Pool Salvezza: in quattro si giocano la permanenza

ROMA- In Pool Salvezza restano invece due giornate per stabilire le ultime due squadre che si guadagneranno la conferma in Serie A2. Albese, Lecco e Cremona (quest’ultima, con 39 punti e lo scontro diretto tra Montale e Messina all’ultima giornata è già certa di non poter essere raggiunta) sono già salve, Perugia, Club Italia, Marsala e Sant’Elia (sempre in virtù dello scontro diretto tra Montale e Messina, nella migliore delle ipotesi arriverebbe a 36 punti a pari merito con una delle due ma avrebbe un quoziente vittorie peggiore di entrambe) già certe della retrocessione. La permanenza in Serie A sarà quindi una questione tra Offanengo (36 punti), Messina (35), Montale (33) e Vicenza (30 punti). Le modenesi aprono la giornata ospitando Marsala, mentre le due squadre al momento al quarto e al quinto posto si affrontano in uno scontro diretto dall’importanza capitale. Vicenza va in trasferta ad Albese, mentre completano il programma Cremona-Sant’Elia e Lecco-Perugia.

Penultima gara della stagione e ultima sfida casalinga per l’Emilbronzo 2000 Montale. Un appuntamento cruciale per la stagione delle modenesi, ancora aggrappate al sogno salvezza a -2 da Messina e -3 da Offanengo. Servirà vincere contro la Seap-Sigel Marsala per poi avere la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nell scontro diretto dell’ultima giornata contro l’altra formazione siciliana. All’andata, al Pala San Carlo, lo scontro fu molto aperto, con il successo al tie-break proprio della squadra di coach Ghibaudi.

A presentare il match è Amelia Bici, libero di Montale:

« Sabato ci aspetta una partita determinante. Mancano due giornate alla fine del campionato ed attualmente occupiamo la sesta posizione: questo vuol dire che per salvarci occorre portare a casa il bottino pieno. Abbiamo perso molti punti per strada in passato, abbiamo avuto moltissimi alti e bassi, ma ora non ci è più consentito di fare dei passi falsi. Affronteremo una gara alla volta con la massima determinazione e dovremo uscire dal campo sapendo di aver dato tutto quello che avevamo. Con Marsala avremo sicuramente dalla nostra parte il fattore campo e loro avranno un viaggio lungo sulle spalle. Vogliamo dare al nostro pubblico un ultimo show e mettere in campo una bella pallavolo. Se saremo in grado di rimanere concentrate e focalizzate sull’obiettivo sono sicura che avremo tutte le carte in regola per portare a casa la partita ».

Così coach Buonavita:

« Sabato affrontiamo il sestetto di Montale che ha assoluto bisogno dei tre punti, in quanto è un avversario in corsa per la salvezza come la loro rivale Messina. A due partite dal termine e a riposo effettuato, le prossime avversarie hanno le carte in regola per giungere alla salvezza. Le emiliane in casa sono squadra che esprime il meglio e hanno mietuto vittime illustri in regular season come Brescia. Rispetto alla gara di andata avranno una Lancellotti in più e se si pensa al nostro cammino esterno in cui non siamo riusciti ad andare mai a punti, il pronostico pende inevitabilmente per la squadra di casa. Ciò non presuppone che siamo battuti in partenza e andremo lì arrendevoli. Al contrario, avendo imparato a conoscerle, confido che le mie atlete nonostante l’assetto di emergenza con il quale hanno intrecciato ormai una connivenza, possano essere sul pezzo come sta accadendo nell’ultimo periodo, da Cremona nel quale abbiamo portato a casa il nostro primo set da un’esterna ad oggi ».

È una settimana lieta e leggera quella che accompagna la D&A Esperia Cremona verso l’ultima fatica di stagione tra le mura amiche del PalaRadi. Al palazzetto cremonese giungerà l’Assitec Volleyball Sant’Elia, in una sfida che non avrà valore in termini di obiettivi di classifica: le padrone di casa hanno raggiunto la matematica salvezza conquistando i tre punti contro Perugia, le ciociare pur vincendo contro il Club Italia sono state invece escluse dalla lotta alla permanenza in Serie A2. Con 30 punti e un record di 8 successi con 22 sconfitte, la squadra di coach Gagliardi potrebbe toccare, nel migliore dei casi, quota 36 punti totalizzando 10 successi. Con lo scontro diretto tra Montale e Messina all’ultima giornata, se anche una delle due non andasse oltre i 36 punti, comunque entrambe sarebbero avanti per il quoziente vittorie (12 per Montale, 11 per Messina al momento).

