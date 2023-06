Elisa D'Este giocherà ad Offanengo

LA CARRIERA-

Elisa D’Este è nata il 25 luglio 2002 a Venezia, anche sua città d’origine. Dopo aver mosso i primi passi pallavolistici al Lido di Venezia, è maturata per un biennio all’Union Volley Jesolo, giocando in B2 e nell’under 19. Poi lo sbarco in A2 a Marsala, dove ha giocato due anni sempre nel secondo campionato nazionale italiano e sfidando Offanengo nella scorsa stagione nella pool salvezza.

LE PAROLE DI ELISA D’ESTE –

« Ho sentito parlare molto bene della società per me è un’opportunità di crescita e ci sono i migliori presupposti per la nuova stagione. Ho ricevuto ottime referenze su coach Giorgio Bolzoni e sul vice Fabio Collina, con una cura particolare del lavoro tecnico; non vedo l’ora di conoscere le nuove compagne di squadra. Con Marsala ho sfidato Offanengo, anche se ero indisponibile e non ho potuto giocare: al PalaCoim mi avevano impressionato il gioco della Chromavis Eco DB e soprattutto il grande tifo, un punto a favore di questa realtà. Come centrale, il mio fondamentale preferito è il muro, nella scorsa stagione ho lavorato molto anche sulla battuta, mentre in attacco mi piacciono la fast e i primi tempi. I miei modelli? Ho giocato insieme a Sveva Parini, che ho sempre visto come un punto di riferimento, mentre più in alto direi Cristina Chirichella ».





LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE STEFANO CONDINA –

« Con l’uscita inaspettata di Letizia Anello, che ho anche capito poco viste le parole che ci eravamo detti nel colloquio di fine stagione, sono contento di poter dare il benvenuto a Elisa. Con lei aggiungiamo esperienza, avendo già disputato due campionati di serie A, e centimetri al reparto dei centrali, pur mantenendo una linea giovane della squadra. So che è motivata nel venire a Offanengo e questa è una caratteristica che cerco sempre nelle atlete: bisogna credere a un progetto per dare tutto e rendere al massimo ».