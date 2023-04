Cremona supera Marsala in tre set

Dopo il doveroso minuto di silenzio in ricordo di Julia Ituma, le ospiti sembrano più concentrate nell'irreale atmosfera di questa partita, e partono col piglio giusto senza commettere errore, mentre le padrone di casa ne commettono ben quattordici (sei solo al servizio); dal 12-21 la reazione di casa arriva, ma è troppo tardi per riaprire il parziale che si conclude 19-25. Coach Valeria Magri da spazio a tutto il roster e le mosse pagano alla distanza, con gli inserimenti di Balconati in cabina di regia e Giacomello opposto.

L'alzatrice, illuminata in regia, varia egregiamente il gioco, scalfendo così le sicurezze lillibetane. Secondo e terzo parziale che si concludono con un ampio margine (25-15 e 25-17). Nel quarto set Marsala prova la reazione ed il parziale viaggia sul filo dell'equilibrio (15-15), ma sul finale sono ancora le padroni di casa a trovare l'allungo decisivo e chiudere 25-22 e portarsi a casa l'intera posta. Con questi tre preziosi punti, le ragazze di coach Magri salgono al secondo posto in classifica a quota 36, in attesa delle altre sfide del turno. Top scorer di giornata Anna Piovesan, MVP del match con 21 punti; egregia prova di capitan Zampedri, che registra un 62% di ricezione positiva (44% la perfetta), senza errori. Per Marsala, in luce capitan Serena Moneta con 14 punti a referto ed il 46% in ricezione. 14 punti anche per Katarina Bulovic ed 11 per Elisa Garofalo. Ottima la risposta di Maria Chiara Norgini in ricezione (52%), generosa anche in difesa.

I PROTAGONISTI-

Beatrice Balconati (D&a Esperia Cremona)- « Sono molto contenta di questa vittoria, ci siamo impegnate molto. All’inizio siamo partite a rilento, poi a piccoli passi, siamo riuscite a recuperare con la forza del gruppo, nonostante le avversarie ci abbiano messo in difficoltà, difendendo molto. Abbiamo preso tre punti importanti, anche perché a questo punto tutte le squadre sono vicine in classifica. Ora affronteremo il turno di riposo e poi penseremo alla partita contro Messina ».

Serena Moneta (Seap-Sigel Marsala) « Mi sento abbastanza soddisfatta perché la mia squadra oggi è scesa in campo con grinta e determinazione, cosa che spesso in trasferta non era successa in questa stagione. Ce l’abbiamo messa tutta, veniamo da un periodo costellato da infortuni, in palestra facciamo fatica a lavorare quindi mi ritengo abbastanza soddisfatta. Forse potevamo concedere un pochino meno, ma mi sento di dire ‘brava’ alla mia squadra stasera ».

IL TABELLINO-

D&A ESPERIA CREMONA – SEAP-SIGEL MARSALA 3-1 (19-25 25-15 25-17 25-22) –

D&A ESPERIA CREMONA: Piovesan 20, Ferrarini 9, Kullerkann 13, Rossini 19, Kullerkann 5, Mennecozzi, Zampedri (L), Giacomello 5, Balconati 3, Buffo 1, Coppi. Non entrate: Landucci. All. Magri.

SEAP-SIGEL MARSALA: Teso 4, Moneta 15, Frigerio 3, Garofalo 15, Bulovic 10, Guarena 2, Norgini (L), Salkute 3, Ghibaudo. All. Buonavita. ARBITRI: Mannarino, Pescatore.

NOTE –Durata set: 25′, 21′, 24′, 30′; Tot: 100′.

MVP: Piovesan (D&a Esperia Cremona)

Spettatori: 200

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 – 13); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 17); Orocash Lecco 33 (11 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 33 (11 – 16); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 28 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 23 (7 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 23 (6 – 20); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 21); Club Italia 16 (5 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 23).