Alice Barbagallo da Olbia a Lecco

LECCO- Alice Barbagallo è il nuovo libero dell’Orocash Lecco. Atleta di notevole esperienza, nell’ultimo campionato ha vestito la maglia dell’Hermaea Olbia contribuendo a portare la formazione sarda in Pool Promozione. La prossima sarà per lei la nona stagione consecutiva in serie A2 che si è svolta sempre in squadre del sud se si fa eccezione per la stagione 2021/2022 nella quale Alice ha ha giocato a Martignacco.