Sofia Turlà è il primo rinforzo di Cremona

CREMONA-L’ Esperia Cremona, dopo il tecnico Marco Zanelli, ha ufficializzato il primo tassello del roster 2023-2024: dalla Volley Bergamo è in arrivo la palleggiatrice siciliana Sofia Turlà. Nata a Ragusa il 3 febbraio di 25 anni fa, classe 1998, proviene dall’esperienza biennale in A1 alla Volley Bergamo. Sofia è dottoressa magistrale in Scienze motorie preventive e adattate. Sofia con il Volleyrò Casal de' Pazzi ha conquistato uno scudetto under 16 e due scudetti under 18, per concludere la militanza romana con la promozione in A2.