Play Off Promozione: Brescia cerca il riscatto, Trento il ko

BRESCIA- Una Gara 2 già decisiva. Dopo il successo casalingo alla BLM Group Arena, l'Itas Trentino cerca il match point nella Finale Promozione tra le mura del PalaGeorge di Montichiari contro le padrone di casa della Valsabbina Millenium Brescia. Fischio d'inizio alle ore 19.30 di domani, mercoledì 10 maggio.



Dopo un inizio gagliardo e convincente che ha portato in dote lo 0-1, le leonesse di coach Beltrami si sono arrese al ritorno delle ragazze guidate da coach Saja, capaci di imporsi nei successivi tre set. Il primo parziale era stato contraddistinto da un ottimo avvio al servizio delle ospiti, con 2 ace contro gli 0 delle padrone di casa, cui ne è conseguita un'ottima efficienza in ricezione (75% contro 54%) che ha agevolato la fase di attacco, costringendo anche le trentine a ben 9 errori nel set. Ma già dal ritorno in campo per la seconda frazione, la musica è cambiata: a salire sugli scudi è stato il muro di Trento, capace di mettere a segno 14 blocks (4 a testa per Michieletto e Moretto, 3 per Fondriest e Dehoog) contro i soli 5 di Brescia, facendo scendere in maniera vertiginosa le percentuali d'attacco delle leonesse (che hanno chiuso con il 7% di efficienza, contro il 28%). Ottima anche la distribuzione in regia di Bonelli, che ha consentito a ben cinque compagne di arrivare in doppia cifra: Michieletto (19), Mason (14), Dehoog (14), Fondriest (12) e Moretto (11). Proprio in attacco dovrà salire Brescia per mettere in discussione la Serie e rinviare ogni verdetto alla decisiva Gara 3, in programma domenica 14 maggio alle ore 17: troppo poco il 2% di efficienza per Obossa (13) e Cvetnic (11), inferiori a quelle stagionali anche le prestazioni di due abituali protagoniste come Torcolacci (7 punti con il 40%, 1 muro) e Consoli (9 punti con il 40%, 2 ace e 1 muro).



Nel turno precedente di Playoff, Gara 2 ha avuto un peso importantissimo per entrambe le formazioni: l'Itas rimontò in trasferta un'ottima Talmassons, passando 2-3 dopo l'iniziale 2-0; la Valsabbina rifilò invece un netto 3-0 a San Giovanni, che diede la forza di andare poi a vincere il confronto nella determinante Gara 3. Sarà quindi un match dall'altissimo livello di tensione, che non farà prigionieri: Trento vorrà chiudere il discorso Promozione, Brescia tenterà in tutti i modi di riaprirlo.



Josephine Obossa presenta l'incontro: