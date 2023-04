Per Messina tre punti di speranza

Al Centro Federale Pavesi di Milano, le azzurrine sono state protagoniste di una prova altalenante nel corso della quale hanno alternato momenti di ottimo gioco e momenti di difficoltà che non hanno permesso loro di centrare il risultato. Il primo set è spettacolare, con le due squadre ad affrontarsi punto a punto: da un lato brilla la coppia Giuliani-Adriano, dall’altro quella Robinson-Martinelli, entrambe con 12 punti nella frazione. A trionfare ai vantaggi 28-30 sono le ospiti, che poi replicano ancora con autorità e concentrazione nel secondo parziale, che termina 22-25. La reazione delle federali arriva in un grande terzo gioco, in cui si alza la prestazione al servizio (3 ace) che mette in difficoltà la ricezione delle avversarie (58% contro 30% di efficienza): 25-23 e partita che sembra riaperta. Non sarà così però, visto che il quarto set è sostanzialmente un monologo di Messina, con il Club Italia a corto di forze: 16-25 e tre punti in cassaforte. Miglior realizzatrice di giornata la schiacciatrice di Messina Madelyn Robinson (22 punti, 1 ace, 46% in attacco), ma sono altre quattro le giocatrici in doppia cifra per le siciliane: Ebatombo (15), Mearini (13 con 6 muri), Martillotti (11) e Martinelli (11). Quattro anche le azzurrine oltre quota dieci: le schiacciatrici Dominika Giuliani (16 punti, 1 ace, 1 muro) e Lisa Esposito (14 punti, 1 ace), la centrale Nausica Acciarri (12 punti, 2 ace, 3 muri) e l’opposto Virginia Adriano (10 punti, 1 muro).

I PROTAGONISTI-

Michele Fanni (Allenatore Club Italia)- « Oggi abbiamo avuto un rendimento altalenante: nel corso della partita abbiamo fatto delle cose di altissimo livello anche per lunghi tratti e, di contro, abbiamo avuto anche dei grossi black out. Non per togliere meriti agli avversari, ma in diversi momenti sembrava che stessimo giocando contro noi stessi. Oggi abbiamo commesso errori e imprecisioni in cose semplici, che di solito ci riescono con maggiore continuità, e allo stesso tempo siamo riusciti a fare molto bene le cose difficili. La difficoltà è tutta dovuta a noi: facciamo fatica a dare continuità a certi aspetti. Molto dipende sicuramente dall’esperienza e questa non la possiamo allenare: le ragazze devono vivere le situazioni per arricc hire il proprio bagaglio e crescere. E’ però migliorata la reazione della squadra rispetto ad altri momenti del campionato: in passato dopo aver perso il secondo set come è successo oggi, ci saremmo spenti e non avremmo lottato nel terzo, invece siamo andati avanti e lo abbiamo vinto ».

IL TABELLINO-

CLUB ITALIA – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 1-3 (28-30 22-25 25-23 16-25)

CLUB ITALIA: Giuliani 16, Modesti 8, Adriano 10, Viscioni 2, Acciarri 12, Passaro 1, Ribechi (L), Esposito 14, Batte 2, Amoruso 1, Gambini. Non entrate: Monaco, Despaigne, Bellia (L). All. Mencarelli.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Muzi 2, Robinson 22, Mearini 13, Ebatombo 15, Martilotti 11, Martinelli 11, Faraone (L), Silotto 1, Ciancio, Varaldo. Non entrate: Brandi, Catania. All. Bonafede.

ARBITRI: Di Lorenzo, Pernpruner.

NOTE – Durata set: 34′, 28′, 28′, 23′; Tot: 113′.