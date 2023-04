Cremona la spunta in volata contro Vicenza

CREMONA- Non ha deluso le aspettative dei tifosi l’incontro del PalaRadi tra la D&A Esperia Cremona e l’Anthea Vicenza Volley, anticipo dell’ultima giornata d’andata della Pool Salvezza di Serie A2. Sono le cremonesi a spuntarla nel braccio di ferro durato fino al tie-break. Partita dai mille volti, con le locali padrone del campo nel primo set prima di passare il testimone alle beriche, in cattedra soprattutto nel terzo dopo aver conquistato nelle battute finali il secondo. Cremona ha il merito di ritornare in partita nella quarta frazione, prima di spuntarla di misura in un tie-break avvincente. La panchina delle gialloblu ha fatto la differenza, beneficiando soprattutto degli ingressi di Giacomello e Ferrarini (10 punti a testa), mentre MVP è stata la banda Piovesan (19 punti), decisiva anche nel finale .Per Vicenza, non sono bastati i 19 punti di Kavalenka, i 15 di Legros e gli 11 di Cheli. Con questi due punti, la squadra di coach Magri aggancia Lecco al secondo posto, staccando Offanengo di tre punti in attesa degli incontri del weekend. Per le ospiti, un punto che permette di allungare su Montale, che sfiderà Messina.