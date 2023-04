Play Off A2: Gara 1 sorride a Trento e Omag

ROMA - Pronostici rispettati in Gara 1 dei Play Off promozione di A2 Femminile che ha fatto registrare i successi di Itas Trentino e Mt San Giovanni In M.No, squadre meglio piazzate in campionato, in casa, contro Cda Talmassons e Valsabbina Brescia. Mercoledì 26 aprile andrà in scena Gara 2 di entrambi i match, sfide che potranno essere già decisive per decretare le due finaliste che giocheranno per la promozione.

LE DUE SFIDE-

ITAS TRENTINO – CDA TALMASSONS-

Buona la prima per l’Itas Trentino. In gara-1 di semifinale le gialloblù archiviano la pratica Cda Talmassons in quattro set, replicando i successi già ottenuti in stagione prima in Coppa Italia e successivamente nella Pool Promozione. Nella nuova casa della BLM Group Arena il sestetto di Saja ha avuto un ottimo approccio alla gara, ritrovandosi poi nel terzo e quarto set dopo aver ceduto allo sprint la seconda frazione. Una menzione particolare la merita Francesca Michieletto, rientrata dall’infortunio alla caviglia e immediatamente grande protagonista con 17 punti personali e il premio di mvp della sfida. A darle man forte un’ottima Parlangeli in seconda linea e il tandem Mason-DeHoog, vistosamente cresciute nell’arco del match e grandi protagoniste soprattutto nel quarto set. Tra le fila friulane brillante la prova al centro della rete di Caneva (19 punti con 5 muri) e molto positiva anche la laterale Milana (17 punti).

Saja ritrova in panchina per la prima volta da inizio stagione anche Martina Stocco e sceglie di affidarsi a Bonelli al palleggio, DeHoog opposto, Mason e Francesca Michieletto schiacciatrici, Moretto e Fondriest al centro e Parlangeli libero. Leonardo Barbieri, tecnico di Talmassons, risponde con Eze Blessing alzatrice, Taborelli opposto, Milana e Rossetto in banda, Caneva e Costantini in posto 3, De Nardi libero.

Dopo un’iniziale fase di studio è il turno al servizio di Francesca Michieletto a spezzare l’equilibrio, con l’Itas Trentino che si spinge dal 5-4 al 9-4 grazie al muro di Bonelli e agli spunti a rete di DeHoog. La Cda si avvicina con il muro di Taborelli (10-9) ma Trento allunga ancora con l’ace di Mason e l’attacco di Michieletto (17-13). Due errori di Rossetto avvicinano sensibilmente il sestetto di casa al traguardo (23-18) ma sul turno in battuta proprio di Rossetto la Cda ha una reazione di orgoglio, spingendosi fino al -1 grazie agli spunti di Milana (23-22). L’Itas fiuta il pericolo, Michieletto firma il lungolinea del 24-22 e DeHoog chiude i conti al primo set point (25-22).

Itas costretta a rincorrere in avvio di secondo set con l’ottima Milana che firma l’1-5 in favore delle friulane costringendo Saja al time out. Il muro di Moretto dà il là alla rimonta trentina (6-7) che si completa con l’errore di Taborelli che vale il sorpasso (15-14). Talmassons non si scompone e alza il muro trovando con Caneva e Taborelli i block del +3 (18-21). Saja si gioca la carta Joly, l’Itas giunge fino al -1 (23-24) ma è costretta ad arrendersi allo spunto di Rossetto (23-25).

L’ottimo avvio di terzo set dell’Itas (5-2 e 10-7), nel segno di Mason, viene vanificato da un passaggio a vuoto sul turno in battuta di Eze Blessing (11-11), ma successivamente è Talmassons ad andare fuori giri, commettendo una serie di errori che spianano la strada alle gialloblù (20-13). Barbieri getta nella mischia Trampus e Campagnolo, ma l’Itas è ormai lanciata verso il traguardo, tagliato grazie al muro di Bonelli (25-18).

Mason e Michieletto confezionano da posto-4 il primo strappo del quarto set (10-7), ma la Cda non molla la presa avvicinandosi con il muro di Caneva (12-11). Bonelli si aggrappa alla vivacità di Mason per mantenere un prezioso break di vantaggio (15-13), prima del +3 firmato con il servizio da Michieletto (19-16). Nel finale cresce anche l’efficienza di DeHoog (21-18), la neo entrata Meli va subito a segno in fast (22-18).

I PROTAGONISTI-



Stefano Saja (Allenatore Itas Trentino)- «Sono molto contento per un risultato che è maturato in crescendo. Dopo un buon primo set Talmassons è cresciuta in battuta e ha approfittato di un nostro servizio invece meno efficace. Dal terzo set in avanti il nostro sistema muro-difesa è diventato grande protagonista e ha costretto le nostre avversarie a rischiare e commettere diversi errori. Siamo stati cinici nei momenti importanti della partita, ora testa a gara-2 in cui dovremo limare alcuni dettagli per provare a replicare questa preziosissima vittoria».

Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Talmassons)- « Per due set abbiamo retto bene, giocando molto sugli equilibri. Nel terzo e nel quarto set però Trento ha preso un ritmo specialmente su muro-difesa che noi non siamo riusciti a contenere. In questo fondamentale ci sono state superiori e gliene va dato atto. Noi comunque siamo qua, abbiamo perso gara 1 ma pensiamo subito alla prossima. Mercoledì giocheremo contro Trento in casa, dove abbiamo giocato sempre bene. Siamo carichi e sarà sicuramente un’altra grande partita. Oggi malgrado tutto penso che abbiamo fatto ancora un passo avanti rispetto alle altre due gare, ma ce ne manca ancora uno per poter arrivare al livello di Trento. Dobbiamo avere la loro attenzione difensiva, far cadere i pallonetti dei centrali fuori dai tre metri è una cosa che non possiamo concedere, l’unica cosa che non mi è piaciuta. Ora avanti con la prossima gara ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – CDA TALMASSONS 3-1 (25-22 23-25 25-18 25-19)

ITAS TRENTINO: Mason 15, Moretto 6, Dehoog 17, Michieletto 17, Fondriest 8, Bonelli 2, Parlangeli (L), Meli 1, Joly 1. Non entrate: Stocco, Michieletto, Libardi (L), Bisio, Serafini. All. Saja.

CDA TALMASSONS: Rossetto 8, Costantini 6, Eze Blessing 3, Milana 17, Caneva 19, Taborelli 11, De Nardi (L), Crisafulli, Trampus, Campagnolo. Non entrate: Grassi, Michelini, Monaco (L), Tognini. All. Barbieri.

NOTE –Durata set: 29′, 30′, 26′, 27′; Tot: 112′.

MVP: Francesca Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 681

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Netto successo della Omag-Mt San Giovanni In M.No in Gara 1 dei Play Off promozione. La formazione di Barbolini si impone in quattro set 3-1 (25-22 25-22 20-25 25-23) domando le resistenza di una Valsabbina Brescia che ha lottato ma che si è smarrita nei momenti deicisivi della partita.

La Omag-Mt San Giovanni In M.No, guidata da Barbolini, schiera Turco al paleggio in diagonale con Perovic, al centro agiscono Babatunde e Parini, mentre le due bande sono Rachkovska e Bolzonetti. Completa la formazione il libero Caforio.

Brescia recupera Scognamillo che riprende il suo posto nella formazione iniziale nel ruolo di libero. Insieme alla numero 15 in campo il solito sestetto con capitan Boldini in regia e Obossa nel ruolo di opposto, Cvetni? e Pamio come attaccanti di posto quattro ed infine le due centrali Torcolacci e Consoli.

Il primo break del match è giallonero e porta la firma di Consoli e Cvetni?, che portano le compagne a +3, poi Bolzonetti e Perovic rispondono per le romagnole che tornano così in parità (10-10). Babatunde a muro, seguita da Perovic e Rachkovska in attacco, vanno a segno per l’Omag Mt che sale 18-13 costringendo Beltrami al time-out. Reazione Millenium firmata da Pamio che riduce lo svantaggio della Valsabbina a due sole lunghezze (18-16) e questa volta è Barbolini a fermare il gioco. Ottimo lavoro a muro di Brescia con Torcolacci e Boldini, ma per la formazione di casa vanno poi a segno Bolzonetti e Perovic che permettono alla squadra di Barbolini di salire a set point (24-21). Dopo aver annullato una delle palle set, Millenium deve arrendersi a Rachkovska che mette a terra l’attacco che assegna il primo parziale a Marignano.

