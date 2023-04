Marsala batte ed inguaia Offanengo

MARSALA (TRAPANI)- L'orgoglio e la voglia di non mollare fino alla fine regala alla Seap Sigel Marsala una vittoria per 3-1 (25-20 25-20 18-25 25-18) sulla Chromavis Eco DB Offanengo, nell' anticipo della 2a di ritorno della Pool Salvezza , che pur non riaprendo scenari particolarmente favorevoli dimostra tuttavia il carattere e della formazione allenata da Buonavita che probabilmente in questa stagione ha ottenuto meno di quanto è realmente il suo potenziale. Secondo ko consecutivo invece per la squadra di Bolzoni che, dopo una brillante prima fase della Pool, sembra essersi involuta proprio nella fase decisiva e rischia pericolosamente di essere risucchiata nella bagarre per non retrocedere.

Bella prestazione delle ragazze di casa capaci di portarsi prima sul 2-0 e poi di resistere al ritorno di fiamma di Offanengo, che dopo una partenza difficile anche nel terzo set (5-1) ha trovato la forza di riaprire l'incontro (18-25). Le ospiti ci hanno provato anche nel quarto set, iniziato nuovamente male (8-4), impattando a quota 16 prima però di crollare letteralmente con un parziale di 9-2 che ha spianato la strada alle siciliane. Tra le note positive nonostante la sconfitta, i buoni ingressi dell'americana Haylee Nelson in posto quattro (11 punti) e di Alessia Pomili al centro (9). Per Marsala da incorniciare le prestazioni di Bulovic (19 punti), Salkute (16) e Moneta (15) incontenibili in attacco.

I PROTAGONISTI-

Giorgio Bolzoni (Allenatore Chromavis Eco DB Offanengo)-« Ci siamo imbattuti in una falsa partenza e abbiamo compiuto diversi errori; anche Marsala li ha commessi ma ha sbagliato complessivamente meno e ha concesso in momenti meno decisivi. Abbiamo provato a rientrare in partita vincendo il terzo set, ma oggi c'è stata troppa discontinuità da parte nostra. La fase di muro-difesa non ha funzionato come altre volte, dove invece ci aveva dato ragione in diverse circostanze della stagione ».

IL TABELLINO-

SEAP-SIGEL MARSALA – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 3-1 (25-20 25-20 18-25 25-18)

SEAP-SIGEL MARSALA: Teso 4, Bulovic 19, Frigerio 6, Salkute 16, Moneta 15, Guarena 8, Norgini (L), Garofalo, Ghibaudo. All. Buonavita.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 3, Menegaldo 2, Martinelli 16, Trevisan 10, Anello 5, Galletti 3, Porzio (L), Nelson 11, Pomili 9, Casarotti 1, Marchesi. Non entrate: Anello, Tommasini (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Lentini, Guarneri.

NOTE – Durata set: 24′, 25′, 27′, 27′; Tot: 103′.

MVP: Katarina Bulovic (Seap-Sigel Marsala)

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 – 13); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 – 18); Orocash Lecco 33 (11 – 17); Emilbronzo 2000 Montale 30 (11 – 17); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 26 (8 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 24 (6 – 21); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 21); Club Italia 19 (6 – 22); 3m Pallavolo Perugia 12 (4 – 23).