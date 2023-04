Marsala-Offanengo anticipo della Pool Salvezza

Sia la formazione di coach Buonavita che quella di coach Bolzoni sono andate incontro ad una sconfitta: le siciliane hanno ceduto a Cremona, le neroverdi in casa, al tie-break, contro la già retrocessa Perugia. I punti a disposizione per conquistare la salvezza sono sempre meno e non sono più ammessi errori. All’andata, la partita del PalaCoim fu senza storia: secco 3-0 per le padrone di casa in poco più di un’ora.

Francesca Guarena, centrale classe 2003 di Marsala, presenta l’incontro:

« Giovedì è una partita con una avversaria difficile da sfidare. Abile in difesa e forte in attacco. Motivo per il quale dovremmo mostrarci aggressive fin da subito se vogliamo aprirci una possibilità. Offanengo dispone di molteplici armi, anche con soluzioni dal centro, per cui bisogna che venga alzato il livello di attenzione. Avendo la partita in casa cercheremo di sfruttare il fattore-campo e uscire vittoriosi. Al Palasport San Carlo siamo state protagoniste di grandi partite. Vogliamo uscire dalla striscia negativa in cui ci troviamo, anche se il momento non è di certo tra i migliori per noi: siamo stati in difficoltà e lo siamo ancora per via del numero di infortunati presenti nel roster e tutto questo si è rispecchiato sulla classifica ».

Queste invece le parole di coach Giorgio Bolzoni:

« Dopo la non brillante prestazione di domenica scorsa contro Perugia c’è bisogno assolutamente di tornare a spingere e di rimanere concentrati con continuità sulla partita, aspetti che in certi momenti non si sono visti nell’ultima sfida del PalaCoim, fermo restando che la 3M ha fatto la sua bella gara e tanto di cappello a lei. Siamo in un momento molto caldo per la classifica, la nostra situazione in graduatoria non si è complicata dopo questo k.o. ma è un campanello d’allarme: non si può più sbagliare. Marsala è una formazione che alterna prestazioni buone ad altre meno belle. All’andata avevamo vinto in casa 3-0 ma non significa nulla e lo abbiamo visto anche domenica scorsa contro Perugia. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che ci aspetti un match facile visto il precedente. E’ una partita diversa, è un concetto che continuo a ripetere ma che evidentemente non sempre passa. Ora torniamo a gestire un turno infrasettimanale dopo tanto tempo, avremmo avuto bisogno di una settimana piena per sistemare alcuni aspetti dopo la partita contro Perugia ma non c’è tempo ».

POOL SALVEZZA 2°GIORNATA DI RITORNO-



Giovedì 20 aprile ore 17.00

Seap-Sigel Marsala – Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Lentini-Guarneri





CLASSIFICA POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 – 13); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 – 17); Orocash Lecco 33 (11 – 17); Emilbronzo 2000 Montale 30 (11 – 17); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 26 (8 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 24 (6 – 21); Club Italia 19 (6 – 22); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 21); 3m Pallavolo Perugia 12 (4 – 23).