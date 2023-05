La Omag mette Chiara Ghibaudo in cabina di regia

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- Dopo l' annuncio del nuovo coach la Omag-Mt S.G. In Marignano è lieta di comunicare l’arrivo di un nuovo tassello del puzzle. Chiara Ghibaudo , classe 2003, originaria di Cuneo, si unirà alla squadra nel ruolo di palleggiatrice. La sua energia sarà sicuramente un'aggiunta preziosa al roster in costruzione dalla società.

LA CARRIERA-

Chiara, una ragazza promettente di 181 cm di altezza, ha già accumulato preziose esperienze nel campionato di Serie A2. Ha iniziato a giocare a pallavolo nel minivolley a Cuneo quando aveva solo cinque anni. Dopo tre anni, si è trasferita alla LPM Mondovì dove ha continuato a coltivare la sua passione per questo sport. A soli quindici anni, ha affrontato la sua prima esperienza fuori casa. Sotto la guida dell'allenatore Marco Sinibaldi a Mondovì, ha partecipato alle finali nazionali U-18 ad Agropoli. Nel 2021 è arrivato il salto di categoria con la Libertas Martignacco allenata da Marco Gazzotti dove ha dimostrato grande determinazione e ha contribuito al raggiungimento delle semifinali playoff a spese della OMAG-MT.

La scorsa stagione ha vestito la maglia della Seap Sigel Marsala.

LE PAROLE DI CHIARA GHIBAUDO-

« Non nascondo che sognavo la chiamata da parte della Consolini Volley. Venire a giocare a San Giovanni da avversaria è sempre stato uno stimolo ed un piacere, vista l'energia positiva che arriva dai tifosi e dai dirigenti che mi hanno accolta sempre con il sorriso. Ho sentito solo belle parole riguardo la società e sono davvero grata per la chiamata di quest'anno. Ho parlato con il coach Bertini e sono entusiasta del progetto. Non vedo l'ora di lavorare, imparare tanto e divertirmi con tutta la squadra. Spero di conoscere presto le mie compagne con cui condividerò questa nuova avventura. Nel frattempo auguro a tutti una buona estate! Un abbraccio, ci vediamo in palestra ».