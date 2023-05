Il Club Italia batte Marsala nel recupero

Una buona prova corale per le giovani della formazione federale che, superate le difficoltà incontrate in avvio del match, hanno dimostrato grinta e buon gioco.

Miglior realizzatrice di giornata la schiacciatrice di Marsala Monika Salkute (17 punti).

Tre le azzurrine che hanno chiuso il match in doppia cifra: l’opposto Virginia Adriano (17 punti, 2 muri, 46% in attacco) e le schiacciatrici Dominika Giuliani (14 punti, 1 ace, 1 muro) e Giulia Viscioni (12 punti, 3 ace, 1 muro).

Per questa ultima partita casalinga della stagione il tecnico federale Michele Fanni si affida al sestetto con la diagonale Passaro-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Modesti e Acciarri e al libero Ribechi.

Coach Eraldo Buonavita per Marsala fa scendere in campo lo starting six con Ghibaudo, Bulovic, Frigerio, Salkute, Moneta, Guarena e il libero Norgini.

E’ Marsala a passare subito in vantaggio (3-5), a mantenere il Club Italia a distanza (4-7) e ad allungare (7-11). Le azzurrine ritrovano buon ordine e con Giuliani e Viscioni a segno accorciano (9-11). Pronta la reazione di Marsala che riparte e allunga (12-15). Il time out chiamato da coach Fanni mette ordine tra le fila del Club Italia: le azzurrine riprendono a macinare punti (14-16) e ristabiliscono la parità (16-16). L’ottimo turno in battuta di Acciarri (per lei due ace nella serie) permette alla formazione federale di portarsi sul +3 (19-16). Il secondo time out chiamato dalla panchina delle siciliane non ha l’effetto sperato: il Club Italia rimane in vantaggio (21-17, 23-17) e conquista il primo set (25-19).

Al rientro in campo sono ancora le azzurrine a imporre il proprio gioco (5-1). Marsala fatica a tenere il passo e il Club Italia si mantiene in vantaggio (7-3, 9-5, 11-6, 15-10). La formazione ospite prova a riportarsi a contatto (18-16), ma non riesce a ristabilire la parità (19-18) e il Club Italia piazza l’allungo decisivo (25-19) portandosi sul 2-0 nel conto set.

A differenza delle due frazioni precedenti il terzo parziale è giocato dalle due formazioni sul filo dell’equilibrio: per un lunghissimo tratto Club Italia e Marsala procedono punto a punto (3-3, 5-5, 7-7, 11-11, 13-13, 15-15). Sono le azzurrine a rompere l’inerzia (18-16) e arriva immediato il time out di coach Buonavita. Lo stop al gioco non ha l’effetto sperato: il Club Italia mantiene il vantaggio (20-18, 21-19) e conquista set e partita con tre punti consecutivi di Viscioni (25-21).

I PROTAGONISTI-

Michele Fanni (Club Italia)- « In questo campionato non abbiamo quasi mai avuto partite facili, perché la nostra inesperienza ci complica sempre un po’ le cose. La gara di oggi non fa eccezione: in alcuni momenti, al di là dell’inesperienza, siamo stati proprio noi a complicare le situazioni. Senza nulla togliere a Marsala che ha fatto la proprio partita, ogni tanto ci siamo ritrovati a giocare contro noi stessi e abbiamo fatto più fatica di quella che avremmo dovuto anche in cose semplici. Di contro, per lunghi tratti siamo riusciti a giocare bene, come sappiamo e come dobbiamo. Sono contento del risultato, anche se la prestazione può essere migliore. La partita di oggi è un altro tassello nel percorso delle ragazze che, giocando, possono acquisire ulteriore esperienza. Senza guardare troppo alla classifica, per noi portare a casa punti e vittorie è un modo per raggiungere un livello di consapevolezza di quello che siamo e vogliamo diventare ».

IL TABELLINO-

CLUB ITALIA – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0 (25-19 25-19 25-21)

CLUB ITALIA: Giuliani 14, Modesti 4, Adriano 16, Viscioni 12, Acciarri 9, Passaro 1, Ribechi (L), Gambini (L), Peroni. Non entrate: Esposito, Bellia, Monaco, Batte, Amoruso. All. Mencarelli.

SEAP-SIGEL MARSALA: Ghibaudo 3, Bulovic 6, Frigerio 2, Salkute 17, Moneta 10, Guarena 3, Norgini (L), Garofalo, Teso. All. Buonavita.

ARBITRI: Papapietro, Manzoni.

NOTE – Durata set: 26′, 26′, 24′; Tot: 76′.

LA CLASSIFICA-

D&a Esperia Cremona 42 (13 – 18); Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 17); Orocash Lecco 41 (14 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 38 (12 – 19); Emilbronzo 2000 Montale 36 (13 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 19); Anthea Vicenza Volley 33 (11 – 20); Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 23); Club Italia 22 (7 – 24); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 24); 3m Pallavolo Perugia 21 (7 – 24).