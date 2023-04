Soverato chiude la stagione battendo Olbia

SOVERATO (CATANZARO)- Nel secondo anticipo dell' ultima giornata della Pool Promozione , le calabresi del Volley Soverato si regalano l'ultima gioia della stagione, superando per 3-0 al PalaScoppa la Volley Hermaea Olbia. Tre punti che mettono il sigillo ad un campionato di assoluto valore per la squadra guidata da coach Luca Chiappini, in una partita che quasi mai è stata in discussione per le cavallucce marine. Per le isolane una sconfitta indolore per una classifica che non aveva più nulla da chiedere.

Le padroni di casa in campo con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Gaia Tolotti, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario. Rispondono le ospiti con Bridi in regia e Fontemaggi opposto, al centro Tajé con Gannar, schiacciatrici sono Bulaich e Miiler con libero Barbagallo.

Dopo il doveroso e commosso omaggio di tutto il PalaScoppa a Julia Ituma, la gara inizia in salita per l’Hermaea, che inizialmente tiene botta (11-10), poi scivola indietro sul 15-10 dopo l’errore di Gannar che porta coach Guadalupi a chiedere il timeout. In campo si vedono Bresciani e Diagne, ma le cose non cambiano: l’ex della sfida Korhonen non fa sconti, poi l’attacco vincente di Giugovaz consegna a Soverato il primo set su un agevole 25-16. L'equilibrio regna sovrano nella prima parte della seconda frazione (12-12), poi le ospiti trovano lo spunto giusto per passare avanti con l’iniziativa di seconda di Bridi (14-12). Il buon momento si rivela però illusorio: Soverato infatti contro sorpassa e piazza l’allungo con l’ace di Cecchi (18-15). Le olbiesi non riescono a stare in scia, allora Korhonen trova il mani out che vale il 25-19.

Nella terza frazione Soverato prende subito il controllo delle ostilità fino a doppiare le olbiesi sul 12-6. Soverato gioca bene e non concede nulla al sestetto isolano, chiudendo la terza frazione con il servizio vincente di Zuliani per il definitivo 25-13.

I PROTAGONISTI-

Luca Chiappini (Allenatore Volley Soverato)- « Chiudiamo una bella stagione con una partita giocata molto bene. Non era facile perché Olbia è una squadra con giocatrici importanti. Davanti al nostro pubblico ci tenevamo a chiudete in bellezza e penso che le ragazze abbiano meritato questo

successo ».

Dino Guadalupi (Volley Hermaea Olbia)- « Oggi, dal punto di vista tecnico, abbiamo incontrato una giornata difficile siamo partiti commettendo tanti errori, anche in battuta, e concedendo anche numerosi punti diretti all’avversario. In linea generale abbiamo trovato pochissimi sprazzi del nostro gioco, faticando sempre salvo alcuni piccoli frangenti che però non sono bastati per restare aggrappati alla partita. Peccato, perché emotivamente ci tenevamo a chiudere meglio, ma oggi davvero non ha girato nulla in nostro favore. Non siamo riusciti a trovare le energie mentali per reagire alle difficoltà, e anche l’ambiente spento non ci ha aiutati. Faccio i complimenti a Soverato, che ha giocato una partita ordinata lasciandoci pochissimi spiragli. Hanno trovato buone variazioni in attacco sfruttando lucidamente i nostri deficit emersi non solo a muro, ma anche in difesa. Certe partite sono difficili da giocare quando non si è al 100% dal punto di vista mentale. Ci sarebbe piaciuto chiudere un po’ meglio, ma resta la soddisfazione per l’obiettivo stagionale acquisito ».

IL TABELLINO-

VOLLEY SOVERATO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-16 25-19 25-13)

VOLLEY SOVERATO: Giugovaz 8, Cecchi 14, Malinov 2, Schwan 16, Tolotti 2, Korhonen 14, Ferrario (L), Zuliani 1. Non entrate: Cherepova, Barbaro, Giambanco, Salviato. All. Chiappini.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 7, Taje’ 6, Bridi 3, Bulaich Simian 11, Gannar 4, Messaggi 4, Barbagallo (L), Fontemaggi 1, Bresciani, Diagne. All. Guadalupi.

ARBITRI: Capolongo, Stancati.

NOTE – Durata set: 21′, 23′, 21′; Tot: 65′.

MVP: Ilenia Cecchi (Volley Soverato)

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE-



Roma Volley Club 78 (24 – 1); Itas Trentino 71 (23 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 (19 – 6); Valsabbina Millenium Brescia 59 (20 – 7); Cda Talmassons 56 (18 – 8); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 53 (17 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 53 (17 – 11); Lpm Bam Mondovi’ 52 (17 – 10); Bsc Materials Sassuolo 50 (17 – 10); Itas Ceccarelli Martignacco 48 (15 – 10); Volley Soverato 40 (13 – 13); Volley Hermaea Olbia 31 (11 – 17).