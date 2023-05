Dayana Kosareva giocherà a Perugia

PERUGIA- Continua il mercato della Bartoccini-Fortinfissi Perugia in vista della prossima Stagione, dopo aver presentato coach, palleggiatrice, libero e centrale, oggi è il turno di una schiacciatrice, russa di nascita ma italianissima come nazionalità sportiva Dayana Kosareva sarà una dei terminali offensivi a disposizione di coach Andrea Giovi.

LA CARRIERA-

Classe 1999 si trasferisce in Italia all’età di 8 anni, cresce a livello pallavolistico nell’Idea Volley Bologna e disputa i suoi primi campionati nazionali in Serie B1 con la Bruel Bassano dal 2014 al 2016. Nel 2016 arriva l’esordio in A2 con la Sab Grima Legnano, l’anno successivo si sposta alla Ipag Montecchio. Nella Stagione 2018-2019 rimane in A2 con Sassuolo mentre la Stagione 2029-2020 trova posto a Macerata. L’esordio in Serie A1 arriva con la Savino del Bene Scandicci nella Stagione 2019-2020, nella Stagione 2020-2021 è la volta della VBC Casalmaggiore. L’anno seguente arriva a Vallefoglia mentre nella scorsa stagione ha militato tra le fila del Il Bisonte Firenze, ora è pronta per un altro salto nel cuore verde d’Italia in una formazione che comincia a far vedere le proprie ambizioni.

LE PAROLE DI DAYANA KOSAREVA -

« Devo dire che non è stata una scelta facile, avevo anche altre proposte da valutare poi però ho visto il progetto che ha la squadra e mi è piaciuto. Devo anche dire che ha influito molto anche il fatto alcune amiche mi hanno parlato benissimo di Perugia. Riassumendo posso dire che sono stati tanti piccoli dettagli che mi hanno portato a fare questa scelta anche se come dicevo non è stato facile visto che ho apprezzato molto anche le altre proposte che mi sono state fatte e per questo ringrazio tutti. Detto questo mi aspetto una squadra che vorrà lottare, pronta ad affrontare le sfide con molta maturità ed energia, mi piacerebbe poi trovare un ambiente sano nel contorno che saprà creare una grande famiglia che sarà poi spesso è il punto fondamentale per il raggiungimento di obbiettivi importanti ».

Oltre agli obbiettivi di gruppo quelli personali.

« Spero di poter dare il mio contributo con quei fondamentali consolidati come ad esempio il servizio e dato che non si smette mai d’imparare, di crescere anche negli altri in modo di poter contribuire il più possibile al raggiungimento dei risultati, spero di poter dimostrare le abilità maturati in questi anni di A1 in modo da poterci tornare da protagonista ». –

L’Umbria e Perugia come nuova casa.

« Non sono ancora stata a Perugia ed eccezione delle volte in cui ero qui per giocare quindi spero davvero di conoscere meglio la città e l’Umbria in generale, dato che come dicevo prima me ne hanno parlato davvero molto bene, è una parte d’Italia che non conosco ed essendo molto curiosa davvero non vedo l’ora ».