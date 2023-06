Nicole Modesti, giocherà al centro di Offanengo

OFFANENGO (CREMONA)- Un talento azzurrino nel cuore della rete neroverde. Il Volley Offanengo dà il benvenuto a Nicole Modesti, centrale classe 2004 che nella scorsa stagione ha militato in A2 nel Club Italia con cui ha sfidato la Chromavis Eco DB sia in pre-season nel Trofeo Pietro Bressan alla memoria a Offanengo sia nella regular season. Nelle classifiche di rendimento, la giocatrice veronese si è messa in evidenza soprattutto in battuta, dove con 30 ace è stata la nona miglior battitrice dell’intera A2 in un quartetto che annovera anche il capitano della Chromavis Eco DB Francesca Trevisan. Nicole Modesti è il quarto tassello del mosaico della nuova Chromavis Eco DB, sommandosi alla conferma della schiacciatrice (e nuovo capitano) Francesca Trevisan e agli arrivi della palleggiatrice Ulrike Bridi e del libero Federica Pelloni.

LA CARRIERA –

Nicole Modesti è nata il 16 marzo 2004 ed è originaria di Stallavena, in provincia di Verona. All’età di 14 anni si è trasferita a Monza, maturando nel Vero Volley con cui ha disputato le categorie giovanili e anche la serie B2; due stagioni fa, ha conquistato il quinto posto alle finali nazionali under 18 con il sodalizio brianzolo. Nella scorsa annata, il salto in A2 con il Club Italia, vestendo i colori azzurri già indossati nelle nazionali giovanili: per lei, argento mondiale Under 18 nel 2021 in Messico, vittoria all’Europeo Under 19 e agli EYOF in Slovacchia nel 2022. Per Nicole, sarà un’estate sempre a tinte azzurre con diversi collegiali.

LE PAROLE DI NICOLE MODESTI-

« Ho sentito parlare molto bene di Offanengo ho dialogato molto con la mia procuratrice ed è emerso un ambiente attento alle atlete, che sono molto seguite. La trovo molto interessante come avventura; ho parlato anche con Mencarelli che mi ha dato un parere positivo anche per la guida tecnica. Personalmente, ho avuto modo di “assaggiare” l’ambiente di Offanengo nella scorsa stagione da avversaria e mi aveva colpito molto la tifoseria: mi piace il calore attorno alla squadra. Come centrale devo ancora scoprirmi appieno, è il terzo anno nel ruolo dopo esser stata sia banda sia opposta. I fondamentali che mi piacciono di più sono battuta e muro. Il mio sogno nel cassetto è quello di giocare in squadra insieme alle ragazze della nazionale italiana che ammiro in tv: non è facile, anche perché la concorrenza è tanta ».





LE PAROLE DEL STEFANO CONDINA –

« Nicole è una ragazza del 2004 che ha svolto un percorso giovanile importante con Mencarelli nel Club Italia e partecipando alle competizioni delle nazionali giovanili. E’ un’atleta del Vero Volley con cui collaboriamo dalla scorsa stagione e abbiamo individuato in lei un elemento adatto al nostro progetto sportivo: l’accordo è stato raggiunto nel giro di una telefonata. Sono sicuro che con coach Bolzoni proseguirà il suo percorso di crescita e che sarà utile al Volley Offanengo per il raggiungimento dei prossimi obiettivi sportivi ».