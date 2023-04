Per Offanengo tre punti pesanti per la salvezza

OFFANENGO (CREMONA)- Tre punti d’oro nell’uovo di Pasqua per la Chromavis Eco DB, che torna subito al successo dopo il ko di Messina regolando 3-0 (25-18 25-21 25-21) le frusinati del Sant’Elia. Contro un’Assitec desiderosa di alimentare il proprio buon momento nella Pool Salvezza , Offanengo ha saputo spuntarla conquistando il quarto successo in tre set in cinque partite. Prestazione corale di spessore per le neroverdi cremasche in un match dove entrambe le squadre hanno difeso molto, ma Offanengo ha saputo fare qualcosa in più in diversi fondamentali. Mvp, la regista Giulia Galletti (premiata dall’assessore comunale di Offanengo Pierangelo Forner) che ha orchestrato bene il gioco mandando in doppia cifra 4 attaccanti, mentre a Sant’Elia non sono bastati i 17 punti dell’opposta Irene Botarelli.

Per la Chromavis Eco DB, tre punti importanti in chiave classifica: la squadra di Giorgio Bolzoni aggancia Lecco e Cremona al secondo posto, portando a 5 i punti di vantaggio sulla linea di galleggiamento.

Offanengo deve fare a meno di Martina Casarotti e ha anche Bartesaghi limitata da un problema fisico; così schiera Galletti in palleggio, Martinelli opposta, Nelson e Trevisan in banda, Letizia Anello e Cattaneo al centro e Porzio libero. La partenza sorride alla Chromavis Eco DB, che scappa 5-2 con l’ace di Trevisan. Due contrattacchi di posto quattro di Nelson dilatano il gap, che poi cresce con con Letizia Anello (9-3). Ace di Cattaneo per il 10-3, con Gagliardi che inserisce Costagli per Dzakovic in banda. Sant’Elia inizia a macinare punti e si rifà minacciosamente sotto con l’ace di Hollas (13-11), poi sono gli attacchi di Botarelli a completare la rimonta (13-13). A questo punto, è Offanengo a riprendere la marcia, trovanod il break a muro e il +3 con Trevisan (16-13). Nelson è letale da posto quattro (19-14), le frusinati avvicendano la regia (Moschettini per Spinello) e fermano il gioco, ma non la verve cremasca: secondo tocco di Galletti (20-15), attacchi vincenti di Nelson e Martinelli (23-16), preludio al 25-18.

La Chromavis Eco DB parte forte anche nel secondo set, scappando sul 4-0 con Letizia Anello e l’ace di Nelson. Trevisan aggiunge un mattoncino da posto quattro, poi l’Assitec si sblocca con il muro di Hollas (9-4), arrivando anche al -2 (10-8). Dzakovic firma il punto del 10-9, poi la pipe di Ghezzi decreta l’aggancio immediato. Time out Bolzoni, ma Botarelli trova la diagonale vincente per il sorpasso (10-11). Dzakovic va a segno da posto quattro per il +2 laziale (11-13), poi è Martinelli a far ripartire Offanengo (13-13), che rifiata con un “murone” di Nelson e ancora con la stessa opposta: 15-13 e time out Gagliardi. Sempre Martinelli spinge la Chromavis Eco DB (17-14), ma Sant’Elia non demorde, trovando il muro della parità con Ghezzi (17-17) e il sorpasso con Botarelli (17-18). Il ping pong prosegue (Martinelli per il 21-19, time out), Cattaneo difende il bottino tra muro e attacco (23-21), Nelson chiude uno scambio lungo, poi Anello va a segno in pallonetto: 25-21 e 2-0.

Messa alle corde, Sant’Elia reagisce in avvio di terzo set, scappando prima sull’1-4 e poi sul 4-7. Bolzoni ferma il gioco, poi Offanengo riprende a marciare: ace di Galletti, muro di Anello e difese di Porzio per il 9-8 decretato da Martinelli. Letizia Anello sale in cattedra, Gagliardi ferma il gioco ma non la corsa della Chromavis Eco DB che scappa sul 14-10 con Martinelli. L’ace di Hollas vale il 14-12, ma due schiacciate di Trevisan da posto quattro ripristinano il +4 neroverde: 16-12. Altro time out frusinate, Botarelli prova a tenere accesa la fiammella (19-17), alimentata da Dzakovic per il -1 (19-18). Trevisan e Martinelli difendono con le unghie il risicato vantaggio (22-20), Ghezzi attacca out per il 24-21, poi chiude Cattaneo: 25-21.

I PROTAGONISTI-

Giorgio Bolzoni (Allenatore Chromavis Eco Db Offanengo)- « Bella vittoria e ottima prestazione, siamo tornati a spingere e rispetto a Messina abbiamo saputo reagire nei momenti in cui facevamo fatica. Ha funzionato molto bene la fase muro-difesa nel contenere le attaccanti di Sant’Elia, una bella squadra. E’ un signor risultato, in settimana abbiamo lavorato tanto, le ragazze hanno spinto ogni giorno in palestra e hanno portato anche in partita i frutti. Tutte si meritano questa vittoria ».

Gaetano Gagliardi (Allenatore Assitec Sant’Elia)- « Per salvarti devi venire qui a Offanengo a vincere. Abbiamo sprecato diverse situazioni e l’avversario ha già i propri punti di forza. E’ da tempo che paghiamo dazio in termini di precisione in alcuni dettagli; inoltre, in alcuni momenti ci manca chi mette la palla a terra ».

IL TABELLINO-

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-0 (25-18 25-21 25-21)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Nelson 11, Anello 14, Martinelli 13, Trevisan 12, Cattaneo 7, Galletti 5, Porzio (L). Non entrate: Pomili, Anello, Viviani (L), Tommasini, Menegaldo, Bartesaghi, Marchesi. All. Bolzoni.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Dzakovic 7, Hollas 7, Botarelli 17, Ghezzi 10, Cogliandro 5, Spinello, Vittorio (L), Costagli 1, Di Mario, Moschettini. Non entrate: Giorgetta. All. Gagliardi.

ARBITRI: Di Lorenzo, Lorenzin.

NOTE – Durata set: 26′, 27′, 25′; Tot: 78′.

MVP: Giulia Galletti (Chromavis Eco Db Offanengo)

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 – 13); Orocash Lecco 33 (11 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 33 (11 – 16); D&a Esperia Cremona 33 (10 – 17); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 28 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 23 (7 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 23 (6 – 20); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 20); Club Italia 16 (5 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 23).