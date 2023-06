Chiara Scacchetti è la regista di Brescia

LA CARRIERA-

Cresciuta nelle giovanili della Rubierese, a 12 anni Chiara Scacchetti passa alla Anderlini di Modena, dove resta dal 2007 al 2012. Poi il trasferimento in terra lombarda, quando veste la maglia di Bergamo in Serie B1. Nel frattempo arrivano le chiamate in Nazionale Azzurra (Under 18, Under 19 e Under 20): nel 2011 si aggiudica infatti il premio di miglior palleggiatrice al Campionato Europeo Under 18, concluso con la medaglia d’argento. Il grande salto nella massima serie arriva nel 2014, con il passaggio alla Savino Del Bene Scandicci. Dopo tre stagioni in terra toscana, Chiara nel 2017/2018 prende in mano la cabina di regia della Olimpia Teodora Ravenna, dove è compagna di squadra di Alice Torcolacci. Nel 2018 veste la maglia di Chieri in Serie A1, poi conclude la stagione al Roma Volley Club nella serie cadetta. Tra il 2019 e il 2021 è alzatrice e capitana della Sorelle Ramonda Ipag Montecchio, e nella prima delle due stagioni è allenata da coach Alessandro Beltrami. Nel 2021/22 è avversaria di Volley Millenium con la Sigel Marsala Volley, mentre nella stagione appena conclusa si accasa alla Bsc Materials Sassuolo, guidando la propria squadra alla vittoria contro le Leonesse in entrambi gli incontri del Girone A. Nel combattutissimo match dell’8 gennaio al PalaGeorge di Montichiari, vinto per 3-1 dalle emiliane, Scacchetti riceve il premio individuale come miglior giocatrice dell’incontro.

LE PAROLE DI CHIARA SCACCHETTI-

«Sono davvero felice ed orgogliosa di entrare a far parte di questa società così ambiziosa. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, tutto lo staff e i tifosi. Sono sicura che faremo un ottimo lavoro insieme».