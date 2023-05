Arianna Vittorini altro tassello nel roster di Macerata

MACERATA- Nuovo colpo in entrata per la CBF BalducciMacerata: il club arancionero ha perfezionato l’ingaggio della schiacciatrice Arianna Vittorini, classe 2002 per 181 centimetri di altezza, che vestirà così l’arancionero nella stagione 2023/24. La giocatrice toscana, cresciuta nel settore giovanile de Il Bisonte Firenze, ha disputato l’ultimo anno nell’Idea Volley Sassuolo in Serie A2, mettendosi in evidenza con alcune ottime prestazioni che hanno convinto la dirigenza della CBF Balducci HR a puntare sulla schiacciatrice, inserendola nel roster della prossima stagione. L’arrivo di Arianna Vittorini completa così il reparto martelli-ricevitori, già composto da Alessia Fiesoli e Giorgia Quarchioni (rinnovo di contratto) e da Alessia Bolzonetti (nuovo arrivo).

LE PAROLE DI ARIANNA VITTORINI-

« Il progetto che mi ha proposto la società è ottimo, non potevo dire di no. Sono molto contenta delle scelte e delle idee che hanno in mente per questo anno, Macerata vuole puntare in alto, ci vuole tanto duro lavoro ma sono sicura che possiamo raggiungere ottimi risultati. Nelle Marche porto la mia voglia di mettermi in gioco, di lavorare duro, la mia competitività e la mia grinta. La CBF Balducci HR negli ultimi anni ha raggiunto anche la massima categoria quindi sono molto contenta di far parte di questa società. Gli obiettivi di questo team sono sicuramente disputare una buona stagione e arrivare a giocarci la promozione mentre come target personali vorrei crescere ancora a livello tecnico: mi metterò a disposizione della squadra in qualsiasi momento ».