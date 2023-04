Pool Salvezza: si scalda la lotta per non retrocedere

ROMA- La battaglia per arrivare evitare la retrocessione in B diventa sempre più calda. I risultati della seconda di ritorno della Pool Salvezza hanno ulteriormente accorciato la classifica dal 5° al 9° posto dove ora ci sono quattro formazioni divise da soli quattro punti. Solo una eviterà la serie B. Brutti ko oggi pomeriggio per l’ Emilbronzo 2000 Montale, in casa della già retrocessa 3M Perugia, e per l’Anthea Vicenza, sul campo dell’Orocash Lecco. Due punti di speranza per l’Assitec Sant’Elia, frutto di una bella rimonta, contro la capolista Tecnoteam Albese Volley Como