In casa D&A è Cristina Coppi a prendere la parola per fare il punto della situazione:

« Sapevamo che la partita di domenica non sarebbe stata semplice. Consapevoli sia che venissimo da una brutta sconfitta contro Messina, sia che se avessimo fatto tre punti, ci avrebbero permesso di poterci giocare le ultime due partite con un po’ più di serenità. I primi due set sono stati un po’ carichi di tensione e con qualche errore di troppo, ma dopo aver vinto proprio il secondo set in rimonta, la partita poi è andata nel migliore dei modi. Adesso ci aspettano le ultime due partite di questa stagione che ormai, a conti fatti, non hanno molta valenza in termini di classifica, ma sicuramente in entrambe cercheremo di dare il massimo per terminare questo lungo cammino nel migliore dei modi ».

« Siamo arrivati all’ultima trasferta della stagione, dove andremo ad affrontare Cremona. All’andata, in casa nostra abbiamo fatto una gara senza sbavature – ha detto l’Assistant Coach dell’Assitec Volleyball Sant’Elia Fiumerapido, Gino Russo – e speriamo di ripeterci anche da loro e di portare l’intera posta in palio a Sant’Elia ».

L’Anthea Vicenza Volley vede le speranze salvezza ridotte ai minimi termini ma vuole ben figurare in questo finale di stagione nella Pool Salvezza. Domenica penultimo atto stagionale con la trasferta lombarda a domicilio della Tecnoteam Albese Volley Como, prima in classifica e già sicura della permanenza in Serie A.

Sarà l’ultima apparizione al PalaFrancescucci per la squadra di coach Chiappafreddo, che di certo non vorrà sfigurare:

« Ospitiamo Vicenza, squadra in cerca di punti salvezza. Noi, invece, cerchiamo di ritrovare il nostro assetto dopo i diversi acciacchi che ci hanno condizionato nell’ultimo periodo e che non ci hanno permesso di poterci allenare adeguatamente. Da parte nostra faremo il massimo per chiudere la stagione in casa dando soddisfazione alla società e al pubblico che ci ha sempre sostenuto in tutta la stagione ».

Il match sarà il secondo sulla panchina berica per Martino Volpini, tecnico toscano subentrato a coach Ivan Iosi alla vigilia dell’incontro perso domenica scorsa al tie-break in casa contro Offanengo.

« Arriviamo alla partita – le parole di Volpini – con 5 allenamenti dove abbiamo inserito concetti di gioco nuovi sia nel cambiopalla sia nella fase break, aggiungendo un tassello ogni giorno. Domenica affronteremo Albese, una formazione forte che avrà voglia di chiudere con una vittoria in casa il proprio cammino. Sarà una partita molto difficile, dove dovremo mettere in difficoltà l’avversario a partire dalla battuta, avendo la Tecnoteam attaccanti molto forti con palla in mano. Le ragazze si stanno impegnando, si sono messe a disposizione con voglia di sacrificarsi; questi allenamenti ci sono serviti per provare a creare un sistema di gioco per cercare di giocare in modo concreto e di squadra. Il nostro obiettivo è fare 3 punti poi guarderemo gli altri risultati; anche se la classifica ci dovesse condannare, noi siamo professionisti e abbiamo sempre il dovere di dare il massimo per rispetto di tutti, società, sponsor, pubblico e noi stessi ».

L’Orocash Picco Lecco, già salva, chiuderà il suo campionato nel weekend considerato il turno di riposo da osservare nell’ultima giornata. Il saluto ai tifosi del palazzetto Al Bione avverrà quindi in occasione dell’incontro casalingo che vedrà le biancorosse ospitare la 3M Pallavolo Perugia, fanalino di coda della pool ma protagonista di grandi prestazioni nelle ultime settimane.

All’andata fu secco 0-3 in terra umbra, ma coach Milano non vuole sottovalutare l’impegno:

« Sarà l’ultima partita del nostro percorso, domenica sarà conclusiva. Poi la settimana successiva guarderemo i risultati dei nostri avversari. Grande la soddisfazione di aver conseguito l’obiettivo con anticipo. Per entrambe le squadre sarà un atto conclusivo. Un momento perfetto per festeggiare con i nostri tifosi e chiudere al meglio la stagione”. Capitan Serena Zingaro aggiunge: “Per l’ultima partita di questo campionato affronteremo Perugia in casa. É una squadra che nelle ultime partite é cresciuta parecchio, riuscendo a strappare punti a molte formazioni. Noi vogliamo chiudere in bellezza quest’annata, tentando di portare a casa altri 3 punti. Sarà necessaria una buona intensità e molta attenzione muro-difesa. Sono convinta che potremo toglierci quest’ultima soddisfazione ».

