come sappiamo fare, motivate e consce di quello che vogliamo raggiungere, il resto non conta ».

Tre punti di distanza da Brescia per le friulane, anche loro reduci da un tie-break vincente ad Olbia.

A presentare il match utile per mantenere il quinto posto valido per i playoff è coach Leonardo Barbieri:

Trovandoci due volte in svantaggio, sia sull’1-0 che sul 2-1 abbiamo dimostrato che l’aspetto mentale nella gara di Olbia è stato importante. La prossima partita incontreremo Brescia che è una squadra molto attrezzata per il salto di categoria. Ha una batteria di attaccanti importanti ma noi abbiamo dimostrato di esserci e di essere una squadra quadrata sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto mentale. Siamo fiduciosi di poter portare a casa un risultato positivo ».

POOL SALVEZZA-

Non si ferma il campionato di Serie A2 nel weekend di Pasqua. La Pool Salvezza procede e giunge al sesto turno di gioco, che sancisce la fine dell’andata. Il turno di campionato si apre con l’anticipo del venerdì sera tra la D&A Esperia Cremona, reduce dalla sconfitta in tre set contro Sant’Elia, e la Anthea Vicenza Volley di coach Ivan Iosi. Le vicentine si trovano attualmente al quinto posto in classifica con 28 punti, a sole tre lunghezze di distanza dalle rivali di giornata, grazie alla brillante vittoria interna contro la capolista Albese, nell’ultima gara di campionato. La sfida di venerdì dunque mette in palio tre punti fondamentali per entrambe le squadre, in vista del comune obiettivo: mantenere la categoria per la prossima stagione.

Il punto della situazione in casa D&A è affidato all’opposto Marina Giacomello:

« La partita di domenica non è stata affatto facile da affrontare. La trasferta ed il fattore campo ci hanno messo in difficoltà. Ciò non giustifica comunque il fatto che non abbiamo espresso al meglio il nostro gioco, anzi complimenti a Sant’Elia che ha trovato un buon ritmo di gruppo e l’ha mantenuto per l’intero incontro. La partita contro Vicenza sarà sicuramente utile per riscattarci. Dobbiamo solo essere più consapevoli delle nostre capacità e creare quella piccola competitività che a volte ci manca. Vi aspetto al PalaRadi più numerosi che mai! ».

Queste invece le parole della giocatrice berica Jessica Panucci:

« Siamo state brave durante la settimana, ci siamo guardate negli occhi e abbiamo capito che contro Albese dovevamo per forza portare a casa un risultato per continuare a sperare, altrimenti la classifica si complicava. Cremona è una squadra un po’ simile a noi, viene da un k.o. esterno e vorrà riscattarsi in casa, ma anche noi vogliamo conquistare la vittoria. La graduatoria è corta, ogni volta ci sono in palio punti d’oro e siamo pressoché tutti coinvolti, forse l’unica tranquilla è Albese ».

Un antipasto di Pasqua quello che andrà in scena la PalaMagagni. Le padrone di casa dell’Emilbronzo 2000 Montale ospiterà la Desi Shipping Akademia Messina, per la 6ª giornata della Pool Salvezza. Le nerofucsia sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva, dopo i successi con Perugia, Vicenza e Marsala, la seconda in casa. Un ottimo momento di forma che andrà confermato contro un’altra squadra in un periodo positivo: le siciliane, con l’ultimo importante successo contro Offanengo, sono infatti salite a soli otto punti dalla quota salvezza e hanno dimostrato di essere un’avversaria lucida e concreta nei momenti di difficoltà durante le partite.

A presentare il match per le modenesi è Francesca Mammini, autrice di una grandissima prova contro Marsala:

« Sono molto contenta di come è andata domenica, era una partita importante e la trasferta è stata impegnativa, nonostante tutto ho cercato di dare il mio meglio. Ringrazio molto la mia squadra che mi ha aiutato nei momenti di difficoltà per portare a casa la vittoria. Adesso si prospetta un altro match molto importante contro Messina, la stanchezza si fa sentire, ma la fame dei tre punti è tanta ».

