Imma Siressi torna a vestire la maglia di Perugia

LA CARRIERA-

Libero classe 1990 inizia la sua carriera nel mondo della pallavolo che conta praticamente a casa nella stagione 2004/2005 con il Santeramo in Serie A1, dopo due stagioni viene selezionata dal Club Italia dove resta per la stagione 2006/2007, il richiamo di casa però è forte e ritorna a Santeramo per stagioni 2007/2008 e 2008/2009, il “ping-pong” per lo stivale continua con la chiamata a Novara nella stagione 2009/2010, seguita poi nel 2010/2011 dall’ingaggio da parte di Castellana Grotte. L’anno seguente si sposta ad Urbino con coach Salvagni che nella stagione 2012/2013 la vuole con se anche a Torino. L’anno seguente arriva Casalmaggiore dove vi resta fino al 2018 collezionando uno scudetto (Stagione 2014/2015), la Supercoppa Italiana e la Champions League (Stagione 2015/2016). La stagione 2018/2019 porta Imma Bergamo dove vi resta fino a 2020, nella stagione Stagione 2020/2021, passa a Casalmaggiore, per poi arrivare in “maglietta nera” per la stagione 2021/2022, la scorsa stagione si sposta a Vallefoglia fino alla chiamata del presidente Bartoccini.

LE PAROLE DI IMMA SIRESSI-

« Ho ricevuto la chiamata di Antonio dopo qualche giorno dalla fine del campionato e per me è stato un enorme piacere per la grande stima che nutro nei confronti della società ma soprattutto nelle persone di questo posto e per i valori che conservano, sarebbe il mio primo campionato di A2 per me e sicuramente una nuova esperienza e una nuova sfida, ma quello che posso dire è che sono onorata di tornare a indossare i colori di questa maglia ». –

Le ambizioni, le aspettative ed i presupposti sono tra i migliori.

« Mi piacerebbe lavorare per costruire qualcosa di bello, un ambiente sano, dove l’umiltà, il lavoro, il rispetto e la fiducia tra persone sono alla base di tutto, poi voglio convincere, convincere noi e tutte le persone che ci accompagneranno in questo nuovo percorso. Non so cosa aspettarmi da questo campionato perché come ho già detto è tutto nuovo per me, ma conosco la mia mentalità e la mia dedizione al lavoro e voglio lottare per vincere ».

Un poco di riposo durante la pausa estiva e poi via verso la nuova Stagione.

« Quest’estate mii prenderò del tempo per me, per rilassarmi con i miei affetti, studiare e allenarmi, ma già non vedo l’ora di tornare al PalaBarton, già da ora mando un abbraccio a tutti quelli che ritroverò lì ».