L’obiettivo delle umbre sarà invece quello di scrollarsi dall’ultimo posto in graduatoria. La classifica recita infatti 21 Marsala, 19 Club Italia e 18 Perugia. Le biancorosse, certe già da tempo della retrocessione in B1, possono quindi comunque sperare di levarsi di dosso la “maglia nera” dell’ultima posizione. Per farlo servirà una grande prestazione in casa Lecco. Coach Marangi si affiderà ancora a Patasce per la sostituzione dell’opposto, con Traballi e Salinas ad attaccare in banda. Al centro ci saranno Negri e Agbortabi con Manig al palleggio. Rota è il libero.

Penultima stagionale, ultima in casa e match che potrebbe anche regalare l’atteso verdetto. Sono tanti i motivi di interesse per la sfida di domenica al PalaCoim, dove la Chromavis Eco DB Offanengo sfiderà la Desi Shipping Akademia Messina. Le neroverdi di Giorgio Bolzoni sono quarte in classifica a quota 36 punti, precedendo di una lunghezza le siciliane, mentre Montale è sesta a 33, punto di riferimento attuale per la salvezza. Il tutto quando poi mancherà solamente un turno, con Offanengo di scena a Sant’Elia e con lo scontro diretto Messina-Montale. In questo turno, le modenesi scenderanno in campo domani in anticipo contro Marsala, con le due rivali che dunque domenica conosceranno già il risultato. Al di là di tutto, una vittoria con qualsiasi risultato della Chromavis Eco DB regalerebbe la salvezza alle cremasche, anche se un passo falso di Montale domani ridurrebbe a un punto il bottino necessario per la matematica.

« E’ una delle due settimane più importanti dell’anno – commenta coach Bolzoni – ma adesso ragioniamo su questa, cercando di portare a termine il nostro compito. Le ragazze sono cariche, sanno che contro Messina è una chance importante e c’è la voglia di giocarsela al massimo. In settimana hanno lavorato bene, era già accaduto anche la settimana prima di Vicenza, e sappiamo di dover stare sul pezzo in una partita difficile dal punto di vista emotivo e tecnico. Messina sta giocando una bella pallavolo, se dovessimo scegliere un avversario ora non sarebbe certo la Desi Shipping Akademia. Non ci nascondiamo dietro a nulla però, il girone di regular season ci ha messo di fronte anche a organici più strutturati di quello siciliano, mettendoci alla prova e dunque siamo abituati a queste gare. Nel match d’andata a Messina siamo stati un po’ sottotono, non l’abbiamo giocata alla pari; abbiamo avuto tante occasioni per far meglio ma non siamo riusciti a concluderle, mentre Messina è stata più brava a farlo ».

Messina è l’autentica rivelazione della pool, con la classifica ribaltata a suon di vittorie, con una striscia positiva aperta di sei successi.

« Domenica ci aspetta una vera e propria finale – commenta il Team Manager Marco Maresa – entrambe le squadre hanno bisogno di punti che, a questo punto della stagione e per la classifica attuale, risultano fondamentali. Ci aspetterà una partita difficile perchè affronteremo un collettivo molto ben organizzato, ma per noi questa partita ha anche un significato ulteriormente particolare perchè proprio dal match di Messina contro Offanengo è iniziata questa nostra entusiasmante cavalcata. Noi ce la stiamo mettendo tutta e moltiplicheremo ancora di più gli sforzi in vista di questo rush finale, da vivere anche con il sostegno del nostro meraviglioso pubblico ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a DI RITORNO DELLA POOL SALVEZZA-



Sabato 6 maggio ore 15.00

Emilbronzo 2000 Montale – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Mazzarà-Di Lorenzo



Sabato 6 maggio ore 15.30

D&a Esperia Cremona – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Cavicchi-Mannarino



Domenica 7 maggio ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Anthea Vicenza Volley Arbitri: Ciaccio-Capolongo

Orocash Lecco – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Kronaj-Testa

Chromavis Eco Db Offanengo – Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Santoro-Sabia

Riposa: Club Italia

CLASSIFICA POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 16); Orocash Lecco 41 (14 – 17); D&a Esperia Cremona 39 (12 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 35 (11 – 19); Emilbronzo 2000 Montale 33 (12 – 18); Anthea Vicenza Volley 30 (10 – 20); Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 22); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 22); Club Italia 19 (6 – 24); 3m Pallavolo Perugia 18 (6 – 24).