« Incontriamo una squadra bisognosa di punti come noi – cosi coach Bonafede alla vigilia – Siamo coscienti che questa per noi sia una partita importante: loro sono a 8 punti da noi e se veramente vogliamo realizzare il progetto salvezza, allora questa diventa una tappa importantissima. L’approccio sarà importantissimo, fermo restando che la nostra squadra fuori casa ha fatto tutto l’anno male e, quindi, siamo chiamati anche da questo punto di vista ad invertire il trend, per far vedere a noi stessi prima di tutto e poi ai nostri sostenitori di aver veramente svoltato e cambiato mentalità ».

L’ultimo turno del girone d’andata della Pool Salvezza vedrà il Club Italia impegnato al Centro Pavesi Fipav di Milano. Le azzurrine ospiteranno la 3M Pallavolo Perugia. Un match importante per entrambe le formazioni che sono a caccia di punti e in cerca di un rinnovato feeling con la vittoria: le umbre devono ancora conquistare il primo successo nella Pool Salvezza, mentre il Club Italia è in cerca di conferme e di consolidamento, anche attraverso il risultato, dei progressi fatti nel corso di questa stagione.

« Il nostro obiettivo in questa fase della stagione – spiega il libero del Club Italia Manuela Ribechi – è quello di vincere almeno la metà delle partite. Penso che Perugia possa essere un avversario alla nostra portata. Nel corso della Pool Salvezza abbiamo affrontato tutte squadre più o meno abbordabili ed è stato per demerito nostro non essere riuscite a vincere. Anche in questo fine settimana il risultato dipenderà da noi: dovremo essere brave a sfruttare il fatto di giocare una partita in casa e a utilizzare al meglio i nostri punti di forza per compensare l’esperienza che possono avere le nostre avversarie. Penso ad attacco, battuta, muro, alla nostra fisicità e alla tecnica che ci serviranno per fare del nostro meglio e avere la possibilità di centrare una vittoria ».

Sarà una Pasqua di schiacciate quella che attende la Chromavis Eco DB Offanengo, impegnata domenica al PalaCoim contro le frusinati dell‘Assitec Volleyball Sant’Elia nell’ultima giornata d’andata della Pool Salvezza. Offanengo ha voglia di riscatto dopo il primo k.o. di questa seconda fase, arrivato domenica scorsa a Messina dopo tre rotonde vittorie inaugurali per 3-0 contro Perugia, Marsala e Vicenza. Al di là del desiderio di rivalsa, per le neroverdi di Giorgio Bolzoni – come per tutte le altre contendenti – è importante tornare a muovere una classifica che soprattutto nell’ultima giornata ha visto mischiare le carte, con la linea di galleggiamento (quinto posto, ultimo per la salvezza) che si è alzata.

« Sant’Elia – commenta Fabio Collina, vice allenatore della Chromavis Eco DB – è una delle squadre che sta crescendo maggiormente e, oltre aver dato filo da torcere alla capolista Albese, è sempre andata a punti contro le formazioni del girone A fin qui affrontate nella pool salvezza. Gioca bene, ha un attacco di seconda linea rapido dove spiccano Dzakovic e Ghezzi che stanno disputando un buon campionato, senza dimenticare l’esperienza di Cogliandro al centro. Per noi sarà importante approcciare la partita come una finale: dobbiamo dimenticare Messina, sapevamo potesse succedere un ko e dobbiamo stare concentrati, spingendo fin dal primo punto senza mai abbassare la guardia. Sarà una partita dove i punti in palio servono a entrambe le formazioni, ma servirà pazienza ».

L’Assitec Sant’Elia occupa il settimo posto della classifica della pool salvezza con 23 punti, a -5 dalla linea salvezza e a sette lunghezze da Offanengo. Domenica scorsa, le frusinati hanno centrato tre punti pesanti grazie al 3-0 casalingo contro l’Esperia Cremona.

« Affrontiamo – commenta Natasha Spinello, palleggiatrice dell’Assitec – Offanengo che occupa la quarta posizione in classifica, ma come ha dimostrato ampiamente fin dalla prima giornata questa seconda fase di campionato ha un livello abbastanza equilibrato. Non si può sottovalutare nessuno, ma nessuno ci deve fare paura. Veniamo da due vittorie consecutive, stiamo cercando di fare più punti possibili partita dopo partita; sappiamo come sia difficile la lotta per la salvezza, però noi ci crediamo e non molleremo fino all’ultimo pallone. Sfidiamo un avversario competitivo che giocherà in casa; lotteremo e faremo il possibile per festeggiare una buona Pasqua e regalarla altrettanto ai nostri tifosi ».