Sono ancora Perovic e compagne ad allungare in avvio del secondo set, la numero 1 va a segno quattro volte e regala a Marignano un vantaggio di due punti. Per Brescia rispondono Torcolacci con il primo tempo e Pamio che infila la palla tra le mani del muro e riporta il punteggio in equilibrio (8 pari). Cvetni? porta un punto con la diagonale lunga, poi Consoli piazza l’ace che vale il +2 Millenium e Barbolini chiama il primo time-out della frazione (11-13). Al rientro, Perovic e Bolzonetti ristabiliscono ancora una volta la parità. La Valsabbina allunga nuovamente con la veloce al centro di Torcolacci ed il rigore successivo di Consoli (15-18), ma viene ripresa a quota 19 con il break di Bolzonetti. Ancora la banda numero 3 e poi Perovic permettono il sorpasso da parte della squadra di Barbolini, a seguire il pallonetto di Cvetni? ferma la fuga (22-21). Bolzonetti sale in cattedra e trascina le compagne a set point e realizzando anche il punto che vale il 2-0 per le romagnole.

All’inizio del terzo set Obossa è costretta a lasciare il campo, al suo posto spazio a Ratti. La Valsabbina prova a reagire dal momento di difficoltà ma Marignano risponde ai tentativi di fuga bresciani e passa in vantaggio 12-10 ancora con Bolzonetti protagonista, Beltrami decide di fermare il gioco. Dopo il time-out Brescia torna in campo, con il rientro anche di Obossa, e realizza un break di 5 punti. Cvetni? con il mani-out e Consoli con un monster-block permettono alle compagne di portare a sei le lunghezze di vantaggio (14-20). Obossa e Consoli vanno a segno due volte a testa e danno alla squadra di Beltrami la chance di accorciare 2-1. Perovic rimanda la chiusura del set, poi è Pamio a mettere a terra la palla decisiva.

Barbolini sceglie Salvatori al centro al posto di Babatunde per questo quarto set in cui nessuna delle due formazioni riesce ad imporsi nella fase iniziale. È proprio la neoentrata della formazione romagnola a dare alle sue compagne un duplice vantaggio con due muri-punto, Torcolacci però risponde con la stessa moneta e con i due attacchi vincenti di Pamio e l’ace di Consoli Brescia ribalta la situazione (9-11). Marignano ristabilisce la parità con Perovic e Rachkovska. Le due squadre si rispondo colpo su colpo e salgono fino al 17 pari. La squadra di casa si affida a Perovic che va a segno tre volte consecutive: Marignano sale così a +2 (22-20). Le Leonesse non mollano e firmano il controsorpasso con il ruggito di Cvetni?. Due muri di Salvatori regalano all’Omag Mt il primo match ball della sfida, concretizzato poi con l’errore in attacco bresciano.

I PROTAGONISTI-

Enrico Barbolini (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « È stata una bella partita con un po’ di confusione intorno che fa sempre bene in questo posto nuovo per noi. Però è stata una partita giocata con tutto quello che le due squadre potevano avere in questo momento. Abbiamo fatto molto bene abbiamo stretto i denti quando eravamo in difficoltà e abbiamo portato a casa una vittoria importante ».

Alessandro Beltrami (Valsabbina Brescia)- « Non siamo consistenti in questo momento come San Giovanni quindi, o andiamo avanti come è successo nel terzo set di molto e poi riusciamo a gestire la gara, oppure sul punto a punto prima o poi pecchiamo ancora un po’ di inesperienza. E’ un peccato perché è tutto l’anno che diciamo che è bello essere giovani e non dobbiamo prenderlo come un difetto, però in queste ultime settimane questa giovane età sta venendo fuori tutta. Mercoledì sera saremo in casa nostra dove, in teoria, saremo più confidenti. Siamo con le spalle al muro, ma confido anche nell’aiuto del nostro pubblico ».

IL TABELLINO-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (25-22 25-22 20-25 25-23)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 7, Babatunde 5, Turco 1, Bolzonetti 17, Parini 8, Perovic 24, Caforio (L), Salvatori 5. Non entrate: Aluigi, Saguatti, Biagini (L), Covino, Cangini. All. Barbolini.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 9, Consoli 14, Boldini 4, Cvetnic 17, Torcolacci 12, Obossa 14, Scognamillo (L), Ratti 2, Orlandi. Non entrate: Foresi, Blasi (L), Zorzetto, Munarini. All. Beltrami.

NOTE – Durata set: 31′, 31′, 28′, 32′; Tot: 122′.

MVP: Nikoleta Perovic (Omag-Mt San Giovanni In M.No)