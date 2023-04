Brescia si prende a Riccione la qualificazione alla finale

RICCIONE (RIMINI)- Dopo una Gara 3 spettacolare durata due ore e mezza, la Valsabbina Millenium Brescia vola in Finale Promozione superando al tie-break le padrone di casa dell’Omag-MT San Giovanni in M.no. La corsa playoff della Omag-MT si interrompe sul piu bello davanti alla bella cornice di pubblico che ha gremito gli spalti del Playhall di Riccione. Il match è stato entusiasmante con due squadre che hanno lottato a viso aperto ed offerto uno spettacolo di alto livello a tutti i presenti Non bastano i 30 punti di Perovic, superlativa in attacco, l’ottimo ingresso di capitan Saguatti e la bella prestazione di tutte le loro compagne (7 muri per Salvatori, 22 punti di Bolzonetti). Brescia la spunta grazie al jolly pescato nel tie-break decisivo: 4 ace consecutivi di Cvetnic spezzano le gambe alle padrone di casa.

La squadra di Barbolini fin lì era sempre stata attaccata alle giallonere, tenendo a freno i tentativi di fuga di Brescia, che ha vinto il primo e il terzo set prima di chiudere i giochi al quinto. A fine partita saranno 25 i punti della sempre ottima Obossa, in doppia cifra anche Torcolacci (13 punti, 5 muri), Pamio (11) e Consoli (10). La Finale Promozione vedrà la squadra di coach Beltrami giocare Gara 1 alla BLM Group Arena di Trento, per poi tornare al PalaGeorge per una già decisiva Gara 2.

I PROTAGONISTI-

Giulia Saguatti (Omag-MT San Giovanni in M.no)- « In questo momento siamo molto tristi per il fatto che la stagione sia finita perché comunque ci piaceva stare insieme lavorare insieme e giocare queste partite insieme. Purtroppo quando giochi queste gare di alto livello a volte si decidono per degli episodi. Stavolta è andata bene a loro e mi dispiace perché dopo il quarto set avevamo cambiato l’inerzia. Vedevo negli occhi delle mie compagne la voglia di vincere la voglia di portare a casa questo finale ma purtroppo è andata così. Però voglio ringraziarle tutte una a una perché è dall’inizio che spingiamo e dall’inizio che stiamo unite, che dobbiamo confrontarci che dobbiamo sopportarci. Nell’ultimo periodo abbiamo dimostrato di essere veramente una grande squadra ».

Alessadro Beltrami (Banca Valsabbina Brescia)- « Penso si tratti della giusta partita per chiudere una serie, una serie con una gara in più, se consideriamo la Pool Promozione Siamo veramente contenti, dal mio punto vista in questi due anni abbiamo sempre raggiunto le finali, di Coppa e di campionato. Non partiamo favoriti con Trento, ma andremo a giocare a viso aperto come abbiamo fatto a tratti oggi. Sarà durissima, è una “missione impossibile”: questa era complicata, non impossibile, e l’abbiamo portata a casa. Complimenti a tutte, anche se alcune individualità hanno spezzato alcuni momenti dei vari set, vinciamo sempre quando siamo una squadra, quando accettiamo e sopportiamo quello che siamo, nel bene e nel male, e esaltiamo i pregi e le qualità dei nostri giocatori. Sappiamo di avere tanto talento, a volte è difficile esprimerlo perché non abbiamo molta esperienza, vincere una serie così, fuori casa, è davvero una grande soddisfazione ».

IL TABELLINO-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 2-3 (23-25 25-19 28-30 25-20 10-15)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Turco 2, Bolzonetti 22, Parini 14, Perovic 30, Rachkovska 2, Salvatori 9, Caforio (L), Saguatti 12, Cangini. Non entrate: Aluigi, Biagini (L), Covino, Babatunde. All. Barbolini.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 17, Consoli 10, Boldini 4, Pamio 11, Torcolacci 13, Obossa 25, Scognamillo (L), Ratti 2, Orlandi 1, Munarini. Non entrate: Foresi, Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami.

ARBITRI: Giglio, Marigliano.

NOTE – Durata set: 32′, 28′, 39′, 31′, 18′; Tot: 148′.

MVP: Lea Cvetnic (Valsabbina Brescia)