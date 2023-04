Perugia non si ferma più, l'Albese si arrende

PERUGIA-Nonostante la retrocessione, la 3M Perugia continua a mantenere alto l’orgoglio e a far felici i propri tifosi: dopo i successi contro Offanengo e Montale, le umbre piegano anche la capolista Tecnoteam Albese Volley Como. Una squadra quella umbra che in questo finale di stagione sta dimostrando di possedere qualità importanti. Ancora una grande prestazione per le perugine, salite in cattedra grazie ai potenti attacchi di Salinas (18 punti) e Traballi (19 punti) dopo un primo set sotto ritmo. Da sottolineare anche la grande prova di gruppo: brava Manig in palleggio, solide le centrali Negri e Agbortabi sotto rete e a metterci una pezza in difesa c’è sempre Rota. Ottimi gli ingressi a gara in corso di Patasce, mentre peccato per un problema al ginocchio accusato da Giudici, dolorante a fine gara. Dunque spazio ai festeggiamenti nel finale, con le ragazze che hanno così fatto un bel regalo di compleanno al tecnico Guido Marangi. Albese si è invece spenta dopo il successo nel primo set, nonostante le doppie cifre di Gallizioli (13), Conti (12) e Cantaluppi (10).