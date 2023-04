MACERATA- Dopo 6 stagioni insieme, due promozioni ottenute (in A2 nel 2019 e in A1 nel 2022) e una Coppa Italia di Serie A2 conquistata nel 2021, si separano le strade tra la CBF Balducci HR Macerata e il tecnico marchigiano Luca Paniconi, alla guida delle arancionere anche nella prima stagione in Serie A1 nella storia del Club appena disputata. Le due parti, infatti, hanno deciso di comune accordo di non rinnovare il rapporto di collaborazione sportiva.