Nell’ultima esibizione, contro Montale, c’è del rammarico per quello che era vicino a realizzarsi e quello che invece è stato. La sconfitta di misura davanti al pubblico amico, unita a quella precedente contro Lecco, pregiudica il percorso nella Pool Salvezza della Seap-Sigel Marsala, cui non altro resta che vincere e sperare. Otto punti di ritardo dalla quota salvezza per le siciliane, attese dall’impegno in trasferta in casa della capolista Tecnoteam Albese Volley Como. Anche la squadra di coach Chiappafreddo è reduce da un k.o., la prima della seconda fase, subita per mano di Vicenza. Sono solo quattro ora i punti di vantaggio sulla seconda Lecco, che recupererà però questo weekend il turno di riposo. Per la dichiarazione pregara è stata interpellata Matilde Frigerio che, nativa di Cantù, domenica sentirà “aria di casa” e avrà accanto al PalaFrancescucci il sostegno della famiglia:

« Albese è una squadra che in casa, come del resto lo siamo noi nell’ultimo periodo, offre il meglio di sè e si fa rispettare. Difficilmente sbaglia due volte un’occasione e sono sicura vorrà riprendere a vincere. Allo stesso tempo noi non dobbiamo temere la forza dell’avversaria e il fatto che loro sono una grande. Sappiamo esattamente il valore di questa trasferta perchè ci giochiamo tanto e il tutto per tutto. Speriamo di sbloccarci in trasferta. Sono contenta che il gioco del nostro palleggiatore include noi centrali e ci tiene in grossa considerazione. Questo da fuori viene riconosciuto. Sfortunatamente, siamo rimaste in due nel ruolo anche se D’Este è vicina ormai al rientro e così crescono le soluzioni ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA DELLA POOL PROMOZIONE-



Sabato 8 aprile ore 17.00

Itas Trentino – Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Pasin-Cavicchi



Sabato 8 aprile ore 17.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Roma Volley Club Arbitri: Pristerà-Galteri



Sabato 8 aprile ore 18.00

Bsc Materials Sassuolo – Volley Soverato Arbitri: Manzoni-Licchelli

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Lpm Bam Mondovi’ Arbitri: Sabia-Traversa



Sabato 8 aprile ore 18.30

Itas Ceccarelli Martignacco – Volley Hermaea Olbia Arbitri: Kronaj-Lentini



Lunedì 10 aprile ore 19.00

Valsabbina Millenium Brescia – Cda Talmassons Arbitri: Grassia-Pescatore

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA DI ANDATA DELLA POOL SALVEZZA-



Venerdì 7 aprile ore 20.30

D&a Esperia Cremona – Anthea Vicenza Volley Arbitri: Mazzarà-Guarneri



Sabato 8 aprile ore 15.00

Emilbronzo 2000 Montale – Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Giulietti-Proietti



Sabato 8 aprile ore 16.00

Club Italia – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Russo-Marigliano



Domenica 9 aprile ore 15.00

Chromavis Eco Db Offanengo – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Di Lorenzo-Lorenzin



Domenica 9 aprile ore 15.30

Tecnoteam Albese Volley Como – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Pernpruner-Selmi

Riposa: Orocash Lecco

LE CLASSIFICHE-



POOL PROMOZIONE

Roma Volley Club 76 (23 – 1); Itas Trentino 68 (22 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 (19 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 56 (19 – 7); Cda Talmassons 53 (17 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 52 (17 – 9); Lpm Bam Mondovi’ 52 (17 – 9); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 50 (16 – 8); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 10); Itas Ceccarelli Martignacco 45 (14 – 10); Volley Soverato 37 (12 – 12); Volley Hermaea Olbia 31 (11 – 15).

POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 37 (13 – 13); Orocash Lecco 33 (11 – 16); D&a Esperia Cremona 31 (9 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 30 (10 – 16); Anthea Vicenza Volley 28 (10 – 15); Emilbronzo 2000 Montale 28 (10 – 16); Assitec Volleyball Sant’Elia 23 (6 – 19); Desi Shipping Akademia Messina 20 (6 – 19); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 19); Club Italia 13 (4 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 22).