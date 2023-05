Elisa Bole è il primo rinforzo di Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Primo rinforzo ufficiale per la stagione 2023/2024 della CDA Talmassons. A vestire la maglia delle “Pink Panthers” nella prossima stagione sarà Elisa Bole. L’atleta classe 2003 nata a Trieste arriverà dunque alla corte di coach Leonardo Barbieri, confermando quella che è l’idea della CDA Volley Talmassons: puntare su una linea verde, lanciando e valorizzando giovani atlete di prospettiva. Elisa vivrà il secondo anno consecutivo in serie A2, dopo aver vestito nella stagione appena conclusa la maglia dell’Itas Ceccarelli Martignacco e dopo l’esperienza in A1 nella stagione 2021/2022 tra le fila del Vero Volley Monza, dove ha anche esordito in ambito europeo in Champions League.

LE PAROLE DI ELISA BOLE-

« Sono subito entrata a mio agio, accolta da un’aria come di famiglia. C’è stata fin da subito una bella impressione. Arrivo qui con l’obiettivo di migliorare me stessa ma anche di riuscire a soddisfare quelle che sono le richieste della società. E’ sicuramente un passo importante per la mia esperienza perché arrivo in una società che ha grandi ambizioni ed è anche una società molto forte. L’ho già affrontata da avversaria e appena incontrata già sapevamo che sarebbe stato un match difficile. La squadra dà subito l’idea di essere molto forte e molto compatta con tutte le ragazze che giocano unite e insieme per arrivare all’obiettivo finale.”

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO GIANNI DE PAOLI-

« L’arrivo di Elisa conferma un percorso che è iniziato già l’anno scorso, ovvero quello di valorizzare e lanciare giocatrici giovani. Lei è una ragazza del Friuli Venezia Giulia e noi vogliamo anche rappresentare un territorio in cui oltre a valorizzare i talenti di casa, speriamo anche di scoprirne di nuovi, senza che poi proseguano nei loro percorsi fuori regione. Vogliamo portare i nostri talenti in serie A e valorizzarli. Se Elisa sapeva che contro di noi trovava una squadra forte, per quanto riguarda noi, quando l’abbiamo vista giocare, anche contro di noi, si è rivelata tra le giovani una delle sorprese di Martignacco, perché si è fatta trovare pronta ogni volta che ha trovato spazio. E’ anche questo che ci ha spinto a cercarla e a portarla qui a Talmassons, dove speriamo possa fare un ulteriore salto di qualità come le giovani che erano con noi quest’anno ».